25.09.2026, 20:57

Поле цифровых экспериментов Чем запомнился IT-форум «Цифроземье-2026» в Воронеже

24 сентября в Воронеже на площадке «МТС Live Холл» прошел считающийся крупнейшим в макрорегионе IT-форум «Цифроземье-2026». Его участники обсуждали, где искусственный интеллект уже помогает сельскому хозяйству и промышленности, как защищать цифровые системы и чем заменять иностранное оборудование. Пока на сцене спорили о будущем технологий, в выставочном зале участники знакомились с разработками и друг с другом. Яркие кадры с форума — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».