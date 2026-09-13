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Воронеж юбилейный

Яркие кадры с 440-летия Воронежа: балет, духовые оркестры и «Уличная классика»

12 сентября Воронеж отметил 440-летие. Праздничная программа Дня города объединила официальную церемонию, «День балета», марш-парад духовых оркестров, уличный спорт, историческую реконструкцию, ярмарки и забег по центру города. Как военнослужащие оказались рядом с балетной пачкой, молодожены вышли на пешеходный проспект, а реконструкторы встали в очередь за сосисками — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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В День города в Воронеже зарегистрировали 65 браков

В День города в Воронеже зарегистрировали 65 браков

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На Советской площади официальная церемония началась в 11:00, а в полдень там открылся «День балета»

На Советской площади официальная церемония началась в 11:00, а в полдень там открылся «День балета»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К юбилею улицы Воронежа украсили более 950 декоративными элементами и флаговыми конструкциями

К юбилею улицы Воронежа украсили более 950 декоративными элементами и флаговыми конструкциями

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Участница празднования фотографирует торжественную церемонию на Советской площади

Участница празднования фотографирует торжественную церемонию на Советской площади

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Флаги России, Воронежской области и города внесли знаменосцы Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина

Флаги России, Воронежской области и города внесли знаменосцы Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Торжественную церемонию посвятили 440-летию Воронежа и 330-летию российского Военно-морского флота

Торжественную церемонию посвятили 440-летию Воронежа и 330-летию российского Военно-морского флота

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Когда случается беда, весь город приходит на помощь, а когда наступает праздник, весь город выходит на улицы»,— сказал Александр Гусев

«Когда случается беда, весь город приходит на помощь, а когда наступает праздник, весь город выходит на улицы»,— сказал Александр Гусев

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Алексей Гордеев назвал Воронеж центром науки, образования, промышленности, культуры и спорта, на который «многие равняются»

Алексей Гордеев назвал Воронеж центром науки, образования, промышленности, культуры и спорта, на который «многие равняются»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Алексей Гордеев и Юрий Матузов во время торжественного открытия Дня города

Алексей Гордеев и Юрий Матузов во время торжественного открытия Дня города

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ветераны стали почетными гостями торжественной церемонии на Советской площади

Ветераны стали почетными гостями торжественной церемонии на Советской площади

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сергей Петрин поздравляет Екатерину Молодцову: 12 сентября народной артистке России исполнилось 77 лет

Сергей Петрин поздравляет Екатерину Молодцову: 12 сентября народной артистке России исполнилось 77 лет

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Собранные на благотворительной ярмарке «Белый цветок» средства направят на помощь детям с тяжелыми онкологическими и орфанными заболеваниями

Собранные на благотворительной ярмарке «Белый цветок» средства направят на помощь детям с тяжелыми онкологическими и орфанными заболеваниями

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Военнослужащие покидают Советскую площадь после завершения торжественной церемонии

Военнослужащие покидают Советскую площадь после завершения торжественной церемонии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На выставке «Дня балета» представили театральные костюмы, афиши и фотографии постановок на музыку Сергея Прокофьева

На выставке «Дня балета» представили театральные костюмы, афиши и фотографии постановок на музыку Сергея Прокофьева

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«День балета» посвятили 135-летию Сергея Прокофьева; в открытых занятиях могли участвовать дети и взрослые

«День балета» посвятили 135-летию Сергея Прокофьева; в открытых занятиях могли участвовать дети и взрослые

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Марш-парад духовых оркестров прошел от памятника Андрею Платонову до колледжа имени Ростроповичей и завершился исполнением гимна России

Марш-парад духовых оркестров прошел от памятника Андрею Платонову до колледжа имени Ростроповичей и завершился исполнением гимна России

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После шествия духовые оркестры продолжили выступления у колледжа имени Ростроповичей

После шествия духовые оркестры продолжили выступления у колледжа имени Ростроповичей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Городской открытый фольклорный фестиваль «В славном городе Воронеже» прошел у памятника Митрофану Пятницкому

Городской открытый фольклорный фестиваль «В славном городе Воронеже» прошел у памятника Митрофану Пятницкому

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На время празднования проспект Революции полностью закрыли для автомобильного движения

На время празднования проспект Революции полностью закрыли для автомобильного движения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

СберКот на детской площадке. Для юных участников праздника проводили викторины, квесты и мастер-классы

СберКот на детской площадке. Для юных участников праздника проводили викторины, квесты и мастер-классы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На праздничной ярмарке представили авторские украшения, картины, деревянные изделия, макраме, мягкие игрушки и шоколад с предсказаниями

На праздничной ярмарке представили авторские украшения, картины, деревянные изделия, макраме, мягкие игрушки и шоколад с предсказаниями

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Санек Петрович — постоянный участник воронежских фестивалей и городских праздников

Санек Петрович — постоянный участник воронежских фестивалей и городских праздников

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Зона ретро-игр

Зона ретро-игр

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Уличную классику» проводят в Воронеже с 2022 года. В 2026-м фестиваль перенесли с конца лета на День города

«Уличную классику» проводят в Воронеже с 2022 года. В 2026-м фестиваль перенесли с конца лета на День города

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В программу «Уличной классики» вошли BMX, скейтбординг, воркаут, паркур и брейкинг

В программу «Уличной классики» вошли BMX, скейтбординг, воркаут, паркур и брейкинг

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Возле Кольцовского сквера также работали площадки для баскетбола, бокса, дзюдо, пауэрлифтинга и армрестлинга

Возле Кольцовского сквера также работали площадки для баскетбола, бокса, дзюдо, пауэрлифтинга и армрестлинга

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В «КультЗабеге» по историческим местам Воронежа приняли участие около 600 человек

В «КультЗабеге» по историческим местам Воронежа приняли участие около 600 человек

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

частники военно-исторической выставки

частники военно-исторической выставки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В полевом военкомате участнице в аниме-костюме вручили повестку в Красную армию

В полевом военкомате участнице в аниме-костюме вручили повестку в Красную армию

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Военно-историческая экспозиция объединила технику, оружие, обмундирование и предметы военного быта

Военно-историческая экспозиция объединила технику, оружие, обмундирование и предметы военного быта

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Очередь за сосисками

Очередь за сосисками

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За безопасностью на праздничных площадках следили сотрудники полиции

За безопасностью на праздничных площадках следили сотрудники полиции

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уличный музыкант у остановки «Кольцовский сквер»

Уличный музыкант у остановки «Кольцовский сквер»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Кольцовском сквере представили работы молодых художников — участников пленэров «Ге Феста»

В Кольцовском сквере представили работы молодых художников — участников пленэров «Ге Феста»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На входах на праздничные площадки образовались большие очереди. Перед праздником мэрия сообщала о планах установить по периметру 35 рамок металлодетекторов

На входах на праздничные площадки образовались большие очереди. Перед праздником мэрия сообщала о планах установить по периметру 35 рамок металлодетекторов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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В День города в Воронеже зарегистрировали 65 браков

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На Советской площади официальная церемония началась в 11:00, а в полдень там открылся «День балета»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К юбилею улицы Воронежа украсили более 950 декоративными элементами и флаговыми конструкциями

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Участница празднования фотографирует торжественную церемонию на Советской площади

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Флаги России, Воронежской области и города внесли знаменосцы Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Торжественную церемонию посвятили 440-летию Воронежа и 330-летию российского Военно-морского флота

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Когда случается беда, весь город приходит на помощь, а когда наступает праздник, весь город выходит на улицы»,— сказал Александр Гусев

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Алексей Гордеев назвал Воронеж центром науки, образования, промышленности, культуры и спорта, на который «многие равняются»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Алексей Гордеев и Юрий Матузов во время торжественного открытия Дня города

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ветераны стали почетными гостями торжественной церемонии на Советской площади

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сергей Петрин поздравляет Екатерину Молодцову: 12 сентября народной артистке России исполнилось 77 лет

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Собранные на благотворительной ярмарке «Белый цветок» средства направят на помощь детям с тяжелыми онкологическими и орфанными заболеваниями

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Военнослужащие покидают Советскую площадь после завершения торжественной церемонии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На выставке «Дня балета» представили театральные костюмы, афиши и фотографии постановок на музыку Сергея Прокофьева

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«День балета» посвятили 135-летию Сергея Прокофьева; в открытых занятиях могли участвовать дети и взрослые

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Марш-парад духовых оркестров прошел от памятника Андрею Платонову до колледжа имени Ростроповичей и завершился исполнением гимна России

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После шествия духовые оркестры продолжили выступления у колледжа имени Ростроповичей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Городской открытый фольклорный фестиваль «В славном городе Воронеже» прошел у памятника Митрофану Пятницкому

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На время празднования проспект Революции полностью закрыли для автомобильного движения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

СберКот на детской площадке. Для юных участников праздника проводили викторины, квесты и мастер-классы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На праздничной ярмарке представили авторские украшения, картины, деревянные изделия, макраме, мягкие игрушки и шоколад с предсказаниями

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Санек Петрович — постоянный участник воронежских фестивалей и городских праздников

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Зона ретро-игр

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Уличную классику» проводят в Воронеже с 2022 года. В 2026-м фестиваль перенесли с конца лета на День города

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В программу «Уличной классики» вошли BMX, скейтбординг, воркаут, паркур и брейкинг

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Возле Кольцовского сквера также работали площадки для баскетбола, бокса, дзюдо, пауэрлифтинга и армрестлинга

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В «КультЗабеге» по историческим местам Воронежа приняли участие около 600 человек

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

частники военно-исторической выставки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В полевом военкомате участнице в аниме-костюме вручили повестку в Красную армию

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Военно-историческая экспозиция объединила технику, оружие, обмундирование и предметы военного быта

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Очередь за сосисками

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За безопасностью на праздничных площадках следили сотрудники полиции

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уличный музыкант у остановки «Кольцовский сквер»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Кольцовском сквере представили работы молодых художников — участников пленэров «Ге Феста»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На входах на праздничные площадки образовались большие очереди. Перед праздником мэрия сообщала о планах установить по периметру 35 рамок металлодетекторов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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