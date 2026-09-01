01.09.2026, 19:15

Ученья звездный свет Как выглядит самая крупная в Белгородской области школа

1 сентября исполняется год со дня открытия школы «Большая Медведица» в поселке Северный под Белгородом, вместившей порядка 1,5 тыс. учеников. С ее появлением почти 900 школьников из двух соседних заведений перестали учиться во вторую смену. Еще около сотни — смогли учиться по месту жительства, не выезжая в областной центр. Учебные, общественные и спортивные пространства «школы полного дня» — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».