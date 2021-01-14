«Он был великий хоккеист, потому что человечище был могучий»

14 января 1948 года в Москве родился Валерий Харламов. Советский хоккеист восемь раз становился чемпионом мира, одиннадцать — Европы, дважды — олимпийским чемпионом. Спортсмен в воспоминаниях родных и друзей — в фотогалерее “Ъ”.