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А с погодой повезло

Яркие кадры лета 2026 в объективе «Ъ-Черноземье»

По данным Gismeteo, летний сезон в Черноземье в целом оказался близким к многолетней норме, хотя июль выдался особенно дождливым и прохладным. Но именно поэтому каждый солнечный день, проведенный на улице, казался подарком. Международные форумы и музыкальные фестивали соседствовали с топливным кризисом и коммунальными ЧП. Лето получилось контрастным и насыщенным — от атмосферы больших событий до громких назначений на руководящие посты. Чем еще запомнилсь эти теплые месяцы — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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Иностранные студенты отдыхают в тени в один из жарких июньских дней в Воронеже

Иностранные студенты отдыхают в тени в один из жарких июньских дней в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Катер на Воронежском водохранилище

Катер на Воронежском водохранилище

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

2 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев впервые посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе. На площадках парка работают 170 компаний, создавших 1,5 тыс. рабочих мест

2 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев впервые посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе. На площадках парка работают 170 компаний, создавших 1,5 тыс. рабочих мест

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

12 июня более 300 мотоциклистов присоединились к мотопробегу «Виват, Россия!», посвященному Дню России

12 июня более 300 мотоциклистов присоединились к мотопробегу «Виват, Россия!», посвященному Дню России

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

18 июня в воронежском отеле Marriott прошел III Международный общественно-политический форум «Антициклон-2026». Творческие коллективы представили для его участников концертную программу

18 июня в воронежском отеле Marriott прошел III Международный общественно-политический форум «Антициклон-2026». Творческие коллективы представили для его участников концертную программу

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В форуме участвовали политики, политологи и журналисты из России и других стран. На фото — региональный политик из Баварии, представитель партии «Альтернатива для Германии» Кристиан Энгель

В форуме участвовали политики, политологи и журналисты из России и других стран. На фото — региональный политик из Баварии, представитель партии «Альтернатива для Германии» Кристиан Энгель

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Летний Павловск. На фото — Павловский районный краеведческий музей

Летний Павловск. На фото — Павловский районный краеведческий музей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Причал на Петровской набережной и Чернавский мост вечером

Причал на Петровской набережной и Чернавский мост вечером

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

27 июня опен-эйр «Музыка мира» в парке «Белый колодец» завершил XV Платоновский фестиваль искусств. Концерт посетили более 2 тыс. зрителей

27 июня опен-эйр «Музыка мира» в парке «Белый колодец» завершил XV Платоновский фестиваль искусств. Концерт посетили более 2 тыс. зрителей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Открыла «Музыку мира» группа Jupiter &amp; Okwess из Конго, соединившая традиционные конголезские ритмы с фанком, роком и афропопом

Открыла «Музыку мира» группа Jupiter & Okwess из Конго, соединившая традиционные конголезские ритмы с фанком, роком и афропопом

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следом выступила мультикультурная группа Kumbia Boruka, впервые выступившая в России. Коллектив объединяет музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции

Следом выступила мультикультурная группа Kumbia Boruka, впервые выступившая в России. Коллектив объединяет музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Хедлайнером опен-эйра стала фолк-группа Ay Yola из Башкортостана, представившая сценическое переосмысление эпоса «Урал-Батыр»

Хедлайнером опен-эйра стала фолк-группа Ay Yola из Башкортостана, представившая сценическое переосмысление эпоса «Урал-Батыр»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

30 июня начальник ГУ МВД России по Воронежской области, генерал-майор полиции Максим Петрушин провел первую после назначения пресс-конференцию. Главной оценкой работы полиции он назвал уровень доверия граждан

30 июня начальник ГУ МВД России по Воронежской области, генерал-майор полиции Максим Петрушин провел первую после назначения пресс-конференцию. Главной оценкой работы полиции он назвал уровень доверия граждан

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Не обошлось летом и без традиционной коммунальной аварии у памятника Славы: 5 июля там был поврежден канализационный коллектор. Годом ранее дорогу раскапывали фактически в том же месте

Не обошлось летом и без традиционной коммунальной аварии у памятника Славы: 5 июля там был поврежден канализационный коллектор. Годом ранее дорогу раскапывали фактически в том же месте

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

7 июля заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев представил Сергея Филипенко коллективу прокуратуры Воронежской области. До назначения он возглавлял прокуратуру Саратовской области

7 июля заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев представил Сергея Филипенко коллективу прокуратуры Воронежской области. До назначения он возглавлял прокуратуру Саратовской области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

9 июля пожарные, спасатели и медики отработали ликвидацию условного возгорания в образовательном центре «Траектория». По легенде учений, пожар начался из-за короткого замыкания в кабинете труда

9 июля пожарные, спасатели и медики отработали ликвидацию условного возгорания в образовательном центре «Траектория». По легенде учений, пожар начался из-за короткого замыкания в кабинете труда

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В июле Воронежская область столкнулась с первой волной топливного кризиса. К 13 июля бензин АИ-92 был доступен примерно на 40% АЗС региона, АИ-95 — на 37%

В июле Воронежская область столкнулась с первой волной топливного кризиса. К 13 июля бензин АИ-92 был доступен примерно на 40% АЗС региона, АИ-95 — на 37%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из-за ограничений на отпуск топлива водители по нескольку часов ждали заправки и объезжали город в поисках бензина

Из-за ограничений на отпуск топлива водители по нескольку часов ждали заправки и объезжали город в поисках бензина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

15 июля депутаты воронежской гордумы решили перенести празднование Дня города с 19 на 12 сентября из-за проведения выборов

15 июля депутаты воронежской гордумы решили перенести празднование Дня города с 19 на 12 сентября из-за проведения выборов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

25 июля «Факел» провел первый матч после возвращения в Российскую премьер-лигу, приняв в Воронеже махачкалинское «Динамо»

25 июля «Факел» провел первый матч после возвращения в Российскую премьер-лигу, приняв в Воронеже махачкалинское «Динамо»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первый гол воронежцев после возвращения в РПЛ забил Вячеслав Якимов, отличившийся на 21-й минуте встречи

Первый гол воронежцев после возвращения в РПЛ забил Вячеслав Якимов, отличившийся на 21-й минуте встречи

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Факел» уступил гостям со счетом 1:2. К концу лета команда провела шесть матчей РПЛ и не одержала ни одной победы, набрав два очка

«Факел» уступил гостям со счетом 1:2. К концу лета команда провела шесть матчей РПЛ и не одержала ни одной победы, набрав два очка

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

26 июля на старт Кубка Воронежской области по джип-триалу «RFC Voronezh. Азия-триал» вышли 24 экипажа из российских регионов и Белоруссии

26 июля на старт Кубка Воронежской области по джип-триалу «RFC Voronezh. Азия-триал» вышли 24 экипажа из российских регионов и Белоруссии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В августе АО «Прогресс», выпускающее продукцию под брендом «Фрутоняня», открыло на липецкой площадке лабораторию инноваций для изучения сырья. Завод производит около 200 видов продукции общим объемом 300 тыс. т в год

В августе АО «Прогресс», выпускающее продукцию под брендом «Фрутоняня», открыло на липецкой площадке лабораторию инноваций для изучения сырья. Завод производит около 200 видов продукции общим объемом 300 тыс. т в год

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

9 августа в центре гребли «Буревестник» прошел чемпионат Воронежской области по гребле на лодках «Дракон» Д-20. В заездах на 500 м участвовали 180 спортсменов

9 августа в центре гребли «Буревестник» прошел чемпионат Воронежской области по гребле на лодках «Дракон» Д-20. В заездах на 500 м участвовали 180 спортсменов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

15 августа на пляже Придаченской дамбы впервые в Воронеже прошел фестиваль пляжного волейбола «Комус Гран-при». Турнир собрал 96 спортсменов более чем из десяти городов России. На пяти кортах сыграли 24 мужские и 24 женские пары

15 августа на пляже Придаченской дамбы впервые в Воронеже прошел фестиваль пляжного волейбола «Комус Гран-при». Турнир собрал 96 спортсменов более чем из десяти городов России. На пяти кортах сыграли 24 мужские и 24 женские пары

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам квалификации участники продолжили борьбу в Суперлиге и Высшей лиге. Общий призовой фонд соревнований составил 300 тыс. рублей

По итогам квалификации участники продолжили борьбу в Суперлиге и Высшей лиге. Общий призовой фонд соревнований составил 300 тыс. рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

15–16 августа в Центре развития футбола прошла выставка «Лучшие собаки России». На нее заявили 193 собаки, представлявшие около 90 пород и породных разновидностей. На фото — английский бульдог в коляске для животных

15–16 августа в Центре развития футбола прошла выставка «Лучшие собаки России». На нее заявили 193 собаки, представлявшие около 90 пород и породных разновидностей. На фото — английский бульдог в коляске для животных

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для кинологического клуба «Лучшие собаки» мероприятие стало первым в Воронеже. Каждый из двух дней был отдельной выставкой со своими породными рингами и финалом Best in Show

Для кинологического клуба «Лучшие собаки» мероприятие стало первым в Воронеже. Каждый из двух дней был отдельной выставкой со своими породными рингами и финалом Best in Show

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Тем временем 17 августа доля АЗС с бензином в Воронежской области снизилась до 25–30% — так в регионе обозначилась вторая волна топливного кризиса

Тем временем 17 августа доля АЗС с бензином в Воронежской области снизилась до 25–30% — так в регионе обозначилась вторая волна топливного кризиса

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Воронеж столкнулся со второй волной топливного кризиса. Возле работающих АЗС вновь растянулись очереди, а ожидание, по словам водителей, доходило до четырех часов

Воронеж столкнулся со второй волной топливного кризиса. Возле работающих АЗС вновь растянулись очереди, а ожидание, по словам водителей, доходило до четырех часов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Молния в небе над Воронежем во время ночной грозы

Молния в небе над Воронежем во время ночной грозы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Gismeteo, это лето в Воронеже в целом оказалось близким к многолетней норме, а июль выдался особенно дождливым и прохладным

По данным Gismeteo, это лето в Воронеже в целом оказалось близким к многолетней норме, а июль выдался особенно дождливым и прохладным

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

20 августа участники речной экспедиции, приуроченной к презентации экологического отчета Нововоронежской АЭС за 2025 год, прошли по рекам Воронеж и Дон до специального причала станции. На фото — градирни НВАЭС на берегу Дона

20 августа участники речной экспедиции, приуроченной к презентации экологического отчета Нововоронежской АЭС за 2025 год, прошли по рекам Воронеж и Дон до специального причала станции. На фото — градирни НВАЭС на берегу Дона

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Главным развлечением на воде оставался сапсерфинг. На фото — Участники сплава на сапбордах по реке Воронеж

Главным развлечением на воде оставался сапсерфинг. На фото — Участники сплава на сапбордах по реке Воронеж

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пожарная каланча и здание пожарного депо на улице Коммунаров в Ельце

Пожарная каланча и здание пожарного депо на улице Коммунаров в Ельце

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ночной Елец. Праздничная иллюминация на пешеходной улице Мира

Ночной Елец. Праздничная иллюминация на пешеходной улице Мира

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

29 августа на Советской площади в Воронеже прошли финальные события VII фестиваля «Русское лето». В программу вошли лекции, выставки, народные игры и выступления реконструкторов

29 августа на Советской площади в Воронеже прошли финальные события VII фестиваля «Русское лето». В программу вошли лекции, выставки, народные игры и выступления реконструкторов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Русское лето» стало последним крупным фестивалем сезона в Воронеже. На фото — участники реконструкции исторических боев

«Русское лето» стало последним крупным фестивалем сезона в Воронеже. На фото — участники реконструкции исторических боев

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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Иностранные студенты отдыхают в тени в один из жарких июньских дней в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Катер на Воронежском водохранилище

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

2 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев впервые посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе. На площадках парка работают 170 компаний, создавших 1,5 тыс. рабочих мест

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

12 июня более 300 мотоциклистов присоединились к мотопробегу «Виват, Россия!», посвященному Дню России

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

18 июня в воронежском отеле Marriott прошел III Международный общественно-политический форум «Антициклон-2026». Творческие коллективы представили для его участников концертную программу

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В форуме участвовали политики, политологи и журналисты из России и других стран. На фото — региональный политик из Баварии, представитель партии «Альтернатива для Германии» Кристиан Энгель

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Летний Павловск. На фото — Павловский районный краеведческий музей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Причал на Петровской набережной и Чернавский мост вечером

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

27 июня опен-эйр «Музыка мира» в парке «Белый колодец» завершил XV Платоновский фестиваль искусств. Концерт посетили более 2 тыс. зрителей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Открыла «Музыку мира» группа Jupiter & Okwess из Конго, соединившая традиционные конголезские ритмы с фанком, роком и афропопом

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следом выступила мультикультурная группа Kumbia Boruka, впервые выступившая в России. Коллектив объединяет музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Хедлайнером опен-эйра стала фолк-группа Ay Yola из Башкортостана, представившая сценическое переосмысление эпоса «Урал-Батыр»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

30 июня начальник ГУ МВД России по Воронежской области, генерал-майор полиции Максим Петрушин провел первую после назначения пресс-конференцию. Главной оценкой работы полиции он назвал уровень доверия граждан

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Не обошлось летом и без традиционной коммунальной аварии у памятника Славы: 5 июля там был поврежден канализационный коллектор. Годом ранее дорогу раскапывали фактически в том же месте

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

7 июля заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев представил Сергея Филипенко коллективу прокуратуры Воронежской области. До назначения он возглавлял прокуратуру Саратовской области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

9 июля пожарные, спасатели и медики отработали ликвидацию условного возгорания в образовательном центре «Траектория». По легенде учений, пожар начался из-за короткого замыкания в кабинете труда

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В июле Воронежская область столкнулась с первой волной топливного кризиса. К 13 июля бензин АИ-92 был доступен примерно на 40% АЗС региона, АИ-95 — на 37%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из-за ограничений на отпуск топлива водители по нескольку часов ждали заправки и объезжали город в поисках бензина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

15 июля депутаты воронежской гордумы решили перенести празднование Дня города с 19 на 12 сентября из-за проведения выборов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

25 июля «Факел» провел первый матч после возвращения в Российскую премьер-лигу, приняв в Воронеже махачкалинское «Динамо»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первый гол воронежцев после возвращения в РПЛ забил Вячеслав Якимов, отличившийся на 21-й минуте встречи

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Факел» уступил гостям со счетом 1:2. К концу лета команда провела шесть матчей РПЛ и не одержала ни одной победы, набрав два очка

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

26 июля на старт Кубка Воронежской области по джип-триалу «RFC Voronezh. Азия-триал» вышли 24 экипажа из российских регионов и Белоруссии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В августе АО «Прогресс», выпускающее продукцию под брендом «Фрутоняня», открыло на липецкой площадке лабораторию инноваций для изучения сырья. Завод производит около 200 видов продукции общим объемом 300 тыс. т в год

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

9 августа в центре гребли «Буревестник» прошел чемпионат Воронежской области по гребле на лодках «Дракон» Д-20. В заездах на 500 м участвовали 180 спортсменов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

15 августа на пляже Придаченской дамбы впервые в Воронеже прошел фестиваль пляжного волейбола «Комус Гран-при». Турнир собрал 96 спортсменов более чем из десяти городов России. На пяти кортах сыграли 24 мужские и 24 женские пары

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам квалификации участники продолжили борьбу в Суперлиге и Высшей лиге. Общий призовой фонд соревнований составил 300 тыс. рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

15–16 августа в Центре развития футбола прошла выставка «Лучшие собаки России». На нее заявили 193 собаки, представлявшие около 90 пород и породных разновидностей. На фото — английский бульдог в коляске для животных

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для кинологического клуба «Лучшие собаки» мероприятие стало первым в Воронеже. Каждый из двух дней был отдельной выставкой со своими породными рингами и финалом Best in Show

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Тем временем 17 августа доля АЗС с бензином в Воронежской области снизилась до 25–30% — так в регионе обозначилась вторая волна топливного кризиса

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Воронеж столкнулся со второй волной топливного кризиса. Возле работающих АЗС вновь растянулись очереди, а ожидание, по словам водителей, доходило до четырех часов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Молния в небе над Воронежем во время ночной грозы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Gismeteo, это лето в Воронеже в целом оказалось близким к многолетней норме, а июль выдался особенно дождливым и прохладным

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

20 августа участники речной экспедиции, приуроченной к презентации экологического отчета Нововоронежской АЭС за 2025 год, прошли по рекам Воронеж и Дон до специального причала станции. На фото — градирни НВАЭС на берегу Дона

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Главным развлечением на воде оставался сапсерфинг. На фото — Участники сплава на сапбордах по реке Воронеж

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пожарная каланча и здание пожарного депо на улице Коммунаров в Ельце

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ночной Елец. Праздничная иллюминация на пешеходной улице Мира

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

29 августа на Советской площади в Воронеже прошли финальные события VII фестиваля «Русское лето». В программу вошли лекции, выставки, народные игры и выступления реконструкторов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Русское лето» стало последним крупным фестивалем сезона в Воронеже. На фото — участники реконструкции исторических боев

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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