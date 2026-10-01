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Лучшие фото сентября

Запоминающиеся кадры месяца

Выборы депутатов Госдумы, Московская неделя моды и другие события месяца — в фотогалерее «Ъ».
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Стилист Сергей Зверев на Московской неделе моды

Стилист Сергей Зверев на Московской неделе моды

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (в центре) на первом заседании Госдумы девятого созыва

Президент России Владимир Путин (в центре) на первом заседании Госдумы девятого созыва

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов и председатель Совфеда России Валентина Матвиенко

Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов и председатель Совфеда России Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Во время выступления президента России Владимира Путина

Во время выступления президента России Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Кобылкин (слева), зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Кобылкин (слева), зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники СМИ в пресс-центре наблюдают за ходом первого заседания

Сотрудники СМИ в пресс-центре наблюдают за ходом первого заседания

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты Госдумы перед началом заседания

Депутаты Госдумы перед началом заседания

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель партии «Единая Россия», зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев (слева) и первый зампред Совфеда России Владимир Якушев на подведении итогов Единого дня голосования-2026 в Центральном исполкоме партии

Председатель партии «Единая Россия», зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев (слева) и первый зампред Совфеда России Владимир Якушев на подведении итогов Единого дня голосования-2026 в Центральном исполкоме партии

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Работа Информационного центра Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России

Работа Информационного центра Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Досрочное выездное голосование на выборах депутатов Государственной думы России 2026 в селе Вербовка, ДНР

Досрочное выездное голосование на выборах депутатов Государственной думы России 2026 в селе Вербовка, ДНР

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Федеральном казенном учреждении СИЗО-1 в Красноярске

Голосование в Федеральном казенном учреждении СИЗО-1 в Красноярске

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Подсчет голосов на одном из избирательных участков

Подсчет голосов на одном из избирательных участков

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Первый зампред «Справедливой России» Александр Бабаков (слева) и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (второй слева) на встрече руководителей политических партий, прошедших в Госдуму, с президентом России Владимиром Путиным

Первый зампред «Справедливой России» Александр Бабаков (слева) и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (второй слева) на встрече руководителей политических партий, прошедших в Госдуму, с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты Госдумы России Сергей Иванов (в центре) и Ирина Гусева на первом собрании фракции «Единая Россия»

Депутаты Госдумы России Сергей Иванов (в центре) и Ирина Гусева на первом собрании фракции «Единая Россия»

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутат Госдумы Николай Валуев на первом собрании фракции «Единая Россия»

Депутат Госдумы Николай Валуев на первом собрании фракции «Единая Россия»

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты Людмила Болилая и Станислав Кочев (слева) перед первым заседанием Госдумы девятого созыва

Депутаты Людмила Болилая и Станислав Кочев (слева) перед первым заседанием Госдумы девятого созыва

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре) перед началом заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре) перед началом заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники Генерального Консульства ФРГ после демонтажа государственных символов со здания

Сотрудники Генерального Консульства ФРГ после демонтажа государственных символов со здания

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на Международном форуме BRICS+ Fashion Summit

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на Международном форуме BRICS+ Fashion Summit

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Траурные мероприятия, посвященные 22-й годовщине террористического акта в средней школе №1 Беслана

Траурные мероприятия, посвященные 22-й годовщине террористического акта в средней школе №1 Беслана

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Справа налево: министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, первый зампредседателя комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов и директор Домодедовского образовательного комплекса «Орбита» Нелля Сергеева во время посещения учебного заведения в День знаний

Справа налево: министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, первый зампредседателя комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов и директор Домодедовского образовательного комплекса «Орбита» Нелля Сергеева во время посещения учебного заведения в День знаний

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Журналисты перед началом пресс-конференции президента России Владимира на Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

Журналисты перед началом пресс-конференции президента России Владимира на Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на совещании

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на совещании

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудник Росгвардии во время показательных выступлений на фестивале экстремальных видов спорта и уличной культуры «Энергия спорта»

Сотрудник Росгвардии во время показательных выступлений на фестивале экстремальных видов спорта и уличной культуры «Энергия спорта»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Мешки с песком для защиты АЗС от обстрелов в Донецке

Мешки с песком для защиты АЗС от обстрелов в Донецке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Виды Донецка во время Единого дня голосования

Виды Донецка во время Единого дня голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники проекта «Единоборства всей России» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)

Участники проекта «Единоборства всей России» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Участник всероссийской выставки-фестиваля видеоигр «Игропром 2026»

Участник всероссийской выставки-фестиваля видеоигр «Игропром 2026»

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Международный промышленно-энергетический форум TNF 2026

Международный промышленно-энергетический форум TNF 2026

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Участница ВЭФ-2026

Участница ВЭФ-2026

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Посетители ярмарки «Cosmoscow»

Посетители ярмарки «Cosmoscow»

Фото: Рина Серегина / Коммерсантъ  /  купить фото

Уличный спектакль-променад «Великанцы» в Санкт-Петербурге

Уличный спектакль-променад «Великанцы» в Санкт-Петербурге

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ  /  купить фото

Пресс-показ международной выставки «Фотобиеннале-2026»

Пресс-показ международной выставки «Фотобиеннале-2026»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Международная ювелирная выставка «JUNWEX Москва 2026»

Международная ювелирная выставка «JUNWEX Москва 2026»

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Пресс-показ спектакля «Магда» в Московском еврейском театре «Шалом»

Пресс-показ спектакля «Магда» в Московском еврейском театре «Шалом»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Солистка балета Государственного академического Большого театра Ана Туразашвили (в центре) перед началом показа Fashion Show бренда Agent Provocateur

Солистка балета Государственного академического Большого театра Ана Туразашвили (в центре) перед началом показа Fashion Show бренда Agent Provocateur

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Солисты балета Виенгсай Вальдес и Дани Эрнандес в постановке Национального балета Кубы «Жизель»

Солисты балета Виенгсай Вальдес и Дани Эрнандес в постановке Национального балета Кубы «Жизель»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Воздушный гимнаст на ремнях Российской государственной цирковой компании и продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Виталий Кацеро на международном фестивале циркового искусства «Без границ»

Воздушный гимнаст на ремнях Российской государственной цирковой компании и продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Виталий Кацеро на международном фестивале циркового искусства «Без границ»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: игроки команды «Ростов» Никита Бабакин, Игор Ногейра и игрок команды «Спартак» Мирлинд Даку на Российской Премьер-Лиге (РПЛ)

Слева направо: игроки команды «Ростов» Никита Бабакин, Игор Ногейра и игрок команды «Спартак» Мирлинд Даку на Российской Премьер-Лиге (РПЛ)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Игроки сборной России Илья Вахания (слева), Алексей Батраков (справа) и игрок сборной Ирана Мехди Тареми во время товарищеского матча

Игроки сборной России Илья Вахания (слева), Алексей Батраков (справа) и игрок сборной Ирана Мехди Тареми во время товарищеского матча

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Суперкубок Единой лиги ВТБ по баскетболу

Суперкубок Единой лиги ВТБ по баскетболу

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Показ коллекции бренда Black Crown Label на Московской неделе моды

Показ коллекции бренда Black Crown Label на Московской неделе моды

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Иммерсивный показ «Русские сказки» дизайнера Игоря Чапурина на Московской неделе моды

Иммерсивный показ «Русские сказки» дизайнера Игоря Чапурина на Московской неделе моды

Фото: Рина Серегина / Коммерсантъ  /  купить фото

Показ коллекции российской компании, которая разрабатывает и производит индивидуальные протезы кисти и предплечья «Моторика»

Показ коллекции российской компании, которая разрабатывает и производит индивидуальные протезы кисти и предплечья «Моторика»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Показ коллекции China Fashion Week presents бренда Momiwei

Показ коллекции China Fashion Week presents бренда Momiwei

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Международный фестиваль искусств «Мастер-класс»

Международный фестиваль искусств «Мастер-класс»

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ  /  купить фото

Самолет пролетает над дорожным знаком «Проезд запрещен»

Самолет пролетает над дорожным знаком «Проезд запрещен»

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ  /  купить фото

Отдыхающие на катамаранах в Амурском заливе

Отдыхающие на катамаранах в Амурском заливе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Стилист Сергей Зверев на Московской неделе моды

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (в центре) на первом заседании Госдумы девятого созыва

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов и председатель Совфеда России Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Во время выступления президента России Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Кобылкин (слева), зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники СМИ в пресс-центре наблюдают за ходом первого заседания

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты Госдумы перед началом заседания

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель партии «Единая Россия», зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев (слева) и первый зампред Совфеда России Владимир Якушев на подведении итогов Единого дня голосования-2026 в Центральном исполкоме партии

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Работа Информационного центра Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Досрочное выездное голосование на выборах депутатов Государственной думы России 2026 в селе Вербовка, ДНР

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Федеральном казенном учреждении СИЗО-1 в Красноярске

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Подсчет голосов на одном из избирательных участков

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Первый зампред «Справедливой России» Александр Бабаков (слева) и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (второй слева) на встрече руководителей политических партий, прошедших в Госдуму, с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты Госдумы России Сергей Иванов (в центре) и Ирина Гусева на первом собрании фракции «Единая Россия»

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутат Госдумы Николай Валуев на первом собрании фракции «Единая Россия»

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты Людмила Болилая и Станислав Кочев (слева) перед первым заседанием Госдумы девятого созыва

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре) перед началом заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники Генерального Консульства ФРГ после демонтажа государственных символов со здания

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на Международном форуме BRICS+ Fashion Summit

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Траурные мероприятия, посвященные 22-й годовщине террористического акта в средней школе №1 Беслана

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Справа налево: министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, первый зампредседателя комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов и директор Домодедовского образовательного комплекса «Орбита» Нелля Сергеева во время посещения учебного заведения в День знаний

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Журналисты перед началом пресс-конференции президента России Владимира на Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на совещании

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудник Росгвардии во время показательных выступлений на фестивале экстремальных видов спорта и уличной культуры «Энергия спорта»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Мешки с песком для защиты АЗС от обстрелов в Донецке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Виды Донецка во время Единого дня голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники проекта «Единоборства всей России» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Участник всероссийской выставки-фестиваля видеоигр «Игропром 2026»

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Международный промышленно-энергетический форум TNF 2026

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Участница ВЭФ-2026

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Посетители ярмарки «Cosmoscow»

Фото: Рина Серегина / Коммерсантъ  /  купить фото

Уличный спектакль-променад «Великанцы» в Санкт-Петербурге

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ  /  купить фото

Пресс-показ международной выставки «Фотобиеннале-2026»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Международная ювелирная выставка «JUNWEX Москва 2026»

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Пресс-показ спектакля «Магда» в Московском еврейском театре «Шалом»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Солистка балета Государственного академического Большого театра Ана Туразашвили (в центре) перед началом показа Fashion Show бренда Agent Provocateur

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Солисты балета Виенгсай Вальдес и Дани Эрнандес в постановке Национального балета Кубы «Жизель»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Воздушный гимнаст на ремнях Российской государственной цирковой компании и продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Виталий Кацеро на международном фестивале циркового искусства «Без границ»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: игроки команды «Ростов» Никита Бабакин, Игор Ногейра и игрок команды «Спартак» Мирлинд Даку на Российской Премьер-Лиге (РПЛ)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Игроки сборной России Илья Вахания (слева), Алексей Батраков (справа) и игрок сборной Ирана Мехди Тареми во время товарищеского матча

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Суперкубок Единой лиги ВТБ по баскетболу

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Показ коллекции бренда Black Crown Label на Московской неделе моды

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Иммерсивный показ «Русские сказки» дизайнера Игоря Чапурина на Московской неделе моды

Фото: Рина Серегина / Коммерсантъ  /  купить фото

Показ коллекции российской компании, которая разрабатывает и производит индивидуальные протезы кисти и предплечья «Моторика»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Показ коллекции China Fashion Week presents бренда Momiwei

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Международный фестиваль искусств «Мастер-класс»

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ  /  купить фото

Самолет пролетает над дорожным знаком «Проезд запрещен»

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ  /  купить фото

Отдыхающие на катамаранах в Амурском заливе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

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