День в истории: 7 февраля

Открытие XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, победа Виктора Януковича на выборах президента Украины, землетрясение в Афганистане и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
Открытие XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, победа Виктора Януковича на выборах президента Украины, землетрясение в Афганистане и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
просмотров: 218812
просмотров: 194794
просмотров: 175928
просмотров: 146069
просмотров: 118842