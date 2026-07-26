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С первого тура

«Факел» начал новый сезон Российской Премьер-Лиги домашним матчем с махачкалинским «Динамо»

После возвращения в Российскую Премьер-Лигу воронежский «Факел» начал новый сезон домашним матчем против махачкалинского «Динамо». Более девяти тысяч зрителей увидели быстрый гол хозяев, автогол еще до перерыва и победный мяч гостей на 79-й минуте. Несмотря на поражение со счетом 1:2, стартовый матч чемпионата собрал почти полные трибуны и подарил болельщикам напряженную борьбу до финального свистка. Как прошел первый матч нового сезона на стадионе «Факел» — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»
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Воронежский «Факел» начал новый сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги домашним матчем против махачкалинского «Динамо». Встреча на стадионе «Факел» открыла для обеих команд чемпионат сезона-2026/27

Воронежский «Факел» начал новый сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги домашним матчем против махачкалинского «Динамо». Встреча на стадионе «Факел» открыла для обеих команд чемпионат сезона-2026/27

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Футболисты «Факела» проводят предматчевую разминку

Футболисты «Факела» проводят предматчевую разминку

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первые болельщики «Факела» занимают места на трибунах перед началом встречи

Первые болельщики «Факела» занимают места на трибунах перед началом встречи

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Футболисты «Факела» завершают предматчевую разминку на поле стадиона

Футболисты «Факела» завершают предматчевую разминку на поле стадиона

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За игрой с трибуны VIP-ложи наблюдали приглашенные гости и официальные лица

За игрой с трибуны VIP-ложи наблюдали приглашенные гости и официальные лица

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Игроки «Факела» выходят на поле перед началом матча

Игроки «Факела» выходят на поле перед началом матча

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед началом встречи для зрителей выступили артисты, открывшие матч первого тура

Перед началом встречи для зрителей выступили артисты, открывшие матч первого тура

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Футболисты «Факела» во время исполнения государственного гимна России перед началом матча

Футболисты «Факела» во время исполнения государственного гимна России перед началом матча

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Болельщики фотографируются с клубным маскотом перед стартовым свистком

Болельщики фотографируются с клубным маскотом перед стартовым свистком

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Возвращение «Факела» в Премьер-лигу вызвало большой интерес болельщиков: первый домашний матч чемпионата собрал почти полные трибуны

Возвращение «Факела» в Премьер-лигу вызвало большой интерес болельщиков: первый домашний матч чемпионата собрал почти полные трибуны

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Болельщики «Факела» поддерживают команду на протяжении всего матча

Болельщики «Факела» поддерживают команду на протяжении всего матча

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уже на 22-й минуте Вячеслав Якимов открыл счет, забив первый гол «Факела» после возвращения клуба в Премьер-лигу

Уже на 22-й минуте Вячеслав Якимов открыл счет, забив первый гол «Факела» после возвращения клуба в Премьер-лигу

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Радость хозяев продолжалась недолго — через восемь минут после гола Якимова мяч оказался в воротах «Факела» после автогола Юрия Журавлева

Радость хозяев продолжалась недолго — через восемь минут после гола Якимова мяч оказался в воротах «Факела» после автогола Юрия Журавлева

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После перерыва команды действовали осторожнее, стараясь не допустить ошибки, которая могла решить исход встречи

После перерыва команды действовали осторожнее, стараясь не допустить ошибки, которая могла решить исход встречи

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Развязка наступила на 79-й минуте, когда гости вышли вперед и удержали победный счет

Развязка наступила на 79-й минуте, когда гости вышли вперед и удержали победный счет

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев руководит своей командой. В 2023 году специалист несколько месяцев возглавлял «Факел», после чего покинул клуб

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев руководит своей командой. В 2023 году специалист несколько месяцев возглавлял «Факел», после чего покинул клуб

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Игроки обеих команд продолжали борьбу за каждый мяч до финального свистка

Игроки обеих команд продолжали борьбу за каждый мяч до финального свистка

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во второй половине встречи футболисты все чаще вступали в единоборства, а цена каждой ошибки становилась все выше

Во второй половине встречи футболисты все чаще вступали в единоборства, а цена каждой ошибки становилась все выше

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Концовка встречи прошла в напряженной борьбе, где каждая ошибка могла повлиять на итоговый результат

Концовка встречи прошла в напряженной борьбе, где каждая ошибка могла повлиять на итоговый результат

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Болельщики до последних минут поддерживали «Факел», несмотря на непростой ход матча

Болельщики до последних минут поддерживали «Факел», несмотря на непростой ход матча

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На стадионе собралось более девяти тысяч зрителей, наблюдавших за стартовой игрой сезона

На стадионе собралось более девяти тысяч зрителей, наблюдавших за стартовой игрой сезона

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Победа в Воронеже стала для махачкалинского «Динамо» первым волевым успехом в новом сезоне: гости сумели отыграться после пропущенного мяча и вырвали три очка

Победа в Воронеже стала для махачкалинского «Динамо» первым волевым успехом в новом сезоне: гости сумели отыграться после пропущенного мяча и вырвали три очка

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Игроки «Факела» и махачкалинского «Динамо» ведут борьбу за верховой мяч в концовке встречи

Игроки «Факела» и махачкалинского «Динамо» ведут борьбу за верховой мяч в концовке встречи

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

До финального свистка хозяева продолжали искать шанс сравнять счет, однако оборона гостей сумела сохранить победный результат

До финального свистка хозяева продолжали искать шанс сравнять счет, однако оборона гостей сумела сохранить победный результат

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Финальные минуты прошли под непрерывную поддержку воронежских трибун

Финальные минуты прошли под непрерывную поддержку воронежских трибун

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Матч первого тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги завершился победой махачкалинского «Динамо» со счетом 2:1

Матч первого тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги завершился победой махачкалинского «Динамо» со счетом 2:1

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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Воронежский «Факел» начал новый сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги домашним матчем против махачкалинского «Динамо». Встреча на стадионе «Факел» открыла для обеих команд чемпионат сезона-2026/27

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Футболисты «Факела» проводят предматчевую разминку

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Первые болельщики «Факела» занимают места на трибунах перед началом встречи

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Футболисты «Факела» завершают предматчевую разминку на поле стадиона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

За игрой с трибуны VIP-ложи наблюдали приглашенные гости и официальные лица

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Игроки «Факела» выходят на поле перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Перед началом встречи для зрителей выступили артисты, открывшие матч первого тура

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Футболисты «Факела» во время исполнения государственного гимна России перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Болельщики фотографируются с клубным маскотом перед стартовым свистком

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Возвращение «Факела» в Премьер-лигу вызвало большой интерес болельщиков: первый домашний матч чемпионата собрал почти полные трибуны

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Болельщики «Факела» поддерживают команду на протяжении всего матча

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Уже на 22-й минуте Вячеслав Якимов открыл счет, забив первый гол «Факела» после возвращения клуба в Премьер-лигу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Радость хозяев продолжалась недолго — через восемь минут после гола Якимова мяч оказался в воротах «Факела» после автогола Юрия Журавлева

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После перерыва команды действовали осторожнее, стараясь не допустить ошибки, которая могла решить исход встречи

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Развязка наступила на 79-й минуте, когда гости вышли вперед и удержали победный счет

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев руководит своей командой. В 2023 году специалист несколько месяцев возглавлял «Факел», после чего покинул клуб

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Игроки обеих команд продолжали борьбу за каждый мяч до финального свистка

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во второй половине встречи футболисты все чаще вступали в единоборства, а цена каждой ошибки становилась все выше

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Концовка встречи прошла в напряженной борьбе, где каждая ошибка могла повлиять на итоговый результат

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Болельщики до последних минут поддерживали «Факел», несмотря на непростой ход матча

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На стадионе собралось более девяти тысяч зрителей, наблюдавших за стартовой игрой сезона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Победа в Воронеже стала для махачкалинского «Динамо» первым волевым успехом в новом сезоне: гости сумели отыграться после пропущенного мяча и вырвали три очка

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Игроки «Факела» и махачкалинского «Динамо» ведут борьбу за верховой мяч в концовке встречи

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

До финального свистка хозяева продолжали искать шанс сравнять счет, однако оборона гостей сумела сохранить победный результат

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Финальные минуты прошли под непрерывную поддержку воронежских трибун

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Матч первого тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги завершился победой махачкалинского «Динамо» со счетом 2:1

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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