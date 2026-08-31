Лето брали боем
Яркие кадры фестиваля «Русское лето» в Воронеже
29 августа в Воронеже прошли финальные мероприятия мультижанрового фестиваля «Русское лето». Дневная программа объединила литературную встречу, исторические реконструкции, художественную выставку, ярмарку мастеров, силовые испытания и площадки военной подготовки. Как на одной площади встретились разные эпохи, народные промыслы, современное искусство и «Туман» группы «Сектор Газа» на старинном инструменте — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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