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Астраханский Восток

В Астрахани проходит 23-й сезон Каспийской недели моды

С 18 по 20 сентября в Астрахани проходит 23-й сезон Каспийской недели моды. Дизайнеры показывают свои коллекции на площадке в торговом центре «Ярмарка». В мероприятии принимают участие не только местные модельеры, но и мастера из других регионов России и зарубежья. В первый день показов зрители увидели много воздушной одежды из тафты, брюки алладины и два костюма прилегающего силуэта с отсылкой к моде нулевых. Кто вышел на подиум — в галерее «Ъ — Средняя Волга».
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Мужские спортивные костюмы пастельных оттенков показали на астраханском подиуме

Мужские спортивные костюмы пастельных оттенков показали на астраханском подиуме

Фото: Марина Окорокова

На показе представили один из полюбившихся многим трендов — польку-дот (горошек)

На показе представили один из полюбившихся многим трендов — польку-дот (горошек)

Фото: Марина Окорокова

Еще один из любимых трендов модников — оттенок бургунди — показали на Каспийской неделе моды

Еще один из любимых трендов модников — оттенок бургунди — показали на Каспийской неделе моды

Фото: Марина Окорокова

Стилисты решили замиксовать лаймовый атласный бомбер и такого же оттенка юбку из лакированной экокожи

Стилисты решили замиксовать лаймовый атласный бомбер и такого же оттенка юбку из лакированной экокожи

Фото: Марина Окорокова

Астраханские модные эксперты предлагают сочетать лаймовые брюки-алладины с корсетом в красную вертикальную полоску

Астраханские модные эксперты предлагают сочетать лаймовые брюки-алладины с корсетом в красную вертикальную полоску

Фото: Марина Окорокова

Базовый серый пиджак можно сделать нарядным с помощью декораций

Базовый серый пиджак можно сделать нарядным с помощью декораций

Фото: Марина Окорокова

Строгий офисный образ можно сделать интереснее с помощью акцентной вещи, например, красной юбки из лакированной кожи

Строгий офисный образ можно сделать интереснее с помощью акцентной вещи, например, красной юбки из лакированной кожи

Фото: Марина Окорокова

Верх и низ костюма из тафты можно миксовать с вещами других фактур и делать образы более сложными

Верх и низ костюма из тафты можно миксовать с вещами других фактур и делать образы более сложными

Фото: Марина Окорокова

Пример сочетания брюк из тафты с рубашкой с цветочным принтом

Пример сочетания брюк из тафты с рубашкой с цветочным принтом

Фото: Марина Окорокова

Стилисты показали, что не нужно бояться играть с объемами

Стилисты показали, что не нужно бояться играть с объемами

Фото: Марина Окорокова

Приталенный силуэт все больше можно встретить у люксовых брендов и масс-маркета, а теперь еще и у локальных дизайнеров

Приталенный силуэт все больше можно встретить у люксовых брендов и масс-маркета, а теперь еще и у локальных дизайнеров

Фото: Марина Окорокова

Сатиновая красная блуза добавит чувственности даже в минималистичный образ

Сатиновая красная блуза добавит чувственности даже в минималистичный образ

Фото: Марина Окорокова

Balmain нулевых добрался до астраханских модниц

Balmain нулевых добрался до астраханских модниц

Фото: Марина Окорокова

Вместо привычных курток, тренчей и пальто модельеры предлагают астраханцам носить кейпы

Вместо привычных курток, тренчей и пальто модельеры предлагают астраханцам носить кейпы

Фото: Марина Окорокова

В неделе моды участвовали и совсем юные модели

В неделе моды участвовали и совсем юные модели

Фото: Марина Окорокова

Астраханские танцоры выступили на Каспийской неделе моды

Астраханские танцоры выступили на Каспийской неделе моды

Фото: Марина Окорокова

Для гостей недели моды подготовили красную фотозону

Для гостей недели моды подготовили красную фотозону

Фото: Марина Окорокова

Этой осенью и грядущей зимой астраханцам предлагают носить жилетки

Этой осенью и грядущей зимой астраханцам предлагают носить жилетки

Фото: Марина Окорокова

Цветами Каспийской недели моды стали красный, черный и белый

Цветами Каспийской недели моды стали красный, черный и белый

Фото: Марина Окорокова

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Мужские спортивные костюмы пастельных оттенков показали на астраханском подиуме

Фото: Марина Окорокова

На показе представили один из полюбившихся многим трендов — польку-дот (горошек)

Фото: Марина Окорокова

Еще один из любимых трендов модников — оттенок бургунди — показали на Каспийской неделе моды

Фото: Марина Окорокова

Стилисты решили замиксовать лаймовый атласный бомбер и такого же оттенка юбку из лакированной экокожи

Фото: Марина Окорокова

Астраханские модные эксперты предлагают сочетать лаймовые брюки-алладины с корсетом в красную вертикальную полоску

Фото: Марина Окорокова

Базовый серый пиджак можно сделать нарядным с помощью декораций

Фото: Марина Окорокова

Строгий офисный образ можно сделать интереснее с помощью акцентной вещи, например, красной юбки из лакированной кожи

Фото: Марина Окорокова

Верх и низ костюма из тафты можно миксовать с вещами других фактур и делать образы более сложными

Фото: Марина Окорокова

Пример сочетания брюк из тафты с рубашкой с цветочным принтом

Фото: Марина Окорокова

Стилисты показали, что не нужно бояться играть с объемами

Фото: Марина Окорокова

Приталенный силуэт все больше можно встретить у люксовых брендов и масс-маркета, а теперь еще и у локальных дизайнеров

Фото: Марина Окорокова

Сатиновая красная блуза добавит чувственности даже в минималистичный образ

Фото: Марина Окорокова

Balmain нулевых добрался до астраханских модниц

Фото: Марина Окорокова

Вместо привычных курток, тренчей и пальто модельеры предлагают астраханцам носить кейпы

Фото: Марина Окорокова

В неделе моды участвовали и совсем юные модели

Фото: Марина Окорокова

Астраханские танцоры выступили на Каспийской неделе моды

Фото: Марина Окорокова

Для гостей недели моды подготовили красную фотозону

Фото: Марина Окорокова

Этой осенью и грядущей зимой астраханцам предлагают носить жилетки

Фото: Марина Окорокова

Цветами Каспийской недели моды стали красный, черный и белый

Фото: Марина Окорокова

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