Вышли на тропу веселья

Арский камень — одна из главных природных достопримечательностей Башкирии. Имеет статус комплексного памятника природы Башкирии. Высота скалы около 30 м. На ней и в окрестностях произрастают десятки редких растений, в том числе реликтовые. Вокруг скалы до сих пор ходят легенды. По одной из них, во время Крестьянской войны 1773-1775 годов с нее был сброшен управляющий Белорецким заводом по фамилии Арский. По другой — в пещере или гроте внутри скалы Емельян Пугачев спрятал сокровища, но до сих пор никто ничего не нашел

Фото: Булат Баширов