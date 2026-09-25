25.09.2026, 13:00

Денежно-кредитная история Нацбанку Башкирии — 161 год

26 сентября 1865 года в Уфе открылось отделение Государственного банка. С тех пор неоднократно поменялась власть, вышли из обращения банкноты и даже валюты, а Соборная улица, где располагается отделение государственного банка, стала называться Театральной, попутно сменив несколько наименований. С чего начиналось банковское дело в Уфе, какие расчетные знаки имели хождение только в этом городе и как эволюционировала денежная система в регионе — в совместной фотогалерее Нацбанка Башкирии и «Ъ-Уфа».