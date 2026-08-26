Атом: туда и обратно

Затем главным ориентиром на горизонте стала градирня НВАЭС. Градирни служат для охлаждения циркуляционной воды; всего на нововоронежской площадке построили семь энергоблоков, четыре из которых сейчас находятся в эксплуатации

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ