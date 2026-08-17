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Подача на песке

В Воронеже впервые прошел фестиваль пляжного волейбола

15 августа на пляже Придаченской дамбы прошел фестиваль пляжного волейбола «Комус Гран-при». Турнир собрал 96 спортсменов более чем из десяти городов России — 24 мужские и 24 женские пары. Матчи проходили на пяти песчаных кортах: по итогам квалификации команды продолжили борьбу в Суперлиге и Высшей лиге. Общий призовой фонд соревнований составил 300 тыс. руб. Как участники боролись за победу — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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«Комус Гран-при» — серия региональных турниров по пляжному волейболу, которые проходят в разных городах России

«Комус Гран-при» — серия региональных турниров по пляжному волейболу, которые проходят в разных городах России

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На воронежский этап приехали волейболисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Белгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов

На воронежский этап приехали волейболисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Белгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На корте играли двое на двое. Запасных в пляжном волейболе нет: весь матч проводят оба партнера

На корте играли двое на двое. Запасных в пляжном волейболе нет: весь матч проводят оба партнера

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В женской квалификации участвовали шесть групп по четыре команды

В женской квалификации участвовали шесть групп по четыре команды

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Мужские пары разделили на восемь групп по три команды

Мужские пары разделили на восемь групп по три команды

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

В женской Высшей лиге победили белгородки Анастасия Доровских и Альбина Старостенко. Вторыми стали Анастасия Долгих и Яна Фараонова, третьими — Татьяна Кутафина из Воронежа и Марина Сатина из Тамбова

В женской Высшей лиге победили белгородки Анастасия Доровских и Альбина Старостенко. Вторыми стали Анастасия Долгих и Яна Фараонова, третьими — Татьяна Кутафина из Воронежа и Марина Сатина из Тамбова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам квалификации по 12 лучших мужских и женских пар переходили в Суперлигу, остальные — в Высшую лигу

По итогам квалификации по 12 лучших мужских и женских пар переходили в Суперлигу, остальные — в Высшую лигу

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

В каждом дивизионе команды снова встречались в группах по три, после чего восемь сильнейших дуэтов выходили в плей-офф

В каждом дивизионе команды снова встречались в группах по три, после чего восемь сильнейших дуэтов выходили в плей-офф

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

В плей-офф первое же поражение завершало борьбу за призовые места

В плей-офф первое же поражение завершало борьбу за призовые места

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Каждый матч состоял из одной партии до 21 очка. При счете 20:20 игра продолжалась, но максимум до 25 очков

Каждый матч состоял из одной партии до 21 очка. При счете 20:20 игра продолжалась, но максимум до 25 очков

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

В финалах и встречах за третье место верхнего предела не было — требовалось преимущество в два очка

В финалах и встречах за третье место верхнего предела не было — требовалось преимущество в два очка

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На прием, передачу и атаку команде отводилось не больше трех касаний, причем блок тоже шел в счет

На прием, передачу и атаку команде отводилось не больше трех касаний, причем блок тоже шел в счет

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

По правилам FIVB высота сетки у мужчин — 2,43 м, у женщин — 2,24 м

По правилам FIVB высота сетки у мужчин — 2,43 м, у женщин — 2,24 м

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Борьба за мяч у сетки во время женского матча

Борьба за мяч у сетки во время женского матча

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

После свистка судьи на подачу отводилось пять секунд

После свистка судьи на подачу отводилось пять секунд

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спортсменка перед началом очередного розыгрыша

Спортсменка перед началом очередного розыгрыша

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Не каждый сложный мяч удавалось спасти

Не каждый сложный мяч удавалось спасти

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Партнерши поддерживают друг друга после розыгрыша

Партнерши поддерживают друг друга после розыгрыша

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Участники не только играли, но и по очереди становились судьями. На поздних стадиях плей-офф проигравшая пара обслуживала следующий матч на том же корте, кроме финалов и встреч за третье место

Участники не только играли, но и по очереди становились судьями. На поздних стадиях плей-офф проигравшая пара обслуживала следующий матч на том же корте, кроме финалов и встреч за третье место

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На групповом этапе победа приносила два очка, поражение — одно

На групповом этапе победа приносила два очка, поражение — одно

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Верхняя передача во время одного из женских матчей

Верхняя передача во время одного из женских матчей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед матчем спортсменам давали не больше трех минут на разминку

Перед матчем спортсменам давали не больше трех минут на разминку

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Все пять кортов работали одновременно, поэтому мужские и женские матчи шли параллельно

Все пять кортов работали одновременно, поэтому мужские и женские матчи шли параллельно

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Победителями мужской Высшей лиги стали воронежцы Денис Гайворонский и Денис Усачев. Второе место заняли Никита Хохлов и Виктор Чекмачев из Воронежа, третье — Дмитрий Бабаев и Виталий Калинин из Острогожска

Победителями мужской Высшей лиги стали воронежцы Денис Гайворонский и Денис Усачев. Второе место заняли Никита Хохлов и Виктор Чекмачев из Воронежа, третье — Дмитрий Бабаев и Виталий Калинин из Острогожска

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При равенстве показателей в группе учитывали число побед, набранные очки и соотношение мячей

При равенстве показателей в группе учитывали число побед, набранные очки и соотношение мячей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Попытка остановить атаку блоком в одном из мужских матчей

Попытка остановить атаку блоком в одном из мужских матчей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Начало очередного розыгрыша у мужчин

Начало очередного розыгрыша у мужчин

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В мужской Суперлиге первенствовали Андрей Василенко из Воронежа и Дмитрий Димитров из Старого Оскола. Вторыми стали белгородцы Артем Липунов и Олег Булатов, третьими — Максим Худяков из Москвы и Антон Юдин из Липецка

В мужской Суперлиге первенствовали Андрей Василенко из Воронежа и Дмитрий Димитров из Старого Оскола. Вторыми стали белгородцы Артем Липунов и Олег Булатов, третьими — Максим Худяков из Москвы и Антон Юдин из Липецка

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Волейболистки наблюдают за ходом одного из матчей

Волейболистки наблюдают за ходом одного из матчей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Женскую Суперлигу выиграли Екатерина Смыкова и Виктория Лозовская из Таганрога. Серебро получили краснодарки Анна Мосеева и Анна Лихолет, бронзу — москвички Александра Кузнецова и Мария Мулюкина

Женскую Суперлигу выиграли Екатерина Смыкова и Виктория Лозовская из Таганрога. Серебро получили краснодарки Анна Мосеева и Анна Лихолет, бронзу — москвички Александра Кузнецова и Мария Мулюкина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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«Комус Гран-при» — серия региональных турниров по пляжному волейболу, которые проходят в разных городах России

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На воронежский этап приехали волейболисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Белгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На корте играли двое на двое. Запасных в пляжном волейболе нет: весь матч проводят оба партнера

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В женской квалификации участвовали шесть групп по четыре команды

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Мужские пары разделили на восемь групп по три команды

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

В женской Высшей лиге победили белгородки Анастасия Доровских и Альбина Старостенко. Вторыми стали Анастасия Долгих и Яна Фараонова, третьими — Татьяна Кутафина из Воронежа и Марина Сатина из Тамбова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам квалификации по 12 лучших мужских и женских пар переходили в Суперлигу, остальные — в Высшую лигу

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

В каждом дивизионе команды снова встречались в группах по три, после чего восемь сильнейших дуэтов выходили в плей-офф

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

В плей-офф первое же поражение завершало борьбу за призовые места

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Каждый матч состоял из одной партии до 21 очка. При счете 20:20 игра продолжалась, но максимум до 25 очков

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

В финалах и встречах за третье место верхнего предела не было — требовалось преимущество в два очка

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На прием, передачу и атаку команде отводилось не больше трех касаний, причем блок тоже шел в счет

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

По правилам FIVB высота сетки у мужчин — 2,43 м, у женщин — 2,24 м

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Борьба за мяч у сетки во время женского матча

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

После свистка судьи на подачу отводилось пять секунд

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спортсменка перед началом очередного розыгрыша

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Не каждый сложный мяч удавалось спасти

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Партнерши поддерживают друг друга после розыгрыша

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Участники не только играли, но и по очереди становились судьями. На поздних стадиях плей-офф проигравшая пара обслуживала следующий матч на том же корте, кроме финалов и встреч за третье место

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На групповом этапе победа приносила два очка, поражение — одно

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Верхняя передача во время одного из женских матчей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед матчем спортсменам давали не больше трех минут на разминку

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Все пять кортов работали одновременно, поэтому мужские и женские матчи шли параллельно

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Победителями мужской Высшей лиги стали воронежцы Денис Гайворонский и Денис Усачев. Второе место заняли Никита Хохлов и Виктор Чекмачев из Воронежа, третье — Дмитрий Бабаев и Виталий Калинин из Острогожска

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При равенстве показателей в группе учитывали число побед, набранные очки и соотношение мячей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Попытка остановить атаку блоком в одном из мужских матчей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Начало очередного розыгрыша у мужчин

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В мужской Суперлиге первенствовали Андрей Василенко из Воронежа и Дмитрий Димитров из Старого Оскола. Вторыми стали белгородцы Артем Липунов и Олег Булатов, третьими — Максим Худяков из Москвы и Антон Юдин из Липецка

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Волейболистки наблюдают за ходом одного из матчей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Женскую Суперлигу выиграли Екатерина Смыкова и Виктория Лозовская из Таганрога. Серебро получили краснодарки Анна Мосеева и Анна Лихолет, бронзу — москвички Александра Кузнецова и Мария Мулюкина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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