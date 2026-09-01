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Ученья звездный свет

Как выглядит самая крупная в Белгородской области школа

1 сентября исполняется год со дня открытия школы «Большая Медведица» в поселке Северный под Белгородом, вместившей порядка 1,5 тыс. учеников. С ее появлением почти 900 школьников из двух соседних заведений перестали учиться во вторую смену. Еще около сотни — смогли учиться по месту жительства, не выезжая в областной центр. Учебные, общественные и спортивные пространства «школы полного дня» — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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Площадь трехэтажного здания — 29 295 кв. м. Проектные и строительные работы выполнял крупный белгородский застройщик — «Трансюжстрой», занимающий 5-е место по объемам жилстроительства в области (портал ЕРЗ)

Площадь трехэтажного здания — 29 295 кв. м. Проектные и строительные работы выполнял крупный белгородский застройщик — «Трансюжстрой», занимающий 5-е место по объемам жилстроительства в области (портал ЕРЗ)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В школе предусмотрели зоны укрытия. За обстановкой следят 150 камер внутри здания и 310 снаружи. Окна оклены защитной пленкой

В школе предусмотрели зоны укрытия. За обстановкой следят 150 камер внутри здания и 310 снаружи. Окна оклены защитной пленкой

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Название школы связано с поселком. По двум крайним звездам Большой Медведицы можно найти Полярную звезду и примерно определить направление на север

Название школы связано с поселком. По двум крайним звездам Большой Медведицы можно найти Полярную звезду и примерно определить направление на север

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В том году в школу зачислили 1428 учеников, почти 8% из них — дети с ограниченными возможностями здоровья. Входы сделали без ступеней, проходы — без порогов, между этажами работают лифты

В том году в школу зачислили 1428 учеников, почти 8% из них — дети с ограниченными возможностями здоровья. Входы сделали без ступеней, проходы — без порогов, между этажами работают лифты

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Начальные, средние и старшие классы разместили в отдельных блоках. В школе есть лаборатории, мастерские и кабинет робототехники

Начальные, средние и старшие классы разместили в отдельных блоках. В школе есть лаборатории, мастерские и кабинет робототехники

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На части стен школы — специальные поверхности для рисования мелом и маркерами, игры в лего

На части стен школы — специальные поверхности для рисования мелом и маркерами, игры в лего

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Имеются кадетские, инженерные и IT-классы, а также медицинское направление для старшеклассников

Имеются кадетские, инженерные и IT-классы, а также медицинское направление для старшеклассников

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Большая Медведица» — школа «полного дня»: после уроков дети занимаются в кружках и спортивных секциях, читают в библиотеке

«Большая Медведица» — школа «полного дня»: после уроков дети занимаются в кружках и спортивных секциях, читают в библиотеке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Широкую лестницу можно использовать для лекций или школьных концертов. Рядом под крышей — трехэтажный атриум с библиотекой и мультимедийным экраном

Широкую лестницу можно использовать для лекций или школьных концертов. Рядом под крышей — трехэтажный атриум с библиотекой и мультимедийным экраном

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В школе предусмотрены столовая и зона кафе, рассчитанные на 700 мест

В школе предусмотрены столовая и зона кафе, рассчитанные на 700 мест

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Есть медицинский блок с процедурными кабинетами и соляной комнатой

Есть медицинский блок с процедурными кабинетами и соляной комнатой

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В школе оборудовали 25-метровый бассейн с пятью дорожками и глубиной от 1,2 до 1,8 м. Для маломобильных учеников установили подъемник

В школе оборудовали 25-метровый бассейн с пятью дорожками и глубиной от 1,2 до 1,8 м. Для маломобильных учеников установили подъемник

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В мультимедийном центре ученики могут создавать фото-, видео- и аудиоматериалы и вести школьный архив

В мультимедийном центре ученики могут создавать фото-, видео- и аудиоматериалы и вести школьный архив

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В школе два спортивных зала, а также актовый зал на 700 мест

В школе два спортивных зала, а также актовый зал на 700 мест

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В одном из спортзалов оборудован скалодром, на нижнем этаже — тир

В одном из спортзалов оборудован скалодром, на нижнем этаже — тир

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спортивный комплекс дополняет тренажерный зал. В школе также работает клуб «Созвездие»

Спортивный комплекс дополняет тренажерный зал. В школе также работает клуб «Созвездие»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Территория школы занимает 56 тыс. кв. м. Это стадион, беговая дорожка длиной в 1 км, спортивные площадки, амфитеатр, «зеленые классы», агромастерская и метеостанция

Территория школы занимает 56 тыс. кв. м. Это стадион, беговая дорожка длиной в 1 км, спортивные площадки, амфитеатр, «зеленые классы», агромастерская и метеостанция

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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Площадь трехэтажного здания — 29 295 кв. м. Проектные и строительные работы выполнял крупный белгородский застройщик — «Трансюжстрой», занимающий 5-е место по объемам жилстроительства в области (портал ЕРЗ)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В школе предусмотрели зоны укрытия. За обстановкой следят 150 камер внутри здания и 310 снаружи. Окна оклены защитной пленкой

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Название школы связано с поселком. По двум крайним звездам Большой Медведицы можно найти Полярную звезду и примерно определить направление на север

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В том году в школу зачислили 1428 учеников, почти 8% из них — дети с ограниченными возможностями здоровья. Входы сделали без ступеней, проходы — без порогов, между этажами работают лифты

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Начальные, средние и старшие классы разместили в отдельных блоках. В школе есть лаборатории, мастерские и кабинет робототехники

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На части стен школы — специальные поверхности для рисования мелом и маркерами, игры в лего

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Имеются кадетские, инженерные и IT-классы, а также медицинское направление для старшеклассников

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Большая Медведица» — школа «полного дня»: после уроков дети занимаются в кружках и спортивных секциях, читают в библиотеке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Широкую лестницу можно использовать для лекций или школьных концертов. Рядом под крышей — трехэтажный атриум с библиотекой и мультимедийным экраном

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В школе предусмотрены столовая и зона кафе, рассчитанные на 700 мест

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Есть медицинский блок с процедурными кабинетами и соляной комнатой

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В школе оборудовали 25-метровый бассейн с пятью дорожками и глубиной от 1,2 до 1,8 м. Для маломобильных учеников установили подъемник

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В мультимедийном центре ученики могут создавать фото-, видео- и аудиоматериалы и вести школьный архив

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В школе два спортивных зала, а также актовый зал на 700 мест

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В одном из спортзалов оборудован скалодром, на нижнем этаже — тир

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спортивный комплекс дополняет тренажерный зал. В школе также работает клуб «Созвездие»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Территория школы занимает 56 тыс. кв. м. Это стадион, беговая дорожка длиной в 1 км, спортивные площадки, амфитеатр, «зеленые классы», агромастерская и метеостанция

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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