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Древний, как сама Русь

Архитектура и жизнь города-памятника Ельца

В этом году Елец, один из древнейших городов России и старейший город Липецкой области, отмечает 880-летие. Первое известное упоминание Ельца относится к 1146 году — в Никоновской летописи. От этой даты традиционно ведут его летоисчисление. Затем город на Быстрой Сосне прошел путь от пограничной крепости до крупного центра ремесла и торговли. О разных этапах его жизни напоминают купеческие дома, старые гимназии, фабричные корпуса, православные храмы. Как прошлое Ельца соседствует с современной жизнью города — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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Про город долгое время ходила фраза «Елец — всем ворам отец». Она появилась в XVII веке из-за нрава местных жителей, активно участвоваших в крестьянских восстаниях. На фото — пешеходная часть улицы Мира

Про город долгое время ходила фраза «Елец — всем ворам отец». Она появилась в XVII веке из-за нрава местных жителей, активно участвоваших в крестьянских восстаниях. На фото — пешеходная часть улицы Мира

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

1592 году после очередного разгрома, в ходе которого от прежнего Ельца ничего не осталось, начали строить новую крепость. Одновременно город продолжал страдать от набега крымских татар. Однако работы продолжались

1592 году после очередного разгрома, в ходе которого от прежнего Ельца ничего не осталось, начали строить новую крепость. Одновременно город продолжал страдать от набега крымских татар. Однако работы продолжались

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Над жилой застройкой Ельца на каждом углу возвышаются каменные храмы и колокольни. На фото — Преображенская церковь

Над жилой застройкой Ельца на каждом углу возвышаются каменные храмы и колокольни. На фото — Преображенская церковь

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Иван Бунин провел в Ельце гимназические годы. В сквере его имени строки писателя на стелле соседствуют с другим городским символом — Елецкими курантами. Часы установили на бывшей водонапорной башне в 1970-х годах

Иван Бунин провел в Ельце гимназические годы. В сквере его имени строки писателя на стелле соседствуют с другим городским символом — Елецкими курантами. Часы установили на бывшей водонапорной башне в 1970-х годах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В XIX веке центром деловой жизни Ельца была Торговая улица (ныне — улица Мира): здесь работали магазины, гостиницы, увеселительные заведения

В XIX веке центром деловой жизни Ельца была Торговая улица (ныне — улица Мира): здесь работали магазины, гостиницы, увеселительные заведения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После переименования улица не утратила торговой функции: на первых этажах старых домов и сейчас работают магазины и кафе, а пешеходная часть стала местом встреч

После переименования улица не утратила торговой функции: на первых этажах старых домов и сейчас работают магазины и кафе, а пешеходная часть стала местом встреч

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За парадными фасадами главной улицы идет обычная жизнь

За парадными фасадами главной улицы идет обычная жизнь

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

До революции нынешняя площадь Ленина называлась Архангельской, а ее пространство занимали магазины и лавки. Первый памятник Владимиру Ленину открыли здесь в 1935 году, нынешний — в 1988-м

До революции нынешняя площадь Ленина называлась Архангельской, а ее пространство занимали магазины и лавки. Первый памятник Владимиру Ленину открыли здесь в 1935 году, нынешний — в 1988-м

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На Красной площади в 1996 году установлен памятник к 850-летию города. Он изображает фигуры русского князя, елецкого ополченца, солдата Великой Отечественной войны и Родины-матери

На Красной площади в 1996 году установлен памятник к 850-летию города. Он изображает фигуры русского князя, елецкого ополченца, солдата Великой Отечественной войны и Родины-матери

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Возле памятника к 75-летию Победы разместили более 800 фотографий фронтовиков

Возле памятника к 75-летию Победы разместили более 800 фотографий фронтовиков

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заметный след в облике Ельца оставляли меценаты. Великокняжескую церковь заложили в 1909 году в честь посещения Ельца великим князем Михаилом Александровичем. Храм, посвященный святым князьям Михаилу Тверскому и Александру Невскому, открыли в 1911 году. Его спроектировал архитектор Эдуард Вильфарт, а построили на средства известного местного купца Александра Заусайлова

Заметный след в облике Ельца оставляли меценаты. Великокняжескую церковь заложили в 1909 году в честь посещения Ельца великим князем Михаилом Александровичем. Храм, посвященный святым князьям Михаилу Тверскому и Александру Невскому, открыли в 1911 году. Его спроектировал архитектор Эдуард Вильфарт, а построили на средства известного местного купца Александра Заусайлова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В доме конца XVIII века на улице Мира размещались синематограф «Экспресс» и помещение общества велосипедистов, позднее — кинотеатр «Ударник». Сейчас здание занимает детская школа искусств имени Л. С. Соколовой

В доме конца XVIII века на улице Мира размещались синематограф «Экспресс» и помещение общества велосипедистов, позднее — кинотеатр «Ударник». Сейчас здание занимает детская школа искусств имени Л. С. Соколовой

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На фото — горожане с букетом на фоне пожарной каланчи

На фото — горожане с букетом на фоне пожарной каланчи

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 1811 году братья Дмитрий и Николай Валуйские учредили при своем кожевенном заводе пожарную команду, которую составили рабочие предприятия. Для пожарной команды в 1865 году возвели деревянную каланчу, а в 1885-м и кирпичную башню

В 1811 году братья Дмитрий и Николай Валуйские учредили при своем кожевенном заводе пожарную команду, которую составили рабочие предприятия. Для пожарной команды в 1865 году возвели деревянную каланчу, а в 1885-м и кирпичную башню

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Одной из традиций Городского парка остается воскресный «Танцевальный круг» под духовой оркестр. На фото — участники танцевального вечера

Одной из традиций Городского парка остается воскресный «Танцевальный круг» под духовой оркестр. На фото — участники танцевального вечера

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Современный Городской парк сложился из старого городского сада и бывшего ботанического сада при усадьбе Александра Заусайлова

Современный Городской парк сложился из старого городского сада и бывшего ботанического сада при усадьбе Александра Заусайлова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Среди исторической застройки появились и новые приметы времени. Летом 2025 года в Ельце стали устанавливать модульные укрытия на случай атак БПЛА

Среди исторической застройки появились и новые приметы времени. Летом 2025 года в Ельце стали устанавливать модульные укрытия на случай атак БПЛА

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Здание женской гимназии по проекту Александра Каминского завершили в 1875 года. Дополнительный восьмой класс давал выпускницам право работать учительницами начальных училищ и заниматься домашним обучением. Сейчас здесь располагается корпус Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина

Здание женской гимназии по проекту Александра Каминского завершили в 1875 года. Дополнительный восьмой класс давал выпускницам право работать учительницами начальных училищ и заниматься домашним обучением. Сейчас здесь располагается корпус Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Табачная фабрика Заусайловых существовала с 1861 года, а сохранившийся кирпичный корпус возвели на средства Александра Заусайлова в 1896-м. К концу XIX века фабрика стала одним из крупнейших предприятий Ельца и Орловской губернии. На фото — здание бывшей табачной фабрики

Табачная фабрика Заусайловых существовала с 1861 года, а сохранившийся кирпичный корпус возвели на средства Александра Заусайлова в 1896-м. К концу XIX века фабрика стала одним из крупнейших предприятий Ельца и Орловской губернии. На фото — здание бывшей табачной фабрики

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В старом центре фабричные корпуса и бывшие гимназии соседствуют с жилыми домами

В старом центре фабричные корпуса и бывшие гимназии соседствуют с жилыми домами

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мужскую классическую гимназию открыли в 1871 году, а нынешнее здание возвели в 1875-м. Здесь учились Иван Бунин, Михаил Пришвин и Николай Семашко. Сейчас в нем работает школа №1 имени М. Пришвина

Мужскую классическую гимназию открыли в 1871 году, а нынешнее здание возвели в 1875-м. Здесь учились Иван Бунин, Михаил Пришвин и Николай Семашко. Сейчас в нем работает школа №1 имени М. Пришвина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проезжающая мимо парикмахерской на трехколесном велосипеде горожанка

Проезжающая мимо парикмахерской на трехколесном велосипеде горожанка

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Автомат «Газированная вода», оформленный в стилистике советских уличных автоматов

Автомат «Газированная вода», оформленный в стилистике советских уличных автоматов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В советские десятилетия менялась и судьба старых храмов. После революции Великокняжескую церковь закрыли; в 1928 году в ней открылся антирелигиозный музей, а позднее здание использовали как склад. В 1991 года храм передали РПЦ. В том же году начались восстановительные работы. На фото — женщины у ворот Великокняжеской церкви

В советские десятилетия менялась и судьба старых храмов. После революции Великокняжескую церковь закрыли; в 1928 году в ней открылся антирелигиозный музей, а позднее здание использовали как склад. В 1991 года храм передали РПЦ. В том же году начались восстановительные работы. На фото — женщины у ворот Великокняжеской церкви

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Елецкое кружево стало узнаваемым символом города. На фото — скульптура «Елецкая кружевница»: мастерица изображена за подушкой с коклюшками

Елецкое кружево стало узнаваемым символом города. На фото — скульптура «Елецкая кружевница»: мастерица изображена за подушкой с коклюшками

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Частный Дом елецкого кружева в 2000 году открыл коллекционер и меценат Евгений Крикунов

Частный Дом елецкого кружева в 2000 году открыл коллекционер и меценат Евгений Крикунов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Плести кружево в Ельце начали не позднее 1801 года: этим годом датирована кружевная прошва на старинном полотенце. На фото — кружевной наряд в музейной экспозиции

Плести кружево в Ельце начали не позднее 1801 года: этим годом датирована кружевная прошва на старинном полотенце. На фото — кружевной наряд в музейной экспозиции

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 1924 году мастерицы из разных артелей объединились в «Елецкий союз кружевниц», с которого фабрика «Елецкие кружева» ведет свою историю

В 1924 году мастерицы из разных артелей объединились в «Елецкий союз кружевниц», с которого фабрика «Елецкие кружева» ведет свою историю

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

XX век оставил Ельцу интересный инженерный памятник. Первые испытания Каракумского моста состоялись 15 сентября 1933 года; вскоре по нему прошли участники автопробега Москва — Каракумы — Москва. Разрушенные во время войны деревянные пролеты в 1943-м заменили конструкциями стального моста, перевезенными из Крыма. Сейчас Каракумский мост открыт только для пешеходов

XX век оставил Ельцу интересный инженерный памятник. Первые испытания Каракумского моста состоялись 15 сентября 1933 года; вскоре по нему прошли участники автопробега Москва — Каракумы — Москва. Разрушенные во время войны деревянные пролеты в 1943-м заменили конструкциями стального моста, перевезенными из Крыма. Сейчас Каракумский мост открыт только для пешеходов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Каменную Успенскую церковь возвели в 1815–1829 годах

Каменную Успенскую церковь возвели в 1815–1829 годах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После наступления темноты старый центр не пустеет. На фото — остановка «Площадь Ленина»

После наступления темноты старый центр не пустеет. На фото — остановка «Площадь Ленина»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В городской речи улицу Мира до сих пор нередко называют Торговой. Бывший деловой центр XIX века вечером остается местом прогулок и встреч. На фото — ночная улица Мира

В городской речи улицу Мира до сих пор нередко называют Торговой. Бывший деловой центр XIX века вечером остается местом прогулок и встреч. На фото — ночная улица Мира

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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Про город долгое время ходила фраза «Елец — всем ворам отец». Она появилась в XVII веке из-за нрава местных жителей, активно участвоваших в крестьянских восстаниях. На фото — пешеходная часть улицы Мира

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

1592 году после очередного разгрома, в ходе которого от прежнего Ельца ничего не осталось, начали строить новую крепость. Одновременно город продолжал страдать от набега крымских татар. Однако работы продолжались

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Над жилой застройкой Ельца на каждом углу возвышаются каменные храмы и колокольни. На фото — Преображенская церковь

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Иван Бунин провел в Ельце гимназические годы. В сквере его имени строки писателя на стелле соседствуют с другим городским символом — Елецкими курантами. Часы установили на бывшей водонапорной башне в 1970-х годах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В XIX веке центром деловой жизни Ельца была Торговая улица (ныне — улица Мира): здесь работали магазины, гостиницы, увеселительные заведения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После переименования улица не утратила торговой функции: на первых этажах старых домов и сейчас работают магазины и кафе, а пешеходная часть стала местом встреч

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За парадными фасадами главной улицы идет обычная жизнь

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

До революции нынешняя площадь Ленина называлась Архангельской, а ее пространство занимали магазины и лавки. Первый памятник Владимиру Ленину открыли здесь в 1935 году, нынешний — в 1988-м

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На Красной площади в 1996 году установлен памятник к 850-летию города. Он изображает фигуры русского князя, елецкого ополченца, солдата Великой Отечественной войны и Родины-матери

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Возле памятника к 75-летию Победы разместили более 800 фотографий фронтовиков

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заметный след в облике Ельца оставляли меценаты. Великокняжескую церковь заложили в 1909 году в честь посещения Ельца великим князем Михаилом Александровичем. Храм, посвященный святым князьям Михаилу Тверскому и Александру Невскому, открыли в 1911 году. Его спроектировал архитектор Эдуард Вильфарт, а построили на средства известного местного купца Александра Заусайлова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В доме конца XVIII века на улице Мира размещались синематограф «Экспресс» и помещение общества велосипедистов, позднее — кинотеатр «Ударник». Сейчас здание занимает детская школа искусств имени Л. С. Соколовой

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На фото — горожане с букетом на фоне пожарной каланчи

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 1811 году братья Дмитрий и Николай Валуйские учредили при своем кожевенном заводе пожарную команду, которую составили рабочие предприятия. Для пожарной команды в 1865 году возвели деревянную каланчу, а в 1885-м и кирпичную башню

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Одной из традиций Городского парка остается воскресный «Танцевальный круг» под духовой оркестр. На фото — участники танцевального вечера

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Современный Городской парк сложился из старого городского сада и бывшего ботанического сада при усадьбе Александра Заусайлова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Среди исторической застройки появились и новые приметы времени. Летом 2025 года в Ельце стали устанавливать модульные укрытия на случай атак БПЛА

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Здание женской гимназии по проекту Александра Каминского завершили в 1875 года. Дополнительный восьмой класс давал выпускницам право работать учительницами начальных училищ и заниматься домашним обучением. Сейчас здесь располагается корпус Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Табачная фабрика Заусайловых существовала с 1861 года, а сохранившийся кирпичный корпус возвели на средства Александра Заусайлова в 1896-м. К концу XIX века фабрика стала одним из крупнейших предприятий Ельца и Орловской губернии. На фото — здание бывшей табачной фабрики

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В старом центре фабричные корпуса и бывшие гимназии соседствуют с жилыми домами

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мужскую классическую гимназию открыли в 1871 году, а нынешнее здание возвели в 1875-м. Здесь учились Иван Бунин, Михаил Пришвин и Николай Семашко. Сейчас в нем работает школа №1 имени М. Пришвина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проезжающая мимо парикмахерской на трехколесном велосипеде горожанка

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Автомат «Газированная вода», оформленный в стилистике советских уличных автоматов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В советские десятилетия менялась и судьба старых храмов. После революции Великокняжескую церковь закрыли; в 1928 году в ней открылся антирелигиозный музей, а позднее здание использовали как склад. В 1991 года храм передали РПЦ. В том же году начались восстановительные работы. На фото — женщины у ворот Великокняжеской церкви

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Елецкое кружево стало узнаваемым символом города. На фото — скульптура «Елецкая кружевница»: мастерица изображена за подушкой с коклюшками

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Частный Дом елецкого кружева в 2000 году открыл коллекционер и меценат Евгений Крикунов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Плести кружево в Ельце начали не позднее 1801 года: этим годом датирована кружевная прошва на старинном полотенце. На фото — кружевной наряд в музейной экспозиции

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 1924 году мастерицы из разных артелей объединились в «Елецкий союз кружевниц», с которого фабрика «Елецкие кружева» ведет свою историю

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

XX век оставил Ельцу интересный инженерный памятник. Первые испытания Каракумского моста состоялись 15 сентября 1933 года; вскоре по нему прошли участники автопробега Москва — Каракумы — Москва. Разрушенные во время войны деревянные пролеты в 1943-м заменили конструкциями стального моста, перевезенными из Крыма. Сейчас Каракумский мост открыт только для пешеходов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Каменную Успенскую церковь возвели в 1815–1829 годах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После наступления темноты старый центр не пустеет. На фото — остановка «Площадь Ленина»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В городской речи улицу Мира до сих пор нередко называют Торговой. Бывший деловой центр XIX века вечером остается местом прогулок и встреч. На фото — ночная улица Мира

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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