Герой «Нового времени»

Алексей Суворин родился 11 (23) сентября 1834 года в селе Коршево Бобровского уезда Воронежской губернии. Его отец Сергей Дмитриевич происходил из государственных крестьян, участвовал в Отечественной войне 1812 года, дослужился до штабс-капитана и получил дворянство. На рисунке — дом в Коршеве, обозначенный в библиотечном издании как дом, в котором родился Алексей Суворин

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина