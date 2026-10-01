Лучшие фото сентября

Председатель партии «Единая Россия», зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев (слева) и первый зампред Совфеда России Владимир Якушев на подведении итогов Единого дня голосования-2026 в Центральном исполкоме партии
Первый зампред «Справедливой России» Александр Бабаков (слева) и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (второй слева) на встрече руководителей политических партий, прошедших в Госдуму, с президентом России Владимиром Путиным
Сотрудники Генерального Консульства ФРГ после демонтажа государственных символов со здания
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Алексей Смагин / Коммерсантъ
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на Международном форуме BRICS+ Fashion Summit
Справа налево: министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, первый зампредседателя комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов и директор Домодедовского образовательного комплекса «Орбита» Нелля Сергеева во время посещения учебного заведения в День знаний