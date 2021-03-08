08 марта, понедельник
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1888 год. В ходе полигонных испытаний император Александр III произвел выстрелы из пулемета Максим, после чего это оружие поступило на вооружение российской армии. На фото: Хайрем Максим со своим пулеметом

Фото: PD / Wikipedia

День в истории: 8 марта

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Международный женский день, референдум в Северной Ирландии, начало кампании гражданского неподчинения под руководством Махатмы Ганди и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


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