Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Посетителям дали по шлему

В Ижевске открыли выставку оружия, дронов и амуниции солдат ВСУ и РФ из зоны СВО

Передвижную выставку «Сохраним память о Героях нашего времени» (12+) презентовали в Доме дружбы народов в Ижевске 8 сентября. Посетителям показали около 100 экспонатов, в их числе — БПЛА и образцы вооружения, шлема солдат ВСУ и иностранных бойцов, их шевроны и аптечки, медали и др. Вниманием не обделили и российских военнослужащих. До конца ноября экспонаты представят во всех городах Удмуртии. О том, что продемонстрировали на выставке, — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
Предыдущая фотография
На выставки представили свыше 100 экспонатов

На выставки представили свыше 100 экспонатов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В первую очередь — вооружение

В первую очередь — вооружение

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Помимо чиновников, участников СВО и общественников, на презентации находились школьники и студенты

Помимо чиновников, участников СВО и общественников, на презентации находились школьники и студенты

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Посетителям показывают противотанковый гранатомет

Посетителям показывают противотанковый гранатомет

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

А так выглядит макет дрона со взрывчаткой

А так выглядит макет дрона со взрывчаткой

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На военную выставку пришли и представители духовенства

На военную выставку пришли и представители духовенства

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Каски украинских военнослужащих и, судя по флагу, бельгийца

Каски украинских военнослужащих и, судя по флагу, бельгийца

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фигуры российских солдат

Фигуры российских солдат

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Говоря цензурно — устал, но не сломлен

Говоря цензурно — устал, но не сломлен

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Применяемый в зоне СВО беспилотник ВСУ

Применяемый в зоне СВО беспилотник ВСУ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Посмотреть в прицел не возбранялось

Посмотреть в прицел не возбранялось

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Шевроны, в том числе и запрещенных в РФ формирований

Шевроны, в том числе и запрещенных в РФ формирований

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На выставку привели детей погибших участников СВО

На выставку привели детей погибших участников СВО

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В переводе — вызов не работает

В переводе — вызов не работает

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ни одна военная выставка не обходится без АК

Ни одна военная выставка не обходится без АК

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Различные награды, в их числе орден Мужества и медаль участника СВО

Различные награды, в их числе орден Мужества и медаль участника СВО

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Аптечка украинского солдата

Аптечка украинского солдата

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Проект заявлен как передвижной — выставка пройдет во всех городах республики

Проект заявлен как передвижной — выставка пройдет во всех городах республики

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Показали пулеметы и другое «стреляющее»

Показали пулеметы и другое «стреляющее»

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Выставка продлится до ноября

Выставка продлится до ноября

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 20

На выставки представили свыше 100 экспонатов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В первую очередь — вооружение

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Помимо чиновников, участников СВО и общественников, на презентации находились школьники и студенты

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Посетителям показывают противотанковый гранатомет

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

А так выглядит макет дрона со взрывчаткой

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На военную выставку пришли и представители духовенства

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Каски украинских военнослужащих и, судя по флагу, бельгийца

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фигуры российских солдат

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Говоря цензурно — устал, но не сломлен

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Применяемый в зоне СВО беспилотник ВСУ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Посмотреть в прицел не возбранялось

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Шевроны, в том числе и запрещенных в РФ формирований

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На выставку привели детей погибших участников СВО

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В переводе — вызов не работает

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ни одна военная выставка не обходится без АК

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Различные награды, в их числе орден Мужества и медаль участника СВО

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Аптечка украинского солдата

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Проект заявлен как передвижной — выставка пройдет во всех городах республики

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Показали пулеметы и другое «стреляющее»

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Выставка продлится до ноября

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд