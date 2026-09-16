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Ученье — свет. И хорошая жилплощадь

В Челябинске открыли вторую очередь межуниверситетского кампуса «Южный Урал»

В Челябинске открыли вторую очередь межуниверситетского кампуса мирового уровня «Южный Урал». Всего в строй введено восемь жилых корпусов общей вместимостью около 3,5 тыс. человек. При этом уровень комфорта сильно отличается от привычных студенческих общежитий и скорее ближе к гостиницам уровня «три звезды» и выше. В гостиничных комплексах, помимо жилых блоков с собственными санузлами и общими кухнями, предусмотрены коворкинги, пространства для отдыха, прачечные и точки питания. Территория благоустроена и интегрирована в городскую среду, все корпуса адаптированы для маломобильных жителей и гостей. В число резидентов кампуса входят семь ведущих вузов региона. Вторую очередь кампуса открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Лучшие кадры — в фотогалерее «Ъ-Южный Урал»
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В Челябинске открыли вторую очередь межуниверситетского кампуса мирового уровня &quot;Южный Урал&quot; Фото: Егор Ивлев

В Челябинске открыли вторую очередь межуниверситетского кампуса мирового уровня "Южный Урал" Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Вторая очередь кампуса - это шесть гостиничных корпусов общей вместимостью более 3 тысяч человек

Вторая очередь кампуса - это шесть гостиничных корпусов общей вместимостью более 3 тысяч человек

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Один из корпусов — повышенной комфортности: это гостиница уровня &quot;Три звезды&quot;. Здесь в 90 индивидуальных номерах будут жить преподаватели и приглашенные специалисты

Один из корпусов — повышенной комфортности: это гостиница уровня "Три звезды". Здесь в 90 индивидуальных номерах будут жить преподаватели и приглашенные специалисты

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Частью открытия второй очереди кампуса стала выставка современного искусства

Частью открытия второй очереди кампуса стала выставка современного искусства

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

В номерах студенческих гостиниц есть все необходимое для комфортной жизни

В номерах студенческих гостиниц есть все необходимое для комфортной жизни

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Уровень удобств впечатляет. Это, конечно, далеко не общежитие советского времени

Уровень удобств впечатляет. Это, конечно, далеко не общежитие советского времени

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

В общих пространствах корпусов есть отдельные кухни

В общих пространствах корпусов есть отдельные кухни

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Именно так - корпуса студенческих гостиниц теперь уровня трехзвездочных гостиниц

Именно так - корпуса студенческих гостиниц теперь уровня трехзвездочных гостиниц

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Строительство кампуса началось в 2022 году. Проект реализуется на основе концессионного соглашения. Концедентом выступает Правительство Челябинской области в лице Министерства образования и науки Челябинской области. Концессионером является ООО «Челябинская концессионная компания», входящее в ВТБ Инфраструктурный холдинг. Финансирующей организацией выступает государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.

Строительство кампуса началось в 2022 году. Проект реализуется на основе концессионного соглашения. Концедентом выступает Правительство Челябинской области в лице Министерства образования и науки Челябинской области. Концессионером является ООО «Челябинская концессионная компания», входящее в ВТБ Инфраструктурный холдинг. Финансирующей организацией выступает государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

В проекте принимают участие семь вузов Челябинской области, как государственные, так и частные

В проекте принимают участие семь вузов Челябинской области, как государственные, так и частные

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Студенты уже заселились в новые корпуса кампуса

Студенты уже заселились в новые корпуса кампуса

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Счастливый ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев

Счастливый ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

В открытии второй очереди кампуса принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер

В открытии второй очереди кампуса принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

На заднем плане - стройка третьей очереди кампуса

На заднем плане - стройка третьей очереди кампуса

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Третий этап строительства кампуса является самым масштабным по своему содержанию. Он включает строительство большого учебно-научного комплекса, в котором планируется разместить 44 новейшие лаборатории, многофункционального конференц-зала, а также реконструкцию лыжероллерной трассы. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

Третий этап строительства кампуса является самым масштабным по своему содержанию. Он включает строительство большого учебно-научного комплекса, в котором планируется разместить 44 новейшие лаборатории, многофункционального конференц-зала, а также реконструкцию лыжероллерной трассы. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Студентам явно нравиться жить и учиться в таких условиях

Студентам явно нравиться жить и учиться в таких условиях

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Красиво, правда?

Красиво, правда?

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

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В Челябинске открыли вторую очередь межуниверситетского кампуса мирового уровня "Южный Урал" Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Вторая очередь кампуса - это шесть гостиничных корпусов общей вместимостью более 3 тысяч человек

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Один из корпусов — повышенной комфортности: это гостиница уровня "Три звезды". Здесь в 90 индивидуальных номерах будут жить преподаватели и приглашенные специалисты

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Частью открытия второй очереди кампуса стала выставка современного искусства

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

В номерах студенческих гостиниц есть все необходимое для комфортной жизни

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Уровень удобств впечатляет. Это, конечно, далеко не общежитие советского времени

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

В общих пространствах корпусов есть отдельные кухни

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Именно так - корпуса студенческих гостиниц теперь уровня трехзвездочных гостиниц

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Строительство кампуса началось в 2022 году. Проект реализуется на основе концессионного соглашения. Концедентом выступает Правительство Челябинской области в лице Министерства образования и науки Челябинской области. Концессионером является ООО «Челябинская концессионная компания», входящее в ВТБ Инфраструктурный холдинг. Финансирующей организацией выступает государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

В проекте принимают участие семь вузов Челябинской области, как государственные, так и частные

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Студенты уже заселились в новые корпуса кампуса

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Счастливый ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

В открытии второй очереди кампуса принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

На заднем плане - стройка третьей очереди кампуса

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Третий этап строительства кампуса является самым масштабным по своему содержанию. Он включает строительство большого учебно-научного комплекса, в котором планируется разместить 44 новейшие лаборатории, многофункционального конференц-зала, а также реконструкцию лыжероллерной трассы. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Студентам явно нравиться жить и учиться в таких условиях

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Красиво, правда?

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

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