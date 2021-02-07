07 февраля, воскресенье
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1984 год. Астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс (специалист полета шаттла Челленджер STS-41B) стал первым человеком, работавшим в открытом космическом пространстве без какой-либо связи с кораблем, в свободном полете

Фото: AP

День в истории: 7 февраля

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Открытие XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, победа Виктора Януковича на выборах президента Украины, землетрясение в Афганистане и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


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