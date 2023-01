Мохаммед Али — пятикратный обладатель звания «Боксер года» по версии авторитетного журнала The Ring. Он же в 1970-е годы присудил ему титул «Боксера десятилетия». Кроме того, он признан величайшим тяжеловесом XX века по версии Associated Press, «Атлетом столетия» по версии GQ, «Спортсменом XX века» по версии журнала Sports Illustrated и «Спортивной персоной века» по версии BBC

На фото: Мохаммед Али и участники группы The Beatles, 1964 год

Фото: AP