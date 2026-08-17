Подача на песке
В Воронеже впервые прошел фестиваль пляжного волейбола
15 августа на пляже Придаченской дамбы прошел фестиваль пляжного волейбола «Комус Гран-при». Турнир собрал 96 спортсменов более чем из десяти городов России — 24 мужские и 24 женские пары. Матчи проходили на пяти песчаных кортах: по итогам квалификации команды продолжили борьбу в Суперлиге и Высшей лиге. Общий призовой фонд соревнований составил 300 тыс. руб. Как участники боролись за победу — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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