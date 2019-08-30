Акция проводится для всех регионов РФ с 01 по 30 сентября 2019г. Организатор может завершить акцию раньше, если количество бесплатных подписок будет исчерпано.

С момента заполнения анкеты участника акции в соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. участник соглашается на обработку и использование АО "Коммерсантъ" и АО "Коммерсантъ-Пресс" без ограничения по сроку (до отзыва) указанных в анкете персональных данных в целях оформления подписки и получения информационных сообщений по подписке, а также на получение предложений о специальных акциях и промо-программах от АО «Коммерсантъ» с использованием средств телефонной связи и электронной почты.