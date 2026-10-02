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На коне истории

Яркие кадры празднования 250-летия Хреновского конного завода под Воронежем

1 октября в селе Слобода Бобровского района Воронежской области отметили 250-летие Хреновского конного завода. Предприятие, основанное графом Алексеем Орловым-Чесменским 24 октября 1776 года, встретило юбилей конным парадом, историческими представлениями и концертом. Праздник посетили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и первый заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова. В этот же день открылся новый корпус Хреновской школы наездников. Лошади, наездники, гости и участники торжеств — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»
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Юбилей Хреновского конного завода отпраздновали 1 октября — за несколько недель до даты его основания. Одним из событий программы стал конный парад на малом ипподроме

Юбилей Хреновского конного завода отпраздновали 1 октября — за несколько недель до даты его основания. Одним из событий программы стал конный парад на малом ипподроме

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вместе с юбилеем предприятия отмечали 250-летие орловской рысистой породы, история которой связана с Хреновским заводом. На фото — конная упряжка со знаменем во время парада

Вместе с юбилеем предприятия отмечали 250-летие орловской рысистой породы, история которой связана с Хреновским заводом. На фото — конная упряжка со знаменем во время парада

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Архитектурный ансамбль завода складывался в начале XIX века по проекту Доменико Жилярди. В комплекс вошли манежи, конюшни, ветеринарный лазарет и жилые здания. На фото — наездница с рысаком перед зданием завода

Архитектурный ансамбль завода складывался в начале XIX века по проекту Доменико Жилярди. В комплекс вошли манежи, конюшни, ветеринарный лазарет и жилые здания. На фото — наездница с рысаком перед зданием завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным, представленным на юбилейном совещании, племенное поголовье орловских рысаков на предприятии насчитывает 256 лошадей, в том числе шесть жеребцов-производителей и 77 конематок

По данным, представленным на юбилейном совещании, племенное поголовье орловских рысаков на предприятии насчитывает 256 лошадей, в том числе шесть жеребцов-производителей и 77 конематок

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Алексей Гордеев назвал Хреновской конный завод «национальным достоянием нашей страны». Во время экскурсии вице-спикер Госдумы покормил лошадей

Алексей Гордеев назвал Хреновской конный завод «национальным достоянием нашей страны». Во время экскурсии вице-спикер Госдумы покормил лошадей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо орловских рысаков, в хозяйстве содержат русских тяжеловозов и лошадей других пород для производственных нужд и конноспортивной школы. На фото — Елена Фастова и Алексей Гордеев во время осмотра конюшни

Помимо орловских рысаков, в хозяйстве содержат русских тяжеловозов и лошадей других пород для производственных нужд и конноспортивной школы. На фото — Елена Фастова и Алексей Гордеев во время осмотра конюшни

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Музей истории завода открылся в 1951 году. Его экспозиция рассказывает о развитии предприятия и людях, занимавшихся разведением лошадей. На фото — Елена Фастова и участники официальной делегации на экскурсии

Музей истории завода открылся в 1951 году. Его экспозиция рассказывает о развитии предприятия и людях, занимавшихся разведением лошадей. На фото — Елена Фастова и участники официальной делегации на экскурсии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За свою историю завод принимал императора Александра I, писателей Антона Чехова и Алексея Суворина, военачальника Семена Буденного. На юбилее к разным эпохам отсылали костюмы участников театрализованной программы

За свою историю завод принимал императора Александра I, писателей Антона Чехова и Алексея Суворина, военачальника Семена Буденного. На юбилее к разным эпохам отсылали костюмы участников театрализованной программы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Исторические костюмы стали частью оформления праздника: рядом с официальной делегацией по территории проходили участники в бальных платьях и стилизованных мундирах

Исторические костюмы стали частью оформления праздника: рядом с официальной делегацией по территории проходили участники в бальных платьях и стилизованных мундирах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К юбилею приурочили открытие нового корпуса Хреновской школы наездников — учебного заведения, где готовят специалистов по тренировке рысистых лошадей. На фото — музыкант и участники делегации на праздничной площадке

К юбилею приурочили открытие нового корпуса Хреновской школы наездников — учебного заведения, где готовят специалистов по тренировке рысистых лошадей. На фото — музыкант и участники делегации на праздничной площадке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Гости останавливались у ремесленных площадок, рассматривали изделия и общались с участниками праздника. На фото — Алексей Гордеев во время осмотра одного из стендов

Гости останавливались у ремесленных площадок, рассматривали изделия и общались с участниками праздника. На фото — Алексей Гордеев во время осмотра одного из стендов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основатель завода Алексей Орлов-Чесменский задумывал хозяйство, в котором впоследствии были выведены орловская рысистая и орловская верховая породы. На фото — участники праздника в исторических костюмах

Основатель завода Алексей Орлов-Чесменский задумывал хозяйство, в котором впоследствии были выведены орловская рысистая и орловская верховая породы. На фото — участники праздника в исторических костюмах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К танцам на территории комплекса присоединялись зрители: пары в исторических костюмах кружились рядом с гостями в повседневной одежде

К танцам на территории комплекса присоединялись зрители: пары в исторических костюмах кружились рядом с гостями в повседневной одежде

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для посетителей подготовили исторические реконструкции, интерактивные площадки и фотозоны. Одну из театрализованных сцен дополняли граммофон и сервированный стол

Для посетителей подготовили исторические реконструкции, интерактивные площадки и фотозоны. Одну из театрализованных сцен дополняли граммофон и сервированный стол

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На ремесленной площадке показывали работу на ручном ткацком станке

На ремесленной площадке показывали работу на ручном ткацком станке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На праздничных площадках были представлены изделия ручной работы и народные ремесла

На праздничных площадках были представлены изделия ручной работы и народные ремесла

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Гончарная площадка позволяла проследить изготовление посуды: мастерица формировала сосуд на вращающемся круге и обрабатывала его поверхность

Гончарная площадка позволяла проследить изготовление посуды: мастерица формировала сосуд на вращающемся круге и обрабатывала его поверхность

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Руки мастера за работой на гончарном круге

Руки мастера за работой на гончарном круге

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лошади и здания конного завода стали сюжетами детских рисунков, представленных на мольбертах

Лошади и здания конного завода стали сюжетами детских рисунков, представленных на мольбертах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

У Слободского сельского дома культуры гостей встречал показательный взвод барабанщиц Воронежского института ФСИН

У Слободского сельского дома культуры гостей встречал показательный взвод барабанщиц Воронежского института ФСИН

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В музыкальной программе участвовал духовой оркестр. На фото — один из музыкантов перед выступлением у Дома культуры

В музыкальной программе участвовал духовой оркестр. На фото — один из музыкантов перед выступлением у Дома культуры

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Для Бобровского района это своеобразный бренд. Для Воронежской области — гордость», — сказал председатель облдумы Юрий Матузов, говоря о сохранении орловского рысака

«Для Бобровского района это своеобразный бренд. Для Воронежской области — гордость», — сказал председатель облдумы Юрий Матузов, говоря о сохранении орловского рысака

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На торжественной церемонии отметили работников Хреновского и Чесменского конных заводов. На фото — первый заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова во время награждения

На торжественной церемонии отметили работников Хреновского и Чесменского конных заводов. На фото — первый заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова во время награждения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Награды участникам церемонии вручали представители федеральной и региональной власти. На фото — Алексей Гордеев помогает награжденной спуститься со сцены

Награды участникам церемонии вручали представители федеральной и региональной власти. На фото — Алексей Гордеев помогает награжденной спуститься со сцены

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Праздничная программа продолжилась в Слободском сельском доме культуры. Во время театрализованного представления лошадь появилась прямо на сцене

Праздничная программа продолжилась в Слободском сельском доме культуры. Во время театрализованного представления лошадь появилась прямо на сцене

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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Юбилей Хреновского конного завода отпраздновали 1 октября — за несколько недель до даты его основания. Одним из событий программы стал конный парад на малом ипподроме

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вместе с юбилеем предприятия отмечали 250-летие орловской рысистой породы, история которой связана с Хреновским заводом. На фото — конная упряжка со знаменем во время парада

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Архитектурный ансамбль завода складывался в начале XIX века по проекту Доменико Жилярди. В комплекс вошли манежи, конюшни, ветеринарный лазарет и жилые здания. На фото — наездница с рысаком перед зданием завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным, представленным на юбилейном совещании, племенное поголовье орловских рысаков на предприятии насчитывает 256 лошадей, в том числе шесть жеребцов-производителей и 77 конематок

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Алексей Гордеев назвал Хреновской конный завод «национальным достоянием нашей страны». Во время экскурсии вице-спикер Госдумы покормил лошадей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо орловских рысаков, в хозяйстве содержат русских тяжеловозов и лошадей других пород для производственных нужд и конноспортивной школы. На фото — Елена Фастова и Алексей Гордеев во время осмотра конюшни

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Музей истории завода открылся в 1951 году. Его экспозиция рассказывает о развитии предприятия и людях, занимавшихся разведением лошадей. На фото — Елена Фастова и участники официальной делегации на экскурсии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За свою историю завод принимал императора Александра I, писателей Антона Чехова и Алексея Суворина, военачальника Семена Буденного. На юбилее к разным эпохам отсылали костюмы участников театрализованной программы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Исторические костюмы стали частью оформления праздника: рядом с официальной делегацией по территории проходили участники в бальных платьях и стилизованных мундирах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К юбилею приурочили открытие нового корпуса Хреновской школы наездников — учебного заведения, где готовят специалистов по тренировке рысистых лошадей. На фото — музыкант и участники делегации на праздничной площадке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Гости останавливались у ремесленных площадок, рассматривали изделия и общались с участниками праздника. На фото — Алексей Гордеев во время осмотра одного из стендов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основатель завода Алексей Орлов-Чесменский задумывал хозяйство, в котором впоследствии были выведены орловская рысистая и орловская верховая породы. На фото — участники праздника в исторических костюмах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К танцам на территории комплекса присоединялись зрители: пары в исторических костюмах кружились рядом с гостями в повседневной одежде

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для посетителей подготовили исторические реконструкции, интерактивные площадки и фотозоны. Одну из театрализованных сцен дополняли граммофон и сервированный стол

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На ремесленной площадке показывали работу на ручном ткацком станке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На праздничных площадках были представлены изделия ручной работы и народные ремесла

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Гончарная площадка позволяла проследить изготовление посуды: мастерица формировала сосуд на вращающемся круге и обрабатывала его поверхность

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Руки мастера за работой на гончарном круге

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лошади и здания конного завода стали сюжетами детских рисунков, представленных на мольбертах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

У Слободского сельского дома культуры гостей встречал показательный взвод барабанщиц Воронежского института ФСИН

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В музыкальной программе участвовал духовой оркестр. На фото — один из музыкантов перед выступлением у Дома культуры

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Для Бобровского района это своеобразный бренд. Для Воронежской области — гордость», — сказал председатель облдумы Юрий Матузов, говоря о сохранении орловского рысака

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На торжественной церемонии отметили работников Хреновского и Чесменского конных заводов. На фото — первый заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова во время награждения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Награды участникам церемонии вручали представители федеральной и региональной власти. На фото — Алексей Гордеев помогает награжденной спуститься со сцены

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Праздничная программа продолжилась в Слободском сельском доме культуры. Во время театрализованного представления лошадь появилась прямо на сцене

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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