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Лето брали боем

Яркие кадры фестиваля «Русское лето» в Воронеже

29 августа в Воронеже прошли финальные мероприятия мультижанрового фестиваля «Русское лето». Дневная программа объединила литературную встречу, исторические реконструкции, художественную выставку, ярмарку мастеров, силовые испытания и площадки военной подготовки. Как на одной площади встретились разные эпохи, народные промыслы, современное искусство и «Туман» группы «Сектор Газа» на старинном инструменте — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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Фестиваль посвятили 440-летию основания крепости Воронеж, 330-летию Военно-морского флота, 110-летию Брусиловского прорыва в Первой мировой войне и 85-летию начала Великой Отечественной войны

Фестиваль посвятили 440-летию основания крепости Воронеж, 330-летию Военно-морского флота, 110-летию Брусиловского прорыва в Первой мировой войне и 85-летию начала Великой Отечественной войны

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Идеологом и вдохновителем «Русского лета» выступил писатель Захар Прилепин; фестиваль проводится в Воронеже с 2019 года

Идеологом и вдохновителем «Русского лета» выступил писатель Захар Прилепин; фестиваль проводится в Воронеже с 2019 года

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Финальные мероприятия прошли на Советской площади у Воронежского концертного зала и собрали более 13 тыс. жителей и гостей города

Финальные мероприятия прошли на Советской площади у Воронежского концертного зала и собрали более 13 тыс. жителей и гостей города

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Центральным событием литературной программы стала презентация книги Захара Прилепина «Чужецарствие», собравшая более 100 человек

Центральным событием литературной программы стала презентация книги Захара Прилепина «Чужецарствие», собравшая более 100 человек

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Гости на презентации книги Захара Прилепина «Чужое царствие»

Гости на презентации книги Захара Прилепина «Чужое царствие»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спортивную часть фестиваля представило движение «Турбо Русичи», на площадке которого гости могли испытать силы в упражнениях со штангой

Спортивную часть фестиваля представило движение «Турбо Русичи», на площадке которого гости могли испытать силы в упражнениях со штангой

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Впервые в фестивале участвовал клуб исторической реконструкции, посвященный скифской эпохе

Впервые в фестивале участвовал клуб исторической реконструкции, посвященный скифской эпохе

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Копию ялбота — большой весельно-парусной шлюпки петровского времени — представили на фестивале впервые

Копию ялбота — большой весельно-парусной шлюпки петровского времени — представили на фестивале впервые

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед началом поединков участники реконструкции размечали площадку для средневекового боя

Перед началом поединков участники реконструкции размечали площадку для средневекового боя

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На выставке «От скифов до русичей» представили предметы быта, оружие и украшения скифов, сарматов и русичей

На выставке «От скифов до русичей» представили предметы быта, оружие и украшения скифов, сарматов и русичей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поединки реконструкторов прошли в рамках турнира по средневековому бою «Воронежская засека»

Поединки реконструкторов прошли в рамках турнира по средневековому бою «Воронежская засека»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На площадке Петровской эпохи развернули военный лагерь и выставку предметов вооружения XVIII века

На площадке Петровской эпохи развернули военный лагерь и выставку предметов вооружения XVIII века

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работы на выставке «Взгляд четырех» представили Сергей Марченко, Петр Скляр, Дмитрий Север и DazBasta Draw

Работы на выставке «Взгляд четырех» представили Сергей Марченко, Петр Скляр, Дмитрий Север и DazBasta Draw

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Художник DazBasta Draw провел для гостей экскурсию по работам выставки «Взгляд четырех»

Художник DazBasta Draw провел для гостей экскурсию по работам выставки «Взгляд четырех»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На площадке Петровской эпохи посетителям показывали строевые приемы и обращение с оружием XVIII века

На площадке Петровской эпохи посетителям показывали строевые приемы и обращение с оружием XVIII века

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На площадке XVI–XVII веков работал «Пушечный двор», где гостям показывали старинное огнестрельное оружие

На площадке XVI–XVII веков работал «Пушечный двор», где гостям показывали старинное огнестрельное оружие

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще одной частью площадки XVI–XVII веков стала фотозона «Боярин в походе»

Еще одной частью площадки XVI–XVII веков стала фотозона «Боярин в походе»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На «Русском лете» состоялись финальные события XI Всероссийского фестиваля «Игрушка-говорушка», объединившего мастеров из разных регионов

На «Русском лете» состоялись финальные события XI Всероссийского фестиваля «Игрушка-говорушка», объединившего мастеров из разных регионов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На ярмарке традиционные русские образы использовали в оформлении современных авторских изделий — от матрешек до сумок

На ярмарке традиционные русские образы использовали в оформлении современных авторских изделий — от матрешек до сумок

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На ремесленной площадке кузнецы знакомили посетителей с традиционными приемами обработки металла

На ремесленной площадке кузнецы знакомили посетителей с традиционными приемами обработки металла

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Реконструкторы воспроизводили не только военную, но и повседневную жизнь прошлых эпох, в том числе приготовление еды в русской печи

Реконструкторы воспроизводили не только военную, но и повседневную жизнь прошлых эпох, в том числе приготовление еды в русской печи

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Воронежскую область на фестивале представили карачунская глиняная игрушка, воронежская заманка и местная матрешка

Воронежскую область на фестивале представили карачунская глиняная игрушка, воронежская заманка и местная матрешка

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Интерактивная программа «Музея морского флота» рассказывала об истории флота XVIII–XIX веков

Интерактивная программа «Музея морского флота» рассказывала об истории флота XVIII–XIX веков

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сергей Марченко представил выполненные углем портреты участников СВО, волонтеров, добровольцев и медиков из проекта «Уголь Донбасса»

Сергей Марченко представил выполненные углем портреты участников СВО, волонтеров, добровольцев и медиков из проекта «Уголь Донбасса»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проект «От скифов до русичей» реализовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Проект «От скифов до русичей» реализовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Центр тактической подготовки» и НВП «Рокот» организовали площадку СВО, где посетителям показывали образцы стрелкового оружия и современной экипировки

«Центр тактической подготовки» и НВП «Рокот» организовали площадку СВО, где посетителям показывали образцы стрелкового оружия и современной экипировки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Военная тема получила продолжение в декоративных изделиях — в том числе в фигурках Чебурашки в современной экипировке

Военная тема получила продолжение в декоративных изделиях — в том числе в фигурках Чебурашки в современной экипировке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На одной из площадок «Русского лета» посетители могли пройти обучение по оказанию первой помощи

На одной из площадок «Русского лета» посетители могли пройти обучение по оказанию первой помощи

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Основатель «Музея забытой музыки» Сергей Плотников исполнил «Туман» группы «Сектор Газа» на старинном инструменте — по его словам, в поддержку «Факела», но музыкальная помощь не сработала: воронежцы уступили «Зениту» 0:1

Основатель «Музея забытой музыки» Сергей Плотников исполнил «Туман» группы «Сектор Газа» на старинном инструменте — по его словам, в поддержку «Факела», но музыкальная помощь не сработала: воронежцы уступили «Зениту» 0:1

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо турнирных поединков, программа «Воронежской засеки» включала мастер-классы по средневековому бою

Помимо турнирных поединков, программа «Воронежской засеки» включала мастер-классы по средневековому бою

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Авторы выставки «Взгляд четырех» предложили разные визуальные трактовки современного героизма и событий новейшей истории

Авторы выставки «Взгляд четырех» предложили разные визуальные трактовки современного героизма и событий новейшей истории

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Сегодня кажется, что ребенок приходит и смотрит на эти реконструкции и игры, а завтра он уже волонтер, солдат, герой»,— сказал Захар Прилепин о задаче фестиваля

«Сегодня кажется, что ребенок приходит и смотрит на эти реконструкции и игры, а завтра он уже волонтер, солдат, герой»,— сказал Захар Прилепин о задаче фестиваля

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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Фестиваль посвятили 440-летию основания крепости Воронеж, 330-летию Военно-морского флота, 110-летию Брусиловского прорыва в Первой мировой войне и 85-летию начала Великой Отечественной войны

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Идеологом и вдохновителем «Русского лета» выступил писатель Захар Прилепин; фестиваль проводится в Воронеже с 2019 года

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Финальные мероприятия прошли на Советской площади у Воронежского концертного зала и собрали более 13 тыс. жителей и гостей города

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Центральным событием литературной программы стала презентация книги Захара Прилепина «Чужецарствие», собравшая более 100 человек

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Гости на презентации книги Захара Прилепина «Чужое царствие»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спортивную часть фестиваля представило движение «Турбо Русичи», на площадке которого гости могли испытать силы в упражнениях со штангой

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Впервые в фестивале участвовал клуб исторической реконструкции, посвященный скифской эпохе

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Копию ялбота — большой весельно-парусной шлюпки петровского времени — представили на фестивале впервые

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед началом поединков участники реконструкции размечали площадку для средневекового боя

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На выставке «От скифов до русичей» представили предметы быта, оружие и украшения скифов, сарматов и русичей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поединки реконструкторов прошли в рамках турнира по средневековому бою «Воронежская засека»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На площадке Петровской эпохи развернули военный лагерь и выставку предметов вооружения XVIII века

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работы на выставке «Взгляд четырех» представили Сергей Марченко, Петр Скляр, Дмитрий Север и DazBasta Draw

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Художник DazBasta Draw провел для гостей экскурсию по работам выставки «Взгляд четырех»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На площадке Петровской эпохи посетителям показывали строевые приемы и обращение с оружием XVIII века

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На площадке XVI–XVII веков работал «Пушечный двор», где гостям показывали старинное огнестрельное оружие

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще одной частью площадки XVI–XVII веков стала фотозона «Боярин в походе»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На «Русском лете» состоялись финальные события XI Всероссийского фестиваля «Игрушка-говорушка», объединившего мастеров из разных регионов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На ярмарке традиционные русские образы использовали в оформлении современных авторских изделий — от матрешек до сумок

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На ремесленной площадке кузнецы знакомили посетителей с традиционными приемами обработки металла

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Реконструкторы воспроизводили не только военную, но и повседневную жизнь прошлых эпох, в том числе приготовление еды в русской печи

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Воронежскую область на фестивале представили карачунская глиняная игрушка, воронежская заманка и местная матрешка

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Интерактивная программа «Музея морского флота» рассказывала об истории флота XVIII–XIX веков

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сергей Марченко представил выполненные углем портреты участников СВО, волонтеров, добровольцев и медиков из проекта «Уголь Донбасса»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проект «От скифов до русичей» реализовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Центр тактической подготовки» и НВП «Рокот» организовали площадку СВО, где посетителям показывали образцы стрелкового оружия и современной экипировки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Военная тема получила продолжение в декоративных изделиях — в том числе в фигурках Чебурашки в современной экипировке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На одной из площадок «Русского лета» посетители могли пройти обучение по оказанию первой помощи

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Основатель «Музея забытой музыки» Сергей Плотников исполнил «Туман» группы «Сектор Газа» на старинном инструменте — по его словам, в поддержку «Факела», но музыкальная помощь не сработала: воронежцы уступили «Зениту» 0:1

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо турнирных поединков, программа «Воронежской засеки» включала мастер-классы по средневековому бою

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Авторы выставки «Взгляд четырех» предложили разные визуальные трактовки современного героизма и событий новейшей истории

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Сегодня кажется, что ребенок приходит и смотрит на эти реконструкции и игры, а завтра он уже волонтер, солдат, герой»,— сказал Захар Прилепин о задаче фестиваля

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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