Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Всем по штандарту

В Нижнем Новгороде прошел фестиваль исторической реконструкции

В музее деревянного зодчества «Щелоковский хутор» 12–13 сентября прошел фестиваль клубов исторической реконструкции «Приволжский штандарт». На одной территории встретились римские легионеры и средневековые рыцари, стрельцы Ивана Грозного и рекруты Отечественной войны 1812 года — фестиваль традиционно объединил реконструкторов нескольких исторических эпох. Зрителям предлагали примерить облачение, сразиться на мечах, пострелять из лука и поиграть на гуслях. Как это было — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».
Предыдущая фотография
Фестиваль «Приволжский штандарт» ежегодно собирает в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» местные клубы исторической реконструкции

Фестиваль «Приволжский штандарт» ежегодно собирает в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» местные клубы исторической реконструкции

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Посмотреть на показательные бои и поучаствовать в них приходят семьями

Посмотреть на показательные бои и поучаствовать в них приходят семьями

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Силами реконструкторов, облаченных в аутентичные костюмы, создается атмосфера, позволяющая погрузиться в прошлые века

Силами реконструкторов, облаченных в аутентичные костюмы, создается атмосфера, позволяющая погрузиться в прошлые века

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Среди экспонатов деревянного зодчества проходят показательные поединки

Среди экспонатов деревянного зодчества проходят показательные поединки

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Если участвуют дамы, сражения выглядят особенно эффектно

Если участвуют дамы, сражения выглядят особенно эффектно

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

На ремесленной ярмарке мастер представляет коллекцию своих музыкальных инструментов

На ремесленной ярмарке мастер представляет коллекцию своих музыкальных инструментов

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

В этом году гостей ждали исторические лагеря, переносившие в разные эпохи — от Древнего Рима, раннего средневековья и мира викингов до XVII века, 1812 года, ампира и Великой Отечественной войны

В этом году гостей ждали исторические лагеря, переносившие в разные эпохи — от Древнего Рима, раннего средневековья и мира викингов до XVII века, 1812 года, ампира и Великой Отечественной войны

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Живая этническая музыка — важная часть атмосферы «Приволжского штандарта»

Живая этническая музыка — важная часть атмосферы «Приволжского штандарта»

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

В некоторых уголках «Щелоковского хутора» не сражались, а отдыхали

В некоторых уголках «Щелоковского хутора» не сражались, а отдыхали

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Показательные выступления для публики проходили и в формате «стенка на стенку»

Показательные выступления для публики проходили и в формате «стенка на стенку»

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Костюмы реконструкторов — это сложный и порой многолетний труд

Костюмы реконструкторов — это сложный и порой многолетний труд

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Территорию музея-заповедника на время заполнили палатки реконструкторов и фотозоны

Территорию музея-заповедника на время заполнили палатки реконструкторов и фотозоны

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Некоторые участники выглядели в костюмах особенно органично

Некоторые участники выглядели в костюмах особенно органично

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Аутентичную атмосферу на фестивале создавали не только поединки

Аутентичную атмосферу на фестивале создавали не только поединки

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Свое любимое оружие есть у каждого реконструктора

Свое любимое оружие есть у каждого реконструктора

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

К некоторым активностям выстраивались очереди

К некоторым активностям выстраивались очереди

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Семейный, теплый, живой, уютный — так описывают фестиваль зрители

Семейный, теплый, живой, уютный — так описывают фестиваль зрители

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Элементы доспехов можно было детально изучить и примерить

Элементы доспехов можно было детально изучить и примерить

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

В стоимость билета были включены мастер-классы, позволяющие попробовать себя в ремеслах разных эпох

В стоимость билета были включены мастер-классы, позволяющие попробовать себя в ремеслах разных эпох

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Объединять близких по духу и интересам — одна из задач «Приволжского штандарта»

Объединять близких по духу и интересам — одна из задач «Приволжского штандарта»

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Реконструкторы готовятся к показательному сражению

Реконструкторы готовятся к показательному сражению

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

За один день всего не увидишь, поэтому многие зрители покупали единый билет на оба дня фестиваля

За один день всего не увидишь, поэтому многие зрители покупали единый билет на оба дня фестиваля

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

В атмосферных декорациях можно войти в образ и немного подзаработать

В атмосферных декорациях можно войти в образ и немного подзаработать

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Или научиться чему-нибудь новому у единомышленников

Или научиться чему-нибудь новому у единомышленников

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Реконструкторы не просто живут историей, но готовы делиться своим увлечением со зрителями

Реконструкторы не просто живут историей, но готовы делиться своим увлечением со зрителями

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Парад исторических клубов — центральное событие фестиваля

Парад исторических клубов — центральное событие фестиваля

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

XX век представляли участники в образах солдат Великой Отечественной

XX век представляли участники в образах солдат Великой Отечественной

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Зрелищность и эмоции — ради этого стоит прийти на главное ристалище

Зрелищность и эмоции — ради этого стоит прийти на главное ристалище

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Участники тщательно подбирают не только костюмы, но аксессуары

Участники тщательно подбирают не только костюмы, но аксессуары

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

На мастер-классе по каллиграфии можно попробовать написать что-нибудь пером и чернилами

На мастер-классе по каллиграфии можно попробовать написать что-нибудь пером и чернилами

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

«Приволжский штандарт» — это не только зрелище, но и возможность прямого участия

«Приволжский штандарт» — это не только зрелище, но и возможность прямого участия

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Каждый фестиваль складывается из усилий множества конкретных реконструкторов

Каждый фестиваль складывается из усилий множества конкретных реконструкторов

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Торжественное построение помогает оценить, какую работу проделали клубы

Торжественное построение помогает оценить, какую работу проделали клубы

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Оружие — важная часть образа

Оружие — важная часть образа

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

На фестивале нет случайных людей — здесь собираются те, кто живет историей

На фестивале нет случайных людей — здесь собираются те, кто живет историей

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

У зрителей порой появляется ощущение съемочной площадки

У зрителей порой появляется ощущение съемочной площадки

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Но нет, все происходит по-настоящему

Но нет, все происходит по-настоящему

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Для достоверности важно все — от элементов костюмов до музыкальных инструментов

Для достоверности важно все — от элементов костюмов до музыкальных инструментов

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

«Приволжский штандарт» показывает не только «военные», но и «гражданские» детали прошлых столетий

«Приволжский штандарт» показывает не только «военные», но и «гражданские» детали прошлых столетий

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

В периметре фестиваля разные эпохи встречаются в одном пространстве

В периметре фестиваля разные эпохи встречаются в одном пространстве

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Иногда достоверным образ делает не только костюм

Иногда достоверным образ делает не только костюм

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Короткая передышка — и снова на поле боя

Короткая передышка — и снова на поле боя

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Для детей фестиваль становится живым уроком истории

Для детей фестиваль становится живым уроком истории

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Участие в параде клубов — особая честь

Участие в параде клубов — особая честь

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Не все приходят в костюмах, но всегда есть что обсудить

Не все приходят в костюмах, но всегда есть что обсудить

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Правильный настрой — залог хорошего поединка

Правильный настрой — залог хорошего поединка

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

С каждым годом у «Приволжского штандарта» все больше зрителей

С каждым годом у «Приволжского штандарта» все больше зрителей

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Из головных уборов участников можно было бы собрать отдельную галерею

Из головных уборов участников можно было бы собрать отдельную галерею

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Историческая реконструкция объединяет разные поколения

Историческая реконструкция объединяет разные поколения

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

На площадке каждый может прикоснуться к старинным и воссозданным костюмам и доспехам, которые раньше видел только в кино

На площадке каждый может прикоснуться к старинным и воссозданным костюмам и доспехам, которые раньше видел только в кино

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Каждый бой, пусть даже показательный, вызывает неподдельные эмоции

Каждый бой, пусть даже показательный, вызывает неподдельные эмоции

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

В этом году на фестивале появился и восточный колорит

В этом году на фестивале появился и восточный колорит

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Подготовка к сражению требует времени и помощи

Подготовка к сражению требует времени и помощи

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Организаторы называют фестиваль по-настоящему семейным праздником

Организаторы называют фестиваль по-настоящему семейным праздником

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Прекрасные дамы вдохновляют своих рыцарей на новые подвиги

Прекрасные дамы вдохновляют своих рыцарей на новые подвиги

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Доспехи ждут новых сражений

Доспехи ждут новых сражений

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Каждый фестиваль — это долгожданные встречи и общие воспоминания

Каждый фестиваль — это долгожданные встречи и общие воспоминания

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Без женских образов картинки эпох были бы неполными

Без женских образов картинки эпох были бы неполными

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

На этом проекте выросло уже целое поколение любителей истории в Нижнем Новгороде

На этом проекте выросло уже целое поколение любителей истории в Нижнем Новгороде

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

«Приволжский штандарт» ежегодно собирает по несколько сотен участников, но всегда есть возможность уединиться

«Приволжский штандарт» ежегодно собирает по несколько сотен участников, но всегда есть возможность уединиться

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 60

Фестиваль «Приволжский штандарт» ежегодно собирает в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» местные клубы исторической реконструкции

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Посмотреть на показательные бои и поучаствовать в них приходят семьями

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Силами реконструкторов, облаченных в аутентичные костюмы, создается атмосфера, позволяющая погрузиться в прошлые века

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Среди экспонатов деревянного зодчества проходят показательные поединки

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Если участвуют дамы, сражения выглядят особенно эффектно

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

На ремесленной ярмарке мастер представляет коллекцию своих музыкальных инструментов

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

В этом году гостей ждали исторические лагеря, переносившие в разные эпохи — от Древнего Рима, раннего средневековья и мира викингов до XVII века, 1812 года, ампира и Великой Отечественной войны

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Живая этническая музыка — важная часть атмосферы «Приволжского штандарта»

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

В некоторых уголках «Щелоковского хутора» не сражались, а отдыхали

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Показательные выступления для публики проходили и в формате «стенка на стенку»

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Костюмы реконструкторов — это сложный и порой многолетний труд

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Территорию музея-заповедника на время заполнили палатки реконструкторов и фотозоны

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Некоторые участники выглядели в костюмах особенно органично

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Аутентичную атмосферу на фестивале создавали не только поединки

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Свое любимое оружие есть у каждого реконструктора

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

К некоторым активностям выстраивались очереди

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Семейный, теплый, живой, уютный — так описывают фестиваль зрители

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Элементы доспехов можно было детально изучить и примерить

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

В стоимость билета были включены мастер-классы, позволяющие попробовать себя в ремеслах разных эпох

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Объединять близких по духу и интересам — одна из задач «Приволжского штандарта»

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Реконструкторы готовятся к показательному сражению

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

За один день всего не увидишь, поэтому многие зрители покупали единый билет на оба дня фестиваля

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

В атмосферных декорациях можно войти в образ и немного подзаработать

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Или научиться чему-нибудь новому у единомышленников

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Реконструкторы не просто живут историей, но готовы делиться своим увлечением со зрителями

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Парад исторических клубов — центральное событие фестиваля

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

XX век представляли участники в образах солдат Великой Отечественной

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Зрелищность и эмоции — ради этого стоит прийти на главное ристалище

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Участники тщательно подбирают не только костюмы, но аксессуары

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

На мастер-классе по каллиграфии можно попробовать написать что-нибудь пером и чернилами

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

«Приволжский штандарт» — это не только зрелище, но и возможность прямого участия

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Каждый фестиваль складывается из усилий множества конкретных реконструкторов

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Торжественное построение помогает оценить, какую работу проделали клубы

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Оружие — важная часть образа

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

На фестивале нет случайных людей — здесь собираются те, кто живет историей

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

У зрителей порой появляется ощущение съемочной площадки

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Но нет, все происходит по-настоящему

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Для достоверности важно все — от элементов костюмов до музыкальных инструментов

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

«Приволжский штандарт» показывает не только «военные», но и «гражданские» детали прошлых столетий

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

В периметре фестиваля разные эпохи встречаются в одном пространстве

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Иногда достоверным образ делает не только костюм

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Короткая передышка — и снова на поле боя

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Для детей фестиваль становится живым уроком истории

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Участие в параде клубов — особая честь

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Не все приходят в костюмах, но всегда есть что обсудить

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Правильный настрой — залог хорошего поединка

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

С каждым годом у «Приволжского штандарта» все больше зрителей

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Из головных уборов участников можно было бы собрать отдельную галерею

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Историческая реконструкция объединяет разные поколения

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

На площадке каждый может прикоснуться к старинным и воссозданным костюмам и доспехам, которые раньше видел только в кино

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Каждый бой, пусть даже показательный, вызывает неподдельные эмоции

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

В этом году на фестивале появился и восточный колорит

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Подготовка к сражению требует времени и помощи

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Организаторы называют фестиваль по-настоящему семейным праздником

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Прекрасные дамы вдохновляют своих рыцарей на новые подвиги

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Доспехи ждут новых сражений

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Каждый фестиваль — это долгожданные встречи и общие воспоминания

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Без женских образов картинки эпох были бы неполными

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

На этом проекте выросло уже целое поколение любителей истории в Нижнем Новгороде

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

«Приволжский штандарт» ежегодно собирает по несколько сотен участников, но всегда есть возможность уединиться

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд