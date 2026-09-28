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Курск на память

994-летний город и его жители в XIX, XX, XXI веке

С концом сентября в Курске принято связывать отсчет с момента основания. 25 сентября здесь празднуют День города. В 2026 году Курску исполнилось 994 года по принятому отсчету от 1032-го, хотя точная дата основания города остается предметом дискуссий. На открытках и снимках разных лет, в том числе эксклюзивных материалах из Государственного архива Курской области,— исчезнувшие Московские ворота и Покровская церковь, заводские цеха, студенческий КВН, праздничные улицы и повседневная жизнь курян в XIX, XX, XXI веке. Кадры из истории города и его жителей — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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Мужчина с медведем в окружении горожан — кадр празднования Дня города в Курске в 1989 году

Мужчина с медведем в окружении горожан — кадр празднования Дня города в Курске в 1989 году

Фото: Госархив Курской области

До революции нынешняя улица Ленина в Курске называлась Московской. На открытке — Вторая женская гимназия, трамвайные рельсы и прохожие на этой улице

До революции нынешняя улица Ленина в Курске называлась Московской. На открытке — Вторая женская гимназия, трамвайные рельсы и прохожие на этой улице

Фото: Госархив Курской области

Московские ворота в Курске построили в 1823 году в память о приездах Александра I, а в 1937-м снесли. На дореволюционной открытке арка стоит в конце Московской улицы

Московские ворота в Курске построили в 1823 году в память о приездах Александра I, а в 1937-м снесли. На дореволюционной открытке арка стоит в конце Московской улицы

Фото: Госархив Курской области

Покровскую церковь в Курске на одноименном рынке сняли в 1936 году, за год до ее сноса. На фото — южный фасад храма

Покровскую церковь в Курске на одноименном рынке сняли в 1936 году, за год до ее сноса. На фото — южный фасад храма

Фото: Госархив Курской области

В 1938 году по Красной площади в Курске прошла колонна ко Дню физкультурника. На грузовике установлены большой глобус и фигура с факелом

В 1938 году по Красной площади в Курске прошла колонна ко Дню физкультурника. На грузовике установлены большой глобус и фигура с факелом

Фото: Алексей Богданчиков / Госархив Курской области

Курск, 1953 год. Токарь машинно-тракторной станции Я. П. Тыртычный работает за станком

Курск, 1953 год. Токарь машинно-тракторной станции Я. П. Тыртычный работает за станком

Фото: Госархив Курской области

На месте сада «Ливадия» в Курске в 1935 году открылся стадион «Динамо». На снимке 1955 года — его новый центральный вход

На месте сада «Ливадия» в Курске в 1935 году открылся стадион «Динамо». На снимке 1955 года — его новый центральный вход

Фото: Госархив Курской области

По улице Ленина в Курске — бывшей Московской — в 1956 году идет трамвай. Слева виден Центральный универмаг, справа — Дом книги

По улице Ленина в Курске — бывшей Московской — в 1956 году идет трамвай. Слева виден Центральный универмаг, справа — Дом книги

Фото: Госархив Курской области

На Курском электроаппаратном заводе слесарь-сборщик И. Лопатко собирает автоматические выключатели. 1958 год

На Курском электроаппаратном заводе слесарь-сборщик И. Лопатко собирает автоматические выключатели. 1958 год

Фото: Госархив Курской области

Курский политехнический институт открылся в 1964 году. Студенты танцуют у елки на новогоднем вечере, 1960-е годы

Курский политехнический институт открылся в 1964 году. Студенты танцуют у елки на новогоднем вечере, 1960-е годы

Фото: Анатолий Наседкин / Госархив Курской области

В зале ресторана «Курск» официантка стоит у столика, за которым обедают посетительницы. 1965 год

В зале ресторана «Курск» официантка стоит у столика, за которым обедают посетительницы. 1965 год

Фото: Госархив Курской области

Дамский мастер парикмахерской №27 в Курске Р. Я. Мишина показывает созданную ею прическу членам квалификационной комиссии. Курск, 1965 год

Дамский мастер парикмахерской №27 в Курске Р. Я. Мишина показывает созданную ею прическу членам квалификационной комиссии. Курск, 1965 год

Фото: Госархив Курской области

Команда КВН Курского политехнического института выступает в 1965 году. На сцене плакат: «Коллеги в Москве победили, а мы здесь победим!»

Команда КВН Курского политехнического института выступает в 1965 году. На сцене плакат: «Коллеги в Москве победили, а мы здесь победим!»

Фото: Анатолий Наседкин / Госархив Курской области

Еще один номер команды КВН: студенты в головных уборах с буквами «КВН» выступают с гитарой. Курск, 1965 год

Еще один номер команды КВН: студенты в головных уборах с буквами «КВН» выступают с гитарой. Курск, 1965 год

Фото: Госархив Курской области

На первомайской демонстрации 1974 года по Курску идет колонна железнодорожников станции Курск

На первомайской демонстрации 1974 года по Курску идет колонна железнодорожников станции Курск

Фото: Госархив Курской области

В День Победы 1979 года представители трудовых коллективов Промышленного района Курска стоят во время минуты молчания

В День Победы 1979 года представители трудовых коллективов Промышленного района Курска стоят во время минуты молчания

Фото: Госархив Курской области

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии В. И. Комиссаров проводит практическое занятие студенческого научного общества у операционного стола. Курск, 1980 год

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии В. И. Комиссаров проводит практическое занятие студенческого научного общества у операционного стола. Курск, 1980 год

Фото: Госархив Курской области

В 1980-е годы сотрудница курского завода «Химволокно» работает с нитями среди разноцветных бобин

В 1980-е годы сотрудница курского завода «Химволокно» работает с нитями среди разноцветных бобин

Фото: Олег Сизов / Госархив Курской области

Начав с выпуска арифмометров «Феликс» в 1948 году, курский «Счетмаш» позже освоил контрольно-кассовые машины. На снимке 1980-х — сотрудники цеха с электронными платами

Начав с выпуска арифмометров «Феликс» в 1948 году, курский «Счетмаш» позже освоил контрольно-кассовые машины. На снимке 1980-х — сотрудники цеха с электронными платами

Фото: Олег Сизов / Госархив Курской области

Женщина с ребенком катаются на карусели в парке имени 1 Мая. Курск, 1980-е годы

Женщина с ребенком катаются на карусели в парке имени 1 Мая. Курск, 1980-е годы

Фото: Олег Сизов / Госархив Курской области

В августе 1986 года Курск принимал II Всесоюзный фестиваль народного творчества «Край соловьиный». Его участницы в народных костюмах проходят по улице Ленина с большой праздничной куклой

В августе 1986 года Курск принимал II Всесоюзный фестиваль народного творчества «Край соловьиный». Его участницы в народных костюмах проходят по улице Ленина с большой праздничной куклой

Фото: Госархив Курской области

На Дне города 1989 года участники в народных костюмах идут среди гуляющих. Рядом — музыканты с аккордеоном и балалайкой

На Дне города 1989 года участники в народных костюмах идут среди гуляющих. Рядом — музыканты с аккордеоном и балалайкой

Фото: Госархив Курской области

День города в Курске. 1989 год

День города в Курске. 1989 год

Фото: Госархив Курской области

В 1983 году драмтеатр переехал в новое здание на улице Ленина. На снимке Дня города 1989-го перед ним куряне играют в шахматы

В 1983 году драмтеатр переехал в новое здание на улице Ленина. На снимке Дня города 1989-го перед ним куряне играют в шахматы

Фото: Госархив Курской области

Первомайская демонстрация проходит по Красной площади Курска: колонны с флагами и оформленные грузовики. 1990 год

Первомайская демонстрация проходит по Красной площади Курска: колонны с флагами и оформленные грузовики. 1990 год

Фото: Госархив Курской области

Очередь у магазина в Курске, 1990-е годы. Люди стоят вдоль ограждения у входа

Очередь у магазина в Курске, 1990-е годы. Люди стоят вдоль ограждения у входа

Фото: Геннадий Бодров / Коммерсантъ  /  купить фото

К 50-летию Победы в 1995 году ветераны и жители Курска возлагают цветы к Вечному огню на мемориале Памяти павших

К 50-летию Победы в 1995 году ветераны и жители Курска возлагают цветы к Вечному огню на мемориале Памяти павших

Фото: Госархив Курской области

В 1997 году по улице Ленина проходит крестный ход с Курской Коренной иконой Божией Матери «Знамение». В центре — архиепископ Курский и Рыльский Ювеналий; позади виден Знаменский собор

В 1997 году по улице Ленина проходит крестный ход с Курской Коренной иконой Божией Матери «Знамение». В центре — архиепископ Курский и Рыльский Ювеналий; позади виден Знаменский собор

Фото: Госархив Курской области

Некоторые дома в центре Курска рядом с ТЭЦ не были подключены к теплотрассе. 5 января 1998 года жительница города несет дрова

Некоторые дома в центре Курска рядом с ТЭЦ не были подключены к теплотрассе. 5 января 1998 года жительница города несет дрова

Фото: Константин Крупенин / Коммерсантъ  /  купить фото

На Красной площади в Курске готовят сцену для концерта ко Дню молодежи. Солдаты отдыхают в перерыве между монтажными работами, 19 июля 2000 года

На Красной площади в Курске готовят сцену для концерта ко Дню молодежи. Солдаты отдыхают в перерыве между монтажными работами, 19 июля 2000 года

Фото: Константин Крупенин / Коммерсантъ  /  купить фото

В День молодежи в Курске 20 июля 2000 года толкиенисты разыграли костюмированную баталию на Театральной площади. На фото — ее участники после выступления

В День молодежи в Курске 20 июля 2000 года толкиенисты разыграли костюмированную баталию на Театральной площади. На фото — ее участники после выступления

Фото: Константин Крупенин / Коммерсантъ  /  купить фото

Центр Курска с высоты в 2000-е годы

Центр Курска с высоты в 2000-е годы

Фото: Госархив Курской области

Артисты в народных костюмах выступают на сцене перед горожанами. День города в Курске, 2007 год

Артисты в народных костюмах выступают на сцене перед горожанами. День города в Курске, 2007 год

Фото: Госархив Курской области

В мартовский снегопад по Курску едут двое горожан на конной повозке. 30 марта 2015 года

В мартовский снегопад по Курску едут двое горожан на конной повозке. 30 марта 2015 года

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

На первомайском шествии участницы в народных костюмах несут большое полотнище российского флага. Курск, улица Ленина, 1 мая 2019 года

На первомайском шествии участницы в народных костюмах несут большое полотнище российского флага. Курск, улица Ленина, 1 мая 2019 года

Фото: Госархив Курской области

Красная площадь Курска с высоты: на День города здесь собрались зрители, рядом — аэростаты. 2020 год

Красная площадь Курска с высоты: на День города здесь собрались зрители, рядом — аэростаты. 2020 год

Фото: Госархив Курской области

В Курске НКО «Домик добрых дел» собирает гуманитарную помощь для эвакуированных жителей приграничных районов области. 8 августа 2024 года

В Курске НКО «Домик добрых дел» собирает гуманитарную помощь для эвакуированных жителей приграничных районов области. 8 августа 2024 года

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ  /  купить фото

На улице Курска — плакат о приеме в территориальную оборону Курской области. 6 сентября 2024 года

На улице Курска — плакат о приеме в территориальную оборону Курской области. 6 сентября 2024 года

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

Прохожие идут мимо бетонного модульного укрытия на одной из улиц Курска. 3 марта 2026 года

Прохожие идут мимо бетонного модульного укрытия на одной из улиц Курска. 3 марта 2026 года

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Знаменский собор построили к 1826 году. В 1937-м в нем открыли кинотеатр «Октябрь», а в 1992-м, когда кинотеатр еще работал, возобновили богослужения. Курск, март 2026 года

Знаменский собор построили к 1826 году. В 1937-м в нем открыли кинотеатр «Октябрь», а в 1992-м, когда кинотеатр еще работал, возобновили богослужения. Курск, март 2026 года

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

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Мужчина с медведем в окружении горожан — кадр празднования Дня города в Курске в 1989 году

Фото: Госархив Курской области

До революции нынешняя улица Ленина в Курске называлась Московской. На открытке — Вторая женская гимназия, трамвайные рельсы и прохожие на этой улице

Фото: Госархив Курской области

Московские ворота в Курске построили в 1823 году в память о приездах Александра I, а в 1937-м снесли. На дореволюционной открытке арка стоит в конце Московской улицы

Фото: Госархив Курской области

Покровскую церковь в Курске на одноименном рынке сняли в 1936 году, за год до ее сноса. На фото — южный фасад храма

Фото: Госархив Курской области

В 1938 году по Красной площади в Курске прошла колонна ко Дню физкультурника. На грузовике установлены большой глобус и фигура с факелом

Фото: Алексей Богданчиков / Госархив Курской области

Курск, 1953 год. Токарь машинно-тракторной станции Я. П. Тыртычный работает за станком

Фото: Госархив Курской области

На месте сада «Ливадия» в Курске в 1935 году открылся стадион «Динамо». На снимке 1955 года — его новый центральный вход

Фото: Госархив Курской области

По улице Ленина в Курске — бывшей Московской — в 1956 году идет трамвай. Слева виден Центральный универмаг, справа — Дом книги

Фото: Госархив Курской области

На Курском электроаппаратном заводе слесарь-сборщик И. Лопатко собирает автоматические выключатели. 1958 год

Фото: Госархив Курской области

Курский политехнический институт открылся в 1964 году. Студенты танцуют у елки на новогоднем вечере, 1960-е годы

Фото: Анатолий Наседкин / Госархив Курской области

В зале ресторана «Курск» официантка стоит у столика, за которым обедают посетительницы. 1965 год

Фото: Госархив Курской области

Дамский мастер парикмахерской №27 в Курске Р. Я. Мишина показывает созданную ею прическу членам квалификационной комиссии. Курск, 1965 год

Фото: Госархив Курской области

Команда КВН Курского политехнического института выступает в 1965 году. На сцене плакат: «Коллеги в Москве победили, а мы здесь победим!»

Фото: Анатолий Наседкин / Госархив Курской области

Еще один номер команды КВН: студенты в головных уборах с буквами «КВН» выступают с гитарой. Курск, 1965 год

Фото: Госархив Курской области

На первомайской демонстрации 1974 года по Курску идет колонна железнодорожников станции Курск

Фото: Госархив Курской области

В День Победы 1979 года представители трудовых коллективов Промышленного района Курска стоят во время минуты молчания

Фото: Госархив Курской области

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии В. И. Комиссаров проводит практическое занятие студенческого научного общества у операционного стола. Курск, 1980 год

Фото: Госархив Курской области

В 1980-е годы сотрудница курского завода «Химволокно» работает с нитями среди разноцветных бобин

Фото: Олег Сизов / Госархив Курской области

Начав с выпуска арифмометров «Феликс» в 1948 году, курский «Счетмаш» позже освоил контрольно-кассовые машины. На снимке 1980-х — сотрудники цеха с электронными платами

Фото: Олег Сизов / Госархив Курской области

Женщина с ребенком катаются на карусели в парке имени 1 Мая. Курск, 1980-е годы

Фото: Олег Сизов / Госархив Курской области

В августе 1986 года Курск принимал II Всесоюзный фестиваль народного творчества «Край соловьиный». Его участницы в народных костюмах проходят по улице Ленина с большой праздничной куклой

Фото: Госархив Курской области

На Дне города 1989 года участники в народных костюмах идут среди гуляющих. Рядом — музыканты с аккордеоном и балалайкой

Фото: Госархив Курской области

День города в Курске. 1989 год

Фото: Госархив Курской области

В 1983 году драмтеатр переехал в новое здание на улице Ленина. На снимке Дня города 1989-го перед ним куряне играют в шахматы

Фото: Госархив Курской области

Первомайская демонстрация проходит по Красной площади Курска: колонны с флагами и оформленные грузовики. 1990 год

Фото: Госархив Курской области

Очередь у магазина в Курске, 1990-е годы. Люди стоят вдоль ограждения у входа

Фото: Геннадий Бодров / Коммерсантъ  /  купить фото

К 50-летию Победы в 1995 году ветераны и жители Курска возлагают цветы к Вечному огню на мемориале Памяти павших

Фото: Госархив Курской области

В 1997 году по улице Ленина проходит крестный ход с Курской Коренной иконой Божией Матери «Знамение». В центре — архиепископ Курский и Рыльский Ювеналий; позади виден Знаменский собор

Фото: Госархив Курской области

Некоторые дома в центре Курска рядом с ТЭЦ не были подключены к теплотрассе. 5 января 1998 года жительница города несет дрова

Фото: Константин Крупенин / Коммерсантъ  /  купить фото

На Красной площади в Курске готовят сцену для концерта ко Дню молодежи. Солдаты отдыхают в перерыве между монтажными работами, 19 июля 2000 года

Фото: Константин Крупенин / Коммерсантъ  /  купить фото

В День молодежи в Курске 20 июля 2000 года толкиенисты разыграли костюмированную баталию на Театральной площади. На фото — ее участники после выступления

Фото: Константин Крупенин / Коммерсантъ  /  купить фото

Центр Курска с высоты в 2000-е годы

Фото: Госархив Курской области

Артисты в народных костюмах выступают на сцене перед горожанами. День города в Курске, 2007 год

Фото: Госархив Курской области

В мартовский снегопад по Курску едут двое горожан на конной повозке. 30 марта 2015 года

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

На первомайском шествии участницы в народных костюмах несут большое полотнище российского флага. Курск, улица Ленина, 1 мая 2019 года

Фото: Госархив Курской области

Красная площадь Курска с высоты: на День города здесь собрались зрители, рядом — аэростаты. 2020 год

Фото: Госархив Курской области

В Курске НКО «Домик добрых дел» собирает гуманитарную помощь для эвакуированных жителей приграничных районов области. 8 августа 2024 года

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ  /  купить фото

На улице Курска — плакат о приеме в территориальную оборону Курской области. 6 сентября 2024 года

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

Прохожие идут мимо бетонного модульного укрытия на одной из улиц Курска. 3 марта 2026 года

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Знаменский собор построили к 1826 году. В 1937-м в нем открыли кинотеатр «Октябрь», а в 1992-м, когда кинотеатр еще работал, возобновили богослужения. Курск, март 2026 года

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

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