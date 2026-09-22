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Герой «Нового времени»

Как уроженец Воронежской губернии Алексей Суворин стал одним из крупнейших издателей Российской империи

23 сентября исполняется 192 года со дня рождения Алексея Суворина — уроженца села Коршево Воронежской губернии, журналиста, издателя и театрального деятеля. Он прошел путь от уездного учителя до владельца «Нового времени», одной из самых влиятельных и спорных газет Российской империи, выпускал недорогие книги и справочники, содержал театр и вел откровенный дневник. Его биография и связанные с ним места, эксклюзивные архивные кадры из собрания Никитинской библиотеки в Воронеже — в исторической фотогалерее «Ъ-Черноземье»
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В 1865 году Алексею Суворину было около 30 лет. К тому времени он оставил преподавание, переехал в Петербург и стал сотрудником «Санкт-Петербургских ведомостей». Его фельетоны о театре и современной жизни, выходившие под псевдонимом «Незнакомец», принесли автору известность, хотя собственная газета и издательское предприятие были еще впереди. На фото — Алексей Суворин, фотография Андрея Деньера, 1865 год

В 1865 году Алексею Суворину было около 30 лет. К тому времени он оставил преподавание, переехал в Петербург и стал сотрудником «Санкт-Петербургских ведомостей». Его фельетоны о театре и современной жизни, выходившие под псевдонимом «Незнакомец», принесли автору известность, хотя собственная газета и издательское предприятие были еще впереди. На фото — Алексей Суворин, фотография Андрея Деньера, 1865 год

Фото: Андрей Деньер / Wikimedia Commons

Алексей Суворин родился 11 (23) сентября 1834 года в селе Коршево Бобровского уезда Воронежской губернии. Его отец Сергей Дмитриевич происходил из государственных крестьян, участвовал в Отечественной войне 1812 года, дослужился до штабс-капитана и получил дворянство. На рисунке — дом в Коршеве, обозначенный в библиотечном издании как дом, в котором родился Алексей Суворин

Алексей Суворин родился 11 (23) сентября 1834 года в селе Коршево Бобровского уезда Воронежской губернии. Его отец Сергей Дмитриевич происходил из государственных крестьян, участвовал в Отечественной войне 1812 года, дослужился до штабс-капитана и получил дворянство. На рисунке — дом в Коршеве, обозначенный в библиотечном издании как дом, в котором родился Алексей Суворин

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

Сын офицера Алексей Суворин получил военное образование, но с юности интересовался чтением, историей и русской литературой. Позднее в Воронеже он вошел в круг местных литераторов, среди которых были Михаил Де-Пуле и Иван Никитин. Ранние произведения Суворин подписывал, в частности, псевдонимом Василий Марков

Сын офицера Алексей Суворин получил военное образование, но с юности интересовался чтением, историей и русской литературой. Позднее в Воронеже он вошел в круг местных литераторов, среди которых были Михаил Де-Пуле и Иван Никитин. Ранние произведения Суворин подписывал, в частности, псевдонимом Василий Марков

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

В 1845 году Алексей Суворин поступил в Воронежский Михайловский кадетский корпус, учрежденный в том же году, и вошел в число его первых воспитанников. В корпусе будущий издатель открыл для себя литературу и театр, написал первые стихи и пьесы, участвовал в спектаклях, поставленных кадетами. На фото — здание Воронежского Михайловского кадетского корпуса

В 1845 году Алексей Суворин поступил в Воронежский Михайловский кадетский корпус, учрежденный в том же году, и вошел в число его первых воспитанников. В корпусе будущий издатель открыл для себя литературу и театр, написал первые стихи и пьесы, участвовал в спектаклях, поставленных кадетами. На фото — здание Воронежского Михайловского кадетского корпуса

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

В 1851 году Суворин окончил Воронежский Михайловский кадетский корпус и поступил в Дворянский полк в Петербурге. В 1853-м он получил назначение в саперные войска, однако по собственному прошению вышел в отставку и вернулся в Коршево. Военное образование не стало профессией: следующим этапом его жизни было преподавание. На фото — Алексей Суворин среди воспитанников Михайловского корпуса; снимок опубликован в газете «Новое время» №12322 в июле 1910 года

В 1851 году Суворин окончил Воронежский Михайловский кадетский корпус и поступил в Дворянский полк в Петербурге. В 1853-м он получил назначение в саперные войска, однако по собственному прошению вышел в отставку и вернулся в Коршево. Военное образование не стало профессией: следующим этапом его жизни было преподавание. На фото — Алексей Суворин среди воспитанников Михайловского корпуса; снимок опубликован в газете «Новое время» №12322 в июле 1910 года

Фото: Из газеты «Новое время», №12322 / Wikimedia Common

В 1854–1859 годах Суворин преподавал историю и географию в Бобровском уездном училище, затем — в Воронеже. В 1858 году он дебютировал в печати переводами стихотворений Беранже; позднее его произведения появились в альманахе «Воронежская беседа». Книгу «Всякие. Очерки современной жизни» в 1866 году запретили, тираж конфисковали и позднее уничтожили, а автора арестовали

В 1854–1859 годах Суворин преподавал историю и географию в Бобровском уездном училище, затем — в Воронеже. В 1858 году он дебютировал в печати переводами стихотворений Беранже; позднее его произведения появились в альманахе «Воронежская беседа». Книгу «Всякие. Очерки современной жизни» в 1866 году запретили, тираж конфисковали и позднее уничтожили, а автора арестовали

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

В 1876 году Суворин вместе с Владимиром Лихачевым приобрел газету «Новое время»; к концу 1878-го партнер вышел из предприятия. В 1877 году Суворин приобрел типографию, а в 1878-м открыл первый книжный магазин на Невском проспекте. Позднее магазины появились еще в пяти городах, а суворинские издания стали продавать на железнодорожных станциях. На фото — издательство Алексея Суворина

В 1876 году Суворин вместе с Владимиром Лихачевым приобрел газету «Новое время»; к концу 1878-го партнер вышел из предприятия. В 1877 году Суворин приобрел типографию, а в 1878-м открыл первый книжный магазин на Невском проспекте. Позднее магазины появились еще в пяти городах, а суворинские издания стали продавать на железнодорожных станциях. На фото — издательство Алексея Суворина

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

Став издателем «Нового времени», Суворин активно участвовал в работе редакции. По воспоминаниям современников, он читал и правил поступавшие материалы, обсуждал их с сотрудниками и авторами, а дверь его кабинета оставалась открытой для посетителей. Редакцию издатель называл «парламентом», а представителей разных идейных позиций — «направлениями». На фото — кабинет Алексея Суворина в редакции газеты «Новое время»

Став издателем «Нового времени», Суворин активно участвовал в работе редакции. По воспоминаниям современников, он читал и правил поступавшие материалы, обсуждал их с сотрудниками и авторами, а дверь его кабинета оставалась открытой для посетителей. Редакцию издатель называл «парламентом», а представителей разных идейных позиций — «направлениями». На фото — кабинет Алексея Суворина в редакции газеты «Новое время»

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

«Новое время» публиковало политические новости, фельетоны, литературную и театральную критику, хронику и объявления. В газете сотрудничали авторы разных взглядов, однако ее курс со временем изменился: от либеральных позиций раннего периода к консервативным и монархическим. Именно поздний курс издания во многом определил противоречивую репутацию Суворина. На первой полосе — номер «Нового времени» от 5 (17) мая 1896 года с объявлением о представлении «движущейся фотографии» — синематографа Люмьера

«Новое время» публиковало политические новости, фельетоны, литературную и театральную критику, хронику и объявления. В газете сотрудничали авторы разных взглядов, однако ее курс со временем изменился: от либеральных позиций раннего периода к консервативным и монархическим. Именно поздний курс издания во многом определил противоречивую репутацию Суворина. На первой полосе — номер «Нового времени» от 5 (17) мая 1896 года с объявлением о представлении «движущейся фотографии» — синематографа Люмьера

Фото: Wikimedia Commons

По словам самого Суворина, в его типографии работали более 200 человек. Для сотрудников издательства, книжного магазина и конторы действовали ссудно-сберегательное и взаимно-вспомогательное товарищество, похоронная касса и бесплатная амбулатория с выдачей лекарств. По данным книги «Очерки и картинки», типографская школа с 1884 по 1911 год выпустила 320 учеников. На фото — Алексей Суворин с сотрудниками издательства «Новое время», 1901 год

По словам самого Суворина, в его типографии работали более 200 человек. Для сотрудников издательства, книжного магазина и конторы действовали ссудно-сберегательное и взаимно-вспомогательное товарищество, похоронная касса и бесплатная амбулатория с выдачей лекарств. По данным книги «Очерки и картинки», типографская школа с 1884 по 1911 год выпустила 320 учеников. На фото — Алексей Суворин с сотрудниками издательства «Новое время», 1901 год

Фото: Фридрих Шрадер / Wikimedia Commons

С 1886 года Суворин печатал произведения Антона Чехова в «Новом времени»; их издательское сотрудничество продолжалось около 12 лет. Их связывали дружба и переписка, хотя Чехов не соглашался с политическим курсом газеты. С 3 по 12 февраля 1892 года они посетили Воронеж и Бобровский уезд, организуя помощь пострадавшим от голода. На фото — Антон Чехов, второй справа, в гостях у Сувориных

С 1886 года Суворин печатал произведения Антона Чехова в «Новом времени»; их издательское сотрудничество продолжалось около 12 лет. Их связывали дружба и переписка, хотя Чехов не соглашался с политическим курсом газеты. С 3 по 12 февраля 1892 года они посетили Воронеж и Бобровский уезд, организуя помощь пострадавшим от голода. На фото — Антон Чехов, второй справа, в гостях у Сувориных

Фото: Архивное изображение, посвященное жизни и деятельности русского журналиста, писателя и издателя Алек

С 1895 года основным арендатором здания на Фонтанке стала труппа Литературно-артистического кружка, которой руководил Суворин. Малый театр все чаще называли Суворинским. Он финансировал постановки и добился разрешения на «Власть тьмы» Льва Толстого; на сцене играли Пелагея Стрепетова и Михаил Чехов. С сентября 1920 года в здании работает Большой драматический театр, ныне носящий имя Г. А. Товстоногова. На фото — здание бывшего Суворинского театра на набережной Фонтанки

С 1895 года основным арендатором здания на Фонтанке стала труппа Литературно-артистического кружка, которой руководил Суворин. Малый театр все чаще называли Суворинским. Он финансировал постановки и добился разрешения на «Власть тьмы» Льва Толстого; на сцене играли Пелагея Стрепетова и Михаил Чехов. С сентября 1920 года в здании работает Большой драматический театр, ныне носящий имя Г. А. Товстоногова. На фото — здание бывшего Суворинского театра на набережной Фонтанки

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В 1909 году Суворин отмечал 50-летие литературной деятельности. В последние десятилетия жизни он регулярно вел дневник, записывая разговоры, политические оценки и конфликты литературной среды. Записи 1893–1909 годов стали важным источником по истории эпохи и биографии автора. Суворин умер 11 (24) августа 1912 года и был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры

В 1909 году Суворин отмечал 50-летие литературной деятельности. В последние десятилетия жизни он регулярно вел дневник, записывая разговоры, политические оценки и конфликты литературной среды. Записи 1893–1909 годов стали важным источником по истории эпохи и биографии автора. Суворин умер 11 (24) августа 1912 года и был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

Алексей Суворин выпускал не только художественную литературу и справочники, но и научно-популярные книги. Среди них — «Наука о небе и земле» Е. И. Игнатьева, изданная в 1912 году, в последний год жизни Суворина. Экземпляр хранится в фондах Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина; в 2026 году книге исполнилось 114 лет. На иллюстрации — таблица «Старинное изображение системы мира Коперника» из этого издания

Алексей Суворин выпускал не только художественную литературу и справочники, но и научно-популярные книги. Среди них — «Наука о небе и земле» Е. И. Игнатьева, изданная в 1912 году, в последний год жизни Суворина. Экземпляр хранится в фондах Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина; в 2026 году книге исполнилось 114 лет. На иллюстрации — таблица «Старинное изображение системы мира Коперника» из этого издания

В январе 1994 года газета «Воронежский телеграф» опубликовала материалы о биографии Суворина, его связях с Бобровским уездом и помощи родному краю. Авторы обращались и к причинам, по которым издателя долго оценивали преимущественно через консервативный курс «Нового времени». На первой полосе — выпуск от 15 января 1994 года со статьями «Фигура умолчания» и «Места бобровские, места суворинские»

В январе 1994 года газета «Воронежский телеграф» опубликовала материалы о биографии Суворина, его связях с Бобровским уездом и помощи родному краю. Авторы обращались и к причинам, по которым издателя долго оценивали преимущественно через консервативный курс «Нового времени». На первой полосе — выпуск от 15 января 1994 года со статьями «Фигура умолчания» и «Места бобровские, места суворинские»

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

В 1855 году молодой Суворин жил в доме предводителя бобровского дворянства Василия Яковлевича Тулинова на Большой Дворянской улице, ныне — проспекте Революции. Работая у Тулинова секретарем, он пользовался его русскими и французскими книгами и составил каталог библиотеки. Этот опыт стал для будущего издателя практической школой книжного дела. На фото — дом Тулиновых в Воронеже

В 1855 году молодой Суворин жил в доме предводителя бобровского дворянства Василия Яковлевича Тулинова на Большой Дворянской улице, ныне — проспекте Революции. Работая у Тулинова секретарем, он пользовался его русскими и французскими книгами и составил каталог библиотеки. Этот опыт стал для будущего издателя практической школой книжного дела. На фото — дом Тулиновых в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2001 году в Воронеже вышел сборник «Телохранитель России: А. С. Суворин в воспоминаниях современников». Два года спустя на доме Тулиновых, где будущий издатель жил и работал в молодости, появилась мемориальная доска. Работу художника А. В. Соломина открыли 17 июля 2003 года на фасаде здания

В 2001 году в Воронеже вышел сборник «Телохранитель России: А. С. Суворин в воспоминаниях современников». Два года спустя на доме Тулиновых, где будущий издатель жил и работал в молодости, появилась мемориальная доска. Работу художника А. В. Соломина открыли 17 июля 2003 года на фасаде здания

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 1904 году на средства Суворина в родном Коршеве построили земское народное училище. Сегодня в его здании размещается сельский музей. 19 сентября 2019 года на фасаде открыли мемориальную доску Алексею Суворину. Ее изготовили на средства жителей села; инициаторами выступили участники школьного отряда «Патриот»

В 1904 году на средства Суворина в родном Коршеве построили земское народное училище. Сегодня в его здании размещается сельский музей. 19 сентября 2019 года на фасаде открыли мемориальную доску Алексею Суворину. Ее изготовили на средства жителей села; инициаторами выступили участники школьного отряда «Патриот»

Фото: Светлана Трезинская / РИА «Воронеж»

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В 1865 году Алексею Суворину было около 30 лет. К тому времени он оставил преподавание, переехал в Петербург и стал сотрудником «Санкт-Петербургских ведомостей». Его фельетоны о театре и современной жизни, выходившие под псевдонимом «Незнакомец», принесли автору известность, хотя собственная газета и издательское предприятие были еще впереди. На фото — Алексей Суворин, фотография Андрея Деньера, 1865 год

Фото: Андрей Деньер / Wikimedia Commons

Алексей Суворин родился 11 (23) сентября 1834 года в селе Коршево Бобровского уезда Воронежской губернии. Его отец Сергей Дмитриевич происходил из государственных крестьян, участвовал в Отечественной войне 1812 года, дослужился до штабс-капитана и получил дворянство. На рисунке — дом в Коршеве, обозначенный в библиотечном издании как дом, в котором родился Алексей Суворин

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

Сын офицера Алексей Суворин получил военное образование, но с юности интересовался чтением, историей и русской литературой. Позднее в Воронеже он вошел в круг местных литераторов, среди которых были Михаил Де-Пуле и Иван Никитин. Ранние произведения Суворин подписывал, в частности, псевдонимом Василий Марков

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

В 1845 году Алексей Суворин поступил в Воронежский Михайловский кадетский корпус, учрежденный в том же году, и вошел в число его первых воспитанников. В корпусе будущий издатель открыл для себя литературу и театр, написал первые стихи и пьесы, участвовал в спектаклях, поставленных кадетами. На фото — здание Воронежского Михайловского кадетского корпуса

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

В 1851 году Суворин окончил Воронежский Михайловский кадетский корпус и поступил в Дворянский полк в Петербурге. В 1853-м он получил назначение в саперные войска, однако по собственному прошению вышел в отставку и вернулся в Коршево. Военное образование не стало профессией: следующим этапом его жизни было преподавание. На фото — Алексей Суворин среди воспитанников Михайловского корпуса; снимок опубликован в газете «Новое время» №12322 в июле 1910 года

Фото: Из газеты «Новое время», №12322 / Wikimedia Common

В 1854–1859 годах Суворин преподавал историю и географию в Бобровском уездном училище, затем — в Воронеже. В 1858 году он дебютировал в печати переводами стихотворений Беранже; позднее его произведения появились в альманахе «Воронежская беседа». Книгу «Всякие. Очерки современной жизни» в 1866 году запретили, тираж конфисковали и позднее уничтожили, а автора арестовали

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

В 1876 году Суворин вместе с Владимиром Лихачевым приобрел газету «Новое время»; к концу 1878-го партнер вышел из предприятия. В 1877 году Суворин приобрел типографию, а в 1878-м открыл первый книжный магазин на Невском проспекте. Позднее магазины появились еще в пяти городах, а суворинские издания стали продавать на железнодорожных станциях. На фото — издательство Алексея Суворина

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

Став издателем «Нового времени», Суворин активно участвовал в работе редакции. По воспоминаниям современников, он читал и правил поступавшие материалы, обсуждал их с сотрудниками и авторами, а дверь его кабинета оставалась открытой для посетителей. Редакцию издатель называл «парламентом», а представителей разных идейных позиций — «направлениями». На фото — кабинет Алексея Суворина в редакции газеты «Новое время»

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

«Новое время» публиковало политические новости, фельетоны, литературную и театральную критику, хронику и объявления. В газете сотрудничали авторы разных взглядов, однако ее курс со временем изменился: от либеральных позиций раннего периода к консервативным и монархическим. Именно поздний курс издания во многом определил противоречивую репутацию Суворина. На первой полосе — номер «Нового времени» от 5 (17) мая 1896 года с объявлением о представлении «движущейся фотографии» — синематографа Люмьера

Фото: Wikimedia Commons

По словам самого Суворина, в его типографии работали более 200 человек. Для сотрудников издательства, книжного магазина и конторы действовали ссудно-сберегательное и взаимно-вспомогательное товарищество, похоронная касса и бесплатная амбулатория с выдачей лекарств. По данным книги «Очерки и картинки», типографская школа с 1884 по 1911 год выпустила 320 учеников. На фото — Алексей Суворин с сотрудниками издательства «Новое время», 1901 год

Фото: Фридрих Шрадер / Wikimedia Commons

С 1886 года Суворин печатал произведения Антона Чехова в «Новом времени»; их издательское сотрудничество продолжалось около 12 лет. Их связывали дружба и переписка, хотя Чехов не соглашался с политическим курсом газеты. С 3 по 12 февраля 1892 года они посетили Воронеж и Бобровский уезд, организуя помощь пострадавшим от голода. На фото — Антон Чехов, второй справа, в гостях у Сувориных

Фото: Архивное изображение, посвященное жизни и деятельности русского журналиста, писателя и издателя Алек

С 1895 года основным арендатором здания на Фонтанке стала труппа Литературно-артистического кружка, которой руководил Суворин. Малый театр все чаще называли Суворинским. Он финансировал постановки и добился разрешения на «Власть тьмы» Льва Толстого; на сцене играли Пелагея Стрепетова и Михаил Чехов. С сентября 1920 года в здании работает Большой драматический театр, ныне носящий имя Г. А. Товстоногова. На фото — здание бывшего Суворинского театра на набережной Фонтанки

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В 1909 году Суворин отмечал 50-летие литературной деятельности. В последние десятилетия жизни он регулярно вел дневник, записывая разговоры, политические оценки и конфликты литературной среды. Записи 1893–1909 годов стали важным источником по истории эпохи и биографии автора. Суворин умер 11 (24) августа 1912 года и был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

Алексей Суворин выпускал не только художественную литературу и справочники, но и научно-популярные книги. Среди них — «Наука о небе и земле» Е. И. Игнатьева, изданная в 1912 году, в последний год жизни Суворина. Экземпляр хранится в фондах Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина; в 2026 году книге исполнилось 114 лет. На иллюстрации — таблица «Старинное изображение системы мира Коперника» из этого издания

В январе 1994 года газета «Воронежский телеграф» опубликовала материалы о биографии Суворина, его связях с Бобровским уездом и помощи родному краю. Авторы обращались и к причинам, по которым издателя долго оценивали преимущественно через консервативный курс «Нового времени». На первой полосе — выпуск от 15 января 1994 года со статьями «Фигура умолчания» и «Места бобровские, места суворинские»

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

В 1855 году молодой Суворин жил в доме предводителя бобровского дворянства Василия Яковлевича Тулинова на Большой Дворянской улице, ныне — проспекте Революции. Работая у Тулинова секретарем, он пользовался его русскими и французскими книгами и составил каталог библиотеки. Этот опыт стал для будущего издателя практической школой книжного дела. На фото — дом Тулиновых в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2001 году в Воронеже вышел сборник «Телохранитель России: А. С. Суворин в воспоминаниях современников». Два года спустя на доме Тулиновых, где будущий издатель жил и работал в молодости, появилась мемориальная доска. Работу художника А. В. Соломина открыли 17 июля 2003 года на фасаде здания

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 1904 году на средства Суворина в родном Коршеве построили земское народное училище. Сегодня в его здании размещается сельский музей. 19 сентября 2019 года на фасаде открыли мемориальную доску Алексею Суворину. Ее изготовили на средства жителей села; инициаторами выступили участники школьного отряда «Патриот»

Фото: Светлана Трезинская / РИА «Воронеж»

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