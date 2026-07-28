28.07.2026, 20:54

По уши в грязи Под Воронежем прошел кубок Воронежской области по джип-триалу RFC

Воронеж в очередной раз принял этап серии Rainforest Challenge — международных соревнований по джип-триалу, в котором экипажи на внедорожниках преодолевают препятствия на время. На сложных трассах пилоты и штурманы проходят крутые подъемы, овраги и глубокую грязь, помогают им в этом — лебедки и смекалка. Второй день турнира прошел под проливным дождем, который сделал условия еще сложнее, но не остановил ни участников, ни зрителей. Как прошли соревнования «RFC Voronezh. Азия-триал» — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».