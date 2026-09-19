19.09.2026, 20:58

Астраханский Восток В Астрахани проходит 23-й сезон Каспийской недели моды

С 18 по 20 сентября в Астрахани проходит 23-й сезон Каспийской недели моды. Дизайнеры показывают свои коллекции на площадке в торговом центре «Ярмарка». В мероприятии принимают участие не только местные модельеры, но и мастера из других регионов России и зарубежья. В первый день показов зрители увидели много воздушной одежды из тафты, брюки алладины и два костюма прилегающего силуэта с отсылкой к моде нулевых. Кто вышел на подиум — в галерее «Ъ — Средняя Волга».