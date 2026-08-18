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Мы все больны футболом. И легкой атлетикой

В Челябинске открыт новый футбольно-легкоатлетический комплекс «Арена Челябинск»

В столице Южного Урала вступил в строй новый футбольно-легкоатлетический комплекс «Арена Челябинск». Уникальное сооружение, крупнейшее среди крытых спортивных объектов на Урале, вместило в себя как полноразмерное футбольное поле стандартов ФИФА, так и легкоатлетический комплекс, в том числе 400-метровую беговую дорожку, сектора для прыжков в длину, высоту и с шестом, а также для толкания ядра. Планируется, что в комплексе смогут заниматься спортом около 3000 человек, прежде всего детей. Также планируется, что в зимний период здесь будут проводиться матчи Первой лиги чемпионата России по футболу, в которой выступает ФК «Челябинск». Лучшие кадры с торжественной церемонии открытия — в фотогалерее «Ъ — Южный Урал»
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В Челябинске прошла торжественная церемония открытия нового футбольно-легкоатлетического комплекса «Арена Челябинск».

В Челябинске прошла торжественная церемония открытия нового футбольно-легкоатлетического комплекса «Арена Челябинск».

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

«Арена Челябинск» — крупнейшее в регионе крытое спортивное сооружение, вмещающее в себя полноценный футбольный стадион и легкоатлетический комплекс.

«Арена Челябинск» — крупнейшее в регионе крытое спортивное сооружение, вмещающее в себя полноценный футбольный стадион и легкоатлетический комплекс.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Концессионное соглашение о создании манежа в ноябре 2022 года подписали министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и Челябинский цинковый завод. Строительство началось в августе 2023 года, велось на средства областного бюджета и предприятия, и продолжалось чуть более трех лет.

Концессионное соглашение о создании манежа в ноябре 2022 года подписали министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и Челябинский цинковый завод. Строительство началось в августе 2023 года, велось на средства областного бюджета и предприятия, и продолжалось чуть более трех лет.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Футбольное поле размером 105 на 68 метров полностью соответствует стандартам ФИФА и Российского футбольного союза

Футбольное поле размером 105 на 68 метров полностью соответствует стандартам ФИФА и Российского футбольного союза

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Помимо футбольного поля «Арена Челябинск» обладает полноценной легкоатлетической 400-метровой беговой секцией на 8 дорожек

Помимо футбольного поля «Арена Челябинск» обладает полноценной легкоатлетической 400-метровой беговой секцией на 8 дорожек

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

В футбольной конфигурации трибуны вмещают около 3200 зрителей, в легкоатлетической — около 1900

В футбольной конфигурации трибуны вмещают около 3200 зрителей, в легкоатлетической — около 1900

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Беговые дорожки уже опробовали челябинские легкоатлеты

Беговые дорожки уже опробовали челябинские легкоатлеты

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Длина ферм-перекрытий футбольного поля - 117 метров.

Длина ферм-перекрытий футбольного поля - 117 метров.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Помимо беговых дорожек к услугам легкоатлетов — сектора для прыжков в длину, в высоту и с шестом, а также сектор для толкания ядра.

Помимо беговых дорожек к услугам легкоатлетов — сектора для прыжков в длину, в высоту и с шестом, а также сектор для толкания ядра.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

В комплексе оборудован тренажерный зал, оснащенный полным комплексом необходимого оборудования, и рассчитанный на несколько десятков занимающихся

В комплексе оборудован тренажерный зал, оснащенный полным комплексом необходимого оборудования, и рассчитанный на несколько десятков занимающихся

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Первый футбольный матч на новой арене — между детскими командами.

Первый футбольный матч на новой арене — между детскими командами.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Открыли новый комплекс министр спорта РФ Михаил Дегтярев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Открыли новый комплекс министр спорта РФ Михаил Дегтярев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (слева) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (слева) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Рядом с новым комплексом обустроили набережную реки Миасс

Рядом с новым комплексом обустроили набережную реки Миасс

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

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В Челябинске прошла торжественная церемония открытия нового футбольно-легкоатлетического комплекса «Арена Челябинск».

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

«Арена Челябинск» — крупнейшее в регионе крытое спортивное сооружение, вмещающее в себя полноценный футбольный стадион и легкоатлетический комплекс.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Концессионное соглашение о создании манежа в ноябре 2022 года подписали министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и Челябинский цинковый завод. Строительство началось в августе 2023 года, велось на средства областного бюджета и предприятия, и продолжалось чуть более трех лет.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Футбольное поле размером 105 на 68 метров полностью соответствует стандартам ФИФА и Российского футбольного союза

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Помимо футбольного поля «Арена Челябинск» обладает полноценной легкоатлетической 400-метровой беговой секцией на 8 дорожек

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

В футбольной конфигурации трибуны вмещают около 3200 зрителей, в легкоатлетической — около 1900

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Беговые дорожки уже опробовали челябинские легкоатлеты

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Длина ферм-перекрытий футбольного поля - 117 метров.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Помимо беговых дорожек к услугам легкоатлетов — сектора для прыжков в длину, в высоту и с шестом, а также сектор для толкания ядра.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

В комплексе оборудован тренажерный зал, оснащенный полным комплексом необходимого оборудования, и рассчитанный на несколько десятков занимающихся

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Первый футбольный матч на новой арене — между детскими командами.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Открыли новый комплекс министр спорта РФ Михаил Дегтярев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (слева) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Рядом с новым комплексом обустроили набережную реки Миасс

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

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