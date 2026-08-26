Атом: туда и обратно
Какие виды открывались с воды на пути от Воронежа до Нововоронежской АЭС
20 августа участники речной экспедиции, приуроченной к презентации экологического отчета Нововоронежской АЭС (НВАЭС, входит в госкорпорацию «Росатом»), отправились от Адмиралтейской площади Воронежа к специальному причалу станции. По мере движения городские панорамы сменялись заросшими берегами, сооружениями гидроузла, песчаными спусками и прибрежными селами. На подходе к Нововоронежу над Доном начали гордо возвышаться энергоблоки и градирни. Как прошел променад по рекам Воронеж и Дон — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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