09.09.2026, 18:59

«Юность» снова в игре Как в Рамони Воронежской области открыли стадион после капитального ремонта

8 сентября в Рамони после капитального ремонта открыли стадион «Юность». Работы стоимостью около 72 млн руб. выполнило воронежское ООО «ПСТ Сервис». На арене заменили покрытие футбольного поля, отремонтировали беговые дорожки и трибуну, модернизировали инженерные системы и внутренние помещения. Среди почетных гостей были министр физической культуры и спорта Воронежской области Павел Чибисов, представители Воронежской областной думы и руководства Рамонского района, а также бывшие футболисты сборной России Денис Глушаков и Роман Шишкин. В программу вошли торжественное шествие, выступления артистов, награждение и автограф-сессия. Главным событием стал матч местного «Торпедо», отмечающего 65-летие, со сборной России по футболу среди глухих. Хозяева победили со счетом 3:1. Как прошло второе открытие «Юности» — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»