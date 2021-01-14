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«Я был не слишком здоровым ребенком. Отец считал, что спорт должен помочь мне стать сильнее. Он не думал, что я буду хоккеистом, когда во дворе гонял со мной шайбу и даже когда привел меня в ЦСКА. Принимали 13-летних, а мне было 14. Пришлось обмануть — благо дело ростом был невелик» Валерий Харламов родился 14 января 1948 года в Москве. Его мать была басконкой, ее вывезли из Испании во время гражданской войны в 1937 году. Отец, работавший на одном из московских заводов и игравший в хоккей, привел Валерия Харламова в спорт

Фото: Александр Яковлев /Фотохроника ТАСС

«Он был великий хоккеист, потому что человечище был могучий»

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14 января 1948 года в Москве родился Валерий Харламов. Советский хоккеист восемь раз становился чемпионом мира, одиннадцать — Европы, дважды — олимпийским чемпионом. Спортсмен в воспоминаниях родных и друзей — в фотогалерее “Ъ”.


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