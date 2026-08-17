Подача на песке

В мужской Суперлиге первенствовали Андрей Василенко из Воронежа и Дмитрий Димитров из Старого Оскола. Вторыми стали белгородцы Артем Липунов и Олег Булатов, третьими — Максим Худяков из Москвы и Антон Юдин из Липецка

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ