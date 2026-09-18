18.09.2026, 19:18

Древний, как сама Русь Архитектура и жизнь города-памятника Ельца

В этом году Елец, один из древнейших городов России и старейший город Липецкой области, отмечает 880-летие. Первое известное упоминание Ельца относится к 1146 году — в Никоновской летописи. От этой даты традиционно ведут его летоисчисление. Затем город на Быстрой Сосне прошел путь от пограничной крепости до крупного центра ремесла и торговли. О разных этапах его жизни напоминают купеческие дома, старые гимназии, фабричные корпуса, православные храмы. Как прошлое Ельца соседствует с современной жизнью города — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».