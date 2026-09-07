07.09.2026, 14:40

На цветочной орбите Чем запомнился XVI фестиваль «Город-сад» в Воронеже

5–6 сентября на Петровской набережной и Адмиралтейской площади в Воронеже прошел XVI Международный фестиваль садов и цветов «Город-сад». Цветочные планеты и сады на воде соседствовали с районными экспозициями и фермерской ярмаркой. Посетители смотрели выступления канатоходца и конной группы, знакомились с животными и выбирали растения для своих садов. Композиции, участники и гости фестиваля — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»