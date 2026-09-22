Герой «Нового времени»
Как уроженец Воронежской губернии Алексей Суворин стал одним из крупнейших издателей Российской империи
23 сентября исполняется 192 года со дня рождения Алексея Суворина — уроженца села Коршево Воронежской губернии, журналиста, издателя и театрального деятеля. Он прошел путь от уездного учителя до владельца «Нового времени», одной из самых влиятельных и спорных газет Российской империи, выпускал недорогие книги и справочники, содержал театр и вел откровенный дневник. Его биография и связанные с ним места, эксклюзивные архивные кадры из собрания Никитинской библиотеки в Воронеже — в исторической фотогалерее «Ъ-Черноземье»
1 / 18