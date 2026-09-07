Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На цветочной орбите

Чем запомнился XVI фестиваль «Город-сад» в Воронеже

5–6 сентября на Петровской набережной и Адмиралтейской площади в Воронеже прошел XVI Международный фестиваль садов и цветов «Город-сад». Цветочные планеты и сады на воде соседствовали с районными экспозициями и фермерской ярмаркой. Посетители смотрели выступления канатоходца и конной группы, знакомились с животными и выбирали растения для своих садов. Композиции, участники и гости фестиваля — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»
Предыдущая фотография
В 2026 году «Город-сад» объединил темы единства народов России, истории флота и освоения космоса

В 2026 году «Город-сад» объединил темы единства народов России, истории флота и освоения космоса

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Петровская набережная и Адмиралтейская площадь принимают фестиваль второй год подряд

Петровская набережная и Адмиралтейская площадь принимают фестиваль второй год подряд

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В первый день, 5 сентября, фестиваль посетили около 37 тыс. человек, сообщил губернатор Александр Гусев. До его начала городские власти рассчитывали принимать более 50 тыс. гостей ежедневно

В первый день, 5 сентября, фестиваль посетили около 37 тыс. человек, сообщил губернатор Александр Гусев. До его начала городские власти рассчитывали принимать более 50 тыс. гостей ежедневно

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вход на фестиваль был свободным. Оба дня площадки работали с 10 до 19 часов

Вход на фестиваль был свободным. Оба дня площадки работали с 10 до 19 часов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Свои работы и продукцию представили более 200 участников: флористы, ландшафтные дизайнеры, экологические организации и агропредприятия

Свои работы и продукцию представили более 200 участников: флористы, ландшафтные дизайнеры, экологические организации и агропредприятия

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В программу обоих дней вошли выступления канатоходца в сопровождении национального шоу барабанщиков «Кавказ студио»

В программу обоих дней вошли выступления канатоходца в сопровождении национального шоу барабанщиков «Кавказ студио»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На садовой ярмарке можно было приобрести саженцы, цветы и декоративные растения для сада и дома

На садовой ярмарке можно было приобрести саженцы, цветы и декоративные растения для сада и дома

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из-за сильного ветра деревянную конструкцию пришлось дополнительно укреплять уже во время фестиваля

Из-за сильного ветра деревянную конструкцию пришлось дополнительно укреплять уже во время фестиваля

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Дорогу единства» составили декоративные арки 30 районов Воронежской области. Каждый участник представил местные природные и культурные особенности

«Дорогу единства» составили декоративные арки 30 районов Воронежской области. Каждый участник представил местные природные и культурные особенности

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фермерская ярмарка знакомила гостей с продукцией местных производителей. Перед покупкой некоторые товары можно было продегустировать

Фермерская ярмарка знакомила гостей с продукцией местных производителей. Перед покупкой некоторые товары можно было продегустировать

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перекусить можно было в многочисленных точках общественного питания, в том числе с блюдами на открытом огне

Перекусить можно было в многочисленных точках общественного питания, в том числе с блюдами на открытом огне

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Посетители изучают карту России 2026 года

Посетители изучают карту России 2026 года

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Историческую тему фестиваля продолжили фотозоны с ретротехникой

Историческую тему фестиваля продолжили фотозоны с ретротехникой

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Среди участников «Города-сада» было и УФСИН России по Воронежской области

Среди участников «Города-сада» было и УФСИН России по Воронежской области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для детей проводили творческие мастер-классы, в том числе по лепке и росписи глиняных свистулек

Для детей проводили творческие мастер-классы, в том числе по лепке и росписи глиняных свистулек

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Одним из поводов обратиться к космической теме стало 100-летие уроженца Воронежа, космонавта Константина Феоктистова

Одним из поводов обратиться к космической теме стало 100-летие уроженца Воронежа, космонавта Константина Феоктистова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще одну часть космических экспозиций посвятили 65-летию первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным

Еще одну часть космических экспозиций посвятили 65-летию первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К 330-летию российского флота фармацевтический факультет ВГУ подготовил «Петровскую аптеку». Экспозиция знакомила с лекарственными растениями и развитием аптечного дела в эпоху Петра I

К 330-летию российского флота фармацевтический факультет ВГУ подготовил «Петровскую аптеку». Экспозиция знакомила с лекарственными растениями и развитием аптечного дела в эпоху Петра I

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На фестивале проходила благотворительная акция «Белый цветок»: гости могли сделать пожертвование и получить бумажный цветок

На фестивале проходила благотворительная акция «Белый цветок»: гости могли сделать пожертвование и получить бумажный цветок

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Посмотреть на фестиваль можно было и с воды: с причала «Чернавский» отправлялись прогулочные суда

Посмотреть на фестиваль можно было и с воды: с причала «Чернавский» отправлялись прогулочные суда

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Создание объектов на воде требовало сложных технических решений, отмечали в областном минприроды

Создание объектов на воде требовало сложных технических решений, отмечали в областном минприроды

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Композицию «Отражение» на водохранилище представило министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области

Композицию «Отражение» на водохранилище представило министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Зеркала в «Отражении», по замыслу авторов, должны были подчеркнуть многогранность природы

Зеркала в «Отражении», по замыслу авторов, должны были подчеркнуть многогранность природы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Канатоходец выступал несколько раз в течение дня, каждый раз собирая зрителей

Канатоходец выступал несколько раз в течение дня, каждый раз собирая зрителей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Конная группа «Золото Дона» музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон» приехала из Ростовской области на фестиваль второй год подряд

Конная группа «Золото Дона» музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон» приехала из Ростовской области на фестиваль второй год подряд

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для фестиваля команда подготовила четыре получасовые программы. В них участвовали взрослые и юные всадники на лошадях донской породы

Для фестиваля команда подготовила четыре получасовые программы. В них участвовали взрослые и юные всадники на лошадях донской породы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Некоторые элементы джигитовки восходят к боевым приемам. Как поясняют в музее, «висы» и «обрывы» позволяли всаднику изображать раненого или убитого

Некоторые элементы джигитовки восходят к боевым приемам. Как поясняют в музее, «висы» и «обрывы» позволяли всаднику изображать раненого или убитого

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Конное шоу собирало многочисленную публику и стало одним из самых зрелищных событий фестиваля

Конное шоу собирало многочисленную публику и стало одним из самых зрелищных событий фестиваля

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Демонтированные «парящие мосты» на Петровской набережной

Демонтированные «парящие мосты» на Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фотограф работает с посетительницами фестиваля

Фотограф работает с посетительницами фестиваля

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На фестиваль привезли альпак из «Белого колодца», познакомиться с ними можно было на отдельной площадке

На фестиваль привезли альпак из «Белого колодца», познакомиться с ними можно было на отдельной площадке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За отдельную плату можно было подержать в руках бородатую агаму и других животных

За отдельную плату можно было подержать в руках бородатую агаму и других животных

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Развлечения с животными дополнили выступления робота-собаки, включенные в программу обоих дней

Развлечения с животными дополнили выступления робота-собаки, включенные в программу обоих дней

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Фестиваль объединил флористику, ландшафтный дизайн и декоративное искусство

Фестиваль объединил флористику, ландшафтный дизайн и декоративное искусство

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Город-сад» на два дня превратил Петровскую набережную и Адмиралтейскую площадь в большое выставочное пространство под открытым небом

«Город-сад» на два дня превратил Петровскую набережную и Адмиралтейскую площадь в большое выставочное пространство под открытым небом

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 35

В 2026 году «Город-сад» объединил темы единства народов России, истории флота и освоения космоса

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Петровская набережная и Адмиралтейская площадь принимают фестиваль второй год подряд

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В первый день, 5 сентября, фестиваль посетили около 37 тыс. человек, сообщил губернатор Александр Гусев. До его начала городские власти рассчитывали принимать более 50 тыс. гостей ежедневно

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вход на фестиваль был свободным. Оба дня площадки работали с 10 до 19 часов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Свои работы и продукцию представили более 200 участников: флористы, ландшафтные дизайнеры, экологические организации и агропредприятия

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В программу обоих дней вошли выступления канатоходца в сопровождении национального шоу барабанщиков «Кавказ студио»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На садовой ярмарке можно было приобрести саженцы, цветы и декоративные растения для сада и дома

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из-за сильного ветра деревянную конструкцию пришлось дополнительно укреплять уже во время фестиваля

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Дорогу единства» составили декоративные арки 30 районов Воронежской области. Каждый участник представил местные природные и культурные особенности

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фермерская ярмарка знакомила гостей с продукцией местных производителей. Перед покупкой некоторые товары можно было продегустировать

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перекусить можно было в многочисленных точках общественного питания, в том числе с блюдами на открытом огне

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Посетители изучают карту России 2026 года

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Историческую тему фестиваля продолжили фотозоны с ретротехникой

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Среди участников «Города-сада» было и УФСИН России по Воронежской области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для детей проводили творческие мастер-классы, в том числе по лепке и росписи глиняных свистулек

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Одним из поводов обратиться к космической теме стало 100-летие уроженца Воронежа, космонавта Константина Феоктистова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще одну часть космических экспозиций посвятили 65-летию первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К 330-летию российского флота фармацевтический факультет ВГУ подготовил «Петровскую аптеку». Экспозиция знакомила с лекарственными растениями и развитием аптечного дела в эпоху Петра I

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На фестивале проходила благотворительная акция «Белый цветок»: гости могли сделать пожертвование и получить бумажный цветок

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Посмотреть на фестиваль можно было и с воды: с причала «Чернавский» отправлялись прогулочные суда

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Создание объектов на воде требовало сложных технических решений, отмечали в областном минприроды

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Композицию «Отражение» на водохранилище представило министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Зеркала в «Отражении», по замыслу авторов, должны были подчеркнуть многогранность природы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Канатоходец выступал несколько раз в течение дня, каждый раз собирая зрителей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Конная группа «Золото Дона» музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон» приехала из Ростовской области на фестиваль второй год подряд

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для фестиваля команда подготовила четыре получасовые программы. В них участвовали взрослые и юные всадники на лошадях донской породы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Некоторые элементы джигитовки восходят к боевым приемам. Как поясняют в музее, «висы» и «обрывы» позволяли всаднику изображать раненого или убитого

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Конное шоу собирало многочисленную публику и стало одним из самых зрелищных событий фестиваля

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Демонтированные «парящие мосты» на Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фотограф работает с посетительницами фестиваля

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На фестиваль привезли альпак из «Белого колодца», познакомиться с ними можно было на отдельной площадке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За отдельную плату можно было подержать в руках бородатую агаму и других животных

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Развлечения с животными дополнили выступления робота-собаки, включенные в программу обоих дней

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Фестиваль объединил флористику, ландшафтный дизайн и декоративное искусство

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Город-сад» на два дня превратил Петровскую набережную и Адмиралтейскую площадь в большое выставочное пространство под открытым небом

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд