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Военная машина

Ульяновскому автомобильному заводу исполняется 85 лет

В июле 1941 года Государственный комитет обороны СССР принял решение об эвакуации в Ульяновск части мощностей московского автомобильного завода ЗИС (Завод им. Сталина). И хотя официальной датой ульяновского предприятия создания считается 30 ноября 1941 года, когда был зарегистрирован филиал Завода им. Сталина — УльЗИС, на автозаводе ведут отсчет своей истории с июльского решения ГКО. В годы войны будущий УАЗ производил автомобили для нужд Красной Армии, но уже в 50-х годах прошлого века завод помимо военных заказов выпускал машины как для народного хозяйства так и гражданские версии своей продукции. Об этапах развития главного «внедорожного» автозавода страны и о его машинах, многие из которых стали легендарными, в фотогалерее «Ъ».
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Изначально УАЗ строился под нужды Красной Армии. И сегодня автомобили УАЗа массово используются в Вооруженных cилах Российской Федерации. На фото: военнослужащие в автомобиле УАЗ-469

Изначально УАЗ строился под нужды Красной Армии. И сегодня автомобили УАЗа массово используются в Вооруженных cилах Российской Федерации. На фото: военнослужащие в автомобиле УАЗ-469

Фото: пресс-служба УАЗа

В июле 1941 года, после решения ГКО об эвакуации ЗИСа, в Ульяновске началась работа по подбору площадок для будущего завода и подготовки условий эвакуации. Официальное совершенно секретное постановление ГКО об эвакуации ЗИСа с конкретными решениями по этапам эвакуации было подписано Иосифом Сталиным 11 октября 1941 года

В июле 1941 года, после решения ГКО об эвакуации ЗИСа, в Ульяновске началась работа по подбору площадок для будущего завода и подготовки условий эвакуации. Официальное совершенно секретное постановление ГКО об эвакуации ЗИСа с конкретными решениями по этапам эвакуации было подписано Иосифом Сталиным 11 октября 1941 года

Фото: Документ из Российского государственного архива социально-политической истории

Уже в мае 1942 года УльЗИС начал выпуск автомобилей ЗИС-5В (модификация, приспособленная для условий военного времени) на площадях бывших складов Главного таможенного управления (где сейчас находится Ульяновский моторный завод). На фото: ЗИС-5В на дорогах Великой Отечественной войны

Уже в мае 1942 года УльЗИС начал выпуск автомобилей ЗИС-5В (модификация, приспособленная для условий военного времени) на площадях бывших складов Главного таможенного управления (где сейчас находится Ульяновский моторный завод). На фото: ЗИС-5В на дорогах Великой Отечественной войны

Фото: Фото из архивов Минобороны РФ. / Коммерсантъ

Грузовики ЗИС-5 очень требовались фронту. Уже через два месяца после освоения сборки ЗИС-5, в июле 1942 года, предприятие выпускало до 30 грузовиков в сутки. На фото: колонна грузовиков ЗИС-5 на автозаводе готова к отправке на фронт

Грузовики ЗИС-5 очень требовались фронту. Уже через два месяца после освоения сборки ЗИС-5, в июле 1942 года, предприятие выпускало до 30 грузовиков в сутки. На фото: колонна грузовиков ЗИС-5 на автозаводе готова к отправке на фронт

Фото: Фото из архивов УАЗа. / Коммерсантъ

Надежные, простые в эксплуатации и ремонте, с двигателем, который заводился даже в лютые морозы, трехтонные ЗИС-5, произведенные в Ульяновске, стали одним из основных транспортных средств периода Великой Отечественной войны. К середине войны ЗИС-5 составлял почти половину автопарка Красной Армии

Надежные, простые в эксплуатации и ремонте, с двигателем, который заводился даже в лютые морозы, трехтонные ЗИС-5, произведенные в Ульяновске, стали одним из основных транспортных средств периода Великой Отечественной войны. К середине войны ЗИС-5 составлял почти половину автопарка Красной Армии

Фото: Архивные фото. / Коммерсантъ

Всего с 1942 года по 1944 год УльЗИС поставил на фронт более 10,5 тыс. грузовиков ЗИС 5. На фото — ЗИС-5 в музее УАЗа

Всего с 1942 года по 1944 год УльЗИС поставил на фронт более 10,5 тыс. грузовиков ЗИС 5. На фото — ЗИС-5 в музее УАЗа

Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Именно ЗИС-5 взяли на себя тяжелую ношу обеспечения связи блокадного Ленинграда в зимний период через Ладожское озеро по «Дороге жизни». Под Ленинградом, у поселка Подборовье, на «Дороге жизни» установлен памятник грузовику ЗИС-5

Именно ЗИС-5 взяли на себя тяжелую ношу обеспечения связи блокадного Ленинграда в зимний период через Ладожское озеро по «Дороге жизни». Под Ленинградом, у поселка Подборовье, на «Дороге жизни» установлен памятник грузовику ЗИС-5

Фото: Архивные фото. / Коммерсантъ

В августе 1943 года на заводе УльЗИС была собрана боевая машина БМ-13 («Катюша») под номером 773. Машина участвовала в освобождении Польши и Чехословакии, закончила войну в Праге .

В августе 1943 года на заводе УльЗИС была собрана боевая машина БМ-13 («Катюша») под номером 773. Машина участвовала в освобождении Польши и Чехословакии, закончила войну в Праге .

Фото: Архивные фото. / Коммерсантъ

22 июня 1943 года Государственный комитет обороны принимает решение о строительстве в Ульяновске автомобильного завода на базе эвакуированных мощностей ЗИСа. На фото: начало строительства корпусов Ульяновского автозавода. 1943 год

22 июня 1943 года Государственный комитет обороны принимает решение о строительстве в Ульяновске автомобильного завода на базе эвакуированных мощностей ЗИСа. На фото: начало строительства корпусов Ульяновского автозавода. 1943 год

Фото: Фото из архивов УАЗа / Коммерсантъ

К маю 1943 года на УАЗе был собран первый опытный образец дизельного 4-тонного грузовика — УльЗИС-253, который мог бы составить конкуренцию американскому «Студебеккеру», но в серию проект так и не пошел. В конце 1943 года на УАЗе была организована сборка трехосных американских грузовиков «Студебеккер» из комплектующих, которые приходили по ленд-лизу из США

К маю 1943 года на УАЗе был собран первый опытный образец дизельного 4-тонного грузовика — УльЗИС-253, который мог бы составить конкуренцию американскому «Студебеккеру», но в серию проект так и не пошел. В конце 1943 года на УАЗе была организована сборка трехосных американских грузовиков «Студебеккер» из комплектующих, которые приходили по ленд-лизу из США

Фото: Фото из архивов УАЗа. / Коммерсантъ

В конце 1944 года автозаводу было поручено освоить новую модель — ГАЗ-АА. На фото: главный конвейер УАЗа. Конец 1940-х годов

В конце 1944 года автозаводу было поручено освоить новую модель — ГАЗ-АА. На фото: главный конвейер УАЗа. Конец 1940-х годов

Фото: Фото из архивов УАЗа / Коммерсантъ

С октября 1947 года по 1951 год УАЗ выпускал полуторки УАЗ-ГАЗ-ММ и УАЗ-ГАЗ-АА

С октября 1947 года по 1951 год УАЗ выпускал полуторки УАЗ-ГАЗ-ММ и УАЗ-ГАЗ-АА

Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

В 1954 году на заводе создается свой отдел главного конструктора, с Горьковского автозавода УАЗу передают производство знаменитых «козликов» — внедорожников ГАЗ-69 и ГАЗ-69А, в 1956 году эти автомобили стали производить только на УАЗе

В 1954 году на заводе создается свой отдел главного конструктора, с Горьковского автозавода УАЗу передают производство знаменитых «козликов» — внедорожников ГАЗ-69 и ГАЗ-69А, в 1956 году эти автомобили стали производить только на УАЗе

Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Одновременно с освоением горьковских внедорожников завод начал разработку собственных автомобилей. В 1958 году завод приступил к освоению и выпуску автомобилей УАЗ-450 (фургон), УАЗ-450 А (санитарная) и УАЗ-450 Д (грузовик). Так родилась знаменитая «буханка». Одновременно с освоением горьковских внедорожников завод начал разработку собственных автомобилей. В 1958 году завод приступил к освоению и выпуску автомобилей УАЗ-450 (фургон), УАЗ-450 А (санитарная) и УАЗ-450 Д (грузовик). Так родилась знаменитая «буханка». На фото: УАЗ-СГР («буханка») на конвейере УАЗа. 2019 год

Одновременно с освоением горьковских внедорожников завод начал разработку собственных автомобилей. В 1958 году завод приступил к освоению и выпуску автомобилей УАЗ-450 (фургон), УАЗ-450 А (санитарная) и УАЗ-450 Д (грузовик). Так родилась знаменитая «буханка». Одновременно с освоением горьковских внедорожников завод начал разработку собственных автомобилей. В 1958 году завод приступил к освоению и выпуску автомобилей УАЗ-450 (фургон), УАЗ-450 А (санитарная) и УАЗ-450 Д (грузовик). Так родилась знаменитая «буханка». На фото: УАЗ-СГР («буханка») на конвейере УАЗа. 2019 год

Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

«Буханка» — самый большой долгожитель в продукции УАЗа. Ее выпускают до сих пор, поскольку этот автомобиль благодаря ряду достоинств, в том числе — высокой проходимости, остается востребованным

«Буханка» — самый большой долгожитель в продукции УАЗа. Ее выпускают до сих пор, поскольку этот автомобиль благодаря ряду достоинств, в том числе — высокой проходимости, остается востребованным

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ  /  купить фото

В начале 1976 года была создана специальная модификация «буханки» для районов Крайнего Севера — УАЗ-452АС (со специальным утеплением и дополнительным автономным обогревателем). Испытания в Заполярье длились полтора месяца

В начале 1976 года была создана специальная модификация «буханки» для районов Крайнего Севера — УАЗ-452АС (со специальным утеплением и дополнительным автономным обогревателем). Испытания в Заполярье длились полтора месяца

Фото: Фото из архивов УАЗа / Коммерсантъ

На базе УАЗ-450Д в 1963 году был создан УАЗ-снегоход (УАЗ-451С). В 1966 году колонна опытных машин совершила длительный автопробег от Новосибирска до Ульяновска

На базе УАЗ-450Д в 1963 году был создан УАЗ-снегоход (УАЗ-451С). В 1966 году колонна опытных машин совершила длительный автопробег от Новосибирска до Ульяновска

Фото: Фото из архивов УАЗа / Коммерсантъ

Также на базе «буханки» в 1959 году была создана первая модель ульяновского электромобиля — УАЗ-450 ЭМ. Она предназначалась для обслуживания аэродромов, но широкого распространения не получила из-за отсутствия сети зарядных станций постоянного тока. Новый электромобиль — уже с возможностью заряда переменным током — был создан на УАЗе уже в конце 70-х годов

Также на базе «буханки» в 1959 году была создана первая модель ульяновского электромобиля — УАЗ-450 ЭМ. Она предназначалась для обслуживания аэродромов, но широкого распространения не получила из-за отсутствия сети зарядных станций постоянного тока. Новый электромобиль — уже с возможностью заряда переменным током — был создан на УАЗе уже в конце 70-х годов

Фото: Фото из архивов УАЗа / Коммерсантъ

«Буханку» любят и ценят не только в России, но и во многих других странах мира. Даже в Японии, где, по свидетельству одного из путешественников, этот УАЗик считают иконой стиля, ценят внедорожные характеристики и красоту машины, называя «эталоном дизайна»

«Буханку» любят и ценят не только в России, но и во многих других странах мира. Даже в Японии, где, по свидетельству одного из путешественников, этот УАЗик считают иконой стиля, ценят внедорожные характеристики и красоту машины, называя «эталоном дизайна»

Фото: Фото с официального сайта УАЗа / Коммерсантъ

В феврале 2017 года две француженки — Корин и Элоди — доехали на УАЗе-«буханке» из Парижа до Байкала. Они везли с собой буера для экстремального путешествия по льду самого глубоководного озера

В феврале 2017 года две француженки — Корин и Элоди — доехали на УАЗе-«буханке» из Парижа до Байкала. Они везли с собой буера для экстремального путешествия по льду самого глубоководного озера

Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Другая легенда Ульяновского автозавода - УАЗ-469, пришедший на смену «козлику» ГАЗ-69 и ставший полностью собственной разработкой УАЗа. Первые опытно-промышленные серии УАЗ-469 были произведены еще в 1964 году, но массовое серийное их производство началось только в декабре 1972 года. Митинг на главном конвейере в честь начала серийного производства УАЗ-469. Декабрь 1972 года

Другая легенда Ульяновского автозавода - УАЗ-469, пришедший на смену «козлику» ГАЗ-69 и ставший полностью собственной разработкой УАЗа. Первые опытно-промышленные серии УАЗ-469 были произведены еще в 1964 году, но массовое серийное их производство началось только в декабре 1972 года. Митинг на главном конвейере в честь начала серийного производства УАЗ-469. Декабрь 1972 года

Фото: Фото из архива ООО «УАЗ» / Коммерсантъ

Весной 1973 года на протяжении 4,5 месяцев продолжалась автоэкспедиция московских журналистов, проехавших рядом с ульяновскими испытателями на двух автомобилях УАЗ-469 40 тыс. км по маршруту Москва - Магадан - Москва

Весной 1973 года на протяжении 4,5 месяцев продолжалась автоэкспедиция московских журналистов, проехавших рядом с ульяновскими испытателями на двух автомобилях УАЗ-469 40 тыс. км по маршруту Москва - Магадан - Москва

Фото: Фото из архивов УАЗа. / Коммерсантъ

В августе 1974 года три автомобиля УАЗ-469Б стали первыми внедорожниками, покорившими Эльбрус. Они поднялись по его склону, достигнув ледника на высоте 4200 метров над уровнем моря

В августе 1974 года три автомобиля УАЗ-469Б стали первыми внедорожниками, покорившими Эльбрус. Они поднялись по его склону, достигнув ледника на высоте 4200 метров над уровнем моря

Фото: Фото из архивов УАЗа. / Коммерсантъ

В конце 1970-х годов по заказу Минобороны завод начал разрабатывать внедорожник-амфибию УАЗ-3907 «Ягуар» (с гребными винтами), способный передвигаться как катер по воде, предназначенный для десантных подразделений и разведки

В конце 1970-х годов по заказу Минобороны завод начал разрабатывать внедорожник-амфибию УАЗ-3907 «Ягуар» (с гребными винтами), способный передвигаться как катер по воде, предназначенный для десантных подразделений и разведки

Фото: Фото из архивов УАЗа / Коммерсантъ

В 1981 году опытные экземпляры «Ягуара» были сданы заказчику, в 1983 году было решено принять автомобиль на вооружение Советской армии, но с началом перестройки проект был остановлен

В 1981 году опытные экземпляры «Ягуара» были сданы заказчику, в 1983 году было решено принять автомобиль на вооружение Советской армии, но с началом перестройки проект был остановлен

Фото: Фото из архивов УАЗа / Коммерсантъ

Последователем УАЗ-469 стал его собрат — внедорожник UAZ-Hunter, полюбившийся охотникам, рыбакам, геологам и многочисленным сельским жителям

Последователем УАЗ-469 стал его собрат — внедорожник UAZ-Hunter, полюбившийся охотникам, рыбакам, геологам и многочисленным сельским жителям

Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Новым словом в развитии семейства УАЗиков стал «УАЗ-Патриот», первые версии которого (с еще другими названиями) были созданы в конце 1990-х годов. С 2005 года внедорожник получил новое имя «УАЗ-Патриот» и свой окончательный современный облик. На фото: &quot;УАЗ-Патриот&quot; на главном конвейере УАЗа. 2019 год

Новым словом в развитии семейства УАЗиков стал «УАЗ-Патриот», первые версии которого (с еще другими названиями) были созданы в конце 1990-х годов. С 2005 года внедорожник получил новое имя «УАЗ-Патриот» и свой окончательный современный облик. На фото: "УАЗ-Патриот" на главном конвейере УАЗа. 2019 год

Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Продукция УАЗа стала участницей демографической программы региона. В 2005 году губернатор Сергей Морозов объявил акцию «Роди патриота в День России», в связи с чем 12 сентября был объявлен «Днем семейного общения» (местные остряки назвали этот день «Днем зачатия»). Ежегодно матери-победительнице, родившей ребенка в День России, вручали автомобиль «УАЗ-Патриот». В 2019 году губернатор Сергей Морозов вручил ключи от автомобиля «УАЗ-Патриот» многодетной семье Смолобочкиных

Продукция УАЗа стала участницей демографической программы региона. В 2005 году губернатор Сергей Морозов объявил акцию «Роди патриота в День России», в связи с чем 12 сентября был объявлен «Днем семейного общения» (местные остряки назвали этот день «Днем зачатия»). Ежегодно матери-победительнице, родившей ребенка в День России, вручали автомобиль «УАЗ-Патриот». В 2019 году губернатор Сергей Морозов вручил ключи от автомобиля «УАЗ-Патриот» многодетной семье Смолобочкиных

Фото: Фото пресс-службы правительства Ульяновской области. / Коммерсантъ

На базе «УАЗ-Патриот» созданы новые модификации - «УАЗ-Профи», среди которых грузовые автомобили, скорая помощь и автомобили для перевозки школьников

На базе «УАЗ-Патриот» созданы новые модификации - «УАЗ-Профи», среди которых грузовые автомобили, скорая помощь и автомобили для перевозки школьников

Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Ульяновский автомобильный завод — это современное производство, на котором все больше внедряются роботизированные комплексы

Ульяновский автомобильный завод — это современное производство, на котором все больше внедряются роботизированные комплексы

Фото: Фото пресс-службы УАЗа / Коммерсантъ

В год 85-летия УАЗ проходит поворотный момент в своей истории, обретая второе промышленное рождение в качестве мультидисциплинарного индустриального комплекса, объединяющего корневое производство автомобилей УАЗ и новейшие технологические мощности с производством широкой модельной линейки «Соллерс», в том числе пикапов Sollers ST

В год 85-летия УАЗ проходит поворотный момент в своей истории, обретая второе промышленное рождение в качестве мультидисциплинарного индустриального комплекса, объединяющего корневое производство автомобилей УАЗ и новейшие технологические мощности с производством широкой модельной линейки «Соллерс», в том числе пикапов Sollers ST

Фото: Фото пресс-службы УАЗа / Коммерсантъ

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Изначально УАЗ строился под нужды Красной Армии. И сегодня автомобили УАЗа массово используются в Вооруженных cилах Российской Федерации. На фото: военнослужащие в автомобиле УАЗ-469

Фото: пресс-служба УАЗа

В июле 1941 года, после решения ГКО об эвакуации ЗИСа, в Ульяновске началась работа по подбору площадок для будущего завода и подготовки условий эвакуации. Официальное совершенно секретное постановление ГКО об эвакуации ЗИСа с конкретными решениями по этапам эвакуации было подписано Иосифом Сталиным 11 октября 1941 года

Фото: Документ из Российского государственного архива социально-политической истории

Уже в мае 1942 года УльЗИС начал выпуск автомобилей ЗИС-5В (модификация, приспособленная для условий военного времени) на площадях бывших складов Главного таможенного управления (где сейчас находится Ульяновский моторный завод). На фото: ЗИС-5В на дорогах Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Фото из архивов Минобороны РФ.

Грузовики ЗИС-5 очень требовались фронту. Уже через два месяца после освоения сборки ЗИС-5, в июле 1942 года, предприятие выпускало до 30 грузовиков в сутки. На фото: колонна грузовиков ЗИС-5 на автозаводе готова к отправке на фронт

Фото: Коммерсантъ / Фото из архивов УАЗа.

Надежные, простые в эксплуатации и ремонте, с двигателем, который заводился даже в лютые морозы, трехтонные ЗИС-5, произведенные в Ульяновске, стали одним из основных транспортных средств периода Великой Отечественной войны. К середине войны ЗИС-5 составлял почти половину автопарка Красной Армии

Фото: Коммерсантъ / Архивные фото.

Всего с 1942 года по 1944 год УльЗИС поставил на фронт более 10,5 тыс. грузовиков ЗИС 5. На фото — ЗИС-5 в музее УАЗа

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Именно ЗИС-5 взяли на себя тяжелую ношу обеспечения связи блокадного Ленинграда в зимний период через Ладожское озеро по «Дороге жизни». Под Ленинградом, у поселка Подборовье, на «Дороге жизни» установлен памятник грузовику ЗИС-5

Фото: Коммерсантъ / Архивные фото.

В августе 1943 года на заводе УльЗИС была собрана боевая машина БМ-13 («Катюша») под номером 773. Машина участвовала в освобождении Польши и Чехословакии, закончила войну в Праге .

Фото: Коммерсантъ / Архивные фото.

22 июня 1943 года Государственный комитет обороны принимает решение о строительстве в Ульяновске автомобильного завода на базе эвакуированных мощностей ЗИСа. На фото: начало строительства корпусов Ульяновского автозавода. 1943 год

Фото: Коммерсантъ / Фото из архивов УАЗа

К маю 1943 года на УАЗе был собран первый опытный образец дизельного 4-тонного грузовика — УльЗИС-253, который мог бы составить конкуренцию американскому «Студебеккеру», но в серию проект так и не пошел. В конце 1943 года на УАЗе была организована сборка трехосных американских грузовиков «Студебеккер» из комплектующих, которые приходили по ленд-лизу из США

Фото: Коммерсантъ / Фото из архивов УАЗа.

В конце 1944 года автозаводу было поручено освоить новую модель — ГАЗ-АА. На фото: главный конвейер УАЗа. Конец 1940-х годов

Фото: Коммерсантъ / Фото из архивов УАЗа

С октября 1947 года по 1951 год УАЗ выпускал полуторки УАЗ-ГАЗ-ММ и УАЗ-ГАЗ-АА

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

В 1954 году на заводе создается свой отдел главного конструктора, с Горьковского автозавода УАЗу передают производство знаменитых «козликов» — внедорожников ГАЗ-69 и ГАЗ-69А, в 1956 году эти автомобили стали производить только на УАЗе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Одновременно с освоением горьковских внедорожников завод начал разработку собственных автомобилей. В 1958 году завод приступил к освоению и выпуску автомобилей УАЗ-450 (фургон), УАЗ-450 А (санитарная) и УАЗ-450 Д (грузовик). Так родилась знаменитая «буханка». Одновременно с освоением горьковских внедорожников завод начал разработку собственных автомобилей. В 1958 году завод приступил к освоению и выпуску автомобилей УАЗ-450 (фургон), УАЗ-450 А (санитарная) и УАЗ-450 Д (грузовик). Так родилась знаменитая «буханка». На фото: УАЗ-СГР («буханка») на конвейере УАЗа. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

«Буханка» — самый большой долгожитель в продукции УАЗа. Ее выпускают до сих пор, поскольку этот автомобиль благодаря ряду достоинств, в том числе — высокой проходимости, остается востребованным

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В начале 1976 года была создана специальная модификация «буханки» для районов Крайнего Севера — УАЗ-452АС (со специальным утеплением и дополнительным автономным обогревателем). Испытания в Заполярье длились полтора месяца

Фото: Коммерсантъ / Фото из архивов УАЗа

На базе УАЗ-450Д в 1963 году был создан УАЗ-снегоход (УАЗ-451С). В 1966 году колонна опытных машин совершила длительный автопробег от Новосибирска до Ульяновска

Фото: Коммерсантъ / Фото из архивов УАЗа

Также на базе «буханки» в 1959 году была создана первая модель ульяновского электромобиля — УАЗ-450 ЭМ. Она предназначалась для обслуживания аэродромов, но широкого распространения не получила из-за отсутствия сети зарядных станций постоянного тока. Новый электромобиль — уже с возможностью заряда переменным током — был создан на УАЗе уже в конце 70-х годов

Фото: Коммерсантъ / Фото из архивов УАЗа

«Буханку» любят и ценят не только в России, но и во многих других странах мира. Даже в Японии, где, по свидетельству одного из путешественников, этот УАЗик считают иконой стиля, ценят внедорожные характеристики и красоту машины, называя «эталоном дизайна»

Фото: Коммерсантъ / Фото с официального сайта УАЗа

В феврале 2017 года две француженки — Корин и Элоди — доехали на УАЗе-«буханке» из Парижа до Байкала. Они везли с собой буера для экстремального путешествия по льду самого глубоководного озера

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Другая легенда Ульяновского автозавода - УАЗ-469, пришедший на смену «козлику» ГАЗ-69 и ставший полностью собственной разработкой УАЗа. Первые опытно-промышленные серии УАЗ-469 были произведены еще в 1964 году, но массовое серийное их производство началось только в декабре 1972 года. Митинг на главном конвейере в честь начала серийного производства УАЗ-469. Декабрь 1972 года

Фото: Коммерсантъ / Фото из архива ООО «УАЗ»

Весной 1973 года на протяжении 4,5 месяцев продолжалась автоэкспедиция московских журналистов, проехавших рядом с ульяновскими испытателями на двух автомобилях УАЗ-469 40 тыс. км по маршруту Москва - Магадан - Москва

Фото: Коммерсантъ / Фото из архивов УАЗа.

В августе 1974 года три автомобиля УАЗ-469Б стали первыми внедорожниками, покорившими Эльбрус. Они поднялись по его склону, достигнув ледника на высоте 4200 метров над уровнем моря

Фото: Коммерсантъ / Фото из архивов УАЗа.

В конце 1970-х годов по заказу Минобороны завод начал разрабатывать внедорожник-амфибию УАЗ-3907 «Ягуар» (с гребными винтами), способный передвигаться как катер по воде, предназначенный для десантных подразделений и разведки

Фото: Коммерсантъ / Фото из архивов УАЗа

В 1981 году опытные экземпляры «Ягуара» были сданы заказчику, в 1983 году было решено принять автомобиль на вооружение Советской армии, но с началом перестройки проект был остановлен

Фото: Коммерсантъ / Фото из архивов УАЗа

Последователем УАЗ-469 стал его собрат — внедорожник UAZ-Hunter, полюбившийся охотникам, рыбакам, геологам и многочисленным сельским жителям

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Новым словом в развитии семейства УАЗиков стал «УАЗ-Патриот», первые версии которого (с еще другими названиями) были созданы в конце 1990-х годов. С 2005 года внедорожник получил новое имя «УАЗ-Патриот» и свой окончательный современный облик. На фото: "УАЗ-Патриот" на главном конвейере УАЗа. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Продукция УАЗа стала участницей демографической программы региона. В 2005 году губернатор Сергей Морозов объявил акцию «Роди патриота в День России», в связи с чем 12 сентября был объявлен «Днем семейного общения» (местные остряки назвали этот день «Днем зачатия»). Ежегодно матери-победительнице, родившей ребенка в День России, вручали автомобиль «УАЗ-Патриот». В 2019 году губернатор Сергей Морозов вручил ключи от автомобиля «УАЗ-Патриот» многодетной семье Смолобочкиных

Фото: Коммерсантъ / Фото пресс-службы правительства Ульяновской области.

На базе «УАЗ-Патриот» созданы новые модификации - «УАЗ-Профи», среди которых грузовые автомобили, скорая помощь и автомобили для перевозки школьников

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Ульяновский автомобильный завод — это современное производство, на котором все больше внедряются роботизированные комплексы

Фото: Коммерсантъ / Фото пресс-службы УАЗа

В год 85-летия УАЗ проходит поворотный момент в своей истории, обретая второе промышленное рождение в качестве мультидисциплинарного индустриального комплекса, объединяющего корневое производство автомобилей УАЗ и новейшие технологические мощности с производством широкой модельной линейки «Соллерс», в том числе пикапов Sollers ST

Фото: Коммерсантъ / Фото пресс-службы УАЗа

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