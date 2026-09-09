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Пензенский код

Межрегиональная неделя моды прошла в Пензе

5 и 6 сентября в Пензе состоялась IV Межрегиональная неделя моды «Знай Пензу». Показы местных брендов объединили с фестивалем креативных индустрий. Мероприятия прошли на набережной реки Суры. Спикером на неделе моды выступил стилист и телеведущий Алексей Сухарев. Во время «Разговора у микрофона» модный эксперт рассказал о трендах на эту осень и ответил на вопросы гостей о региональной моде и перспективах локальных брендов. Кто вышел на подиум — в галерее «Ъ — Средняя Волга».
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На подиуме представили наряды театров мод в народном стиле

На подиуме представили наряды театров мод в народном стиле

Фото: Сергей Федотов

В показе приняли участие не только пензенские модельеры, но и из других регионов

В показе приняли участие не только пензенские модельеры, но и из других регионов

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Приглашенные дизайнеры представили публике вечерние наряды

Приглашенные дизайнеры представили публике вечерние наряды

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Пасмурная погода не помешала провести неделю моды в Пензе

Пасмурная погода не помешала провести неделю моды в Пензе

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Московский бренд SKOLKA показал в Пензе коллекцию «Кружево души»

Московский бренд SKOLKA показал в Пензе коллекцию «Кружево души»

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Готические платья со шнуровкой показали гостям недели моды

Готические платья со шнуровкой показали гостям недели моды

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Вечерний образ со шляпой и укороченными брюками

Вечерний образ со шляпой и укороченными брюками

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Гости показа увидели на подиуме и детский локальный бренд одежды

Гости показа увидели на подиуме и детский локальный бренд одежды

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

За вдохновеньем дизайнеры обращались к местным архивам

За вдохновеньем дизайнеры обращались к местным архивам

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Минималистичные образы тоже показали на неделе моды

Минималистичные образы тоже показали на неделе моды

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

В представленных на подиуме образах было много «русского кода»

В представленных на подиуме образах было много «русского кода»

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Одним из трендов этого сезона названы темные приглушенные цвета

Одним из трендов этого сезона названы темные приглушенные цвета

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Пензенские стилисты предлагают сочетать ассиметричную юбку-баллон с базовой рубашкой и широким поясом

Пензенские стилисты предлагают сочетать ассиметричную юбку-баллон с базовой рубашкой и широким поясом

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Ведущий «Модного подкаста» и шоу «Без кутюр», модный эксперт Алексей Сухарев был приглашенным спикером на неделе моды

Ведущий «Модного подкаста» и шоу «Без кутюр», модный эксперт Алексей Сухарев был приглашенным спикером на неделе моды

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

На встрече с Алексеем Сухаревым обсудили не только тренды этой осени, но и перспективы пензенских дизайнеров

На встрече с Алексеем Сухаревым обсудили не только тренды этой осени, но и перспективы пензенских дизайнеров

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Гости фестиваля активно задавали вопросы модному эксперту Сухареву

Гости фестиваля активно задавали вопросы модному эксперту Сухареву

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Зампред Совфеда Инна Святенко впервые побывала на неделе моды в Пензе

Зампред Совфеда Инна Святенко впервые побывала на неделе моды в Пензе

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Местные стилисты и дизайнеры сфотографировались с телеведущим Алексеем Сухаревым

Местные стилисты и дизайнеры сфотографировались с телеведущим Алексеем Сухаревым

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Победители финала шоу-преображения ловили овации публики

Победители финала шоу-преображения ловили овации публики

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Под конец фестиваля на сцене выступила кавер-группа «Балбесы»

Под конец фестиваля на сцене выступила кавер-группа «Балбесы»

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

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На подиуме представили наряды театров мод в народном стиле

Фото: Сергей Федотов

В показе приняли участие не только пензенские модельеры, но и из других регионов

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Приглашенные дизайнеры представили публике вечерние наряды

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Пасмурная погода не помешала провести неделю моды в Пензе

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Московский бренд SKOLKA показал в Пензе коллекцию «Кружево души»

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Готические платья со шнуровкой показали гостям недели моды

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Вечерний образ со шляпой и укороченными брюками

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Гости показа увидели на подиуме и детский локальный бренд одежды

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

За вдохновеньем дизайнеры обращались к местным архивам

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Минималистичные образы тоже показали на неделе моды

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

В представленных на подиуме образах было много «русского кода»

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Одним из трендов этого сезона названы темные приглушенные цвета

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Пензенские стилисты предлагают сочетать ассиметричную юбку-баллон с базовой рубашкой и широким поясом

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Ведущий «Модного подкаста» и шоу «Без кутюр», модный эксперт Алексей Сухарев был приглашенным спикером на неделе моды

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

На встрече с Алексеем Сухаревым обсудили не только тренды этой осени, но и перспективы пензенских дизайнеров

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Гости фестиваля активно задавали вопросы модному эксперту Сухареву

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Зампред Совфеда Инна Святенко впервые побывала на неделе моды в Пензе

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Местные стилисты и дизайнеры сфотографировались с телеведущим Алексеем Сухаревым

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Победители финала шоу-преображения ловили овации публики

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Под конец фестиваля на сцене выступила кавер-группа «Балбесы»

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

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