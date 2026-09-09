09.09.2026, 10:04

Посетителям дали по шлему В Ижевске открыли выставку оружия, дронов и амуниции солдат ВСУ и РФ из зоны СВО

Передвижную выставку «Сохраним память о Героях нашего времени» (12+) презентовали в Доме дружбы народов в Ижевске 8 сентября. Посетителям показали около 100 экспонатов, в их числе — БПЛА и образцы вооружения, шлема солдат ВСУ и иностранных бойцов, их шевроны и аптечки, медали и др. Вниманием не обделили и российских военнослужащих. До конца ноября экспонаты представят во всех городах Удмуртии. О том, что продемонстрировали на выставке, — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».