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Место будущих побед

В Челябинске близится завершение строительства многофункциональной РМК-арены

В Челябинске близится сдача одного из крупнейших спортивных объектов региона — многофункциональной РМК-арены. Уникальное по многим параметрам сооружение площадью 48 тысяч кв. м рассчитано прежде всего для проведения соревнований и тренировок по игровым видам спорта и единоборствам. Уже скоро арена станет домашней площадкой для баскетбольного ЧБК и волейбольного «Динамо-Метара», а таже для бойцов клуба «Архангел Михаил». Экскурсию по объекту для журналистов и игроков баскетбольной команды ЧБК провел директор РМК-арены Николай Сандаков. А лучшие кадры с завершающейся стройки — в фотогалерее «Ъ—Южный Урал»
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РМК-арена - многофункциональное спортивное сооружение, по многим параметрам уникальное для России

РМК-арена - многофункциональное спортивное сооружение, по многим параметрам уникальное для России

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Площадь РМК-арены - 48 тысяч квадратных метров

Площадь РМК-арены - 48 тысяч квадратных метров

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Арена универсальна, но в первую очередь рассчитана для того, чтобы принимать соревнования по игровым видам спорта и единоборствам.

Арена универсальна, но в первую очередь рассчитана для того, чтобы принимать соревнования по игровым видам спорта и единоборствам.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Вместимость основной площадки — до 5 тысяч зрителей в спортивном варианте, и до 8 тысяч — в концертном

Вместимость основной площадки — до 5 тысяч зрителей в спортивном варианте, и до 8 тысяч — в концертном

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Кроме площадки для проведения соревнований и массовых мероприятий, на арене будут тренировочные и тренажерные залы, медицинский центр, зоны питания, пространство для работы масс-медиа, а также аэротруба, одна из крупнейших в России

Кроме площадки для проведения соревнований и массовых мероприятий, на арене будут тренировочные и тренажерные залы, медицинский центр, зоны питания, пространство для работы масс-медиа, а также аэротруба, одна из крупнейших в России

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Предполагается, что рабочая &quot;загрузка&quot; новой арены составит около 250 мероприятий в год

Предполагается, что рабочая "загрузка" новой арены составит около 250 мероприятий в год

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Сооружение будет оснащено самыми современными системами безопасности и видеонаблюдения

Сооружение будет оснащено самыми современными системами безопасности и видеонаблюдения

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Ввод в строй РМК-арены создаст около 300 рабочих мест для персонала, который будет задействован в обслуживании объекта и обеспечении безопасности.

Ввод в строй РМК-арены создаст около 300 рабочих мест для персонала, который будет задействован в обслуживании объекта и обеспечении безопасности.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Работы по строительству объекта вышли на финальную стадию

Работы по строительству объекта вышли на финальную стадию

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

На основной площадке идут работы по установке зрительских кресел и укладке технических слоев покрытия

На основной площадке идут работы по установке зрительских кресел и укладке технических слоев покрытия

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Рабочие тщательно очищают от строительной пыли наружную обшивку арены

Рабочие тщательно очищают от строительной пыли наружную обшивку арены

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Экскурсию по арене для журналистов и игроков баскетбольного клуба ЧБК, для которых новый дворец станет домашней площадкой, проводил директор РМК-арены Николай Сандаков.

Экскурсию по арене для журналистов и игроков баскетбольного клуба ЧБК, для которых новый дворец станет домашней площадкой, проводил директор РМК-арены Николай Сандаков.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

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РМК-арена - многофункциональное спортивное сооружение, по многим параметрам уникальное для России

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Площадь РМК-арены - 48 тысяч квадратных метров

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Арена универсальна, но в первую очередь рассчитана для того, чтобы принимать соревнования по игровым видам спорта и единоборствам.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Вместимость основной площадки — до 5 тысяч зрителей в спортивном варианте, и до 8 тысяч — в концертном

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Кроме площадки для проведения соревнований и массовых мероприятий, на арене будут тренировочные и тренажерные залы, медицинский центр, зоны питания, пространство для работы масс-медиа, а также аэротруба, одна из крупнейших в России

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Предполагается, что рабочая "загрузка" новой арены составит около 250 мероприятий в год

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Сооружение будет оснащено самыми современными системами безопасности и видеонаблюдения

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Ввод в строй РМК-арены создаст около 300 рабочих мест для персонала, который будет задействован в обслуживании объекта и обеспечении безопасности.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Работы по строительству объекта вышли на финальную стадию

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

На основной площадке идут работы по установке зрительских кресел и укладке технических слоев покрытия

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Рабочие тщательно очищают от строительной пыли наружную обшивку арены

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Экскурсию по арене для журналистов и игроков баскетбольного клуба ЧБК, для которых новый дворец станет домашней площадкой, проводил директор РМК-арены Николай Сандаков.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

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