Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Вышли на тропу веселья

В Башкирии впервые прошел фестиваль «Арский fest»

В Белорецком районе Башкирии, недалеко от деревни Арский камень и одноименного памятника природы регионального значения состоялся первый «Арский fest. Квартирник на Южноуральском тропе». Южноуральская тропа — пеший маршрут, который проходит через живописные места Южного Урала, соединяя Башкирию и Челябинскую область. Часть тропы пролегает по территории Белорецкого района. Участие в первом фестивале приняли несколько десятков человек. Музыкальными хедлайнерами мероприятия стали популярные уфимские исполнители: группа «Лукманов трибьют», Лия Хаматова, Эльвира Тутаева с группой El’ektro и БурБон. Как это было — в фотогалерее «Ъ-Уфа».
Предыдущая фотография
Одним из идейных вдохновителей проведения квартирника стал блогер и PR-щик Раис Габитов. Среди его детищ — Южноуральская тропа. Раис и его друзья начали ее маркировать в 2017 году в Белорецком районе. За девять лет основатель и привлеченные им энтузиасты промаркировали уже больше 1,3 тыс. км

Одним из идейных вдохновителей проведения квартирника стал блогер и PR-щик Раис Габитов. Среди его детищ — Южноуральская тропа. Раис и его друзья начали ее маркировать в 2017 году в Белорецком районе. За девять лет основатель и привлеченные им энтузиасты промаркировали уже больше 1,3 тыс. км

Фото: Булат Баширов

Потеряться на тропе сложно. То тут, то там на деревьях можно увидеть специальные знаки, которые помогают туристам ориентироваться на местности

Потеряться на тропе сложно. То тут, то там на деревьях можно увидеть специальные знаки, которые помогают туристам ориентироваться на местности

Фото: Булат Баширов

Турист Радмир Сафин прошел по Южноуральской тропе от озера Банное через Большой Иремель до озера Тургояк, а на обратном пути заглянул в Арский камень. Общая протяженность маршрута, который выбрал для себя турист, составляет 1 тыс. км

Турист Радмир Сафин прошел по Южноуральской тропе от озера Банное через Большой Иремель до озера Тургояк, а на обратном пути заглянул в Арский камень. Общая протяженность маршрута, который выбрал для себя турист, составляет 1 тыс. км

Фото: Булат Баширов

Местом проведения мероприятия стал глэмпинг, расположенный недалеко от Арского камня. На фото: владелец базы отдыха Маргарита Сундюкова

Местом проведения мероприятия стал глэмпинг, расположенный недалеко от Арского камня. На фото: владелец базы отдыха Маргарита Сундюкова

Фото: Булат Баширов

Арский камень — одна из главных природных достопримечательностей Башкирии. Имеет статус комплексного памятника природы Башкирии. Высота скалы около 30 м. На ней и в окрестностях произрастают десятки редких растений, в том числе реликтовые. Вокруг скалы до сих пор ходят легенды. По одной из них, во время Крестьянской войны 1773-1775 годов с нее был сброшен управляющий Белорецким заводом по фамилии Арский. По другой — в пещере или гроте внутри скалы Емельян Пугачев спрятал сокровища, но до сих пор никто ничего не нашел

Арский камень — одна из главных природных достопримечательностей Башкирии. Имеет статус комплексного памятника природы Башкирии. Высота скалы около 30 м. На ней и в окрестностях произрастают десятки редких растений, в том числе реликтовые. Вокруг скалы до сих пор ходят легенды. По одной из них, во время Крестьянской войны 1773-1775 годов с нее был сброшен управляющий Белорецким заводом по фамилии Арский. По другой — в пещере или гроте внутри скалы Емельян Пугачев спрятал сокровища, но до сих пор никто ничего не нашел

Фото: Булат Баширов

Раис Габитов рассказал о скале и легендах с ней связанных

Раис Габитов рассказал о скале и легендах с ней связанных

Фото: Булат Баширов

Соорганизатор Южноуральской тропы, член попечительского совета благотворительного фонда «Наши дети» Ильгиз Калимуллин

Соорганизатор Южноуральской тропы, член попечительского совета благотворительного фонда «Наши дети» Ильгиз Калимуллин

Фото: Булат Баширов

Сейчас скалу в качестве спортинвентаря используют скалолазы: в ее вершину вбиты кольца для тросов

Сейчас скалу в качестве спортинвентаря используют скалолазы: в ее вершину вбиты кольца для тросов

Фото: Булат Баширов

С Арского камня открывается обзор на десятки километров. На фото: гора Арвякрязь — высшая точка хребта Уралтау

С Арского камня открывается обзор на десятки километров. На фото: гора Арвякрязь — высшая точка хребта Уралтау

Фото: Булат Баширов

Помимо прогулки на Арский камень участников мероприятия ждала основная часть, ради которой они собрались вместе. Ведущий, музыкант и шоумен Дамир Лукманов с сотоварищами исполнил зажигательные и душевные песни

Помимо прогулки на Арский камень участников мероприятия ждала основная часть, ради которой они собрались вместе. Ведущий, музыкант и шоумен Дамир Лукманов с сотоварищами исполнил зажигательные и душевные песни

Фото: Булат Баширов

Певица и педагог по вокалу Лия Хамматова поделилась со слушателями своим авторским материалом. На ударной установке ей подыграл Сергей Косых

Певица и педагог по вокалу Лия Хамматова поделилась со слушателями своим авторским материалом. На ударной установке ей подыграл Сергей Косых

Фото: Булат Баширов

Эльвира Тутаева и группа El’ektro также исполнили авторские песни

Эльвира Тутаева и группа El’ektro также исполнили авторские песни

Фото: Булат Баширов

Психолог Грета Шаумбург и Лия Хамматова

Психолог Грета Шаумбург и Лия Хамматова

Фото: Булат Баширов

Сергей Смирнов и Дамир Лукманов. Сергей — частый участник выступлений группы «Лукманов трибьют»

Сергей Смирнов и Дамир Лукманов. Сергей — частый участник выступлений группы «Лукманов трибьют»

Фото: Булат Баширов

Уфимец Динар Насубуллин на электричке доехал до Белорецка (около шести часов), затем пешком дошел до Синих скал (около 12 км), а после прошагал еще 21 км до Арского камня

Уфимец Динар Насубуллин на электричке доехал до Белорецка (около шести часов), затем пешком дошел до Синих скал (около 12 км), а после прошагал еще 21 км до Арского камня

Фото: Булат Баширов

Организаторы надеются, что фестиваль-квартирник будет ежегодным. Зрители, судя по разговорам, рассчитывают встретиться вновь следующим летом

Организаторы надеются, что фестиваль-квартирник будет ежегодным. Зрители, судя по разговорам, рассчитывают встретиться вновь следующим летом

Фото: Булат Баширов

Следующая фотография
1 / 16

Одним из идейных вдохновителей проведения квартирника стал блогер и PR-щик Раис Габитов. Среди его детищ — Южноуральская тропа. Раис и его друзья начали ее маркировать в 2017 году в Белорецком районе. За девять лет основатель и привлеченные им энтузиасты промаркировали уже больше 1,3 тыс. км

Фото: Булат Баширов

Потеряться на тропе сложно. То тут, то там на деревьях можно увидеть специальные знаки, которые помогают туристам ориентироваться на местности

Фото: Булат Баширов

Турист Радмир Сафин прошел по Южноуральской тропе от озера Банное через Большой Иремель до озера Тургояк, а на обратном пути заглянул в Арский камень. Общая протяженность маршрута, который выбрал для себя турист, составляет 1 тыс. км

Фото: Булат Баширов

Местом проведения мероприятия стал глэмпинг, расположенный недалеко от Арского камня. На фото: владелец базы отдыха Маргарита Сундюкова

Фото: Булат Баширов

Арский камень — одна из главных природных достопримечательностей Башкирии. Имеет статус комплексного памятника природы Башкирии. Высота скалы около 30 м. На ней и в окрестностях произрастают десятки редких растений, в том числе реликтовые. Вокруг скалы до сих пор ходят легенды. По одной из них, во время Крестьянской войны 1773-1775 годов с нее был сброшен управляющий Белорецким заводом по фамилии Арский. По другой — в пещере или гроте внутри скалы Емельян Пугачев спрятал сокровища, но до сих пор никто ничего не нашел

Фото: Булат Баширов

Раис Габитов рассказал о скале и легендах с ней связанных

Фото: Булат Баширов

Соорганизатор Южноуральской тропы, член попечительского совета благотворительного фонда «Наши дети» Ильгиз Калимуллин

Фото: Булат Баширов

Сейчас скалу в качестве спортинвентаря используют скалолазы: в ее вершину вбиты кольца для тросов

Фото: Булат Баширов

С Арского камня открывается обзор на десятки километров. На фото: гора Арвякрязь — высшая точка хребта Уралтау

Фото: Булат Баширов

Помимо прогулки на Арский камень участников мероприятия ждала основная часть, ради которой они собрались вместе. Ведущий, музыкант и шоумен Дамир Лукманов с сотоварищами исполнил зажигательные и душевные песни

Фото: Булат Баширов

Певица и педагог по вокалу Лия Хамматова поделилась со слушателями своим авторским материалом. На ударной установке ей подыграл Сергей Косых

Фото: Булат Баширов

Эльвира Тутаева и группа El’ektro также исполнили авторские песни

Фото: Булат Баширов

Психолог Грета Шаумбург и Лия Хамматова

Фото: Булат Баширов

Сергей Смирнов и Дамир Лукманов. Сергей — частый участник выступлений группы «Лукманов трибьют»

Фото: Булат Баширов

Уфимец Динар Насубуллин на электричке доехал до Белорецка (около шести часов), затем пешком дошел до Синих скал (около 12 км), а после прошагал еще 21 км до Арского камня

Фото: Булат Баширов

Организаторы надеются, что фестиваль-квартирник будет ежегодным. Зрители, судя по разговорам, рассчитывают встретиться вновь следующим летом

Фото: Булат Баширов

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд