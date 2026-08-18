18.08.2026, 18:12

Мы все больны футболом. И легкой атлетикой В Челябинске открыт новый футбольно-легкоатлетический комплекс «Арена Челябинск»

В столице Южного Урала вступил в строй новый футбольно-легкоатлетический комплекс «Арена Челябинск». Уникальное сооружение, крупнейшее среди крытых спортивных объектов на Урале, вместило в себя как полноразмерное футбольное поле стандартов ФИФА, так и легкоатлетический комплекс, в том числе 400-метровую беговую дорожку, сектора для прыжков в длину, высоту и с шестом, а также для толкания ядра. Планируется, что в комплексе смогут заниматься спортом около 3000 человек, прежде всего детей. Также планируется, что в зимний период здесь будут проводиться матчи Первой лиги чемпионата России по футболу, в которой выступает ФК «Челябинск». Лучшие кадры с торжественной церемонии открытия — в фотогалерее «Ъ — Южный Урал»