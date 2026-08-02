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Самбист на ринге

45 лет Александру Емельяненко — одному из самых известных российских бойцов смешанных единоборств

2 августа 1981 года в Старом Осколе Белгородской области родился Александр Емельяненко — один из самых известных российских бойцов смешанных единоборств. За годы профессиональной карьеры он выступал в ведущих мировых промоушенах, становился чемпионом мира по боевому самбо, переживал громкие победы, тяжелые поражения и непростые периоды вне спорта. Как складывался путь спортсмена, отмечающего 45-летний юбилей — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»
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За два десятилетия профессиональной карьеры Александр Емельяненко стал одним из самых известных российских бойцов смешанных единоборств. Он является трехкратным чемпионом мира по боевому самбо, чемпионом Европы и многократным чемпионом России

За два десятилетия профессиональной карьеры Александр Емельяненко стал одним из самых известных российских бойцов смешанных единоборств. Он является трехкратным чемпионом мира по боевому самбо, чемпионом Европы и многократным чемпионом России

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

Александр Емельяненко родился 2 августа 1981 года в Старом Осколе Белгородской области. Он стал третьим ребенком в семье преподавателя Ольги Федоровны и газоэлектросварщика Владимира Александровича Емельяненко. В семье также росли дочь Марина и сыновья Федор и Иван — На фото: Ольга Федоровна Емельяненко с маленьким Александром и Федором Емельяненко

Александр Емельяненко родился 2 августа 1981 года в Старом Осколе Белгородской области. Он стал третьим ребенком в семье преподавателя Ольги Федоровны и газоэлектросварщика Владимира Александровича Емельяненко. В семье также росли дочь Марина и сыновья Федор и Иван — На фото: Ольга Федоровна Емельяненко с маленьким Александром и Федором Емельяненко

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Детство Александра прошло в небогатой семье. Позже спортсмен вспоминал, что вместе с братьями носил одежду друг за другом, а родители много работали, стараясь обеспечить детей всем необходимым — На фото: Владимир Александрович Емельяненко с маленьким Александром и Федором Емельяненко

Детство Александра прошло в небогатой семье. Позже спортсмен вспоминал, что вместе с братьями носил одежду друг за другом, а родители много работали, стараясь обеспечить детей всем необходимым — На фото: Владимир Александрович Емельяненко с маленьким Александром и Федором Емельяненко

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

В секцию самбо Александр попал вслед за старшим братом Федором. С 1988 года он занимался самбо и дзюдо под руководством тренера Владимира Воронова, а в 16 лет выполнил норматив мастера спорта по дзюдо — На фото: Федор и Александр Емельяненко в детстве

В секцию самбо Александр попал вслед за старшим братом Федором. С 1988 года он занимался самбо и дзюдо под руководством тренера Владимира Воронова, а в 16 лет выполнил норматив мастера спорта по дзюдо — На фото: Федор и Александр Емельяненко в детстве

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Спорт постепенно стал важной частью жизни семьи Емельяненко. Родители поддерживали занятия сыновей, а Александр и Федор еще в детстве начали тренироваться вместе, заложив основу будущих профессиональных карьер — На фото: Александр, Федор и Ольга Федоровна Емельяненко

Спорт постепенно стал важной частью жизни семьи Емельяненко. Родители поддерживали занятия сыновей, а Александр и Федор еще в детстве начали тренироваться вместе, заложив основу будущих профессиональных карьер — На фото: Александр, Федор и Ольга Федоровна Емельяненко

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Со временем братья Емельяненко стали одной из самых известных спортивных семей России. Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах построили Федор и Александр, а позднее на профессиональном ринге дебютировал и младший брат Иван — На фото: Иван, Александр и Федор Емельяненко

Со временем братья Емельяненко стали одной из самых известных спортивных семей России. Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах построили Федор и Александр, а позднее на профессиональном ринге дебютировал и младший брат Иван — На фото: Иван, Александр и Федор Емельяненко

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Александр Емельяненко начал в 2003 году. Позже, вспоминая свой дебют, он писал: «Мой первый профессиональный бой по ММА в Харькове. Помню, что заработал за него меньше ста долларов. Особо не разгуляешься»

Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Александр Емельяненко начал в 2003 году. Позже, вспоминая свой дебют, он писал: «Мой первый профессиональный бой по ММА в Харькове. Помню, что заработал за него меньше ста долларов. Особо не разгуляешься»

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

К середине 2000-х Александр Емельяненко стал одним из самых узнаваемых российских бойцов. Его приглашали на официальные мероприятия и встречи с государственными деятелями — На фото: Александр Емельяненко и Валентина Матвиенко

К середине 2000-х Александр Емельяненко стал одним из самых узнаваемых российских бойцов. Его приглашали на официальные мероприятия и встречи с государственными деятелями — На фото: Александр Емельяненко и Валентина Матвиенко

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

На протяжении всей профессиональной карьеры Александр Емельяненко уделял большое внимание тренировочному процессу. Работа над ударной техникой и физической подготовкой оставалась неотъемлемой частью подготовки к каждому поединку

На протяжении всей профессиональной карьеры Александр Емельяненко уделял большое внимание тренировочному процессу. Работа над ударной техникой и физической подготовкой оставалась неотъемлемой частью подготовки к каждому поединку

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Спарринги занимали важное место в подготовке Александра Емельяненко. Именно в условиях, максимально приближенных к реальному бою, отрабатывались комбинации, защита и тактика будущих поединков

Спарринги занимали важное место в подготовке Александра Емельяненко. Именно в условиях, максимально приближенных к реальному бою, отрабатывались комбинации, защита и тактика будущих поединков

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Главным этапом международной карьеры Александра Емельяненко стали выступления в японской организации Pride. На ее турнирах он побеждал Джеймса Томпсона, Рикарду Морайса, Павла Настулу и Сергея Харитонова, а также встречался с Мирко Филиповичем и Джошем Барнеттом — На фото: Александр и Федор Емельяненко

Главным этапом международной карьеры Александра Емельяненко стали выступления в японской организации Pride. На ее турнирах он побеждал Джеймса Томпсона, Рикарду Морайса, Павла Настулу и Сергея Харитонова, а также встречался с Мирко Филиповичем и Джошем Барнеттом — На фото: Александр и Федор Емельяненко

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Популярность Александра Емельяненко вышла за пределы профессионального спорта. На крупных международных мероприятиях он встречался с известными актерами, политиками и представителями шоу-бизнеса — На фото: Александр Емельяненко и Жан-Клод Ван Дамм

Популярность Александра Емельяненко вышла за пределы профессионального спорта. На крупных международных мероприятиях он встречался с известными актерами, политиками и представителями шоу-бизнеса — На фото: Александр Емельяненко и Жан-Клод Ван Дамм

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Карьера Александра Емельяненко неоднократно прерывалась событиями вне спорта. В мае 2015 года Симоновский суд Москвы признал его виновным в изнасиловании домработницы и похищении ее паспорта, приговорив к четырем с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 50 тыс. руб. Сам спортсмен вину не признавал. В ноябре 2016 года неотбытую часть наказания ему заменили исправительными работами — На фото: Александр Емельяненко и Стивен Сигал

Карьера Александра Емельяненко неоднократно прерывалась событиями вне спорта. В мае 2015 года Симоновский суд Москвы признал его виновным в изнасиловании домработницы и похищении ее паспорта, приговорив к четырем с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 50 тыс. руб. Сам спортсмен вину не признавал. В ноябре 2016 года неотбытую часть наказания ему заменили исправительными работами — На фото: Александр Емельяненко и Стивен Сигал

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

После выхода из колонии в ноябре 2016 года Александр Емельяненко вернулся в профессиональный спорт и подписал контракт с лигой World Fighting Championship Akhmat. С сентября 2017-го по июль 2018 года он одержал пять досрочных побед подряд — На фото: Александр Емельяненко и Рамзан Кадыров

После выхода из колонии в ноябре 2016 года Александр Емельяненко вернулся в профессиональный спорт и подписал контракт с лигой World Fighting Championship Akhmat. С сентября 2017-го по июль 2018 года он одержал пять досрочных побед подряд — На фото: Александр Емельяненко и Рамзан Кадыров

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Возвращение после почти четырехлетнего перерыва вновь привлекло к Александру Емельяненко широкое внимание. Его поединки, публичные заявления и участие в телевизионных проектах обсуждались далеко за пределами аудитории смешанных единоборств — На фото: Александр Емельяненко и Егор Крид

Возвращение после почти четырехлетнего перерыва вновь привлекло к Александру Емельяненко широкое внимание. Его поединки, публичные заявления и участие в телевизионных проектах обсуждались далеко за пределами аудитории смешанных единоборств — На фото: Александр Емельяненко и Егор Крид

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Поединок Александра Емельяненко с американцем Тони Джонсоном в августе 2018 года завершился вничью. Судьи впервые за долгое время не смогли определить победителя в бою российского тяжеловеса — На фото: Александр Емельяненко во время боя с Тони Джонсоном

Поединок Александра Емельяненко с американцем Тони Джонсоном в августе 2018 года завершился вничью. Судьи впервые за долгое время не смогли определить победителя в бою российского тяжеловеса — На фото: Александр Емельяненко во время боя с Тони Джонсоном

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Многие поединки Александра Емельяненко проходили в жесткой борьбе и завершались только после тяжелого обмена ударами. За годы карьеры он неоднократно выходил из октагона с рассечениями и травмами, продолжая бой до финального гонга

Многие поединки Александра Емельяненко проходили в жесткой борьбе и завершались только после тяжелого обмена ударами. За годы карьеры он неоднократно выходил из октагона с рассечениями и травмами, продолжая бой до финального гонга

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Карьера тяжеловеса сопровождалась не только громкими победами, но и заметными поражениями. Александр Емельяненко уступал таким известным бойцам, как Мирко Филипович, Джош Барнетт, Фабрисиу Вердум, Джефф Монсон и Магомед Исмаилов

Карьера тяжеловеса сопровождалась не только громкими победами, но и заметными поражениями. Александр Емельяненко уступал таким известным бойцам, как Мирко Филипович, Джош Барнетт, Фабрисиу Вердум, Джефф Монсон и Магомед Исмаилов

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

За профессиональную карьеру Александр Емельяненко провел 39 поединков по правилам ММА: одержал 29 побед, потерпел девять поражений и один бой завершил вничью. Из 29 побед 21 была одержана нокаутом или техническим нокаутом, пять — болевыми и удушающими приемами

За профессиональную карьеру Александр Емельяненко провел 39 поединков по правилам ММА: одержал 29 побед, потерпел девять поражений и один бой завершил вничью. Из 29 побед 21 была одержана нокаутом или техническим нокаутом, пять — болевыми и удушающими приемами

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Спортивная биография Александра Емельяненко вместила мировые титулы по боевому самбо, выступления на крупнейших международных аренах, громкие победы, тяжелые поражения и неоднократные возвращения. К своему 45-летию он остается одной из самых узнаваемых и противоречивых фигур в истории российских смешанных единоборств

Спортивная биография Александра Емельяненко вместила мировые титулы по боевому самбо, выступления на крупнейших международных аренах, громкие победы, тяжелые поражения и неоднократные возвращения. К своему 45-летию он остается одной из самых узнаваемых и противоречивых фигур в истории российских смешанных единоборств

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

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За два десятилетия профессиональной карьеры Александр Емельяненко стал одним из самых известных российских бойцов смешанных единоборств. Он является трехкратным чемпионом мира по боевому самбо, чемпионом Европы и многократным чемпионом России

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Александр Емельяненко родился 2 августа 1981 года в Старом Осколе Белгородской области. Он стал третьим ребенком в семье преподавателя Ольги Федоровны и газоэлектросварщика Владимира Александровича Емельяненко. В семье также росли дочь Марина и сыновья Федор и Иван — На фото: Ольга Федоровна Емельяненко с маленьким Александром и Федором Емельяненко

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Детство Александра прошло в небогатой семье. Позже спортсмен вспоминал, что вместе с братьями носил одежду друг за другом, а родители много работали, стараясь обеспечить детей всем необходимым — На фото: Владимир Александрович Емельяненко с маленьким Александром и Федором Емельяненко

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

В секцию самбо Александр попал вслед за старшим братом Федором. С 1988 года он занимался самбо и дзюдо под руководством тренера Владимира Воронова, а в 16 лет выполнил норматив мастера спорта по дзюдо — На фото: Федор и Александр Емельяненко в детстве

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Спорт постепенно стал важной частью жизни семьи Емельяненко. Родители поддерживали занятия сыновей, а Александр и Федор еще в детстве начали тренироваться вместе, заложив основу будущих профессиональных карьер — На фото: Александр, Федор и Ольга Федоровна Емельяненко

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Со временем братья Емельяненко стали одной из самых известных спортивных семей России. Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах построили Федор и Александр, а позднее на профессиональном ринге дебютировал и младший брат Иван — На фото: Иван, Александр и Федор Емельяненко

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Александр Емельяненко начал в 2003 году. Позже, вспоминая свой дебют, он писал: «Мой первый профессиональный бой по ММА в Харькове. Помню, что заработал за него меньше ста долларов. Особо не разгуляешься»

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

К середине 2000-х Александр Емельяненко стал одним из самых узнаваемых российских бойцов. Его приглашали на официальные мероприятия и встречи с государственными деятелями — На фото: Александр Емельяненко и Валентина Матвиенко

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

На протяжении всей профессиональной карьеры Александр Емельяненко уделял большое внимание тренировочному процессу. Работа над ударной техникой и физической подготовкой оставалась неотъемлемой частью подготовки к каждому поединку

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Спарринги занимали важное место в подготовке Александра Емельяненко. Именно в условиях, максимально приближенных к реальному бою, отрабатывались комбинации, защита и тактика будущих поединков

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Главным этапом международной карьеры Александра Емельяненко стали выступления в японской организации Pride. На ее турнирах он побеждал Джеймса Томпсона, Рикарду Морайса, Павла Настулу и Сергея Харитонова, а также встречался с Мирко Филиповичем и Джошем Барнеттом — На фото: Александр и Федор Емельяненко

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Популярность Александра Емельяненко вышла за пределы профессионального спорта. На крупных международных мероприятиях он встречался с известными актерами, политиками и представителями шоу-бизнеса — На фото: Александр Емельяненко и Жан-Клод Ван Дамм

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Карьера Александра Емельяненко неоднократно прерывалась событиями вне спорта. В мае 2015 года Симоновский суд Москвы признал его виновным в изнасиловании домработницы и похищении ее паспорта, приговорив к четырем с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 50 тыс. руб. Сам спортсмен вину не признавал. В ноябре 2016 года неотбытую часть наказания ему заменили исправительными работами — На фото: Александр Емельяненко и Стивен Сигал

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

После выхода из колонии в ноябре 2016 года Александр Емельяненко вернулся в профессиональный спорт и подписал контракт с лигой World Fighting Championship Akhmat. С сентября 2017-го по июль 2018 года он одержал пять досрочных побед подряд — На фото: Александр Емельяненко и Рамзан Кадыров

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Возвращение после почти четырехлетнего перерыва вновь привлекло к Александру Емельяненко широкое внимание. Его поединки, публичные заявления и участие в телевизионных проектах обсуждались далеко за пределами аудитории смешанных единоборств — На фото: Александр Емельяненко и Егор Крид

Фото: Личная страница Александра Емельяненко во «ВКонтакте»

Поединок Александра Емельяненко с американцем Тони Джонсоном в августе 2018 года завершился вничью. Судьи впервые за долгое время не смогли определить победителя в бою российского тяжеловеса — На фото: Александр Емельяненко во время боя с Тони Джонсоном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Многие поединки Александра Емельяненко проходили в жесткой борьбе и завершались только после тяжелого обмена ударами. За годы карьеры он неоднократно выходил из октагона с рассечениями и травмами, продолжая бой до финального гонга

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Карьера тяжеловеса сопровождалась не только громкими победами, но и заметными поражениями. Александр Емельяненко уступал таким известным бойцам, как Мирко Филипович, Джош Барнетт, Фабрисиу Вердум, Джефф Монсон и Магомед Исмаилов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

За профессиональную карьеру Александр Емельяненко провел 39 поединков по правилам ММА: одержал 29 побед, потерпел девять поражений и один бой завершил вничью. Из 29 побед 21 была одержана нокаутом или техническим нокаутом, пять — болевыми и удушающими приемами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Спортивная биография Александра Емельяненко вместила мировые титулы по боевому самбо, выступления на крупнейших международных аренах, громкие победы, тяжелые поражения и неоднократные возвращения. К своему 45-летию он остается одной из самых узнаваемых и противоречивых фигур в истории российских смешанных единоборств

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

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