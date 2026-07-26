26.07.2026, 19:39

С первого тура «Факел» начал новый сезон Российской Премьер-Лиги домашним матчем с махачкалинским «Динамо»

После возвращения в Российскую Премьер-Лигу воронежский «Факел» начал новый сезон домашним матчем против махачкалинского «Динамо». Более девяти тысяч зрителей увидели быстрый гол хозяев, автогол еще до перерыва и победный мяч гостей на 79-й минуте. Несмотря на поражение со счетом 1:2, стартовый матч чемпионата собрал почти полные трибуны и подарил болельщикам напряженную борьбу до финального свистка. Как прошел первый матч нового сезона на стадионе «Факел» — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»