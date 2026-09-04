04.09.2026, 15:34

А с погодой повезло Яркие кадры лета 2026 в объективе «Ъ-Черноземье»

По данным Gismeteo, летний сезон в Черноземье в целом оказался близким к многолетней норме, хотя июль выдался особенно дождливым и прохладным. Но именно поэтому каждый солнечный день, проведенный на улице, казался подарком. Международные форумы и музыкальные фестивали соседствовали с топливным кризисом и коммунальными ЧП. Лето получилось контрастным и насыщенным — от атмосферы больших событий до громких назначений на руководящие посты. Чем еще запомнилсь эти теплые месяцы — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».