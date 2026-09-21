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Служение на Нижней Волге

Патриарх Кирилл прибыл в Астрахань на службу в Благовещенском монастыре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил богослужение в астраханском Благовещенском монастыре в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Службу посетили более 100 астраханцев. На ней также присутствовали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, главы ведомств и члены регионального и городских парламентов. На время служения в центре города, а также в Ленинском и Советском районах пропала связь и мобильный интернет. Как прошло служение — в галерее «Ъ — Средняя Волга».
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На входе в храм дежурили православные волонтеры

На входе в храм дежурили православные волонтеры

Фото: Нина Шевченко

Встречающие патриарха офицеры заранее сняли фуражки

Встречающие патриарха офицеры заранее сняли фуражки

Фото: Нина Шевченко

Спикер гордумы Астрахани Игорь Седов и министр экономического развития региона Элина Полянская были на службе

Спикер гордумы Астрахани Игорь Седов и министр экономического развития региона Элина Полянская были на службе

Фото: Нина Шевченко

Храм был полон прихожан, ожидающих патриарха Кирилла. Примерно такому же количеству астраханцев пришлось остаться на улице

Храм был полон прихожан, ожидающих патриарха Кирилла. Примерно такому же количеству астраханцев пришлось остаться на улице

Фото: Нина Шевченко

Директор филармонии и депутат гордумы Астрахани Валентина Чернякова была на служении в Благовещенском монастыре

Директор филармонии и депутат гордумы Астрахани Валентина Чернякова была на служении в Благовещенском монастыре

Фото: Нина Шевченко

Патриарха встречали сестры милосердия

Патриарха встречали сестры милосердия

Фото: Нина Шевченко

Священнослужители читают молитвы у алтаря

Священнослужители читают молитвы у алтаря

Фото: Нина Шевченко

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил праздничную службу

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил праздничную службу

Фото: Нина Шевченко

В ожидании патриарха Кирилла

В ожидании патриарха Кирилла

Фото: Нина Шевченко

Патриарх Кирилл прибыл в Благовещенский монастырь

Патриарх Кирилл прибыл в Благовещенский монастырь

Фото: Нина Шевченко

Патриарх Кирилл сменил облачение во время службы

Патриарх Кирилл сменил облачение во время службы

Фото: Нина Шевченко

Священнослужители возвращаются в храм после Крестного хода

Священнослужители возвращаются в храм после Крестного хода

Фото: Нина Шевченко

Патриарх Кирилл несет чашу для причастия

Патриарх Кирилл несет чашу для причастия

Фото: Нина Шевченко

Священнослужители преклонили колени во время патриаршего богослужения

Священнослужители преклонили колени во время патриаршего богослужения

Фото: Нина Шевченко

Патриарх окропил святой водой прихожан

Патриарх окропил святой водой прихожан

Фото: Нина Шевченко

Митрополит Астраханский и Камызякский Никон участвовал в праздничной службе

Митрополит Астраханский и Камызякский Никон участвовал в праздничной службе

Фото: Нина Шевченко

На время богослужения патриарха в Благовещенском монастыре Астрахань осталась без связи, не работали даже терминалы в кафе

На время богослужения патриарха в Благовещенском монастыре Астрахань осталась без связи, не работали даже терминалы в кафе

Фото: Нина Шевченко

Служение посетили сотни человек

Служение посетили сотни человек

Фото: Нина Шевченко

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На входе в храм дежурили православные волонтеры

Фото: Нина Шевченко

Встречающие патриарха офицеры заранее сняли фуражки

Фото: Нина Шевченко

Спикер гордумы Астрахани Игорь Седов и министр экономического развития региона Элина Полянская были на службе

Фото: Нина Шевченко

Храм был полон прихожан, ожидающих патриарха Кирилла. Примерно такому же количеству астраханцев пришлось остаться на улице

Фото: Нина Шевченко

Директор филармонии и депутат гордумы Астрахани Валентина Чернякова была на служении в Благовещенском монастыре

Фото: Нина Шевченко

Патриарха встречали сестры милосердия

Фото: Нина Шевченко

Священнослужители читают молитвы у алтаря

Фото: Нина Шевченко

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил праздничную службу

Фото: Нина Шевченко

В ожидании патриарха Кирилла

Фото: Нина Шевченко

Патриарх Кирилл прибыл в Благовещенский монастырь

Фото: Нина Шевченко

Патриарх Кирилл сменил облачение во время службы

Фото: Нина Шевченко

Священнослужители возвращаются в храм после Крестного хода

Фото: Нина Шевченко

Патриарх Кирилл несет чашу для причастия

Фото: Нина Шевченко

Священнослужители преклонили колени во время патриаршего богослужения

Фото: Нина Шевченко

Патриарх окропил святой водой прихожан

Фото: Нина Шевченко

Митрополит Астраханский и Камызякский Никон участвовал в праздничной службе

Фото: Нина Шевченко

На время богослужения патриарха в Благовещенском монастыре Астрахань осталась без связи, не работали даже терминалы в кафе

Фото: Нина Шевченко

Служение посетили сотни человек

Фото: Нина Шевченко

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