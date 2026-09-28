28.09.2026, 19:52

Курск на память 994-летний город и его жители в XIX, XX, XXI веке

С концом сентября в Курске принято связывать отсчет с момента основания. 25 сентября здесь празднуют День города. В 2026 году Курску исполнилось 994 года по принятому отсчету от 1032-го, хотя точная дата основания города остается предметом дискуссий. На открытках и снимках разных лет, в том числе эксклюзивных материалах из Государственного архива Курской области,— исчезнувшие Московские ворота и Покровская церковь, заводские цеха, студенческий КВН, праздничные улицы и повседневная жизнь курян в XIX, XX, XXI веке. Кадры из истории города и его жителей — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».