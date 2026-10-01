Лучшие фото сентября

Справа налево: министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, первый зампредседателя комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов и директор Домодедовского образовательного комплекса «Орбита» Нелля Сергеева во время посещения учебного заведения в День знаний

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ / купить фото