21.09.2026, 14:49

Служение на Нижней Волге Патриарх Кирилл прибыл в Астрахань на службу в Благовещенском монастыре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил богослужение в астраханском Благовещенском монастыре в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Службу посетили более 100 астраханцев. На ней также присутствовали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, главы ведомств и члены регионального и городских парламентов. На время служения в центре города, а также в Ленинском и Советском районах пропала связь и мобильный интернет. Как прошло служение — в галерее «Ъ — Средняя Волга».