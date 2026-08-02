Самбист на ринге
45 лет Александру Емельяненко — одному из самых известных российских бойцов смешанных единоборств
2 августа 1981 года в Старом Осколе Белгородской области родился Александр Емельяненко — один из самых известных российских бойцов смешанных единоборств. За годы профессиональной карьеры он выступал в ведущих мировых промоушенах, становился чемпионом мира по боевому самбо, переживал громкие победы, тяжелые поражения и непростые периоды вне спорта. Как складывался путь спортсмена, отмечающего 45-летний юбилей — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»
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