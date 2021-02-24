День в истории: 24 февраля

Основание нацистской партии в Германии, первый эфир радиостанции «Голос Америки», отставка Фиделя Кастро с поста президента Кубы и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
Основание нацистской партии в Германии, первый эфир радиостанции «Голос Америки», отставка Фиделя Кастро с поста президента Кубы и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
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