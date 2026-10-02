02.10.2026, 21:33

На коне истории Яркие кадры празднования 250-летия Хреновского конного завода под Воронежем

1 октября в селе Слобода Бобровского района Воронежской области отметили 250-летие Хреновского конного завода. Предприятие, основанное графом Алексеем Орловым-Чесменским 24 октября 1776 года, встретило юбилей конным парадом, историческими представлениями и концертом. Праздник посетили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и первый заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова. В этот же день открылся новый корпус Хреновской школы наездников. Лошади, наездники, гости и участники торжеств — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»