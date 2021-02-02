02 февраля, вторник
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1653 год. Новый Амстердам (сейчас Нью-Йорк) получает статус города, после чего там возводится стена для защиты от нападений британцев (сейчас на месте этой стены находится самая известная улица Нью-Йорка — Уолл-Стрит)

Фото: Johannes Vingboons

День в истории: 2 февраля

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Отделение церкви от государства и школы, капитуляция немцев под Сталинградом, свадьба Николя Саркози и Карлы Бруни, обрушение Египетского моста в Санкт-Петербурге и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


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