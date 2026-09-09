09.09.2026, 13:35

Пензенский код Межрегиональная неделя моды прошла в Пензе

5 и 6 сентября в Пензе состоялась IV Межрегиональная неделя моды «Знай Пензу». Показы местных брендов объединили с фестивалем креативных индустрий. Мероприятия прошли на набережной реки Суры. Спикером на неделе моды выступил стилист и телеведущий Алексей Сухарев. Во время «Разговора у микрофона» модный эксперт рассказал о трендах на эту осень и ответил на вопросы гостей о региональной моде и перспективах локальных брендов. Кто вышел на подиум — в галерее «Ъ — Средняя Волга».