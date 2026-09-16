16.09.2026, 07:12

Ученье — свет. И хорошая жилплощадь В Челябинске открыли вторую очередь межуниверситетского кампуса «Южный Урал»

В Челябинске открыли вторую очередь межуниверситетского кампуса мирового уровня «Южный Урал». Всего в строй введено восемь жилых корпусов общей вместимостью около 3,5 тыс. человек. При этом уровень комфорта сильно отличается от привычных студенческих общежитий и скорее ближе к гостиницам уровня «три звезды» и выше. В гостиничных комплексах, помимо жилых блоков с собственными санузлами и общими кухнями, предусмотрены коворкинги, пространства для отдыха, прачечные и точки питания. Территория благоустроена и интегрирована в городскую среду, все корпуса адаптированы для маломобильных жителей и гостей. В число резидентов кампуса входят семь ведущих вузов региона. Вторую очередь кампуса открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



Лучшие кадры — в фотогалерее «Ъ-Южный Урал»