28.07.2026, 16:19

Военная машина Ульяновскому автомобильному заводу исполняется 85 лет

В июле 1941 года Государственный комитет обороны СССР принял решение об эвакуации в Ульяновск части мощностей московского автомобильного завода ЗИС (Завод им. Сталина). И хотя официальной датой ульяновского предприятия создания считается 30 ноября 1941 года, когда был зарегистрирован филиал Завода им. Сталина — УльЗИС, на автозаводе ведут отсчет своей истории с июльского решения ГКО. В годы войны будущий УАЗ производил автомобили для нужд Красной Армии, но уже в 50-х годах прошлого века завод помимо военных заказов выпускал машины как для народного хозяйства так и гражданские версии своей продукции. Об этапах развития главного «внедорожного» автозавода страны и о его машинах, многие из которых стали легендарными, в фотогалерее «Ъ».

