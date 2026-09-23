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Из порта в спорт

Как изменилась территория Стрелки

С открытием ледового дворца «Volga арена» завершилось благоустройство территории Стрелки в Нижнем Новгороде. Несколько десятилетий там располагался грузовой порт, поле банкротства которого были разные планы на эту площадку. Самый амбициозный — так и не построенный деловой центр «Сити-Стрелка» с объемом инвестиций $4 млрд. Но в итоге здесь возвели стадион к чемпионату мира по футболу 2018 года, реконструировали пакгаузы конца XIX века и набережная превратилась в одну из точек притяжения для горожан и туристов. Как менялась Стрелка в последние десятилетия — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».
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Грузовой порт на Стрелке был основан в 1932 году и несколько десятилетий был одним из мощнейших речных портов страны. На фото — порт в апреле 1970 года

Грузовой порт на Стрелке был основан в 1932 году и несколько десятилетий был одним из мощнейших речных портов страны. На фото — порт в апреле 1970 года

Фото: Владимир Войтенко / из фондов «Русского музея фотографии»

Портрет женщины на фоне надписи «Стрелка», 1970-е годы

Портрет женщины на фоне надписи «Стрелка», 1970-е годы

Фото: Владимир Войтенко / из фондов «Русского музея фотографии»

Работники порта на Стрелке, сентябрь 1971 года

Работники порта на Стрелке, сентябрь 1971 года

Фото: Владимир Войтенко / из фондов «Русского музея фотографии»

Вид на порт, 1970-80-е годы

Вид на порт, 1970-80-е годы

Фото: Владимир Войтенко / из фондов «Русского музея фотографии»

Погрузка автомобилей в речном порту на Стрелке, 1970-е годы

Погрузка автомобилей в речном порту на Стрелке, 1970-е годы

Фото: Владимир Войтенко / из фондов «Русского музея фотографии»

Вид на Стрелку в ледоход, 1970-80-е годы

Вид на Стрелку в ледоход, 1970-80-е годы

Фото: Владимир Войтенко / из фондов «Русского музея фотографии»

В начале 2000-х правительство Нижегородской области планировало отдать территорию порта под проект «Сити-Стрелка», а порт перенести в другое место

В начале 2000-х правительство Нижегородской области планировало отдать территорию порта под проект «Сити-Стрелка», а порт перенести в другое место

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ  /  купить фото

Эскизный проект «Сити-Стрелка»

Эскизный проект «Сити-Стрелка»

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Амбициозный проект «Сити-Стрелка» с объемом инвестиций $4 млрд (в ценах 2007 года) реализовывать так и не начали, и порт простоял на прежнем месте до банкротства в середине 2010-х годов

Амбициозный проект «Сити-Стрелка» с объемом инвестиций $4 млрд (в ценах 2007 года) реализовывать так и не начали, и порт простоял на прежнем месте до банкротства в середине 2010-х годов

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ  /  купить фото

Генеральный директор ОАО «Нижегородский порт» Александр Жарков, 2012 год

Генеральный директор ОАО «Нижегородский порт» Александр Жарков, 2012 год

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Территория порта становилась местом для инсталляций. На фото — подготовка инсталляции «Подъемные силы» студентами французской архитектурной школы Le Vilett, 2012 год

Территория порта становилась местом для инсталляций. На фото — подготовка инсталляции «Подъемные силы» студентами французской архитектурной школы Le Vilett, 2012 год

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Подготовка инсталляции «Подъемные силы», 2012 год

Подготовка инсталляции «Подъемные силы», 2012 год

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Подготовка инсталляции «Подъемные силы», 2012 год

Подготовка инсталляции «Подъемные силы», 2012 год

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года власти озвучивали три варианта для размещения стадиона и в итоге остановились на Стрелке. На фото - макет стадиона

Во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года власти озвучивали три варианта для размещения стадиона и в итоге остановились на Стрелке. На фото - макет стадиона

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Строительство футбольного стадиона на Стрелке началось в 2015 году

Строительство футбольного стадиона на Стрелке началось в 2015 году

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Территория Стрелки вокруг собора Александра Невского до благоустройства, 2015 год

Территория Стрелки вокруг собора Александра Невского до благоустройства, 2015 год

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Строительство футбольного стадиона на Стрелке, 2016 год

Строительство футбольного стадиона на Стрелке, 2016 год

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2017 году начали сносить склады бывшего порта на Стрелке

В 2017 году начали сносить склады бывшего порта на Стрелке

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Снос зданий на Стрелке, 2017 год

Снос зданий на Стрелке, 2017 год

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Объект культурного наследия «Ярмарочная водозаборная станция» — один из немногих на Стрелке, избежавших сноса

Объект культурного наследия «Ярмарочная водозаборная станция» — один из немногих на Стрелке, избежавших сноса

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Остатки складских помещений на Стрелке

Остатки складских помещений на Стрелке

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

При освобождении площадки в пакгаузах обнаружили конструкции Всероссийской промышленной выставки 1896 года. Изначально власти планировали их снести, но активисты добились их сохранения и признания объектами культурного наследия

При освобождении площадки в пакгаузах обнаружили конструкции Всероссийской промышленной выставки 1896 года. Изначально власти планировали их снести, но активисты добились их сохранения и признания объектами культурного наследия

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В 2018 году футбольный стадион достроили для приема матчей чемпионата мира

В 2018 году футбольный стадион достроили для приема матчей чемпионата мира

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Матч между сборными Швеции и Южной Кореи на стадионе «Нижний Новгород», июнь 2018 года

Матч между сборными Швеции и Южной Кореи на стадионе «Нижний Новгород», июнь 2018 года

Фото: Василий Пономарев / Коммерсантъ  /  купить фото

Игрок сборной Аргентины Лионель Месси на матче между сборными Аргентины и Хорватии на стадионе «Нижний Новгород»

Игрок сборной Аргентины Лионель Месси на матче между сборными Аргентины и Хорватии на стадионе «Нижний Новгород»

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Болельщики сборной Аргентины фотографируются в Нижегородском кремле с видом на стадион, июнь 2018 года

Болельщики сборной Аргентины фотографируются в Нижегородском кремле с видом на стадион, июнь 2018 года

Фото: Мария Плотникова / Коммерсантъ  /  купить фото

К ЧМ-2018 пакгаузы успели только освободить от бетонных конструкций и покрасить, во время матчей доступ к ним был запрещен. Позднее они стали местом проведения культурных событий. На фото — фестиваль аудиовизуального искусства Intervals в 2019 году

К ЧМ-2018 пакгаузы успели только освободить от бетонных конструкций и покрасить, во время матчей доступ к ним был запрещен. Позднее они стали местом проведения культурных событий. На фото — фестиваль аудиовизуального искусства Intervals в 2019 году

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

После завершения футбольного чемпионата были озвучены планы строительства на Стрелке и новой ледовой арены. На изображении — Стрелка в 2018 году с одним из вариантов размещения ледовой арены

После завершения футбольного чемпионата были озвучены планы строительства на Стрелке и новой ледовой арены. На изображении — Стрелка в 2018 году с одним из вариантов размещения ледовой арены

Фото: Институт развития городской среды Нижегородской области

Фиеста воздушных шаров над Стрелкой, 2020 год

Фиеста воздушных шаров над Стрелкой, 2020 год

Фото: Александра Викулова / Коммерсантъ

Вид на Стрелку, апрель 2021 года

Вид на Стрелку, апрель 2021 года

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В 2021 году территорию Стрелки продолжили благоустраивать — к 800-летию Нижнего Новгорода

В 2021 году территорию Стрелки продолжили благоустраивать — к 800-летию Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

При обновлении территории заменили и надпись «Стрелка»

При обновлении территории заменили и надпись «Стрелка»

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

В августе 2021 года около собора установили памятник Александру Невскому

В августе 2021 года около собора установили памятник Александру Невскому

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Между пакгаузами на Стрелке установили копии Шуховских башен. После празднования 800-летия Нижнего Новгорода работы продолжались, в пакгаузах обустраивали культурно-выставочные пространства. Их открыли летом 2022 года

Между пакгаузами на Стрелке установили копии Шуховских башен. После празднования 800-летия Нижнего Новгорода работы продолжались, в пакгаузах обустраивали культурно-выставочные пространства. Их открыли летом 2022 года

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

В 2022 году начали строительство ледовой арены

В 2022 году начали строительство ледовой арены

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Строительство ледовой арены, 2023 год

Строительство ледовой арены, 2023 год

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2024 году около пакгаузов на Стрелке установили копию портового крана — как напоминание о речном порте

В 2024 году около пакгаузов на Стрелке установили копию портового крана — как напоминание о речном порте

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ледовую арену на Стрелке достроили в августе 2026 года. Ее назвали «Volga-арена» — в честь автомобиля Volga, который начали собирать в Нижнем Новгороде

Ледовую арену на Стрелке достроили в августе 2026 года. Ее назвали «Volga-арена» — в честь автомобиля Volga, который начали собирать в Нижнем Новгороде

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

14 сентября 2026 года состоялся матч-открытие: на новой арене встретились нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» и казанский «Ак Барс»

14 сентября 2026 года состоялся матч-открытие: на новой арене встретились нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» и казанский «Ак Барс»

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Болельщики перед открытием «Volga-арены»

Болельщики перед открытием «Volga-арены»

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Матч-открытие «Volga арены» завершился победой «Торпедо» над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:2

Матч-открытие «Volga арены» завершился победой «Торпедо» над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:2

Фото: Правительство Нижегородской области

За два десятилетия территория Стрелки превратилась из промышленной зоны в общественно-культурное и спортивное пространство

За два десятилетия территория Стрелки превратилась из промышленной зоны в общественно-культурное и спортивное пространство

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Каждый день Стрелка привлекает много горожан и туристов

Каждый день Стрелка привлекает много горожан и туристов

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Виды на город с воды в этом районе особенно впечатляющие, поэтому в навигацию здесь всегда много прогулочных судов

Виды на город с воды в этом районе особенно впечатляющие, поэтому в навигацию здесь всегда много прогулочных судов

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

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Грузовой порт на Стрелке был основан в 1932 году и несколько десятилетий был одним из мощнейших речных портов страны. На фото — порт в апреле 1970 года

Фото: Владимир Войтенко / из фондов «Русского музея фотографии»

Портрет женщины на фоне надписи «Стрелка», 1970-е годы

Фото: Владимир Войтенко / из фондов «Русского музея фотографии»

Работники порта на Стрелке, сентябрь 1971 года

Фото: Владимир Войтенко / из фондов «Русского музея фотографии»

Вид на порт, 1970-80-е годы

Фото: Владимир Войтенко / из фондов «Русского музея фотографии»

Погрузка автомобилей в речном порту на Стрелке, 1970-е годы

Фото: Владимир Войтенко / из фондов «Русского музея фотографии»

Вид на Стрелку в ледоход, 1970-80-е годы

Фото: Владимир Войтенко / из фондов «Русского музея фотографии»

В начале 2000-х правительство Нижегородской области планировало отдать территорию порта под проект «Сити-Стрелка», а порт перенести в другое место

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ  /  купить фото

Эскизный проект «Сити-Стрелка»

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Амбициозный проект «Сити-Стрелка» с объемом инвестиций $4 млрд (в ценах 2007 года) реализовывать так и не начали, и порт простоял на прежнем месте до банкротства в середине 2010-х годов

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ  /  купить фото

Генеральный директор ОАО «Нижегородский порт» Александр Жарков, 2012 год

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Территория порта становилась местом для инсталляций. На фото — подготовка инсталляции «Подъемные силы» студентами французской архитектурной школы Le Vilett, 2012 год

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Подготовка инсталляции «Подъемные силы», 2012 год

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Подготовка инсталляции «Подъемные силы», 2012 год

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года власти озвучивали три варианта для размещения стадиона и в итоге остановились на Стрелке. На фото - макет стадиона

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Строительство футбольного стадиона на Стрелке началось в 2015 году

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Территория Стрелки вокруг собора Александра Невского до благоустройства, 2015 год

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Строительство футбольного стадиона на Стрелке, 2016 год

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2017 году начали сносить склады бывшего порта на Стрелке

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Снос зданий на Стрелке, 2017 год

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Объект культурного наследия «Ярмарочная водозаборная станция» — один из немногих на Стрелке, избежавших сноса

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Остатки складских помещений на Стрелке

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

При освобождении площадки в пакгаузах обнаружили конструкции Всероссийской промышленной выставки 1896 года. Изначально власти планировали их снести, но активисты добились их сохранения и признания объектами культурного наследия

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В 2018 году футбольный стадион достроили для приема матчей чемпионата мира

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Матч между сборными Швеции и Южной Кореи на стадионе «Нижний Новгород», июнь 2018 года

Фото: Василий Пономарев / Коммерсантъ  /  купить фото

Игрок сборной Аргентины Лионель Месси на матче между сборными Аргентины и Хорватии на стадионе «Нижний Новгород»

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Болельщики сборной Аргентины фотографируются в Нижегородском кремле с видом на стадион, июнь 2018 года

Фото: Мария Плотникова / Коммерсантъ  /  купить фото

К ЧМ-2018 пакгаузы успели только освободить от бетонных конструкций и покрасить, во время матчей доступ к ним был запрещен. Позднее они стали местом проведения культурных событий. На фото — фестиваль аудиовизуального искусства Intervals в 2019 году

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

После завершения футбольного чемпионата были озвучены планы строительства на Стрелке и новой ледовой арены. На изображении — Стрелка в 2018 году с одним из вариантов размещения ледовой арены

Фото: Институт развития городской среды Нижегородской области

Фиеста воздушных шаров над Стрелкой, 2020 год

Фото: Александра Викулова / Коммерсантъ

Вид на Стрелку, апрель 2021 года

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В 2021 году территорию Стрелки продолжили благоустраивать — к 800-летию Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

При обновлении территории заменили и надпись «Стрелка»

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

В августе 2021 года около собора установили памятник Александру Невскому

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Между пакгаузами на Стрелке установили копии Шуховских башен. После празднования 800-летия Нижнего Новгорода работы продолжались, в пакгаузах обустраивали культурно-выставочные пространства. Их открыли летом 2022 года

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

В 2022 году начали строительство ледовой арены

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Строительство ледовой арены, 2023 год

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2024 году около пакгаузов на Стрелке установили копию портового крана — как напоминание о речном порте

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ледовую арену на Стрелке достроили в августе 2026 года. Ее назвали «Volga-арена» — в честь автомобиля Volga, который начали собирать в Нижнем Новгороде

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

14 сентября 2026 года состоялся матч-открытие: на новой арене встретились нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» и казанский «Ак Барс»

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Болельщики перед открытием «Volga-арены»

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Матч-открытие «Volga арены» завершился победой «Торпедо» над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:2

Фото: Правительство Нижегородской области

За два десятилетия территория Стрелки превратилась из промышленной зоны в общественно-культурное и спортивное пространство

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Каждый день Стрелка привлекает много горожан и туристов

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Виды на город с воды в этом районе особенно впечатляющие, поэтому в навигацию здесь всегда много прогулочных судов

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

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