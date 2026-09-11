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Личный состав СССР

Как в Воронеже открыли выставку соцреализма из коллекции Евгения Хамина

10 сентября, накануне начала работы выставки «Назад в СССР», в сити-парке «Град» прошли церемония открытия и предпоказ для прессы. Для посетителей экспозиция открылась 11 сентября. В десяти тематических разделах представлено около 150 произведений живописи и графики советских художников. Собрание, которое воронежский девелопер Евгений Хамин формировал более 20 лет, соединяет канонический соцреализм с камерными сюжетами о семье, детстве, отдыхе и природе. Как официальный образ советской эпохи встречается с частной памятью и современным зрителем — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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Воронежский девелопер и коллекционер Евгений Хамин на фоне картины Николая Беляева «Счастливые» (1949); выставку он называет «памятью юности моей», а коллекцию собирает «по нотам воспоминаний, ассоциаций, ностальгии»

Воронежский девелопер и коллекционер Евгений Хамин на фоне картины Николая Беляева «Счастливые» (1949); выставку он называет «памятью юности моей», а коллекцию собирает «по нотам воспоминаний, ассоциаций, ностальгии»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Картина «Счастливые» была приобретена на лондонском аукционе MacDougall’s в 2016 году и стала одной из работ, возвращенных Евгением Хаминым в Россию

Картина «Счастливые» была приобретена на лондонском аукционе MacDougall’s в 2016 году и стала одной из работ, возвращенных Евгением Хаминым в Россию

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Замысел выставки об официальном советском искусстве возник у Евгения Хамина более 15 лет назад; работы для нее он искал в России и за рубежом

Замысел выставки об официальном советском искусстве возник у Евгения Хамина более 15 лет назад; работы для нее он искал в России и за рубежом

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Линии на полу разводят зрителя между разделами «Город» и «Колхоз. Труд и праздники»; слева — «Строительство нового района Москвы» Петра Оссовского, чьи произведения входят в собрания Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Москвы и музея имени Крамского

Линии на полу разводят зрителя между разделами «Город» и «Колхоз. Труд и праздники»; слева — «Строительство нового района Москвы» Петра Оссовского, чьи произведения входят в собрания Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Москвы и музея имени Крамского

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Куратор Надежда Октябрь (в центре) выступает на фоне «Праздника урожая» Григория Гончарова (1972) — Евгений Хамин хотел бы представить эту работу в городском пространстве в виде мурала или другого крупного арт-проекта

Куратор Надежда Октябрь (в центре) выступает на фоне «Праздника урожая» Григория Гончарова (1972) — Евгений Хамин хотел бы представить эту работу в городском пространстве в виде мурала или другого крупного арт-проекта

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Евгений Хамин (слева) во время вручения ему картины одним из участников церемонии

Евгений Хамин (слева) во время вручения ему картины одним из участников церемонии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Евгений Хамин (слева) и куратор Надежда Октябрь (справа), преподаватель Института креативных индустрий ВШЭ и руководитель культурного направления ГК Хамина

Евгений Хамин (слева) и куратор Надежда Октябрь (справа), преподаватель Института креативных индустрий ВШЭ и руководитель культурного направления ГК Хамина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Парад на Красной площади» представляет парадную линию выставки, в которой советское время показывает себя через государственные праздники, военные победы и монументальные коллективные сцены

«Парад на Красной площади» представляет парадную линию выставки, в которой советское время показывает себя через государственные праздники, военные победы и монументальные коллективные сцены

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Портреты Карла Маркса и Владимира Ленина обозначают идеологическую часть маршрута; в общей экспозиции она соседствует со сценами дома, семьи и любви

Портреты Карла Маркса и Владимира Ленина обозначают идеологическую часть маршрута; в общей экспозиции она соседствует со сценами дома, семьи и любви

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Михаил Хмелько, «Съезд строителей коммунизма», 1960-е годы — масштабная многофигурная композиция о политическом ритуале советской эпохи

Михаил Хмелько, «Съезд строителей коммунизма», 1960-е годы — масштабная многофигурная композиция о политическом ритуале советской эпохи

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Михаил Лихачев, «Ленин в Разливе, август 1917» (1960) — работа из советской ленинианы, вынесенная на отдельную красную стену

Михаил Лихачев, «Ленин в Разливе, август 1917» (1960) — работа из советской ленинианы, вынесенная на отдельную красную стену

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Картина «Первое мая» была создана в 1958 году бригадой художников под руководством Юрия Кугача — коллективное авторство здесь соответствует коллективному герою самого полотна

Картина «Первое мая» была создана в 1958 году бригадой художников под руководством Юрия Кугача — коллективное авторство здесь соответствует коллективному герою самого полотна

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сельское хозяйство Евгений Хамин называет «базовой ассоциацией Черноземья»; колхозную жизнь на выставке показывают через пашни, уборочные кампании и работу девушек на току

Сельское хозяйство Евгений Хамин называет «базовой ассоциацией Черноземья»; колхозную жизнь на выставке показывают через пашни, уборочные кампании и работу девушек на току

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На обороте картины Леонида Фокина «Перед грозой» (1960) сохранилась наклейка экспортного салона Художественного фонда СССР; в 1980-х работу представляла галерея Гарика Басмаджяна в Париже, а в 2015 году ее приобрели на MacDougall’s в Лондоне

На обороте картины Леонида Фокина «Перед грозой» (1960) сохранилась наклейка экспортного салона Художественного фонда СССР; в 1980-х работу представляла галерея Гарика Басмаджяна в Париже, а в 2015 году ее приобрели на MacDougall’s в Лондоне

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Автор «Праздника урожая» Григорий Гончаров родился в слободе Россошь Воронежской губернии и учился в Воронеже — его биография соединяет сельскохозяйственную и региональную линии выставки

Автор «Праздника урожая» Григорий Гончаров родился в слободе Россошь Воронежской губернии и учился в Воронеже — его биография соединяет сельскохозяйственную и региональную линии выставки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В блоке о молодости учеба, дружба и отдых сменяют стройки, съезды и парады — частная жизнь становится равноправной частью рассказа об эпохе

В блоке о молодости учеба, дружба и отдых сменяют стройки, съезды и парады — частная жизнь становится равноправной частью рассказа об эпохе

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Частная коллекция предназначена не для дома»,— объясняет Евгений Хамин; по его замыслу, собрание должно быть публичным и сохранять связь между поколениями

«Частная коллекция предназначена не для дома»,— объясняет Евгений Хамин; по его замыслу, собрание должно быть публичным и сохранять связь между поколениями

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Валентина Гончаренко, «Свадьба», 1970-е годы — одна из работ, переводящих рассказ об СССР от государственных ритуалов к семейному кругу

Валентина Гончаренко, «Свадьба», 1970-е годы — одна из работ, переводящих рассказ об СССР от государственных ритуалов к семейному кругу

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Организаторы ждут на выставке целые семьи: старшие зрители, по замыслу Надежды Октябрь, смогут через картины рассказать детям о собственном времени

Организаторы ждут на выставке целые семьи: старшие зрители, по замыслу Надежды Октябрь, смогут через картины рассказать детям о собственном времени

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Сюжеты о музыке и танце продолжают «домашнюю» линию коллекции, которая, по словам куратора, уравновешивает канонический соцреализм и делает выставку теплее

Сюжеты о музыке и танце продолжают «домашнюю» линию коллекции, которая, по словам куратора, уравновешивает канонический соцреализм и делает выставку теплее

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Летний отдых у воды становится точкой личного узнавания — одним из сюжетов, в которых зритель может обнаружить собственную память

Летний отдых у воды становится точкой личного узнавания — одним из сюжетов, в которых зритель может обнаружить собственную память

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Евгений Хамин видит различие между живописью и фотографией в том, что картина не только фиксирует действительность, но и передает авторское преломление времени

Евгений Хамин видит различие между живописью и фотографией в том, что картина не только фиксирует действительность, но и передает авторское преломление времени

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Изображения пожилых людей занимают заметное место в собрании — Надежда Октябрь обращает внимание, что сегодня такие герои редко появляются в искусстве

Изображения пожилых людей занимают заметное место в собрании — Надежда Октябрь обращает внимание, что сегодня такие герои редко появляются в искусстве

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В одном зале соседствуют государственные заказы, авторские повторы известных композиций и работы с зарубежной аукционной историей; около 30% собрания, по словам Евгения Хамина, приобретено за рубежом и возвращено в Россию

В одном зале соседствуют государственные заказы, авторские повторы известных композиций и работы с зарубежной аукционной историей; около 30% собрания, по словам Евгения Хамина, приобретено за рубежом и возвращено в Россию

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Возле некоторых полотен стоят советские графины с ароматами лугов, рек и лесных опушек; ноты ностальгии добавляют флаконы «Шипра» и «Красной Москвы»

Возле некоторых полотен стоят советские графины с ароматами лугов, рек и лесных опушек; ноты ностальгии добавляют флаконы «Шипра» и «Красной Москвы»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Региональный раздел объединяет виды рек, полей и деревенской жизни; среди его ключевых работ — «Река Воронеж» Василия Камолова и «Радуга над Воронежем» Николая Трунова

Региональный раздел объединяет виды рек, полей и деревенской жизни; среди его ключевых работ — «Река Воронеж» Василия Камолова и «Радуга над Воронежем» Николая Трунова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Имена художников из Воронежа, Липецка и Тамбова на этикетках выделены жирным шрифтом; среди них — Николай Трунов, переехавший в Воронеж в 1950 году, чьи работы входят в собрание Воронежского областного художественного музея имени И. Н. Крамского

Имена художников из Воронежа, Липецка и Тамбова на этикетках выделены жирным шрифтом; среди них — Николай Трунов, переехавший в Воронеж в 1950 году, чьи работы входят в собрание Воронежского областного художественного музея имени И. Н. Крамского

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Отдаленный звук в залах создают работающие советские радиоприемники и проигрыватели; их специально искали, собирали и реставрировали для выставки

Отдаленный звук в залах создают работающие советские радиоприемники и проигрыватели; их специально искали, собирали и реставрировали для выставки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Космический сюжет входит в раздел «Герои будней» — повседневный труд и образ будущего здесь оказываются частью одной системы координат

Космический сюжет входит в раздел «Герои будней» — повседневный труд и образ будущего здесь оказываются частью одной системы координат

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В октябре в соседнем зале Евгений Хамин планирует открыть выставку нонконформистов «Наперекор судьбе», чтобы зрители могли сопоставить официальный и критический взгляды на советскую эпоху

В октябре в соседнем зале Евгений Хамин планирует открыть выставку нонконформистов «Наперекор судьбе», чтобы зрители могли сопоставить официальный и критический взгляды на советскую эпоху

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После государственных праздников, героев труда и космонавтов маршрут возвращает зрителя в торговый центр; портреты Карла Маркса и Владимира Ленина остаются по ту сторону стекла

После государственных праздников, героев труда и космонавтов маршрут возвращает зрителя в торговый центр; портреты Карла Маркса и Владимира Ленина остаются по ту сторону стекла

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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Воронежский девелопер и коллекционер Евгений Хамин на фоне картины Николая Беляева «Счастливые» (1949); выставку он называет «памятью юности моей», а коллекцию собирает «по нотам воспоминаний, ассоциаций, ностальгии»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Картина «Счастливые» была приобретена на лондонском аукционе MacDougall’s в 2016 году и стала одной из работ, возвращенных Евгением Хаминым в Россию

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Замысел выставки об официальном советском искусстве возник у Евгения Хамина более 15 лет назад; работы для нее он искал в России и за рубежом

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Линии на полу разводят зрителя между разделами «Город» и «Колхоз. Труд и праздники»; слева — «Строительство нового района Москвы» Петра Оссовского, чьи произведения входят в собрания Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Москвы и музея имени Крамского

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Куратор Надежда Октябрь (в центре) выступает на фоне «Праздника урожая» Григория Гончарова (1972) — Евгений Хамин хотел бы представить эту работу в городском пространстве в виде мурала или другого крупного арт-проекта

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Евгений Хамин (слева) во время вручения ему картины одним из участников церемонии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Евгений Хамин (слева) и куратор Надежда Октябрь (справа), преподаватель Института креативных индустрий ВШЭ и руководитель культурного направления ГК Хамина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Парад на Красной площади» представляет парадную линию выставки, в которой советское время показывает себя через государственные праздники, военные победы и монументальные коллективные сцены

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Портреты Карла Маркса и Владимира Ленина обозначают идеологическую часть маршрута; в общей экспозиции она соседствует со сценами дома, семьи и любви

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Михаил Хмелько, «Съезд строителей коммунизма», 1960-е годы — масштабная многофигурная композиция о политическом ритуале советской эпохи

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Михаил Лихачев, «Ленин в Разливе, август 1917» (1960) — работа из советской ленинианы, вынесенная на отдельную красную стену

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Картина «Первое мая» была создана в 1958 году бригадой художников под руководством Юрия Кугача — коллективное авторство здесь соответствует коллективному герою самого полотна

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сельское хозяйство Евгений Хамин называет «базовой ассоциацией Черноземья»; колхозную жизнь на выставке показывают через пашни, уборочные кампании и работу девушек на току

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На обороте картины Леонида Фокина «Перед грозой» (1960) сохранилась наклейка экспортного салона Художественного фонда СССР; в 1980-х работу представляла галерея Гарика Басмаджяна в Париже, а в 2015 году ее приобрели на MacDougall’s в Лондоне

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Автор «Праздника урожая» Григорий Гончаров родился в слободе Россошь Воронежской губернии и учился в Воронеже — его биография соединяет сельскохозяйственную и региональную линии выставки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В блоке о молодости учеба, дружба и отдых сменяют стройки, съезды и парады — частная жизнь становится равноправной частью рассказа об эпохе

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Частная коллекция предназначена не для дома»,— объясняет Евгений Хамин; по его замыслу, собрание должно быть публичным и сохранять связь между поколениями

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Валентина Гончаренко, «Свадьба», 1970-е годы — одна из работ, переводящих рассказ об СССР от государственных ритуалов к семейному кругу

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Организаторы ждут на выставке целые семьи: старшие зрители, по замыслу Надежды Октябрь, смогут через картины рассказать детям о собственном времени

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Сюжеты о музыке и танце продолжают «домашнюю» линию коллекции, которая, по словам куратора, уравновешивает канонический соцреализм и делает выставку теплее

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Летний отдых у воды становится точкой личного узнавания — одним из сюжетов, в которых зритель может обнаружить собственную память

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Евгений Хамин видит различие между живописью и фотографией в том, что картина не только фиксирует действительность, но и передает авторское преломление времени

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Изображения пожилых людей занимают заметное место в собрании — Надежда Октябрь обращает внимание, что сегодня такие герои редко появляются в искусстве

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В одном зале соседствуют государственные заказы, авторские повторы известных композиций и работы с зарубежной аукционной историей; около 30% собрания, по словам Евгения Хамина, приобретено за рубежом и возвращено в Россию

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Возле некоторых полотен стоят советские графины с ароматами лугов, рек и лесных опушек; ноты ностальгии добавляют флаконы «Шипра» и «Красной Москвы»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Региональный раздел объединяет виды рек, полей и деревенской жизни; среди его ключевых работ — «Река Воронеж» Василия Камолова и «Радуга над Воронежем» Николая Трунова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Имена художников из Воронежа, Липецка и Тамбова на этикетках выделены жирным шрифтом; среди них — Николай Трунов, переехавший в Воронеж в 1950 году, чьи работы входят в собрание Воронежского областного художественного музея имени И. Н. Крамского

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Отдаленный звук в залах создают работающие советские радиоприемники и проигрыватели; их специально искали, собирали и реставрировали для выставки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Космический сюжет входит в раздел «Герои будней» — повседневный труд и образ будущего здесь оказываются частью одной системы координат

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В октябре в соседнем зале Евгений Хамин планирует открыть выставку нонконформистов «Наперекор судьбе», чтобы зрители могли сопоставить официальный и критический взгляды на советскую эпоху

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После государственных праздников, героев труда и космонавтов маршрут возвращает зрителя в торговый центр; портреты Карла Маркса и Владимира Ленина остаются по ту сторону стекла

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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