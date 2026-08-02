Самбист на ринге

Карьера Александра Емельяненко неоднократно прерывалась событиями вне спорта. В мае 2015 года Симоновский суд Москвы признал его виновным в изнасиловании домработницы и похищении ее паспорта, приговорив к четырем с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 50 тыс. руб. Сам спортсмен вину не признавал. В ноябре 2016 года неотбытую часть наказания ему заменили исправительными работами — На фото: Александр Емельяненко и Стивен Сигал

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»