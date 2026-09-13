Всем по штандарту
В Нижнем Новгороде прошел фестиваль исторической реконструкции
В музее деревянного зодчества «Щелоковский хутор» 12–13 сентября прошел фестиваль клубов исторической реконструкции «Приволжский штандарт». На одной территории встретились римские легионеры и средневековые рыцари, стрельцы Ивана Грозного и рекруты Отечественной войны 1812 года — фестиваль традиционно объединил реконструкторов нескольких исторических эпох. Зрителям предлагали примерить облачение, сразиться на мечах, пострелять из лука и поиграть на гуслях. Как это было — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».
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