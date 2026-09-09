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«Юность» снова в игре

Как в Рамони Воронежской области открыли стадион после капитального ремонта

8 сентября в Рамони после капитального ремонта открыли стадион «Юность». Работы стоимостью около 72 млн руб. выполнило воронежское ООО «ПСТ Сервис». На арене заменили покрытие футбольного поля, отремонтировали беговые дорожки и трибуну, модернизировали инженерные системы и внутренние помещения. Среди почетных гостей были министр физической культуры и спорта Воронежской области Павел Чибисов, представители Воронежской областной думы и руководства Рамонского района, а также бывшие футболисты сборной России Денис Глушаков и Роман Шишкин. В программу вошли торжественное шествие, выступления артистов, награждение и автограф-сессия. Главным событием стал матч местного «Торпедо», отмечающего 65-летие, со сборной России по футболу среди глухих. Хозяева победили со счетом 3:1. Как прошло второе открытие «Юности» — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»
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«Юность» впервые открыли 31 августа 2013 года, в день 400-летия Рамони; спустя 13 лет стадион получил второе открытие после капремонта

«Юность» впервые открыли 31 августа 2013 года, в день 400-летия Рамони; спустя 13 лет стадион получил второе открытие после капремонта

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Крытая трибуна «Юности» рассчитана более чем на 500 зрителей. Стадион входит в спортивный кластер Рамони вместе с физкультурно-оздоровительным комплексом «Лидер» и бассейном «Жемчужина»

Крытая трибуна «Юности» рассчитана более чем на 500 зрителей. Стадион входит в спортивный кластер Рамони вместе с физкультурно-оздоровительным комплексом «Лидер» и бассейном «Жемчужина»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По контракту капремонт должны были завершить к 1 сентября; уже через неделю «Юность» принимала церемонию открытия и футбольный матч. Реконструкция проходила под патронажем партии «Единая Россия»

По контракту капремонт должны были завершить к 1 сентября; уже через неделю «Юность» принимала церемонию открытия и футбольный матч. Реконструкция проходила под патронажем партии «Единая Россия»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работы затронули не только поле и трибуну: в здании обновили инженерные системы, вентиляцию и внутреннюю отделку

Работы затронули не только поле и трибуну: в здании обновили инженерные системы, вентиляцию и внутреннюю отделку

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рамонское «Торпедо» вернулось на домашний стадион в год своего 65-летия

Рамонское «Торпедо» вернулось на домашний стадион в год своего 65-летия

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В обновленных помещениях разместили командные фотографии и трофеи из истории рамонского «Торпедо»

В обновленных помещениях разместили командные фотографии и трофеи из истории рамонского «Торпедо»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Капремонт выполняло воронежское ООО «ПСТ Сервис». Перед церемонией почетным гостям показали обновленные помещения

Капремонт выполняло воронежское ООО «ПСТ Сервис». Перед церемонией почетным гостям показали обновленные помещения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Министр физической культуры и спорта Воронежской области Павел Чибисов приветствует футболистов во время осмотра арены

Министр физической культуры и спорта Воронежской области Павел Чибисов приветствует футболистов во время осмотра арены

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Церемонию открытия начали с выхода участников на беговую дорожку

Церемонию открытия начали с выхода участников на беговую дорожку

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед матчем беговая дорожка на несколько минут превратилась в парадный маршрут для артистов

Перед матчем беговая дорожка на несколько минут превратилась в парадный маршрут для артистов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Официальная часть объединила два повода — завершение капремонта «Юности» и 65-летие рамонского «Торпедо»

Официальная часть объединила два повода — завершение капремонта «Юности» и 65-летие рамонского «Торпедо»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Участники торжественного шествия прошли по стадиону с российскими флагами

Участники торжественного шествия прошли по стадиону с российскими флагами

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Среди почетных гостей были министр физической культуры и спорта Воронежской области Павел Чибисов, председатель Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Вячеслав Ершов, представители Воронежской областной думы и руководство Рамонского района

Среди почетных гостей были министр физической культуры и спорта Воронежской области Павел Чибисов, председатель Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Вячеслав Ершов, представители Воронежской областной думы и руководство Рамонского района

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вход на открытие был свободным — еще до начала матча крытая трибуна заполнилась зрителями

Вход на открытие был свободным — еще до начала матча крытая трибуна заполнилась зрителями

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Почетные гости заняли первый ряд

Почетные гости заняли первый ряд

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Зрительница поднялась с места, чтобы снять выступление на смартфон

Зрительница поднялась с места, чтобы снять выступление на смартфон

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

До начала футбольного матча поле предоставили артистам

До начала футбольного матча поле предоставили артистам

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На церемонии наградили Максима Романова, руководителя выполнившей капремонт компании «ПСТ Сервис»

На церемонии наградили Максима Романова, руководителя выполнившей капремонт компании «ПСТ Сервис»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На 65-летии «Торпедо» наградили основателя клуба Евгения Поляцкого, посвятившего работе с детскими и взрослыми командами 52 года

На 65-летии «Торпедо» наградили основателя клуба Евгения Поляцкого, посвятившего работе с детскими и взрослыми командами 52 года

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На церемонии также наградили Романа Шишкина, проведшего 16 матчей за сборную России

На церемонии также наградили Романа Шишкина, проведшего 16 матчей за сборную России

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Маскот «Торпедо» встречает юных болельщиков перед началом матча

Маскот «Торпедо» встречает юных болельщиков перед началом матча

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фотовыставка напомнила, как менялось «Торпедо» — от первой детской команды Евгения Поляцкого до нынешнего состава клуба

Фотовыставка напомнила, как менялось «Торпедо» — от первой детской команды Евгения Поляцкого до нынешнего состава клуба

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уроженец Воронежа Роман Шишкин начал заниматься футболом в школе «Факела», а за сборную России дебютировал в 2007 году

Уроженец Воронежа Роман Шишкин начал заниматься футболом в школе «Факела», а за сборную России дебютировал в 2007 году

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Денис Глушаков и Роман Шишкин фотографируются со сборной России по футболу среди глухих

Денис Глушаков и Роман Шишкин фотографируются со сборной России по футболу среди глухих

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Главными сувенирами автограф-сессии стали футболки с подписями Дениса Глушакова и Романа Шишкина

Главными сувенирами автограф-сессии стали футболки с подписями Дениса Глушакова и Романа Шишкина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На матч открытия игроков «Торпедо» вывели юные футболисты Рамонского района

На матч открытия игроков «Торпедо» вывели юные футболисты Рамонского района

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первым соперником «Торпедо» на обновленной «Юности» стала сборная России по футболу среди глухих

Первым соперником «Торпедо» на обновленной «Юности» стала сборная России по футболу среди глухих

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед первым матчем после капремонта команды обменялись рукопожатиями в центре поля

Перед первым матчем после капремонта команды обменялись рукопожатиями в центре поля

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Футболисты «Торпедо» разыгрывают мяч, игроки сборной России среди глухих пытаются перехватить передачу

Футболисты «Торпедо» разыгрывают мяч, игроки сборной России среди глухих пытаются перехватить передачу

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первый матч на обновленной арене завершился победой хозяев — «Торпедо» обыграло сборную России среди глухих со счетом 3:1

Первый матч на обновленной арене завершился победой хозяев — «Торпедо» обыграло сборную России среди глухих со счетом 3:1

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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«Юность» впервые открыли 31 августа 2013 года, в день 400-летия Рамони; спустя 13 лет стадион получил второе открытие после капремонта

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Крытая трибуна «Юности» рассчитана более чем на 500 зрителей. Стадион входит в спортивный кластер Рамони вместе с физкультурно-оздоровительным комплексом «Лидер» и бассейном «Жемчужина»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По контракту капремонт должны были завершить к 1 сентября; уже через неделю «Юность» принимала церемонию открытия и футбольный матч. Реконструкция проходила под патронажем партии «Единая Россия»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работы затронули не только поле и трибуну: в здании обновили инженерные системы, вентиляцию и внутреннюю отделку

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рамонское «Торпедо» вернулось на домашний стадион в год своего 65-летия

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В обновленных помещениях разместили командные фотографии и трофеи из истории рамонского «Торпедо»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Капремонт выполняло воронежское ООО «ПСТ Сервис». Перед церемонией почетным гостям показали обновленные помещения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Министр физической культуры и спорта Воронежской области Павел Чибисов приветствует футболистов во время осмотра арены

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Церемонию открытия начали с выхода участников на беговую дорожку

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед матчем беговая дорожка на несколько минут превратилась в парадный маршрут для артистов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Официальная часть объединила два повода — завершение капремонта «Юности» и 65-летие рамонского «Торпедо»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Участники торжественного шествия прошли по стадиону с российскими флагами

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Среди почетных гостей были министр физической культуры и спорта Воронежской области Павел Чибисов, председатель Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Вячеслав Ершов, представители Воронежской областной думы и руководство Рамонского района

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вход на открытие был свободным — еще до начала матча крытая трибуна заполнилась зрителями

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Почетные гости заняли первый ряд

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Зрительница поднялась с места, чтобы снять выступление на смартфон

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

До начала футбольного матча поле предоставили артистам

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На церемонии наградили Максима Романова, руководителя выполнившей капремонт компании «ПСТ Сервис»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На 65-летии «Торпедо» наградили основателя клуба Евгения Поляцкого, посвятившего работе с детскими и взрослыми командами 52 года

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На церемонии также наградили Романа Шишкина, проведшего 16 матчей за сборную России

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Маскот «Торпедо» встречает юных болельщиков перед началом матча

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фотовыставка напомнила, как менялось «Торпедо» — от первой детской команды Евгения Поляцкого до нынешнего состава клуба

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уроженец Воронежа Роман Шишкин начал заниматься футболом в школе «Факела», а за сборную России дебютировал в 2007 году

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Денис Глушаков и Роман Шишкин фотографируются со сборной России по футболу среди глухих

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Главными сувенирами автограф-сессии стали футболки с подписями Дениса Глушакова и Романа Шишкина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На матч открытия игроков «Торпедо» вывели юные футболисты Рамонского района

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первым соперником «Торпедо» на обновленной «Юности» стала сборная России по футболу среди глухих

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед первым матчем после капремонта команды обменялись рукопожатиями в центре поля

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Футболисты «Торпедо» разыгрывают мяч, игроки сборной России среди глухих пытаются перехватить передачу

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первый матч на обновленной арене завершился победой хозяев — «Торпедо» обыграло сборную России среди глухих со счетом 3:1

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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