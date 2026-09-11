11.09.2026, 22:53

Личный состав СССР Как в Воронеже открыли выставку соцреализма из коллекции Евгения Хамина

10 сентября, накануне начала работы выставки «Назад в СССР», в сити-парке «Град» прошли церемония открытия и предпоказ для прессы. Для посетителей экспозиция открылась 11 сентября. В десяти тематических разделах представлено около 150 произведений живописи и графики советских художников. Собрание, которое воронежский девелопер Евгений Хамин формировал более 20 лет, соединяет канонический соцреализм с камерными сюжетами о семье, детстве, отдыхе и природе. Как официальный образ советской эпохи встречается с частной памятью и современным зрителем — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».