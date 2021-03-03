Специальная скидка 25% на «Коммерсантъ»

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Специальное предложение действует до 31.03.2021г.

Дополнительная информация по телефону 8 800 200 2556 (звонок бесплатный по РФ) или по электронной почте podpiska@kommersant.ru.

Подписка на газету "Коммерсантъ" распространяется для следующих регионов: г. Москва; обл.: Архангельская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Московская, Мурманская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская; респ.: Дагестан, Ингушская, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Коми, Крым, Северная Осетия-Алания, Тыва, Удмуртская, Хакасия, Чеченская; авт.окр.: Ненецкий.

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