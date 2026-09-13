13.09.2026, 16:49

Воронеж юбилейный Яркие кадры с 440-летия Воронежа: балет, духовые оркестры и «Уличная классика»

12 сентября Воронеж отметил 440-летие. Праздничная программа Дня города объединила официальную церемонию, «День балета», марш-парад духовых оркестров, уличный спорт, историческую реконструкцию, ярмарки и забег по центру города. Как военнослужащие оказались рядом с балетной пачкой, молодожены вышли на пешеходный проспект, а реконструкторы встали в очередь за сосисками — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».