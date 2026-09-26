26.09.2026, 09:20

Место будущих побед В Челябинске близится завершение строительства многофункциональной РМК-арены

В Челябинске близится сдача одного из крупнейших спортивных объектов региона — многофункциональной РМК-арены. Уникальное по многим параметрам сооружение площадью 48 тысяч кв. м рассчитано прежде всего для проведения соревнований и тренировок по игровым видам спорта и единоборствам. Уже скоро арена станет домашней площадкой для баскетбольного ЧБК и волейбольного «Динамо-Метара», а таже для бойцов клуба «Архангел Михаил». Экскурсию по объекту для журналистов и игроков баскетбольной команды ЧБК провел директор РМК-арены Николай Сандаков. А лучшие кадры с завершающейся стройки — в фотогалерее «Ъ—Южный Урал»