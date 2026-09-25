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Поле цифровых экспериментов

Чем запомнился IT-форум «Цифроземье-2026» в Воронеже

24 сентября в Воронеже на площадке «МТС Live Холл» прошел считающийся крупнейшим в макрорегионе IT-форум «Цифроземье-2026». Его участники обсуждали, где искусственный интеллект уже помогает сельскому хозяйству и промышленности, как защищать цифровые системы и чем заменять иностранное оборудование. Пока на сцене спорили о будущем технологий, в выставочном зале участники знакомились с разработками и друг с другом. Яркие кадры с форума — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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Одной из центральных тем «Цифроземья-2026» стала цифровизация сельского хозяйства. В повестку также вошли: российское оборудование и ПО, промышленный ИИ и кибербезопасность

Одной из центральных тем «Цифроземья-2026» стала цифровизация сельского хозяйства. В повестку также вошли: российское оборудование и ПО, промышленный ИИ и кибербезопасность

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Первый форум прошел в декабре 2023 года в Expo Event Hall (был переименован в «МТС Live Холл») в ТРЦ «Сити-парк &quot;Град&quot;»

Первый форум прошел в декабре 2023 года в Expo Event Hall (был переименован в «МТС Live Холл») в ТРЦ «Сити-парк "Град"»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2025 году форум собрал более 3 тыс. участников. В этом году вход оставался бесплатным по предварительной регистрации

В 2025 году форум собрал более 3 тыс. участников. В этом году вход оставался бесплатным по предварительной регистрации

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Танцевальный номер на открытии форума перед началом деловой программы

Танцевальный номер на открытии форума перед началом деловой программы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

«Власть, бизнес, промышленность и технологии должны работать вместе»,— сказал на открытии министр сельского хозяйства Воронежской области Валерий Мелещенко

«Власть, бизнес, промышленность и технологии должны работать вместе»,— сказал на открытии министр сельского хозяйства Воронежской области Валерий Мелещенко

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К открытию форума-2026 на него зарегистрировались более 4 тыс. человек. Годом ранее к началу мероприятия регистраций было около 2,8 тыс., сообщил министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков

К открытию форума-2026 на него зарегистрировались более 4 тыс. человек. Годом ранее к началу мероприятия регистраций было около 2,8 тыс., сообщил министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Особый акцент я бы сделал на вопросах кибербезопасности»,— сказал на открытии заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев

«Особый акцент я бы сделал на вопросах кибербезопасности»,— сказал на открытии заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Панельная дискуссия «Код трансформации: российские технологии в действии»

Панельная дискуссия «Код трансформации: российские технологии в действии»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Цифровизации сельского хозяйства посвятили отдельный блок программы — от работы с данными до автоматизации производства

Цифровизации сельского хозяйства посвятили отдельный блок программы — от работы с данными до автоматизации производства

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Серверное оборудование на стенде компании Delta Computers

Серверное оборудование на стенде компании Delta Computers

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Переход предприятий на российское оборудование и программное обеспечение стал одной из тем форума

Переход предприятий на российское оборудование и программное обеспечение стал одной из тем форума

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд компании «Квант-телеком» на выставке форума

Стенд компании «Квант-телеком» на выставке форума

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Местные власти на форуме привели данные: в начале 2026 года в сельском хозяйстве области оставались незаполненными более 4,2 тыс. вакансий; цифровые решения, по словам профильного министра Валерия Мелещенко, могут снизить нагрузку на сотрудников

Местные власти на форуме привели данные: в начале 2026 года в сельском хозяйстве области оставались незаполненными более 4,2 тыс. вакансий; цифровые решения, по словам профильного министра Валерия Мелещенко, могут снизить нагрузку на сотрудников

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

В органах власти модели ИИ испытывают уже несколько лет, однако полностью высвободить сотрудников с их помощью пока не удалось, рассказал Артем Верховцев

В органах власти модели ИИ испытывают уже несколько лет, однако полностью высвободить сотрудников с их помощью пока не удалось, рассказал Артем Верховцев

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

На стенде Альфа-банка посетители могли сделать гравировку на банковской карте

На стенде Альфа-банка посетители могли сделать гравировку на банковской карте

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Посетители форума обмениваются контактами

Посетители форума обмениваются контактами

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Отдельный раздел программы посвятили продвижению бизнеса: ИИ-агентам, маркетплейсам и поисковым системам

Отдельный раздел программы посвятили продвижению бизнеса: ИИ-агентам, маркетплейсам и поисковым системам

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Световая инсталляция в выставочном зале «Цифроземья»

Световая инсталляция в выставочном зале «Цифроземья»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Игровое колесо на стенде МТС

Игровое колесо на стенде МТС

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Гости форума могли проверить ловкость рук, собирая кубик Рубика и деревянные головоломки

Гости форума могли проверить ловкость рук, собирая кубик Рубика и деревянные головоломки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Цифровизация транспорта и отслеживание грузов также вошли в программу «Цифроземья»

Цифровизация транспорта и отслеживание грузов также вошли в программу «Цифроземья»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Интерактивное колесо на стенде Альфа-банка

Интерактивное колесо на стенде Альфа-банка

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники и команда «Цифроземья» собираются для общего фото

Участники и команда «Цифроземья» собираются для общего фото

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

В рамках форума «Цифроземье-2026» «Коммерсантъ-Черноземье» провел круглый стол «Цифра на производстве: где заканчивается эксперимент и начинается экономия» — участники обсудили окупаемость цифровых решений, снижение затрат и простоев, а также трудности перехода от удачных пилотов к их широкому применению

В рамках форума «Цифроземье-2026» «Коммерсантъ-Черноземье» провел круглый стол «Цифра на производстве: где заканчивается эксперимент и начинается экономия» — участники обсудили окупаемость цифровых решений, снижение затрат и простоев, а также трудности перехода от удачных пилотов к их широкому применению

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков (в центре) выступает на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье»

Министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков (в центре) выступает на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Виталий Чернышов, заместитель генерального директора по развитию IT ГК «Молвест», во время обсуждения (слева)

Виталий Чернышов, заместитель генерального директора по развитию IT ГК «Молвест», во время обсуждения (слева)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Даврон Абдумуминов, руководитель направления отраслевой экспертизы МТС, на круглом столе

Даврон Абдумуминов, руководитель направления отраслевой экспертизы МТС, на круглом столе

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб во время дискуссии

Директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб во время дискуссии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сергей Барылюк, IT-директор Koblik Group, на круглом столе

Сергей Барылюк, IT-директор Koblik Group, на круглом столе

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Борис Дунаев (в центре), руководитель IT-проектов ДСК, во время обсуждения

Борис Дунаев (в центре), руководитель IT-проектов ДСК, во время обсуждения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Главный инженер ДСК Руслан Кононов на круглом столе

Главный инженер ДСК Руслан Кононов на круглом столе

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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Одной из центральных тем «Цифроземья-2026» стала цифровизация сельского хозяйства. В повестку также вошли: российское оборудование и ПО, промышленный ИИ и кибербезопасность

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Первый форум прошел в декабре 2023 года в Expo Event Hall (был переименован в «МТС Live Холл») в ТРЦ «Сити-парк "Град"»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2025 году форум собрал более 3 тыс. участников. В этом году вход оставался бесплатным по предварительной регистрации

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Танцевальный номер на открытии форума перед началом деловой программы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

«Власть, бизнес, промышленность и технологии должны работать вместе»,— сказал на открытии министр сельского хозяйства Воронежской области Валерий Мелещенко

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К открытию форума-2026 на него зарегистрировались более 4 тыс. человек. Годом ранее к началу мероприятия регистраций было около 2,8 тыс., сообщил министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Особый акцент я бы сделал на вопросах кибербезопасности»,— сказал на открытии заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Панельная дискуссия «Код трансформации: российские технологии в действии»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Цифровизации сельского хозяйства посвятили отдельный блок программы — от работы с данными до автоматизации производства

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Серверное оборудование на стенде компании Delta Computers

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Переход предприятий на российское оборудование и программное обеспечение стал одной из тем форума

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд компании «Квант-телеком» на выставке форума

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Местные власти на форуме привели данные: в начале 2026 года в сельском хозяйстве области оставались незаполненными более 4,2 тыс. вакансий; цифровые решения, по словам профильного министра Валерия Мелещенко, могут снизить нагрузку на сотрудников

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

В органах власти модели ИИ испытывают уже несколько лет, однако полностью высвободить сотрудников с их помощью пока не удалось, рассказал Артем Верховцев

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

На стенде Альфа-банка посетители могли сделать гравировку на банковской карте

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Посетители форума обмениваются контактами

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Отдельный раздел программы посвятили продвижению бизнеса: ИИ-агентам, маркетплейсам и поисковым системам

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Световая инсталляция в выставочном зале «Цифроземья»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Игровое колесо на стенде МТС

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Гости форума могли проверить ловкость рук, собирая кубик Рубика и деревянные головоломки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Цифровизация транспорта и отслеживание грузов также вошли в программу «Цифроземья»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Интерактивное колесо на стенде Альфа-банка

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники и команда «Цифроземья» собираются для общего фото

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

В рамках форума «Цифроземье-2026» «Коммерсантъ-Черноземье» провел круглый стол «Цифра на производстве: где заканчивается эксперимент и начинается экономия» — участники обсудили окупаемость цифровых решений, снижение затрат и простоев, а также трудности перехода от удачных пилотов к их широкому применению

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков (в центре) выступает на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Виталий Чернышов, заместитель генерального директора по развитию IT ГК «Молвест», во время обсуждения (слева)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Даврон Абдумуминов, руководитель направления отраслевой экспертизы МТС, на круглом столе

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб во время дискуссии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сергей Барылюк, IT-директор Koblik Group, на круглом столе

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Борис Дунаев (в центре), руководитель IT-проектов ДСК, во время обсуждения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Главный инженер ДСК Руслан Кононов на круглом столе

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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