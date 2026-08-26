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Атом: туда и обратно

Какие виды открывались с воды на пути от Воронежа до Нововоронежской АЭС

20 августа участники речной экспедиции, приуроченной к презентации экологического отчета Нововоронежской АЭС (НВАЭС, входит в госкорпорацию «Росатом»), отправились от Адмиралтейской площади Воронежа к специальному причалу станции. По мере движения городские панорамы сменялись заросшими берегами, сооружениями гидроузла, песчаными спусками и прибрежными селами. На подходе к Нововоронежу над Доном начали гордо возвышаться энергоблоки и градирни. Как прошел променад по рекам Воронеж и Дон — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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Речная экспедиция началась у Адмиралтейской площади, откуда судно вышло на Воронежское водохранилище. На берегу остались катамараны и действующая историческая копия первого линейного корабля Российского военно-морского флота «Гото Предестинация»

Речная экспедиция началась у Адмиралтейской площади, откуда судно вышло на Воронежское водохранилище. На берегу остались катамараны и действующая историческая копия первого линейного корабля Российского военно-морского флота «Гото Предестинация»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С воды правобережная и левобережная части Воронежа соединились в единую панораму. Водохранилище вместе с гидроузлом полностью расположено в границах городского округа

С воды правобережная и левобережная части Воронежа соединились в единую панораму. Водохранилище вместе с гидроузлом полностью расположено в границах городского округа

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По пути на юг судно прошло под Вогрэсовским мостом, соединяющим Ленинский и Левобережный районы Воронежа. Движение по восстановленной переправе открыли в 1954 году после того, как прежний мост был разрушен во время Великой Отечественной войны

По пути на юг судно прошло под Вогрэсовским мостом, соединяющим Ленинский и Левобережный районы Воронежа. Движение по восстановленной переправе открыли в 1954 году после того, как прежний мост был разрушен во время Великой Отечественной войны

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За Вогрэсовским мостом над водой поднялась стая чаек. Воронежское водохранилище начали заполнять весной 1972 года после строительства гидроузла на реке Воронеж

За Вогрэсовским мостом над водой поднялась стая чаек. Воронежское водохранилище начали заполнять весной 1972 года после строительства гидроузла на реке Воронеж

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Маршрут прошел вдоль лесистого правого берега, откуда плотная городская застройка уже не видна. Непрерывная зеленая линия стала переходом от центральной части водохранилища к сооружениям гидроузла

Маршрут прошел вдоль лесистого правого берега, откуда плотная городская застройка уже не видна. Непрерывная зеленая линия стала переходом от центральной части водохранилища к сооружениям гидроузла

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Около трех часов занял переход на речном трамвайчике №1 от Адмиралтейской площади до специального причала НВАЭС. Судно пересекло водохранилище, прошло гидроузел и нижний участок реки Воронеж, а затем вышло на Дон

Около трех часов занял переход на речном трамвайчике №1 от Адмиралтейской площади до специального причала НВАЭС. Судно пересекло водохранилище, прошло гидроузел и нижний участок реки Воронеж, а затем вышло на Дон

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Встречавшиеся по пути катера напоминали, что водохранилище выполняет не только декоративную функцию. Его ресурсы используют для рекреации, судоходства, орошения, промышленного и хозяйственно-бытового водоснабжения

Встречавшиеся по пути катера напоминали, что водохранилище выполняет не только декоративную функцию. Его ресурсы используют для рекреации, судоходства, орошения, промышленного и хозяйственно-бытового водоснабжения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед гидроузлом с борта открылась панорама южной стороны водохранилища. Искусственный водоем вытянут по руслу реки Воронеж на 35 км. Его проектная площадь составляла 70 кв. км, снизившись при реализации до 59,9, что не мешает упоминаться ему как «самое крупное водохранилище, полностью расположенное в черте города»

Перед гидроузлом с борта открылась панорама южной стороны водохранилища. Искусственный водоем вытянут по руслу реки Воронеж на 35 км. Его проектная площадь составляла 70 кв. км, снизившись при реализации до 59,9, что не мешает упоминаться ему как «самое крупное водохранилище, полностью расположенное в черте города»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Чайки держались у сооружений гидроузла, где речному трамвайчику предстояло войти в судоходный шлюз. Помимо него, в состав комплекса входят земляная намывная плотина и паводковый водосброс

Чайки держались у сооружений гидроузла, где речному трамвайчику предстояло войти в судоходный шлюз. Помимо него, в состав комплекса входят земляная намывная плотина и паводковый водосброс

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После закрытия верхних ворот воду начали выпускать из камеры шлюза в нижний бьеф. Вместе с ее уровнем речной трамвайчик опустился примерно на девять метров и после открытия нижних ворот вышел на реку Воронеж

После закрытия верхних ворот воду начали выпускать из камеры шлюза в нижний бьеф. Вместе с ее уровнем речной трамвайчик опустился примерно на девять метров и после открытия нижних ворот вышел на реку Воронеж

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За шлюзом перед участниками оказался еще не Дон, а нижний участок реки Воронеж. Гидроузел расположен в 4,6 км от ее устья, поэтому этот отрезок стал коротким переходом от водохранилища к главной реке маршрута

За шлюзом перед участниками оказался еще не Дон, а нижний участок реки Воронеж. Гидроузел расположен в 4,6 км от ее устья, поэтому этот отрезок стал коротким переходом от водохранилища к главной реке маршрута

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Кильватерная волна на реке Воронеж. Ее общая протяженность составляет 342 км; река впадает в Дон с левого берега

Кильватерная волна на реке Воронеж. Ее общая протяженность составляет 342 км; река впадает в Дон с левого берега

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После выхода на Дон пространство стало заметно шире, а у берегов начали встречаться рыбаки. Из 1870 км течения реки 530 км приходятся на Воронежскую область

После выхода на Дон пространство стало заметно шире, а у берегов начали встречаться рыбаки. Из 1870 км течения реки 530 км приходятся на Воронежскую область

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дон делит Воронежскую область на западное правобережье и восточное левобережье. С воды эта география проявляется в рельефе: возвышенные участки правого берега соседствуют с низкими пойменными пространствами левобережья

Дон делит Воронежскую область на западное правобережье и восточное левобережье. С воды эта география проявляется в рельефе: возвышенные участки правого берега соседствуют с низкими пойменными пространствами левобережья

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На донском участке вдоль воды появились отдельные сельские дома, песчаные спуски и небольшие причалы. По пути экспедиция миновала Костенки и Борщево

На донском участке вдоль воды появились отдельные сельские дома, песчаные спуски и небольшие причалы. По пути экспедиция миновала Костенки и Борщево

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Местный житель у реки

Местный житель у реки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Постепенно маленькие лодки у берега сменялись на более внушительный водный транспорт и сооружения. На фото — судно с обозначением «Танаис 200»

Постепенно маленькие лодки у берега сменялись на более внушительный водный транспорт и сооружения. На фото — судно с обозначением «Танаис 200»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Автомобильный мост через Дон у Нововоронежа стал заключительной частью пути. НВАЭС расположена на берегу реки в 45 км к югу от Воронежа

Автомобильный мост через Дон у Нововоронежа стал заключительной частью пути. НВАЭС расположена на берегу реки в 45 км к югу от Воронежа

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За мостом открылись виды Нововоронежа. Город вырос из рабочего поселка, основанного в 1957 году в связи со строительством атомной станции, став городом в 1987-ом

За мостом открылись виды Нововоронежа. Город вырос из рабочего поселка, основанного в 1957 году в связи со строительством атомной станции, став городом в 1987-ом

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ЖКХ-арт на берегу Дона в Нововоронеже

ЖКХ-арт на берегу Дона в Нововоронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После берега Нововоронежа маршрут продолжился вдоль левого берега Дона к площадке НВАЭС. По данным станции, состояние воды в реке ежемесячно проверяют в 24 местах, большинство из которых находится в пределах города

После берега Нововоронежа маршрут продолжился вдоль левого берега Дона к площадке НВАЭС. По данным станции, состояние воды в реке ежемесячно проверяют в 24 местах, большинство из которых находится в пределах города

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Одним из первых объектов НВАЭС, появившихся в поле зрения с Дона, стал энергоблок № 5. Его запустили в 1980 году; он стал головным прототипом серийных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000

Одним из первых объектов НВАЭС, появившихся в поле зрения с Дона, стал энергоблок № 5. Его запустили в 1980 году; он стал головным прототипом серийных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Затем главным ориентиром на горизонте стала градирня НВАЭС. Градирни служат для охлаждения циркуляционной воды; всего на нововоронежской площадке построили семь энергоблоков, четыре из которых сейчас находятся в эксплуатации

Затем главным ориентиром на горизонте стала градирня НВАЭС. Градирни служат для охлаждения циркуляционной воды; всего на нововоронежской площадке построили семь энергоблоков, четыре из которых сейчас находятся в эксплуатации

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На специальном причале участникам показали процедуру отбора проб воды из Дона, после чего речная часть экспедиции завершилась. Речной трамвайчик № 1 отправился обратно в Воронеж

На специальном причале участникам показали процедуру отбора проб воды из Дона, после чего речная часть экспедиции завершилась. Речной трамвайчик № 1 отправился обратно в Воронеж

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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Речная экспедиция началась у Адмиралтейской площади, откуда судно вышло на Воронежское водохранилище. На берегу остались катамараны и действующая историческая копия первого линейного корабля Российского военно-морского флота «Гото Предестинация»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С воды правобережная и левобережная части Воронежа соединились в единую панораму. Водохранилище вместе с гидроузлом полностью расположено в границах городского округа

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По пути на юг судно прошло под Вогрэсовским мостом, соединяющим Ленинский и Левобережный районы Воронежа. Движение по восстановленной переправе открыли в 1954 году после того, как прежний мост был разрушен во время Великой Отечественной войны

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За Вогрэсовским мостом над водой поднялась стая чаек. Воронежское водохранилище начали заполнять весной 1972 года после строительства гидроузла на реке Воронеж

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Маршрут прошел вдоль лесистого правого берега, откуда плотная городская застройка уже не видна. Непрерывная зеленая линия стала переходом от центральной части водохранилища к сооружениям гидроузла

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Около трех часов занял переход на речном трамвайчике №1 от Адмиралтейской площади до специального причала НВАЭС. Судно пересекло водохранилище, прошло гидроузел и нижний участок реки Воронеж, а затем вышло на Дон

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Встречавшиеся по пути катера напоминали, что водохранилище выполняет не только декоративную функцию. Его ресурсы используют для рекреации, судоходства, орошения, промышленного и хозяйственно-бытового водоснабжения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед гидроузлом с борта открылась панорама южной стороны водохранилища. Искусственный водоем вытянут по руслу реки Воронеж на 35 км. Его проектная площадь составляла 70 кв. км, снизившись при реализации до 59,9, что не мешает упоминаться ему как «самое крупное водохранилище, полностью расположенное в черте города»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Чайки держались у сооружений гидроузла, где речному трамвайчику предстояло войти в судоходный шлюз. Помимо него, в состав комплекса входят земляная намывная плотина и паводковый водосброс

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После закрытия верхних ворот воду начали выпускать из камеры шлюза в нижний бьеф. Вместе с ее уровнем речной трамвайчик опустился примерно на девять метров и после открытия нижних ворот вышел на реку Воронеж

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За шлюзом перед участниками оказался еще не Дон, а нижний участок реки Воронеж. Гидроузел расположен в 4,6 км от ее устья, поэтому этот отрезок стал коротким переходом от водохранилища к главной реке маршрута

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Кильватерная волна на реке Воронеж. Ее общая протяженность составляет 342 км; река впадает в Дон с левого берега

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После выхода на Дон пространство стало заметно шире, а у берегов начали встречаться рыбаки. Из 1870 км течения реки 530 км приходятся на Воронежскую область

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дон делит Воронежскую область на западное правобережье и восточное левобережье. С воды эта география проявляется в рельефе: возвышенные участки правого берега соседствуют с низкими пойменными пространствами левобережья

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На донском участке вдоль воды появились отдельные сельские дома, песчаные спуски и небольшие причалы. По пути экспедиция миновала Костенки и Борщево

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Местный житель у реки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Постепенно маленькие лодки у берега сменялись на более внушительный водный транспорт и сооружения. На фото — судно с обозначением «Танаис 200»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Автомобильный мост через Дон у Нововоронежа стал заключительной частью пути. НВАЭС расположена на берегу реки в 45 км к югу от Воронежа

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За мостом открылись виды Нововоронежа. Город вырос из рабочего поселка, основанного в 1957 году в связи со строительством атомной станции, став городом в 1987-ом

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ЖКХ-арт на берегу Дона в Нововоронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После берега Нововоронежа маршрут продолжился вдоль левого берега Дона к площадке НВАЭС. По данным станции, состояние воды в реке ежемесячно проверяют в 24 местах, большинство из которых находится в пределах города

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Одним из первых объектов НВАЭС, появившихся в поле зрения с Дона, стал энергоблок № 5. Его запустили в 1980 году; он стал головным прототипом серийных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Затем главным ориентиром на горизонте стала градирня НВАЭС. Градирни служат для охлаждения циркуляционной воды; всего на нововоронежской площадке построили семь энергоблоков, четыре из которых сейчас находятся в эксплуатации

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На специальном причале участникам показали процедуру отбора проб воды из Дона, после чего речная часть экспедиции завершилась. Речной трамвайчик № 1 отправился обратно в Воронеж

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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