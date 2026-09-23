23.09.2026, 11:45

Из порта в спорт Как изменилась территория Стрелки

С открытием ледового дворца «Volga арена» завершилось благоустройство территории Стрелки в Нижнем Новгороде. Несколько десятилетий там располагался грузовой порт, поле банкротства которого были разные планы на эту площадку. Самый амбициозный — так и не построенный деловой центр «Сити-Стрелка» с объемом инвестиций $4 млрд. Но в итоге здесь возвели стадион к чемпионату мира по футболу 2018 года, реконструировали пакгаузы конца XIX века и набережная превратилась в одну из точек притяжения для горожан и туристов. Как менялась Стрелка в последние десятилетия — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».