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По уши в грязи

Под Воронежем прошел кубок Воронежской области по джип-триалу RFC

Воронеж в очередной раз принял этап серии Rainforest Challenge — международных соревнований по джип-триалу, в котором экипажи на внедорожниках преодолевают препятствия на время. На сложных трассах пилоты и штурманы проходят крутые подъемы, овраги и глубокую грязь, помогают им в этом — лебедки и смекалка. Второй день турнира прошел под проливным дождем, который сделал условия еще сложнее, но не остановил ни участников, ни зрителей. Как прошли соревнования «RFC Voronezh. Азия-триал» — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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Rainforest Challenge (RFC) — одна из самых известных в мире серий соревнований по внедорожному спорту. Российский этап RFC Voronezh ежегодно собирает экипажи, преодолевающие естественные и искусственные препятствия. Результат зависит от точности прохождения секций, штрафных баллов и времени

Rainforest Challenge (RFC) — одна из самых известных в мире серий соревнований по внедорожному спорту. Российский этап RFC Voronezh ежегодно собирает экипажи, преодолевающие естественные и искусственные препятствия. Результат зависит от точности прохождения секций, штрафных баллов и времени

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В этот раз секции организовали на территории автодрома «Воронеж-Ринг» недалеко от облцентра

В этот раз секции организовали на территории автодрома «Воронеж-Ринг» недалеко от облцентра

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Экипаж состоит из пилота и штурмана: пока первый выбирает траекторию движения, второй его координирует, следит за безопасностью и помогает работать с лебедкой

Экипаж состоит из пилота и штурмана: пока первый выбирает траекторию движения, второй его координирует, следит за безопасностью и помогает работать с лебедкой

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Каждая из пяти зачетных категорий (R1, R2, R3, R4 и «Туризм») объединяла автомобили разного уровня подготовки — от серийных внедорожников с минимальными доработками до специально построенных спортивных машин

Каждая из пяти зачетных категорий (R1, R2, R3, R4 и «Туризм») объединяла автомобили разного уровня подготовки — от серийных внедорожников с минимальными доработками до специально построенных спортивных машин

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

На старт соревнований «RFC Voronezh. Азия-триал» вышли 24 экипажа из Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Курской и Челябинской областей, Москвы, Минска, Таганрога, Златоуста и Луганской Народной Республики

На старт соревнований «RFC Voronezh. Азия-триал» вышли 24 экипажа из Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Курской и Челябинской областей, Москвы, Минска, Таганрога, Златоуста и Луганской Народной Республики

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Каждая специальная секция проходилась на время. За отведенные 15 минут экипажам предстояло максимально чисто преодолеть все препятствия, ведь даже небольшая ошибка могла привести к штрафным баллам

Каждая специальная секция проходилась на время. За отведенные 15 минут экипажам предстояло максимально чисто преодолеть все препятствия, ведь даже небольшая ошибка могла привести к штрафным баллам

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Организаторы подготовили специальные секции с искусственными водными препятствиями и элементами технического маневрирования. Приходилось активно использовать лебедки

Организаторы подготовили специальные секции с искусственными водными препятствиями и элементами технического маневрирования. Приходилось активно использовать лебедки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во второй день соревнований трассу накрыл проливной дождь. Размокший грунт сделал многие подъемы и спуски сложнее

Во второй день соревнований трассу накрыл проливной дождь. Размокший грунт сделал многие подъемы и спуски сложнее

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед стартом каждой секции участники внимательно изучали рельеф и выбирали траекторию, позволяющую пройти препятствия с минимальным количеством ошибок

Перед стартом каждой секции участники внимательно изучали рельеф и выбирали траекторию, позволяющую пройти препятствия с минимальным количеством ошибок

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На сложных участках успех зависел не только от мастерства пилота, но и от слаженной работы экипажа. Штурман помогал выбирать траекторию и координировал прохождение препятствий

На сложных участках успех зависел не только от мастерства пилота, но и от слаженной работы экипажа. Штурман помогал выбирать траекторию и координировал прохождение препятствий

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Там, где сцепления колес с грунтом уже не хватало, использовались электрические лебедки

Там, где сцепления колес с грунтом уже не хватало, использовались электрические лебедки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С каждой новой попыткой состояние трассы ухудшалось. Глубокие колеи усложняли прохождение даже уже знакомых препятствий

С каждой новой попыткой состояние трассы ухудшалось. Глубокие колеи усложняли прохождение даже уже знакомых препятствий

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Не всем удалось завершить соревнования. Из-за технических неисправностей с дистанции сошли экипажи №302 из Курской области и №409 из Луганской Народной Республики

Не всем удалось завершить соревнования. Из-за технических неисправностей с дистанции сошли экипажи №302 из Курской области и №409 из Луганской Народной Республики

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

В категории R1 победу одержали Максим Абметка и Дмитрий Юнчик из Минска (экипаж №103), а в R2 лучшими стали Денис Логинов и Вячеслав Беспалов из Волгоградской области (№201)

В категории R1 победу одержали Максим Абметка и Дмитрий Юнчик из Минска (экипаж №103), а в R2 лучшими стали Денис Логинов и Вячеслав Беспалов из Волгоградской области (№201)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В категории R3 первое место заняли участники из Белгородской области Георгий Казаков и Богдан Минько (№307)

В категории R3 первое место заняли участники из Белгородской области Георгий Казаков и Богдан Минько (№307)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В R4 победили Вячеслав и Евгений Верховодовы из Луганской Народной Республики (№407)

В R4 победили Вячеслав и Евгений Верховодовы из Луганской Народной Республики (№407)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Победителями категории «Туризм» стали Андрей Лебедев и Роман Артенян из Орловской области (№501)

Победителями категории «Туризм» стали Андрей Лебедев и Роман Артенян из Орловской области (№501)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уже на первой секции зрители увидели эффектный переворот участников из Минска, который, к счастью, обошелся без последствий

Уже на первой секции зрители увидели эффектный переворот участников из Минска, который, к счастью, обошелся без последствий

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За два дня соревнований спортсменам предстояло преодолеть десятки секций

За два дня соревнований спортсменам предстояло преодолеть десятки секций

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дождь, грязь, технические неисправности и сложный рельеф вновь показали, что Rainforest Challenge — испытание, в котором до финиша доходят самые выносливые

Дождь, грязь, технические неисправности и сложный рельеф вновь показали, что Rainforest Challenge — испытание, в котором до финиша доходят самые выносливые

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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Rainforest Challenge (RFC) — одна из самых известных в мире серий соревнований по внедорожному спорту. Российский этап RFC Voronezh ежегодно собирает экипажи, преодолевающие естественные и искусственные препятствия. Результат зависит от точности прохождения секций, штрафных баллов и времени

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В этот раз секции организовали на территории автодрома «Воронеж-Ринг» недалеко от облцентра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Экипаж состоит из пилота и штурмана: пока первый выбирает траекторию движения, второй его координирует, следит за безопасностью и помогает работать с лебедкой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Каждая из пяти зачетных категорий (R1, R2, R3, R4 и «Туризм») объединяла автомобили разного уровня подготовки — от серийных внедорожников с минимальными доработками до специально построенных спортивных машин

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

На старт соревнований «RFC Voronezh. Азия-триал» вышли 24 экипажа из Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Курской и Челябинской областей, Москвы, Минска, Таганрога, Златоуста и Луганской Народной Республики

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Каждая специальная секция проходилась на время. За отведенные 15 минут экипажам предстояло максимально чисто преодолеть все препятствия, ведь даже небольшая ошибка могла привести к штрафным баллам

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Организаторы подготовили специальные секции с искусственными водными препятствиями и элементами технического маневрирования. Приходилось активно использовать лебедки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во второй день соревнований трассу накрыл проливной дождь. Размокший грунт сделал многие подъемы и спуски сложнее

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Перед стартом каждой секции участники внимательно изучали рельеф и выбирали траекторию, позволяющую пройти препятствия с минимальным количеством ошибок

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На сложных участках успех зависел не только от мастерства пилота, но и от слаженной работы экипажа. Штурман помогал выбирать траекторию и координировал прохождение препятствий

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Там, где сцепления колес с грунтом уже не хватало, использовались электрические лебедки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

С каждой новой попыткой состояние трассы ухудшалось. Глубокие колеи усложняли прохождение даже уже знакомых препятствий

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Не всем удалось завершить соревнования. Из-за технических неисправностей с дистанции сошли экипажи №302 из Курской области и №409 из Луганской Народной Республики

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

В категории R1 победу одержали Максим Абметка и Дмитрий Юнчик из Минска (экипаж №103), а в R2 лучшими стали Денис Логинов и Вячеслав Беспалов из Волгоградской области (№201)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В категории R3 первое место заняли участники из Белгородской области Георгий Казаков и Богдан Минько (№307)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В R4 победили Вячеслав и Евгений Верховодовы из Луганской Народной Республики (№407)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Победителями категории «Туризм» стали Андрей Лебедев и Роман Артенян из Орловской области (№501)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Уже на первой секции зрители увидели эффектный переворот участников из Минска, который, к счастью, обошелся без последствий

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

За два дня соревнований спортсменам предстояло преодолеть десятки секций

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Дождь, грязь, технические неисправности и сложный рельеф вновь показали, что Rainforest Challenge — испытание, в котором до финиша доходят самые выносливые

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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