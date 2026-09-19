За вокальные данные
35 финалистов конкурса «Голос единства России» выступили на площади Ижевска
Вечером 18 сентября на Центральной площади Ижевска прошел финальный гала-концерт республиканского вокального конкурса «Голос единства России» (6+). На главную сцену вышли 35 коллективов, дуэтов и сольных исполнителей, чьи номера сопровождали танцевальные коллективы. Концерт длился свыше четырех часов. Кому и за какие песни вручили награды и кто стал обладателем гран-при — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
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