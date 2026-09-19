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За вокальные данные

35 финалистов конкурса «Голос единства России» выступили на площади Ижевска

Вечером 18 сентября на Центральной площади Ижевска прошел финальный гала-концерт республиканского вокального конкурса «Голос единства России» (6+). На главную сцену вышли 35 коллективов, дуэтов и сольных исполнителей, чьи номера сопровождали танцевальные коллективы. Концерт длился свыше четырех часов. Кому и за какие песни вручили награды и кто стал обладателем гран-при — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
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Бесермянка Полина Невоструева выступила с песней «Земля» и получила награду в номинации «Профи. Взрослые»

Бесермянка Полина Невоструева выступила с песней «Земля» и получила награду в номинации «Профи. Взрослые»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Концерт проходил на Центральной площади Ижевска с 18:00 до 22:00

Концерт проходил на Центральной площади Ижевска с 18:00 до 22:00

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Выступает Мария Курочкина с песней «А я милого узнаю по походке» в сопровождении танцевального центра Non-Stop

Выступает Мария Курочкина с песней «А я милого узнаю по походке» в сопровождении танцевального центра Non-Stop

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

На сцене — образцовый театр танца «Розовый слон»

На сцене — образцовый театр танца «Розовый слон»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Зрители приехали поддержать конкурсантов из разных районов Удмуртии

Зрители приехали поддержать конкурсантов из разных районов Удмуртии

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Выступает Айдар Абашев из села Юкаменское с улошными припевками чепецких татар

Выступает Айдар Абашев из села Юкаменское с улошными припевками чепецких татар

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

На сцене — Авелия Горбунова с песней «Про эстраду»

На сцене — Авелия Горбунова с песней «Про эстраду»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Кадет Андрей Плотников исполнил «Русский вальс», за что получил победу в номинации «Дети от 13 до 17 лет» и гран-при

Кадет Андрей Плотников исполнил «Русский вальс», за что получил победу в номинации «Дети от 13 до 17 лет» и гран-при

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Выступления участников оценивало жюри, на фото слева направо — директор медиахолдинга Centre Digital &amp; Media (организатор конкурса) Анастасия Власова и и. о. вице-премьера Удмуртии Наталья Тойкина

Выступления участников оценивало жюри, на фото слева направо — директор медиахолдинга Centre Digital & Media (организатор конкурса) Анастасия Власова и и. о. вице-премьера Удмуртии Наталья Тойкина

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Группа LUL из села Каменное с песней «Кыче Дуннеын» победила в номинации «Лучшая авторская композиция»

Группа LUL из села Каменное с песней «Кыче Дуннеын» победила в номинации «Лучшая авторская композиция»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Елена Шкляева выступила с песней «Ночь на лысой горе»

Елена Шкляева выступила с песней «Ночь на лысой горе»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Звучали и тувинские народные песни, одна из них — «Ахой», в исполнении победительницы в номинации «Профи. Дети» Аделины Тарасовой

Звучали и тувинские народные песни, одна из них — «Ахой», в исполнении победительницы в номинации «Профи. Дети» Аделины Тарасовой

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

София Морозова выступила с песней «Романс» группы «Сплин»

София Морозова выступила с песней «Романс» группы «Сплин»

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

В каждой из 10 номинаций на сцене выступали по 3-4 финалиста

В каждой из 10 номинаций на сцене выступали по 3-4 финалиста

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Выступление Алины Бияновой с песней «Улетай на крыльях ветра» в сопровождении театра танца «Розовый слон»

Выступление Алины Бияновой с песней «Улетай на крыльях ветра» в сопровождении театра танца «Розовый слон»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Кристина Чепкасова из Глазова вышла на сцену с композицией «Во горнице»

Кристина Чепкасова из Глазова вышла на сцену с композицией «Во горнице»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

За песню «Виват, Король!» Ирина Сабельникова получила награду в номинации «Лучший женский вокал», ее сопровождал ансамбль «Атлантида»

За песню «Виват, Король!» Ирина Сабельникова получила награду в номинации «Лучший женский вокал», ее сопровождал ансамбль «Атлантида»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Отборочные проходили во всех городах и районах Удмуртии

Отборочные проходили во всех городах и районах Удмуртии

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Софья Белокрылова исполнила песню «Один в поле воин»

Софья Белокрылова исполнила песню «Один в поле воин»

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

На сцену вышел вокальный ансамбль «Триумф» с песней «Хорошие девчата»

На сцену вышел вокальный ансамбль «Триумф» с песней «Хорошие девчата»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Jazz-хор «Голоса» спел композицию «А река течет»

Jazz-хор «Голоса» спел композицию «А река течет»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

На сцене — ансамбль «Созвучие бит» из села Красногорское с песней «Пластиночка»

На сцене — ансамбль «Созвучие бит» из села Красногорское с песней «Пластиночка»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Ярослав Спиридонов исполнил песню «Кухни» на фоне изображений советских панелек

Ярослав Спиридонов исполнил песню «Кухни» на фоне изображений советских панелек

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Выступления артистов сопровождались в том числе и струнно-смычковыми инструментами

Выступления артистов сопровождались в том числе и струнно-смычковыми инструментами

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Ближе к концу финала Павел Глухов исполнил «Белые розы», на подтанцовке — ансамбль «Атлантида»

Ближе к концу финала Павел Глухов исполнил «Белые розы», на подтанцовке — ансамбль «Атлантида»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Зрители к «Белым розам» подошли весьма кстати

Зрители к «Белым розам» подошли весьма кстати

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Ильнур Бакиров из Сарапула исполнил песню «Поверь в мечту», рядом с ним — ансамбль «Атлантида»

Ильнур Бакиров из Сарапула исполнил песню «Поверь в мечту», рядом с ним — ансамбль «Атлантида»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

На сцене — финалистка проекта «Голос Удмуртии» в 2022 году Полина Русских

На сцене — финалистка проекта «Голос Удмуртии» в 2022 году Полина Русских

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Перед награждением прозвучала песня «Выйду ночью в поле с конем», которую пели в унисон все участники и зрители

Перед награждением прозвучала песня «Выйду ночью в поле с конем», которую пели в унисон все участники и зрители

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Гран-при получил кадет Андрей Плотников

Гран-при получил кадет Андрей Плотников

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Всего на конкурс было подано 1812 заявок, до финала дошли 35 участников, награды вручили в 10 номинациях, гран-при получил 1

Всего на конкурс было подано 1812 заявок, до финала дошли 35 участников, награды вручили в 10 номинациях, гран-при получил 1

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

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Бесермянка Полина Невоструева выступила с песней «Земля» и получила награду в номинации «Профи. Взрослые»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Концерт проходил на Центральной площади Ижевска с 18:00 до 22:00

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Выступает Мария Курочкина с песней «А я милого узнаю по походке» в сопровождении танцевального центра Non-Stop

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

На сцене — образцовый театр танца «Розовый слон»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Зрители приехали поддержать конкурсантов из разных районов Удмуртии

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Выступает Айдар Абашев из села Юкаменское с улошными припевками чепецких татар

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

На сцене — Авелия Горбунова с песней «Про эстраду»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Кадет Андрей Плотников исполнил «Русский вальс», за что получил победу в номинации «Дети от 13 до 17 лет» и гран-при

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Выступления участников оценивало жюри, на фото слева направо — директор медиахолдинга Centre Digital & Media (организатор конкурса) Анастасия Власова и и. о. вице-премьера Удмуртии Наталья Тойкина

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Группа LUL из села Каменное с песней «Кыче Дуннеын» победила в номинации «Лучшая авторская композиция»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Елена Шкляева выступила с песней «Ночь на лысой горе»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Звучали и тувинские народные песни, одна из них — «Ахой», в исполнении победительницы в номинации «Профи. Дети» Аделины Тарасовой

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

София Морозова выступила с песней «Романс» группы «Сплин»

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

В каждой из 10 номинаций на сцене выступали по 3-4 финалиста

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Выступление Алины Бияновой с песней «Улетай на крыльях ветра» в сопровождении театра танца «Розовый слон»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Кристина Чепкасова из Глазова вышла на сцену с композицией «Во горнице»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

За песню «Виват, Король!» Ирина Сабельникова получила награду в номинации «Лучший женский вокал», ее сопровождал ансамбль «Атлантида»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Отборочные проходили во всех городах и районах Удмуртии

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Софья Белокрылова исполнила песню «Один в поле воин»

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

На сцену вышел вокальный ансамбль «Триумф» с песней «Хорошие девчата»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Jazz-хор «Голоса» спел композицию «А река течет»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

На сцене — ансамбль «Созвучие бит» из села Красногорское с песней «Пластиночка»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Ярослав Спиридонов исполнил песню «Кухни» на фоне изображений советских панелек

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Выступления артистов сопровождались в том числе и струнно-смычковыми инструментами

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Ближе к концу финала Павел Глухов исполнил «Белые розы», на подтанцовке — ансамбль «Атлантида»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Зрители к «Белым розам» подошли весьма кстати

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Ильнур Бакиров из Сарапула исполнил песню «Поверь в мечту», рядом с ним — ансамбль «Атлантида»

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

На сцене — финалистка проекта «Голос Удмуртии» в 2022 году Полина Русских

Фото: Алексей Филинов / Коммерсантъ

Перед награждением прозвучала песня «Выйду ночью в поле с конем», которую пели в унисон все участники и зрители

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Гран-при получил кадет Андрей Плотников

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Всего на конкурс было подано 1812 заявок, до финала дошли 35 участников, награды вручили в 10 номинациях, гран-при получил 1

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

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