27.08.2026, 13:43

Кубок и звезды «Волгарь» обыграл в Астрахани «Спартак» из Нальчика со счетом 3:0

Астраханский «Волгарь» уверенно обыграл «Спартак» из Нальчика в третьем раунде пути регионов ФОНБЕТ Кубка России. Встреча на домашней арене при 13,6 тыс. зрителей завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Матчу предшествовал фестиваль болельщиков FONFEST, в рамках которого был представлен хрустальный трофей. Кубок в Астрахань доставили амбассадоры РФС Андрей Аршавин, Юрий Жирков и Маринато Гильерме. Для зрителей также выступили группа «Браво» и заслуженный артист России астраханец Дмитрий Дюжев, исполнивший гимн страны. Подробности и атмосфера праздника — в фоторепортаже «Ъ — Средняя Волга».