Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
19 июня, среда
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Башкортостан
Уфа
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан
Слушать радио
Коротко
Новости
03:58
Трамп объявил о намерении баллотироваться на второй срок
09:57
«Башкиравтодор» получит контракт стоимостью 236 млн рублей на строительство улицы Лесунова
08:11
Девятым кандидатом на пост главы Башкирии стал политтехнолог Владимир Барабаш
07:55
В Уфе на одну ночь закроют проезд по старому Бельскому мосту
18/06
Мэрия Уфы повторно разрешила СП «Инициатива» размежевать квартал возле микрорайона Молодежный
18/06
Власти Башкирии заплатят за аренду более 600 дорожных камер 2,37 млрд рублей
18/06
Уфимский бизнесмен Александр Баутский взыскал с минфина 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование
18/06
«Ростех» планирует вложить в модернизацию УАПО около 630 млн рублей
18/06
В школы Башкирии закупят цифровое оборудование еще на 132 млн рублей
18/06
Сестра бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова подала на банкротство
18/06
В Уфе передано в суд дело предполагаемого адвоката-«решальщика»
17/06
«Уральские авиалинии» на девять часов задержали рейс Нижневартовск-Уфа
17/06
Спецавтохозяйство по уборке Уфы закупит в лизинг восемь новых мусоровозов
17/06
В «Уфимских инженерных сетях» введена процедура внешнего управления
17/06
Ленара Иванова назвала «вопиющей» демографическую ситуацию на северо-востоке Башкирии
ещё
все новости
приложение
Нефть и газ
партнерский проект
Лучшие спецпроекты "Ъ"
Подробно
Тема
(обновлено: 19.06.2019)
Ресторанный бизнес
Все темы
Подписаться на тему
Отписаться от темы
Как технологии позволяют эффективнее масштабировать бизнес в ресторанном сегменте
В погоне за красивой едой
Фудстилист Анна Бушуева о профессии, съемках и секретах рекламных фотографий
Архив
наглядно
Фотогалерея
Фото дня: 18 июня
Китайский театр танца в Москве, скульптуры из песка в Бельгии и другие яркие кадры
Фотогалерея
Аэрокосмический салон Ле-Бурже-2019
Новинки авиаотрасли представлены в Париже
Фотогалерея
Закрытие «Кинотавра—2019»
Гости церемонии и награждение победителей
Фотогалерея
Светская хроника
Скачки на приз президента России на ипподроме в Москве, кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи
Фотогалерея
«Флоренция никогда тебя не забудет»
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет
Фотогалерея
Лучшие фото недели
Полиция у здания правительства Молдавии, марш в поддержу Ивана Голунова, концерт группы Kiss и другие яркие кадры
Фотогалерея
Финалисты фотоконкурса имени Андрея Стенина
Лучшие работы фотографов из России, Франции, Индии и других стран
Видео
С Гонконга выдачи нет
Законопроект об экстрадиции в КНР вывел миллион человек на улицы
Фотогалерея
Марш в поддержку журналиста Ивана Голунова
Кадры с мероприятия
Фотогалерея
Символическая Россия
12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
Фотогалерея
Сделали паузу
Как отдыхают известные россияне
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
1
В регионе
Приложения
Реклама
Контакты
Подписка
Мероприятия
партнерский проект
Пресс-конференция с «Коммерсантъ-Башкортостан»
«Перспективы развития производства мяса и птицы в Республике Башкортостан»
Зуб даем за качество
Специальный проект «Коммерсантъ-Башкортостан»
партнерский проект
Все флаги - в гости к нам!
«Газ. Нефть. Технологии». Итоги прошедшего в Уфе форума
«Коммерсантъ года. Башкортостан»
27 июня в MusicHall27 пройдет церемония вручения премии «Коммерсантъ года»
партнерский материал
Купи-продай с выгодой
Рынок недвижимости Уфы вновь становится привлекательным для инвестиций
В Уфе открылся
специализированный ипотечный центр Альфа-Банка
Радий Хабиров на «Digital в Курултае»:
«Интернет – это взбаламученная вода»
Читайте «Коммерсантъ в Башкортостане» на страницах…
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия