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Кубок и звезды

«Волгарь» обыграл в Астрахани «Спартак» из Нальчика со счетом 3:0

Астраханский «Волгарь» уверенно обыграл «Спартак» из Нальчика в третьем раунде пути регионов ФОНБЕТ Кубка России. Встреча на домашней арене при 13,6 тыс. зрителей завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Матчу предшествовал фестиваль болельщиков FONFEST, в рамках которого был представлен хрустальный трофей. Кубок в Астрахань доставили амбассадоры РФС Андрей Аршавин, Юрий Жирков и Маринато Гильерме. Для зрителей также выступили группа «Браво» и заслуженный артист России астраханец Дмитрий Дюжев, исполнивший гимн страны. Подробности и атмосфера праздника — в фоторепортаже «Ъ — Средняя Волга».
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«Волгарь» из Астрахани принимал гостей из Нальчика на стадионе «Центральный»

«Волгарь» из Астрахани принимал гостей из Нальчика на стадионе «Центральный»

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Матч в Астрахани посмотрели 13,6 тыс. зрителей

Матч в Астрахани посмотрели 13,6 тыс. зрителей

Фото: Марина Окорокова, Коммерсантъ / Коммерсантъ

Хрустальный кубок привезли в Астрахань в рамках трофи-тура ФОНБЕТ

Хрустальный кубок привезли в Астрахань в рамках трофи-тура ФОНБЕТ

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Перед болельщиками в Астрахани выступила легендарная группа «Браво»

Перед болельщиками в Астрахани выступила легендарная группа «Браво»

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

«Волгарь» — футбольный клуб из Астрахани с полувековой историей

«Волгарь» — футбольный клуб из Астрахани с полувековой историей

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Такого количества зрителей стадион «Центральный» не видел с 2015 года

Такого количества зрителей стадион «Центральный» не видел с 2015 года

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Игру «Волгаря» и «Спартака» из Нальчика посмотрели 13,6 тыс. зрителей

Игру «Волгаря» и «Спартака» из Нальчика посмотрели 13,6 тыс. зрителей

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Матч стал центральным в третьем раунде Пути регионов Кубка России

Матч стал центральным в третьем раунде Пути регионов Кубка России

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Стадион «Центральный» вмещает 18 тыс. зрителей

Стадион «Центральный» вмещает 18 тыс. зрителей

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Футбольный матч «Волгарь» — «Спартак-Нальчик» прошел в Астрахани

Футбольный матч «Волгарь» — «Спартак-Нальчик» прошел в Астрахани

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

«Браво» выступила на разогреве перед матчем «Волгарь» — «Спартак-Нальчик»

«Браво» выступила на разогреве перед матчем «Волгарь» — «Спартак-Нальчик»

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Астраханские коллективы также приняли участие в открытии матча

Астраханские коллективы также приняли участие в открытии матча

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

В следующем раунде Кубка России астраханский «Волгарь» сыграет «Волгой» из Ульяновска

В следующем раунде Кубка России астраханский «Волгарь» сыграет «Волгой» из Ульяновска

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

26 августа астраханский «Волгарь» принял дома «Спартак» из Нальчика

26 августа астраханский «Волгарь» принял дома «Спартак» из Нальчика

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Гимн России исполнил заслуженный артист РФ — астраханец Дмитрий Дюжев

Гимн России исполнил заслуженный артист РФ — астраханец Дмитрий Дюжев

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Голы забили Артем Юран, Данил Аносов и Дмитрий Иванов

Голы забили Артем Юран, Данил Аносов и Дмитрий Иванов

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Маскот астраханского «Волгаря» — Анатолий

Маскот астраханского «Волгаря» — Анатолий

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Встреча прошла в Астрахани и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев

Встреча прошла в Астрахани и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Все три гола астраханцы забили во втором тайме

Все три гола астраханцы забили во втором тайме

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

После матча в Астрахани «Спартак-Нальчик» встретится 29 августа с «Севастополем»

После матча в Астрахани «Спартак-Нальчик» встретится 29 августа с «Севастополем»

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Матч в Астрахани завершился победой «Волгаря» со счетом 3:0

Матч в Астрахани завершился победой «Волгаря» со счетом 3:0

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Лучшим игроком матча стал Данил Аносов из астраханского «Волгаря»

Лучшим игроком матча стал Данил Аносов из астраханского «Волгаря»

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

«Волгарь» из Астрахани принимал гостей из Нальчика на стадионе «Центральный»

«Волгарь» из Астрахани принимал гостей из Нальчика на стадионе «Центральный»

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

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«Волгарь» из Астрахани принимал гостей из Нальчика на стадионе «Центральный»

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Матч в Астрахани посмотрели 13,6 тыс. зрителей

Фото: Марина Окорокова, Коммерсантъ / Коммерсантъ

Хрустальный кубок привезли в Астрахань в рамках трофи-тура ФОНБЕТ

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Перед болельщиками в Астрахани выступила легендарная группа «Браво»

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

«Волгарь» — футбольный клуб из Астрахани с полувековой историей

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Такого количества зрителей стадион «Центральный» не видел с 2015 года

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Игру «Волгаря» и «Спартака» из Нальчика посмотрели 13,6 тыс. зрителей

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Матч стал центральным в третьем раунде Пути регионов Кубка России

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Стадион «Центральный» вмещает 18 тыс. зрителей

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Футбольный матч «Волгарь» — «Спартак-Нальчик» прошел в Астрахани

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

«Браво» выступила на разогреве перед матчем «Волгарь» — «Спартак-Нальчик»

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Астраханские коллективы также приняли участие в открытии матча

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

В следующем раунде Кубка России астраханский «Волгарь» сыграет «Волгой» из Ульяновска

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

26 августа астраханский «Волгарь» принял дома «Спартак» из Нальчика

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Гимн России исполнил заслуженный артист РФ — астраханец Дмитрий Дюжев

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Голы забили Артем Юран, Данил Аносов и Дмитрий Иванов

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Маскот астраханского «Волгаря» — Анатолий

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Встреча прошла в Астрахани и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Все три гола астраханцы забили во втором тайме

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

После матча в Астрахани «Спартак-Нальчик» встретится 29 августа с «Севастополем»

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Матч в Астрахани завершился победой «Волгаря» со счетом 3:0

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

Лучшим игроком матча стал Данил Аносов из астраханского «Волгаря»

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

«Волгарь» из Астрахани принимал гостей из Нальчика на стадионе «Центральный»

Фото: Марина Окорокова / Коммерсантъ

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