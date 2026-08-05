Вышли на тропу веселья
В Башкирии впервые прошел фестиваль «Арский fest»
В Белорецком районе Башкирии, недалеко от деревни Арский камень и одноименного памятника природы регионального значения состоялся первый «Арский fest. Квартирник на Южноуральском тропе». Южноуральская тропа — пеший маршрут, который проходит через живописные места Южного Урала, соединяя Башкирию и Челябинскую область. Часть тропы пролегает по территории Белорецкого района. Участие в первом фестивале приняли несколько десятков человек. Музыкальными хедлайнерами мероприятия стали популярные уфимские исполнители: группа «Лукманов трибьют», Лия Хаматова, Эльвира Тутаева с группой El’ektro и БурБон. Как это было — в фотогалерее «Ъ-Уфа».
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