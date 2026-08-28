По формуле Шухова
Как инженер из Грайворона изменил промышленность и архитектуру
28 августа исполняется 173 года со дня рождения Владимира Шухова — инженера и изобретателя, родившегося в Грайвороне Курской губернии, на территории нынешней Белгородской области. Его разработки охватывали нефтяную промышленность, судостроение и строительство. Одни созданные при его участии сооружения продолжают использоваться, другие — получили новые функции или сохраняются как памятники инженерной мысли. Как возникали проекты Шухова и как они выглядят спустя десятилетия — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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