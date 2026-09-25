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Денежно-кредитная история

Нацбанку Башкирии — 161 год

26 сентября 1865 года в Уфе открылось отделение Государственного банка. С тех пор неоднократно поменялась власть, вышли из обращения банкноты и даже валюты, а Соборная улица, где располагается отделение государственного банка, стала называться Театральной, попутно сменив несколько наименований. С чего начиналось банковское дело в Уфе, какие расчетные знаки имели хождение только в этом городе и как эволюционировала денежная система в регионе — в совместной фотогалерее Нацбанка Башкирии и «Ъ-Уфа».
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Начало истории отделения Государственного банка России в Уфе связано с уфимским губернатором Григорием Аксаковым, по ходатайству которого в сентябре 1865 года открылось учреждение, призванное принимать денежные вклады, переводить средства, выдавать кратковременные ссуды, учитывать векселя, совершать сделки с драгметаллами и выполнять другие операции

Начало истории отделения Государственного банка России в Уфе связано с уфимским губернатором Григорием Аксаковым, по ходатайству которого в сентябре 1865 года открылось учреждение, призванное принимать денежные вклады, переводить средства, выдавать кратковременные ссуды, учитывать векселя, совершать сделки с драгметаллами и выполнять другие операции

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Сначала банк располагался в арендованном помещении в усадьбе купца Федора Чижова, в котором сейчас на улице Октябрьской революции находится корпус Национальной библиотеки. Но в 1899 году для Уфимского отделения Госбанка было возведено собственное здание на Соборной улице, построенное по проекту архитектора Михаила Скловского

Сначала банк располагался в арендованном помещении в усадьбе купца Федора Чижова, в котором сейчас на улице Октябрьской революции находится корпус Национальной библиотеки. Но в 1899 году для Уфимского отделения Госбанка было возведено собственное здание на Соборной улице, построенное по проекту архитектора Михаила Скловского

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Вид на центр Уфы столетней давности. Соборная улица на юге упиралась в Соборную площадь и Вознесенский кафедральный собор, на месте которого сейчас — Башдрамтеатр

Вид на центр Уфы столетней давности. Соборная улица на юге упиралась в Соборную площадь и Вознесенский кафедральный собор, на месте которого сейчас — Башдрамтеатр

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Один из экспонатов музея — четырехпроцентные консолидированные облигации. Российское правительство выпускало долгосрочные облигации для финансирования, как бы сказали сегодня, крупных инфраструктурных проектов; самой надежной инвестицией в конце XIX — начале XX веков являлось железнодорожное строительство

Один из экспонатов музея — четырехпроцентные консолидированные облигации. Российское правительство выпускало долгосрочные облигации для финансирования, как бы сказали сегодня, крупных инфраструктурных проектов; самой надежной инвестицией в конце XIX — начале XX веков являлось железнодорожное строительство

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

С конца XIX века местоположение банка не изменилось. В зале, в котором тогда совершались сделки, теперь проходят заседания и пресс-конференции; тяжелая железная дверь раньше отделяла зал от денежного хранилища, теперь — от музея

С конца XIX века местоположение банка не изменилось. В зале, в котором тогда совершались сделки, теперь проходят заседания и пресс-конференции; тяжелая железная дверь раньше отделяла зал от денежного хранилища, теперь — от музея

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Сохранность вверенного отделению Госбанка имущества обеспечивали массивные двери со сложными замками

Сохранность вверенного отделению Госбанка имущества обеспечивали массивные двери со сложными замками

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

В музее Нацбанка Башкирии хранятся монеты и банкноты разных эпох и народов

В музее Нацбанка Башкирии хранятся монеты и банкноты разных эпох и народов

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Так выглядело рабочее место банковского служащего на стыке позапрошлого и прошлого веков. Первым управляющим уфимского отделения Госбанка был статский советник Павел Маслов

Так выглядело рабочее место банковского служащего на стыке позапрошлого и прошлого веков. Первым управляющим уфимского отделения Госбанка был статский советник Павел Маслов

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Пресс позволяет компактно упаковать 10 000 купюр (10 корешков по 100 купюр)

Пресс позволяет компактно упаковать 10 000 купюр (10 корешков по 100 купюр)

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Переносили деньги в таком тяжелом ящике; даже если злоумышленники выхватят его, далеко с такой тяжестью не убежать

Переносили деньги в таком тяжелом ящике; даже если злоумышленники выхватят его, далеко с такой тяжестью не убежать

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

На таких весах более 100 лет назад взвешивали драгоценные металлы

На таких весах более 100 лет назад взвешивали драгоценные металлы

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Правление Уфимского союза кредитных и ссудно-сберегательных товариществ, который действовал с 1915 по 1920 годы. Такие товарищества представляли собой кооперативы для доступного кредита широким сословиям, особенно крестьянству

Правление Уфимского союза кредитных и ссудно-сберегательных товариществ, который действовал с 1915 по 1920 годы. Такие товарищества представляли собой кооперативы для доступного кредита широким сословиям, особенно крестьянству

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Первым комиссаром Уфимского отделения Народного банка при советской власти был Александр Кирьянов. Осенью 1918 года его откомандировали в качестве казначея в военно-полевое казначейство при штабе командующего второй армией

Первым комиссаром Уфимского отделения Народного банка при советской власти был Александр Кирьянов. Осенью 1918 года его откомандировали в качестве казначея в военно-полевое казначейство при штабе командующего второй армией

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

После Первой мировой войны, революции и во время Гражданской войны, когда страна разошлась по враждующим лагерям, единая государственная финансовая система развалилась. Кризис затронул и Уфу, которая несколько раз переходила из рук в руки: то от большевиков к чехословацкому корпусу и КОМУЧу, то — к белогвардейцам Колчака. Из-за нехватки ликвидности Уфимская директория выпускала собственные расчетные знаки, имевшие хождение только внутри города и получившие название «уфимки»

После Первой мировой войны, революции и во время Гражданской войны, когда страна разошлась по враждующим лагерям, единая государственная финансовая система развалилась. Кризис затронул и Уфу, которая несколько раз переходила из рук в руки: то от большевиков к чехословацкому корпусу и КОМУЧу, то — к белогвардейцам Колчака. Из-за нехватки ликвидности Уфимская директория выпускала собственные расчетные знаки, имевшие хождение только внутри города и получившие название «уфимки»

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Свою «валюту» вынуждены были изобретать и в других городах

Свою «валюту» вынуждены были изобретать и в других городах

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Советская власть создавала собственную финансовую систему, обеспечивая валюту «всем достоянием республики». Такие банкноты были изъяты из оборота в 1922 году

Советская власть создавала собственную финансовую систему, обеспечивая валюту «всем достоянием республики». Такие банкноты были изъяты из оборота в 1922 году

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Коллектив Башкирской республиканской конторы Госбанка; четвертый слева во втором ряду — управляющий конторой Михаил Ершов. Фото 1920-х годов

Коллектив Башкирской республиканской конторы Госбанка; четвертый слева во втором ряду — управляющий конторой Михаил Ершов. Фото 1920-х годов

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Коллектив Бирского отделения Госбанка в середине 1920-х годов. До последнего времени свои отделения имелись во всех крупных городах Башкирии

Коллектив Бирского отделения Госбанка в середине 1920-х годов. До последнего времени свои отделения имелись во всех крупных городах Башкирии

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Книга учета кадров отделения Госбанка

Книга учета кадров отделения Госбанка

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Во время Великой Отечественной войны Уфа приняла много эвакуированных из фронтовых районов СССР. Одним из них еще ребенком оказался Юрий Яковлев: будущий народный артист СССР (из фильмографии — «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Мы, нижеподписавшиеся», «Кин-дза-дза» и другие фильмы) работал курьером, разносящим по Уфе бухгалтерские документы для нужд отделения Госбанка

Во время Великой Отечественной войны Уфа приняла много эвакуированных из фронтовых районов СССР. Одним из них еще ребенком оказался Юрий Яковлев: будущий народный артист СССР (из фильмографии — «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Мы, нижеподписавшиеся», «Кин-дза-дза» и другие фильмы) работал курьером, разносящим по Уфе бухгалтерские документы для нужд отделения Госбанка

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Когда-то уфимский завод «Пишмаш» выпускал пишущие машинки

Когда-то уфимский завод «Пишмаш» выпускал пишущие машинки

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

3 октября 1988 года совет министров Башкирской АССР включил здание на Театральной, 3 в перечень памятников истории и культуры. Охранный статус получил и чугунный лестничный марш

3 октября 1988 года совет министров Башкирской АССР включил здание на Театральной, 3 в перечень памятников истории и культуры. Охранный статус получил и чугунный лестничный марш

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Теперь отделение Банка России занимает целый комплекс сооружений, а к историческому зданию пристроены третий и четвертый этажи

Теперь отделение Банка России занимает целый комплекс сооружений, а к историческому зданию пристроены третий и четвертый этажи

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Сегодня архитектурный ансамбль Национального банка состоит из трех зданий: слева от исторического пятиэтажный корпус, справа – десятиэтажный

Сегодня архитектурный ансамбль Национального банка состоит из трех зданий: слева от исторического пятиэтажный корпус, справа – десятиэтажный

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Самая известная современная уроженка Уфы Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, как ни странно, никогда не работала в башкирском отделении ЦБ РФ. На фото — Эльвира Набиуллина (слева) на состоявшемся в Уфе 39-м заседании Межбанковского валютного совета Центрального банка России и Национального банка Республики Беларусь, 2013 год

Самая известная современная уроженка Уфы Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, как ни странно, никогда не работала в башкирском отделении ЦБ РФ. На фото — Эльвира Набиуллина (слева) на состоявшемся в Уфе 39-м заседании Межбанковского валютного совета Центрального банка России и Национального банка Республики Беларусь, 2013 год

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Также Эльвира Набиуллина посетила отделение ЦБ РФ в сентябре 2025 года, когда в Уфе проходило заседание центробанков России и Беларуси

Также Эльвира Набиуллина посетила отделение ЦБ РФ в сентябре 2025 года, когда в Уфе проходило заседание центробанков России и Беларуси

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Муляж современного золотого слитка

Муляж современного золотого слитка

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

22 мая 2018 года Банк России выпустил памятную сторублевую банкноту в честь чемпионата мира по футболу, который проходил в 11 российских городах. 20 млн купюр стали первыми полимерными банкнотами в истории страны

22 мая 2018 года Банк России выпустил памятную сторублевую банкноту в честь чемпионата мира по футболу, который проходил в 11 российских городах. 20 млн купюр стали первыми полимерными банкнотами в истории страны

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Работники Нацбанка Башкирии любят активный досуг. Например, зимние виды спорта и бильярд

Работники Нацбанка Башкирии любят активный досуг. Например, зимние виды спорта и бильярд

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Среди функций Нацбанка Башкирии, помимо денежно-кредитной политики и содействия финансовому рынку — контроль за оборотом наличности. В месяц в отделении уничтожается до двух тонн банкнот, непригодных для использования

Среди функций Нацбанка Башкирии, помимо денежно-кредитной политики и содействия финансовому рынку — контроль за оборотом наличности. В месяц в отделении уничтожается до двух тонн банкнот, непригодных для использования

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Улица, более ста лет назад называвшаяся Соборной, теперь именуется Театральной. В течение XX века она также носила имя Льва Троцкого, называлась улицей Яналифа, Героев-Седовцев, Ярослава Гашека. На месте православного храма сегодня — Башкирский драматический театр имени Мажита Гафури. Но на том же месте остался дом отделения главного банка страны

Улица, более ста лет назад называвшаяся Соборной, теперь именуется Театральной. В течение XX века она также носила имя Льва Троцкого, называлась улицей Яналифа, Героев-Седовцев, Ярослава Гашека. На месте православного храма сегодня — Башкирский драматический театр имени Мажита Гафури. Но на том же месте остался дом отделения главного банка страны

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

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Начало истории отделения Государственного банка России в Уфе связано с уфимским губернатором Григорием Аксаковым, по ходатайству которого в сентябре 1865 года открылось учреждение, призванное принимать денежные вклады, переводить средства, выдавать кратковременные ссуды, учитывать векселя, совершать сделки с драгметаллами и выполнять другие операции

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Сначала банк располагался в арендованном помещении в усадьбе купца Федора Чижова, в котором сейчас на улице Октябрьской революции находится корпус Национальной библиотеки. Но в 1899 году для Уфимского отделения Госбанка было возведено собственное здание на Соборной улице, построенное по проекту архитектора Михаила Скловского

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Вид на центр Уфы столетней давности. Соборная улица на юге упиралась в Соборную площадь и Вознесенский кафедральный собор, на месте которого сейчас — Башдрамтеатр

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Один из экспонатов музея — четырехпроцентные консолидированные облигации. Российское правительство выпускало долгосрочные облигации для финансирования, как бы сказали сегодня, крупных инфраструктурных проектов; самой надежной инвестицией в конце XIX — начале XX веков являлось железнодорожное строительство

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

С конца XIX века местоположение банка не изменилось. В зале, в котором тогда совершались сделки, теперь проходят заседания и пресс-конференции; тяжелая железная дверь раньше отделяла зал от денежного хранилища, теперь — от музея

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Сохранность вверенного отделению Госбанка имущества обеспечивали массивные двери со сложными замками

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

В музее Нацбанка Башкирии хранятся монеты и банкноты разных эпох и народов

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Так выглядело рабочее место банковского служащего на стыке позапрошлого и прошлого веков. Первым управляющим уфимского отделения Госбанка был статский советник Павел Маслов

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Пресс позволяет компактно упаковать 10 000 купюр (10 корешков по 100 купюр)

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Переносили деньги в таком тяжелом ящике; даже если злоумышленники выхватят его, далеко с такой тяжестью не убежать

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

На таких весах более 100 лет назад взвешивали драгоценные металлы

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Правление Уфимского союза кредитных и ссудно-сберегательных товариществ, который действовал с 1915 по 1920 годы. Такие товарищества представляли собой кооперативы для доступного кредита широким сословиям, особенно крестьянству

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Первым комиссаром Уфимского отделения Народного банка при советской власти был Александр Кирьянов. Осенью 1918 года его откомандировали в качестве казначея в военно-полевое казначейство при штабе командующего второй армией

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

После Первой мировой войны, революции и во время Гражданской войны, когда страна разошлась по враждующим лагерям, единая государственная финансовая система развалилась. Кризис затронул и Уфу, которая несколько раз переходила из рук в руки: то от большевиков к чехословацкому корпусу и КОМУЧу, то — к белогвардейцам Колчака. Из-за нехватки ликвидности Уфимская директория выпускала собственные расчетные знаки, имевшие хождение только внутри города и получившие название «уфимки»

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Свою «валюту» вынуждены были изобретать и в других городах

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Советская власть создавала собственную финансовую систему, обеспечивая валюту «всем достоянием республики». Такие банкноты были изъяты из оборота в 1922 году

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Коллектив Башкирской республиканской конторы Госбанка; четвертый слева во втором ряду — управляющий конторой Михаил Ершов. Фото 1920-х годов

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Коллектив Бирского отделения Госбанка в середине 1920-х годов. До последнего времени свои отделения имелись во всех крупных городах Башкирии

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Книга учета кадров отделения Госбанка

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Во время Великой Отечественной войны Уфа приняла много эвакуированных из фронтовых районов СССР. Одним из них еще ребенком оказался Юрий Яковлев: будущий народный артист СССР (из фильмографии — «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Мы, нижеподписавшиеся», «Кин-дза-дза» и другие фильмы) работал курьером, разносящим по Уфе бухгалтерские документы для нужд отделения Госбанка

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Когда-то уфимский завод «Пишмаш» выпускал пишущие машинки

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

3 октября 1988 года совет министров Башкирской АССР включил здание на Театральной, 3 в перечень памятников истории и культуры. Охранный статус получил и чугунный лестничный марш

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Теперь отделение Банка России занимает целый комплекс сооружений, а к историческому зданию пристроены третий и четвертый этажи

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Сегодня архитектурный ансамбль Национального банка состоит из трех зданий: слева от исторического пятиэтажный корпус, справа – десятиэтажный

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Самая известная современная уроженка Уфы Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, как ни странно, никогда не работала в башкирском отделении ЦБ РФ. На фото — Эльвира Набиуллина (слева) на состоявшемся в Уфе 39-м заседании Межбанковского валютного совета Центрального банка России и Национального банка Республики Беларусь, 2013 год

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Также Эльвира Набиуллина посетила отделение ЦБ РФ в сентябре 2025 года, когда в Уфе проходило заседание центробанков России и Беларуси

Фото: Архив Нацбанка Башкирии / Коммерсантъ

Муляж современного золотого слитка

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

22 мая 2018 года Банк России выпустил памятную сторублевую банкноту в честь чемпионата мира по футболу, который проходил в 11 российских городах. 20 млн купюр стали первыми полимерными банкнотами в истории страны

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Работники Нацбанка Башкирии любят активный досуг. Например, зимние виды спорта и бильярд

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Среди функций Нацбанка Башкирии, помимо денежно-кредитной политики и содействия финансовому рынку — контроль за оборотом наличности. В месяц в отделении уничтожается до двух тонн банкнот, непригодных для использования

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Улица, более ста лет назад называвшаяся Соборной, теперь именуется Театральной. В течение XX века она также носила имя Льва Троцкого, называлась улицей Яналифа, Героев-Седовцев, Ярослава Гашека. На месте православного храма сегодня — Башкирский драматический театр имени Мажита Гафури. Но на том же месте остался дом отделения главного банка страны

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

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