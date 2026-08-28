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По формуле Шухова

Как инженер из Грайворона изменил промышленность и архитектуру

28 августа исполняется 173 года со дня рождения Владимира Шухова — инженера и изобретателя, родившегося в Грайвороне Курской губернии, на территории нынешней Белгородской области. Его разработки охватывали нефтяную промышленность, судостроение и строительство. Одни созданные при его участии сооружения продолжают использоваться, другие — получили новые функции или сохраняются как памятники инженерной мысли. Как возникали проекты Шухова и как они выглядят спустя десятилетия — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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В 1876 году Владимир Шухов окончил Императорское Московское техническое училище с золотой медалью. По воспоминаниям его дочери Веры Шуховой-Лапшиной, он занимался спортом и был чемпионом Москвы по велосипедным гонкам. На фото — Владимир Шухов на велосипеде, Москва, 1880-е годы

В 1876 году Владимир Шухов окончил Императорское Московское техническое училище с золотой медалью. По воспоминаниям его дочери Веры Шуховой-Лапшиной, он занимался спортом и был чемпионом Москвы по велосипедным гонкам. На фото — Владимир Шухов на велосипеде, Москва, 1880-е годы

Фото: Фонд «Шуховская башня», личный архив В.Г. Шухова

После поездки на Всемирную выставку в Филадельфии и недолгой работы на железной дороге Шухов осенью 1878 года отправился в Баку, где занялся всей технологической цепочкой работы с нефтью. Для перевозки нефти по воде разрабатывал нефтеналивные баржи — созданные им методы расчета позволили строить на Саратовской верфи суда длиной до 170 м. На фото — баржи конструкции Владимира Шухова на Саратовской верфи, 1893–1894 годы

После поездки на Всемирную выставку в Филадельфии и недолгой работы на железной дороге Шухов осенью 1878 года отправился в Баку, где занялся всей технологической цепочкой работы с нефтью. Для перевозки нефти по воде разрабатывал нефтеналивные баржи — созданные им методы расчета позволили строить на Саратовской верфи суда длиной до 170 м. На фото — баржи конструкции Владимира Шухова на Саратовской верфи, 1893–1894 годы

Фото: Фонд «Шуховская башня», личный архив В.Г. Шухова

Другим направлением работы Шухова стала переработка нефти. В 1891 году он и инженер Сергей Гаврилов получили привилегию на приборы для непрерывной дробной перегонки нефти. В 1929–1934 годах Шухов вместе с инженером Капелюшниковым проектировал, а затем консультировал строительство установок завода «Советский крекинг» в Баку. На фото — крекинговая установка системы Владимира Шухова в Баку

Другим направлением работы Шухова стала переработка нефти. В 1891 году он и инженер Сергей Гаврилов получили привилегию на приборы для непрерывной дробной перегонки нефти. В 1929–1934 годах Шухов вместе с инженером Капелюшниковым проектировал, а затем консультировал строительство установок завода «Советский крекинг» в Баку. На фото — крекинговая установка системы Владимира Шухова в Баку

Фото: Общественное достояние / РГАНТД / Wikimedia Commons

Строительные разработки Шухова впервые были масштабно представлены на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде. По его проектам возвели восемь павильонов с новаторскими сетчатыми перекрытиями. На фото — ротонда и прямоугольный павильон с висячими сетчатыми перекрытиями конструкции Владимира Шухова

Строительные разработки Шухова впервые были масштабно представлены на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде. По его проектам возвели восемь павильонов с новаторскими сетчатыми перекрытиями. На фото — ротонда и прямоугольный павильон с висячими сетчатыми перекрытиями конструкции Владимира Шухова

Фото: Общественное достояние / Фотографическая фирма «Шерер, Набгольц и Ко.» / Wikimedia Commons

Одной из самых заметных конструкций Нижегородской выставки стала первая в мире сетчатая башня в форме гиперболоида. Она служила водонапорной башней и смотровой площадкой, а решетчатая оболочка обеспечивала прочность при сравнительно небольшом расходе металла. На фото — первая гиперболоидная башня Владимира Шухова на территории выставки, 1896 год

Одной из самых заметных конструкций Нижегородской выставки стала первая в мире сетчатая башня в форме гиперболоида. Она служила водонапорной башней и смотровой площадкой, а решетчатая оболочка обеспечивала прочность при сравнительно небольшом расходе металла. На фото — первая гиперболоидная башня Владимира Шухова на территории выставки, 1896 год

Фото: фонд "Шуховская башня"

История первой гиперболоидной башни не закончилась вместе с выставкой. Сооружение приобрел промышленник и меценат Юрий Нечаев-Мальцов и перевез в свое имение Полибино в нынешней Липецкой области, где башня сохранилась до наших дней. На фото — первая гиперболоидная башня Владимира Шухова в усадьбе Полибино

История первой гиперболоидной башни не закончилась вместе с выставкой. Сооружение приобрел промышленник и меценат Юрий Нечаев-Мальцов и перевез в свое имение Полибино в нынешней Липецкой области, где башня сохранилась до наших дней. На фото — первая гиперболоидная башня Владимира Шухова в усадьбе Полибино

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ  /  купить фото

После Нижегородской выставки Шухов продолжил развивать сетчатые конструкции. Уже в 1897 году на чугуноплавильном заводе в Выксе он применил стальное сетчатое покрытие двоякой кривизны, напоминающее наполненный ветром парус. На фото — сетчатые перекрытия листопрокатного цеха и цеха сушки песка Выксунского металлургического завода

После Нижегородской выставки Шухов продолжил развивать сетчатые конструкции. Уже в 1897 году на чугуноплавильном заводе в Выксе он применил стальное сетчатое покрытие двоякой кривизны, напоминающее наполненный ветром парус. На фото — сетчатые перекрытия листопрокатного цеха и цеха сушки песка Выксунского металлургического завода

Фото: фонд "Шуховская башня"

Многие дореволюционные проекты Шухов реализовал как главный инженер Строительной конторы Александра Бари, где работал с 1880 года. При конторе с 1884 года действовал котлостроительный завод; после национализации предприятие стало заводом «Парострой», а позднее его московский комплекс вошел в состав завода «Динамо». Шухов увлекался фотографией и снимал производство стереокамерой

Многие дореволюционные проекты Шухов реализовал как главный инженер Строительной конторы Александра Бари, где работал с 1880 года. При конторе с 1884 года действовал котлостроительный завод; после национализации предприятие стало заводом «Парострой», а позднее его московский комплекс вошел в состав завода «Динамо». Шухов увлекался фотографией и снимал производство стереокамерой

Фото: Фонд «Шуховская башня», личный архив В.Г. Шухова

Разработанные Шуховым конструкции применялись не только в промышленности, но и в крупных общественных зданиях. Для московского Музея изящных искусств инженер разработал металлические светопрозрачные перекрытия залов и участвовал в создании системы отопления. Строительство музея продолжалось с 1898 по 1912 год. На фото — строительство Музея изящных искусств имени императора Александра III, нынешнего ГМИИ имени Пушкина, 1911 год

Разработанные Шуховым конструкции применялись не только в промышленности, но и в крупных общественных зданиях. Для московского Музея изящных искусств инженер разработал металлические светопрозрачные перекрытия залов и участвовал в создании системы отопления. Строительство музея продолжалось с 1898 по 1912 год. На фото — строительство Музея изящных искусств имени императора Александра III, нынешнего ГМИИ имени Пушкина, 1911 год

Фото: Фонд «Шуховская башня», личный архив В.Г. Шухова

Стеклянная кровля музея обеспечивала естественное освещение залов второго этажа и двух внутренних двориков. Электрический свет в первоначальной экспозиции не предусматривался: считалось, что осматривать скульптуру следует днем. Архитектурным прообразом Итальянского дворика стал внутренний двор флорентийского Палаццо Барджелло. На фото — Итальянский дворик ГМИИ имени Пушкина в наши дни

Стеклянная кровля музея обеспечивала естественное освещение залов второго этажа и двух внутренних двориков. Электрический свет в первоначальной экспозиции не предусматривался: считалось, что осматривать скульптуру следует днем. Архитектурным прообразом Итальянского дворика стал внутренний двор флорентийского Палаццо Барджелло. На фото — Итальянский дворик ГМИИ имени Пушкина в наши дни

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Светопрозрачные конструкции Шухова использовались и в других культурных зданиях. В 1911 году во дворе Московского училища живописи, ваяния и зодчества возвели выставочный зал по проекту архитектора Николая Курдюкова, застекленную крышу которого проектировал Шухов. Сооружение не сохранилось: в 2014 году его остатки снесли во время реконструкции. На фото — строительство выставочного зала на Мясницкой улице, 1911 год

Светопрозрачные конструкции Шухова использовались и в других культурных зданиях. В 1911 году во дворе Московского училища живописи, ваяния и зодчества возвели выставочный зал по проекту архитектора Николая Курдюкова, застекленную крышу которого проектировал Шухов. Сооружение не сохранилось: в 2014 году его остатки снесли во время реконструкции. На фото — строительство выставочного зала на Мясницкой улице, 1911 год

Фото: Фонд «Шуховская башня», личный архив В.Г. Шухова

Свои инженерные решения Шухов обосновывал и в теории. В работе 1897 года «Стропила» он рассматривал рациональные типы прямолинейных стропильных ферм и теорию арочных ферм. Поиск экономичных конструкций нашел воплощение в стеклянной крыше главного аудиторного корпуса Московских высших женских курсов, открытого в 1913 году. На фото — светопрозрачный потолок конструкции Владимира Шухова в здании курсов на Малой Царицынской, нынешней Малой Пироговской улице, 1913 год

Свои инженерные решения Шухов обосновывал и в теории. В работе 1897 года «Стропила» он рассматривал рациональные типы прямолинейных стропильных ферм и теорию арочных ферм. Поиск экономичных конструкций нашел воплощение в стеклянной крыше главного аудиторного корпуса Московских высших женских курсов, открытого в 1913 году. На фото — светопрозрачный потолок конструкции Владимира Шухова в здании курсов на Малой Царицынской, нынешней Малой Пироговской улице, 1913 год

Фото: Фонд «Шуховская башня», личный архив В.Г. Шухова

Опыт работы с большепролетными перекрытиями Шухов применил и в железнодорожном строительстве. При возведении Брянского вокзала архитектор Иван Рерберг отвечал за здание, а Шухов — за арочное светопрозрачное перекрытие над путями и пассажирскими платформами. На фото — строительство дебаркадера Брянского, ныне Киевского, вокзала в Москве, март 1915 года

Опыт работы с большепролетными перекрытиями Шухов применил и в железнодорожном строительстве. При возведении Брянского вокзала архитектор Иван Рерберг отвечал за здание, а Шухов — за арочное светопрозрачное перекрытие над путями и пассажирскими платформами. На фото — строительство дебаркадера Брянского, ныне Киевского, вокзала в Москве, март 1915 года

Фото: личный архив В.Г. Шухова

Дебаркадер Киевского вокзала сохранился до наших дней, но лишь частично состоит из оригинальных конструкций. В ходе реконструкции 2003–2004 годов большую часть клепаных стальных арок заменили сварными, сохранив четыре подлинные арки у здания вокзала. Стеклянное покрытие сменили прозрачным поликарбонатом. На фото — дебаркадер Киевского вокзала в наши дни

Дебаркадер Киевского вокзала сохранился до наших дней, но лишь частично состоит из оригинальных конструкций. В ходе реконструкции 2003–2004 годов большую часть клепаных стальных арок заменили сварными, сохранив четыре подлинные арки у здания вокзала. Стеклянное покрытие сменили прозрачным поликарбонатом. На фото — дебаркадер Киевского вокзала в наши дни

Фото: Виктор Кручинин / Коммерсантъ  /  купить фото

Железнодорожные проекты Шухова не ограничивались вокзальными перекрытиями. С 1892 года он разрабатывал типовые металлические конструкции для мостовых пролетов длиной от 25 до 100 м. Под его руководством на российских железных дорогах построили более 400 мостов. На фото — железнодорожный мост конструкции Владимира Шухова через реку Аше в районе Сочи, 1988 год

Железнодорожные проекты Шухова не ограничивались вокзальными перекрытиями. С 1892 года он разрабатывал типовые металлические конструкции для мостовых пролетов длиной от 25 до 100 м. Под его руководством на российских железных дорогах построили более 400 мостов. На фото — железнодорожный мост конструкции Владимира Шухова через реку Аше в районе Сочи, 1988 год

Фото: Graefe / Wikimedia Commons

Следующим масштабным московским проектом Шухова стала радиобашня на Шаболовке. Инженер представил ее проект в 1919 году, а строительство развернулось в 1920-м. Согласно дневнику Шухова, 29 июня 1921 года при подъеме четвертой секции сломалась третья, после чего упавшая конструкция повредила две нижние секции. На фото — Шаболовская башня после аварии

Следующим масштабным московским проектом Шухова стала радиобашня на Шаболовке. Инженер представил ее проект в 1919 году, а строительство развернулось в 1920-м. Согласно дневнику Шухова, 29 июня 1921 года при подъеме четвертой секции сломалась третья, после чего упавшая конструкция повредила две нижние секции. На фото — Шаболовская башня после аварии

Фото: Общественное достояние / Владимир Шухов / Wikimedia Commons

После аварии строительство башни продолжилось. Каждую следующую секцию собирали на земле внутри уже установленной нижней, а затем поднимали лебедками. Такой телескопический метод позволял вести монтаж без строительных лесов и подъемных кранов. На фото — подъем пятой секции башни радиостанции имени Коминтерна на Шаболовке, декабрь 1921 года

После аварии строительство башни продолжилось. Каждую следующую секцию собирали на земле внутри уже установленной нижней, а затем поднимали лебедками. Такой телескопический метод позволял вести монтаж без строительных лесов и подъемных кранов. На фото — подъем пятой секции башни радиостанции имени Коминтерна на Шаболовке, декабрь 1921 года

Фото: Фонд «Шуховская башня», личный архив В.Г. Шухова

Первоначальный проект Шухова предусматривал девять гиперболоидных секций и высоту 350 м, однако из-за дефицита металла конструкцию сократили до шести секций. Строительство последней секции завершилось в феврале 1922 года, а 19 марта с башни началась трансляция радиопередач. На фото — завершенная Шаболовская башня, 1925 год

Первоначальный проект Шухова предусматривал девять гиперболоидных секций и высоту 350 м, однако из-за дефицита металла конструкцию сократили до шести секций. Строительство последней секции завершилось в феврале 1922 года, а 19 марта с башни началась трансляция радиопередач. На фото — завершенная Шаболовская башня, 1925 год

Фото: Общественное достояние / Wide World Photos / Wikimedia Commons

Радиовещание стало только первым этапом истории Шаболовской башни. В 1938 году у ее подножия оборудовали Московский телецентр, а 10 марта 1939 года начались регулярные телевизионные передачи. Силуэт сооружения на протяжении нескольких десятилетий служил эмблемой советского телевидения и появлялся в заставках телепередач. На фото — вид вниз изнутри Шаболовской башни

Радиовещание стало только первым этапом истории Шаболовской башни. В 1938 году у ее подножия оборудовали Московский телецентр, а 10 марта 1939 года начались регулярные телевизионные передачи. Силуэт сооружения на протяжении нескольких десятилетий служил эмблемой советского телевидения и появлялся в заставках телепередач. На фото — вид вниз изнутри Шаболовской башни

Фото: Станислав Залесов / Коммерсантъ  /  купить фото

Строительством радиобашни работа Шухова в Москве не завершилась. В конце 1920-х архитектор Константин Мельников разработал планировку Бахметьевского гаража, позволявшую автобусам двигаться без заднего хода. Шухов спроектировал металлический каркас крыши здания площадью более 8,5 тыс. кв. м, опиравшийся всего на 18 колонн. С 2012 года в здании работает Еврейский музей и центр толерантности. На фото — Бахметьевский гараж в Москве

Строительством радиобашни работа Шухова в Москве не завершилась. В конце 1920-х архитектор Константин Мельников разработал планировку Бахметьевского гаража, позволявшую автобусам двигаться без заднего хода. Шухов спроектировал металлический каркас крыши здания площадью более 8,5 тыс. кв. м, опиравшийся всего на 18 колонн. С 2012 года в здании работает Еврейский музей и центр толерантности. На фото — Бахметьевский гараж в Москве

Еще одним проектом конца 1920-х годов стал переход линии электропередачи через Оку под Дзержинском. В 1927–1929 годах по проекту и под руководством Шухова возвели три пары гиперболоидных башен-опор разной высоты. До наших дней сохранилась одна 128-метровая опора. После реконструкции в 2020 году ее оборудовали динамической подсветкой из 23 тыс. светодиодов. На фото — Шуховская башня на Оке после реконструкции

Еще одним проектом конца 1920-х годов стал переход линии электропередачи через Оку под Дзержинском. В 1927–1929 годах по проекту и под руководством Шухова возвели три пары гиперболоидных башен-опор разной высоты. До наших дней сохранилась одна 128-метровая опора. После реконструкции в 2020 году ее оборудовали динамической подсветкой из 23 тыс. светодиодов. На фото — Шуховская башня на Оке после реконструкции

Фото: «Россети»

Одной из последних крупных работ Шухова стало участие в выпрямлении накренившегося минарета медресе Улугбека в Самарканде. Идею выпрямления минарета без разборки предложил самаркандский архитектор Михаил Мауэр, а второй инженерный проект на ее основе разработал Шухов; детали операции они обсуждали совместно. Выпрямление началось 7 января и завершилось 11 января 1932 года. На фото — площадь Регистан в Самарканде; медресе Улугбека расположено слева

Одной из последних крупных работ Шухова стало участие в выпрямлении накренившегося минарета медресе Улугбека в Самарканде. Идею выпрямления минарета без разборки предложил самаркандский архитектор Михаил Мауэр, а второй инженерный проект на ее основе разработал Шухов; детали операции они обсуждали совместно. Выпрямление началось 7 января и завершилось 11 января 1932 года. На фото — площадь Регистан в Самарканде; медресе Улугбека расположено слева

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

В 1929 году Шухов стал почетным членом Академии наук СССР и лауреатом премии имени Ленина. Тогда же он передал государству права на остававшиеся у него действующие патенты. 8 октября 1932 года ВЦИК присвоил инженеру звание Героя Труда. Ночью 27 января 1939 года Шухов получил тяжелые ожоги при несчастном случае со свечой и умер 2 февраля в возрасте 85 лет

В 1929 году Шухов стал почетным членом Академии наук СССР и лауреатом премии имени Ленина. Тогда же он передал государству права на остававшиеся у него действующие патенты. 8 октября 1932 года ВЦИК присвоил инженеру звание Героя Труда. Ночью 27 января 1939 года Шухов получил тяжелые ожоги при несчастном случае со свечой и умер 2 февраля в возрасте 85 лет

Фото: Фонд «Шуховская башня», личный архив В.Г. Шухова

Одним из поздних воплощений разработанной Шуховым гиперболоидной системы стала башня, смонтированная в Выксе в 1933–1934 годах. Она входила в систему водоснабжения одного из мартеновских цехов, а в 1970-х годах утратила производственное значение. Для реставрации и переноса сооружение разобрали более чем на 500 элементов, восстановили и собрали на новом месте. На фото — жители Выксы у отреставрированной башни Владимира Шухова в «Шухов-парке»

Одним из поздних воплощений разработанной Шуховым гиперболоидной системы стала башня, смонтированная в Выксе в 1933–1934 годах. Она входила в систему водоснабжения одного из мартеновских цехов, а в 1970-х годах утратила производственное значение. Для реставрации и переноса сооружение разобрали более чем на 500 элементов, восстановили и собрали на новом месте. На фото — жители Выксы у отреставрированной башни Владимира Шухова в «Шухов-парке»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Имя Шухова носит международный аэропорт Белгород: оно было присвоено указом президента России 31 мая 2019 года. Так память об инженере закрепилась в одном из главных транспортных объектов его родного региона. На фото — пассажирский терминал международного аэропорта Белгород имени Шухова

Имя Шухова носит международный аэропорт Белгород: оно было присвоено указом президента России 31 мая 2019 года. Так память об инженере закрепилась в одном из главных транспортных объектов его родного региона. На фото — пассажирский терминал международного аэропорта Белгород имени Шухова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

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В 1876 году Владимир Шухов окончил Императорское Московское техническое училище с золотой медалью. По воспоминаниям его дочери Веры Шуховой-Лапшиной, он занимался спортом и был чемпионом Москвы по велосипедным гонкам. На фото — Владимир Шухов на велосипеде, Москва, 1880-е годы

Фото: Фонд «Шуховская башня», личный архив В.Г. Шухова

После поездки на Всемирную выставку в Филадельфии и недолгой работы на железной дороге Шухов осенью 1878 года отправился в Баку, где занялся всей технологической цепочкой работы с нефтью. Для перевозки нефти по воде разрабатывал нефтеналивные баржи — созданные им методы расчета позволили строить на Саратовской верфи суда длиной до 170 м. На фото — баржи конструкции Владимира Шухова на Саратовской верфи, 1893–1894 годы

Фото: Фонд «Шуховская башня», личный архив В.Г. Шухова

Другим направлением работы Шухова стала переработка нефти. В 1891 году он и инженер Сергей Гаврилов получили привилегию на приборы для непрерывной дробной перегонки нефти. В 1929–1934 годах Шухов вместе с инженером Капелюшниковым проектировал, а затем консультировал строительство установок завода «Советский крекинг» в Баку. На фото — крекинговая установка системы Владимира Шухова в Баку

Фото: Общественное достояние / РГАНТД / Wikimedia Commons

Строительные разработки Шухова впервые были масштабно представлены на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде. По его проектам возвели восемь павильонов с новаторскими сетчатыми перекрытиями. На фото — ротонда и прямоугольный павильон с висячими сетчатыми перекрытиями конструкции Владимира Шухова

Фото: Общественное достояние / Фотографическая фирма «Шерер, Набгольц и Ко.» / Wikimedia Commons

Одной из самых заметных конструкций Нижегородской выставки стала первая в мире сетчатая башня в форме гиперболоида. Она служила водонапорной башней и смотровой площадкой, а решетчатая оболочка обеспечивала прочность при сравнительно небольшом расходе металла. На фото — первая гиперболоидная башня Владимира Шухова на территории выставки, 1896 год

Фото: фонд "Шуховская башня"

История первой гиперболоидной башни не закончилась вместе с выставкой. Сооружение приобрел промышленник и меценат Юрий Нечаев-Мальцов и перевез в свое имение Полибино в нынешней Липецкой области, где башня сохранилась до наших дней. На фото — первая гиперболоидная башня Владимира Шухова в усадьбе Полибино

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ  /  купить фото

После Нижегородской выставки Шухов продолжил развивать сетчатые конструкции. Уже в 1897 году на чугуноплавильном заводе в Выксе он применил стальное сетчатое покрытие двоякой кривизны, напоминающее наполненный ветром парус. На фото — сетчатые перекрытия листопрокатного цеха и цеха сушки песка Выксунского металлургического завода

Фото: фонд "Шуховская башня"

Многие дореволюционные проекты Шухов реализовал как главный инженер Строительной конторы Александра Бари, где работал с 1880 года. При конторе с 1884 года действовал котлостроительный завод; после национализации предприятие стало заводом «Парострой», а позднее его московский комплекс вошел в состав завода «Динамо». Шухов увлекался фотографией и снимал производство стереокамерой

Фото: Фонд «Шуховская башня», личный архив В.Г. Шухова

Разработанные Шуховым конструкции применялись не только в промышленности, но и в крупных общественных зданиях. Для московского Музея изящных искусств инженер разработал металлические светопрозрачные перекрытия залов и участвовал в создании системы отопления. Строительство музея продолжалось с 1898 по 1912 год. На фото — строительство Музея изящных искусств имени императора Александра III, нынешнего ГМИИ имени Пушкина, 1911 год

Фото: Фонд «Шуховская башня», личный архив В.Г. Шухова

Стеклянная кровля музея обеспечивала естественное освещение залов второго этажа и двух внутренних двориков. Электрический свет в первоначальной экспозиции не предусматривался: считалось, что осматривать скульптуру следует днем. Архитектурным прообразом Итальянского дворика стал внутренний двор флорентийского Палаццо Барджелло. На фото — Итальянский дворик ГМИИ имени Пушкина в наши дни

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Светопрозрачные конструкции Шухова использовались и в других культурных зданиях. В 1911 году во дворе Московского училища живописи, ваяния и зодчества возвели выставочный зал по проекту архитектора Николая Курдюкова, застекленную крышу которого проектировал Шухов. Сооружение не сохранилось: в 2014 году его остатки снесли во время реконструкции. На фото — строительство выставочного зала на Мясницкой улице, 1911 год

Фото: Фонд «Шуховская башня», личный архив В.Г. Шухова

Свои инженерные решения Шухов обосновывал и в теории. В работе 1897 года «Стропила» он рассматривал рациональные типы прямолинейных стропильных ферм и теорию арочных ферм. Поиск экономичных конструкций нашел воплощение в стеклянной крыше главного аудиторного корпуса Московских высших женских курсов, открытого в 1913 году. На фото — светопрозрачный потолок конструкции Владимира Шухова в здании курсов на Малой Царицынской, нынешней Малой Пироговской улице, 1913 год

Фото: Фонд «Шуховская башня», личный архив В.Г. Шухова

Опыт работы с большепролетными перекрытиями Шухов применил и в железнодорожном строительстве. При возведении Брянского вокзала архитектор Иван Рерберг отвечал за здание, а Шухов — за арочное светопрозрачное перекрытие над путями и пассажирскими платформами. На фото — строительство дебаркадера Брянского, ныне Киевского, вокзала в Москве, март 1915 года

Фото: личный архив В.Г. Шухова

Дебаркадер Киевского вокзала сохранился до наших дней, но лишь частично состоит из оригинальных конструкций. В ходе реконструкции 2003–2004 годов большую часть клепаных стальных арок заменили сварными, сохранив четыре подлинные арки у здания вокзала. Стеклянное покрытие сменили прозрачным поликарбонатом. На фото — дебаркадер Киевского вокзала в наши дни

Фото: Виктор Кручинин / Коммерсантъ  /  купить фото

Железнодорожные проекты Шухова не ограничивались вокзальными перекрытиями. С 1892 года он разрабатывал типовые металлические конструкции для мостовых пролетов длиной от 25 до 100 м. Под его руководством на российских железных дорогах построили более 400 мостов. На фото — железнодорожный мост конструкции Владимира Шухова через реку Аше в районе Сочи, 1988 год

Фото: Graefe / Wikimedia Commons

Следующим масштабным московским проектом Шухова стала радиобашня на Шаболовке. Инженер представил ее проект в 1919 году, а строительство развернулось в 1920-м. Согласно дневнику Шухова, 29 июня 1921 года при подъеме четвертой секции сломалась третья, после чего упавшая конструкция повредила две нижние секции. На фото — Шаболовская башня после аварии

Фото: Общественное достояние / Владимир Шухов / Wikimedia Commons

После аварии строительство башни продолжилось. Каждую следующую секцию собирали на земле внутри уже установленной нижней, а затем поднимали лебедками. Такой телескопический метод позволял вести монтаж без строительных лесов и подъемных кранов. На фото — подъем пятой секции башни радиостанции имени Коминтерна на Шаболовке, декабрь 1921 года

Фото: Фонд «Шуховская башня», личный архив В.Г. Шухова

Первоначальный проект Шухова предусматривал девять гиперболоидных секций и высоту 350 м, однако из-за дефицита металла конструкцию сократили до шести секций. Строительство последней секции завершилось в феврале 1922 года, а 19 марта с башни началась трансляция радиопередач. На фото — завершенная Шаболовская башня, 1925 год

Фото: Общественное достояние / Wide World Photos / Wikimedia Commons

Радиовещание стало только первым этапом истории Шаболовской башни. В 1938 году у ее подножия оборудовали Московский телецентр, а 10 марта 1939 года начались регулярные телевизионные передачи. Силуэт сооружения на протяжении нескольких десятилетий служил эмблемой советского телевидения и появлялся в заставках телепередач. На фото — вид вниз изнутри Шаболовской башни

Фото: Станислав Залесов / Коммерсантъ  /  купить фото

Строительством радиобашни работа Шухова в Москве не завершилась. В конце 1920-х архитектор Константин Мельников разработал планировку Бахметьевского гаража, позволявшую автобусам двигаться без заднего хода. Шухов спроектировал металлический каркас крыши здания площадью более 8,5 тыс. кв. м, опиравшийся всего на 18 колонн. С 2012 года в здании работает Еврейский музей и центр толерантности. На фото — Бахметьевский гараж в Москве

Еще одним проектом конца 1920-х годов стал переход линии электропередачи через Оку под Дзержинском. В 1927–1929 годах по проекту и под руководством Шухова возвели три пары гиперболоидных башен-опор разной высоты. До наших дней сохранилась одна 128-метровая опора. После реконструкции в 2020 году ее оборудовали динамической подсветкой из 23 тыс. светодиодов. На фото — Шуховская башня на Оке после реконструкции

Фото: «Россети»

Одной из последних крупных работ Шухова стало участие в выпрямлении накренившегося минарета медресе Улугбека в Самарканде. Идею выпрямления минарета без разборки предложил самаркандский архитектор Михаил Мауэр, а второй инженерный проект на ее основе разработал Шухов; детали операции они обсуждали совместно. Выпрямление началось 7 января и завершилось 11 января 1932 года. На фото — площадь Регистан в Самарканде; медресе Улугбека расположено слева

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

В 1929 году Шухов стал почетным членом Академии наук СССР и лауреатом премии имени Ленина. Тогда же он передал государству права на остававшиеся у него действующие патенты. 8 октября 1932 года ВЦИК присвоил инженеру звание Героя Труда. Ночью 27 января 1939 года Шухов получил тяжелые ожоги при несчастном случае со свечой и умер 2 февраля в возрасте 85 лет

Фото: Фонд «Шуховская башня», личный архив В.Г. Шухова

Одним из поздних воплощений разработанной Шуховым гиперболоидной системы стала башня, смонтированная в Выксе в 1933–1934 годах. Она входила в систему водоснабжения одного из мартеновских цехов, а в 1970-х годах утратила производственное значение. Для реставрации и переноса сооружение разобрали более чем на 500 элементов, восстановили и собрали на новом месте. На фото — жители Выксы у отреставрированной башни Владимира Шухова в «Шухов-парке»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Имя Шухова носит международный аэропорт Белгород: оно было присвоено указом президента России 31 мая 2019 года. Так память об инженере закрепилась в одном из главных транспортных объектов его родного региона. На фото — пассажирский терминал международного аэропорта Белгород имени Шухова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

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