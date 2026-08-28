По формуле Шухова

Одним из поздних воплощений разработанной Шуховым гиперболоидной системы стала башня, смонтированная в Выксе в 1933–1934 годах. Она входила в систему водоснабжения одного из мартеновских цехов, а в 1970-х годах утратила производственное значение. Для реставрации и переноса сооружение разобрали более чем на 500 элементов, восстановили и собрали на новом месте. На фото — жители Выксы у отреставрированной башни Владимира Шухова в «Шухов-парке»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ