День в истории: 2 февраля

Отделение церкви от государства и школы, капитуляция немцев под Сталинградом, свадьба Николя Саркози и Карлы Бруни, обрушение Египетского моста в Санкт-Петербурге и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.