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Колхозный панк

62 года со дня рождения Юрия Клинских — лидера группы «Сектор Газа»

27 июля 1964 года в Воронеже родился Юрий Клинских — музыкант, известный под сценическим именем Хой. Основанная им в 1987 году группа «Сектор Газа» стала одним из самых узнаваемых рок-коллективов конца XX века, а ее песни, объединившие панк-рок, фольклорные мотивы и разговорную речь, продолжают находить слушателей спустя десятилетия. Как формировался образ Хоя, каким был творческий путь Юрия Клинских и почему его музыка остается частью отечественной рок-культуры — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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Юрий Клинских родился 27 июля 1964 года в Воронеже в семье инженера авиационного завода Николая Клинских и клепальщицы Марии Клинских. Несмотря на рабочие профессии родителей, в доме всегда находилось место творчеству: отец писал стихи, увлекался литературой и одним из первых заметил интерес сына к музыке. Именно дома Юрий впервые познакомился с литературой и музыкой — увлечениями, которые впоследствии определили его собственное творчество

Юрий Клинских родился 27 июля 1964 года в Воронеже в семье инженера авиационного завода Николая Клинских и клепальщицы Марии Клинских. Несмотря на рабочие профессии родителей, в доме всегда находилось место творчеству: отец писал стихи, увлекался литературой и одним из первых заметил интерес сына к музыке. Именно дома Юрий впервые познакомился с литературой и музыкой — увлечениями, которые впоследствии определили его собственное творчество

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Детство и юность Юрия прошли в Левобережном районе Воронежа. Он учился в средней школе №30, много читал, увлекался фантастикой и рок-музыкой, а первые стихи и песни начал писать еще подростком. Тогда музыка оставалась для него увлечением, а о профессиональной сцене он еще не думал

Детство и юность Юрия прошли в Левобережном районе Воронежа. Он учился в средней школе №30, много читал, увлекался фантастикой и рок-музыкой, а первые стихи и песни начал писать еще подростком. Тогда музыка оставалась для него увлечением, а о профессиональной сцене он еще не думал

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

После окончания школы Юрий получил военно-учетную специальность в ДОСААФ, а затем был призван в Советскую армию. Службу проходил в танковых войсках на Дальнем Востоке, в районе Благовещенска, где был механиком-водителем танка. Демобилизовавшись в 1984 году, он вернулся в Воронеж — его ждала самая обычная трудовая биография

После окончания школы Юрий получил военно-учетную специальность в ДОСААФ, а затем был призван в Советскую армию. Службу проходил в танковых войсках на Дальнем Востоке, в районе Благовещенска, где был механиком-водителем танка. Демобилизовавшись в 1984 году, он вернулся в Воронеж — его ждала самая обычная трудовая биография

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

После армии Юрий несколько лет работал инспектором ГАИ, затем служил во вневедомственной охране. Позже сменил еще несколько профессий — трудился на заводе «Видеофон», работал оператором станков с ЧПУ и грузчиком. Музыка по-прежнему оставалась увлечением после работы, но именно тогда появились песни, которые вскоре сделали «Сектор Газа» известным далеко за пределами Воронежа

После армии Юрий несколько лет работал инспектором ГАИ, затем служил во вневедомственной охране. Позже сменил еще несколько профессий — трудился на заводе «Видеофон», работал оператором станков с ЧПУ и грузчиком. Музыка по-прежнему оставалась увлечением после работы, но именно тогда появились песни, которые вскоре сделали «Сектор Газа» известным далеко за пределами Воронежа

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

5 декабря 1987 года Юрий Клинских вместе с музыкантами воронежского рок-клуба создал группу «Сектор Газа». Название коллектив получил в честь промышленного района на левом берегу Воронежа, который местные жители давно называли Сектором Газа из-за большого количества заводов и неблагоприятной экологической обстановки. Уже через два года группа записала один из своих первых альбомов — «Колхозный панк». Со временем его название стало одним из самых узнаваемых символов творчества «Сектора Газа».

5 декабря 1987 года Юрий Клинских вместе с музыкантами воронежского рок-клуба создал группу «Сектор Газа». Название коллектив получил в честь промышленного района на левом берегу Воронежа, который местные жители давно называли Сектором Газа из-за большого количества заводов и неблагоприятной экологической обстановки. Уже через два года группа записала один из своих первых альбомов — «Колхозный панк». Со временем его название стало одним из самых узнаваемых символов творчества «Сектора Газа».

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Именно тогда Юрий окончательно стал Хоем. Сценический псевдоним появился благодаря панковскому приветствию «Хой!», которое музыкант часто выкрикивал со сцены, а со временем прозвище полностью вытеснило его настоящую фамилию. Сам Клинских позже говорил, что никогда специально не создавал сценический образ — он просто оставался собой

Именно тогда Юрий окончательно стал Хоем. Сценический псевдоним появился благодаря панковскому приветствию «Хой!», которое музыкант часто выкрикивал со сцены, а со временем прозвище полностью вытеснило его настоящую фамилию. Сам Клинских позже говорил, что никогда специально не создавал сценический образ — он просто оставался собой

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Первые выступления Юрия Клинских проходили еще до появления полноценного состава «Сектора Газа». На концертах воронежского рок-клуба он исполнял будущий репертуар практически в одиночку, а первый электрический состав группы сформировался лишь летом 1988 года. Именно с этого момента «Сектор Газа» начал путь от местной рок-сцены к всероссийской известности

Первые выступления Юрия Клинских проходили еще до появления полноценного состава «Сектора Газа». На концертах воронежского рок-клуба он исполнял будущий репертуар практически в одиночку, а первый электрический состав группы сформировался лишь летом 1988 года. Именно с этого момента «Сектор Газа» начал путь от местной рок-сцены к всероссийской известности

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Начало 1990-х стало для «Сектора Газа» временем почти непрерывных гастролей. Концертные поездки по России и странам СНГ занимали значительную часть года, а выступления коллектива проходили в десятках городов, собирая полные залы

Начало 1990-х стало для «Сектора Газа» временем почти непрерывных гастролей. Концертные поездки по России и странам СНГ занимали значительную часть года, а выступления коллектива проходили в десятках городов, собирая полные залы

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

К середине 1990-х «Сектор Газа» стал одной из самых известных рок-групп на постсоветском пространстве. Во многом этому способствовали аудиокассеты, которые поклонники многократно переписывали и передавали друг другу без участия крупных музыкальных лейблов и телевидения. Особую популярность получили песни «Лирика», «Туман», «30 лет», «Пора домой» и «Демобилизация». На фото — концерт группы «Сектор Газа» в ДК «Ленсовета», Санкт-Петербург, 1996 год

К середине 1990-х «Сектор Газа» стал одной из самых известных рок-групп на постсоветском пространстве. Во многом этому способствовали аудиокассеты, которые поклонники многократно переписывали и передавали друг другу без участия крупных музыкальных лейблов и телевидения. Особую популярность получили песни «Лирика», «Туман», «30 лет», «Пора домой» и «Демобилизация». На фото — концерт группы «Сектор Газа» в ДК «Ленсовета», Санкт-Петербург, 1996 год

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Юрий Клинских никогда не ограничивал творчество группы рамками одного жанра. Помимо панк-рока, в репертуаре «Сектора Газа» появились лирические песни, мистические сюжеты, социальная сатира и рок-опера «Кащей Бессмертный», ставшая одной из самых необычных работ коллектива

Юрий Клинских никогда не ограничивал творчество группы рамками одного жанра. Помимо панк-рока, в репертуаре «Сектора Газа» появились лирические песни, мистические сюжеты, социальная сатира и рок-опера «Кащей Бессмертный», ставшая одной из самых необычных работ коллектива

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Несмотря на всероссийскую известность, Юрий Клинских оставался открытым для поклонников. После концертов он часто раздавал автографы, фотографировался и общался со слушателями, а многие современники вспоминали, что в обычной жизни Хой был значительно спокойнее своего сценического образа

Несмотря на всероссийскую известность, Юрий Клинских оставался открытым для поклонников. После концертов он часто раздавал автографы, фотографировался и общался со слушателями, а многие современники вспоминали, что в обычной жизни Хой был значительно спокойнее своего сценического образа

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Во время гастрольных поездок Юрий Клинских редко соглашался на большие интервью, предпочитая говорить со слушателями со сцены, а не через прессу. Поэтому многие сохранившиеся беседы музыканта с журналистами сегодня считаются редкими архивными материалами. На фото — Юрий Клинских во время визита в редакцию газеты «Миг» в Запорожье

Во время гастрольных поездок Юрий Клинских редко соглашался на большие интервью, предпочитая говорить со слушателями со сцены, а не через прессу. Поэтому многие сохранившиеся беседы музыканта с журналистами сегодня считаются редкими архивными материалами. На фото — Юрий Клинских во время визита в редакцию газеты «Миг» в Запорожье

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Несмотря на популярность, Юрий Клинских старался держаться в стороне от политики. «Нам нет разницы, для кого играть, от политики мы далеки. Платит Жириновский — играем для Жириновского, будет платить другая фракция — сыграем для нее. Все остальное — это уже не наши проблемы» — объяснял лидер «Сектора Газа»

Несмотря на популярность, Юрий Клинских старался держаться в стороне от политики. «Нам нет разницы, для кого играть, от политики мы далеки. Платит Жириновский — играем для Жириновского, будет платить другая фракция — сыграем для нее. Все остальное — это уже не наши проблемы» — объяснял лидер «Сектора Газа»

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Армейская служба заметно повлияла на творчество Юрия Клинских. Песни «Демобилизация», «Пора домой» и другие композиции, посвященные военной жизни, стали одними из самых известных в репертуаре «Сектора Газа»

Армейская служба заметно повлияла на творчество Юрия Клинских. Песни «Демобилизация», «Пора домой» и другие композиции, посвященные военной жизни, стали одними из самых известных в репертуаре «Сектора Газа»

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Даже после всероссийского успеха Юрий Клинских не стремился стать частью музыкальной тусовки. «К тусовке мы не относимся, потому что мы сами не хотим туда относиться. Я лично, например, не люблю тусоваться среди музыкантов, я лучше дома буду сидеть и сочинять...» — признавался Хой

Даже после всероссийского успеха Юрий Клинских не стремился стать частью музыкальной тусовки. «К тусовке мы не относимся, потому что мы сами не хотим туда относиться. Я лично, например, не люблю тусоваться среди музыкантов, я лучше дома буду сидеть и сочинять...» — признавался Хой

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

4 июля 2000 года Юрий Клинских скоропостижно скончался в Воронеже в возрасте 35 лет. Его песни продолжают звучать на концертах, фестивалях и в плейлистах миллионов слушателей, а имя Хоя остается одним из символов отечественного панк-рока

4 июля 2000 года Юрий Клинских скоропостижно скончался в Воронеже в возрасте 35 лет. Его песни продолжают звучать на концертах, фестивалях и в плейлистах миллионов слушателей, а имя Хоя остается одним из символов отечественного панк-рока

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Могила Юрия Клинских на Левобережном кладбище Воронежа остается местом памяти для поклонников музыканта. Сюда регулярно приезжают люди из разных регионов России и стран бывшего СССР, чтобы почтить память лидера «Сектора Газа»

Могила Юрия Клинских на Левобережном кладбище Воронежа остается местом памяти для поклонников музыканта. Сюда регулярно приезжают люди из разных регионов России и стран бывшего СССР, чтобы почтить память лидера «Сектора Газа»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рядом с могилой музыканта находится так называемая Стена Хоя. Поклонники оставляют здесь граффити, памятные надписи, названия своих городов и слова благодарности, превратив бетонную стену в своеобразный народный мемориал

Рядом с могилой музыканта находится так называемая Стена Хоя. Поклонники оставляют здесь граффити, памятные надписи, названия своих городов и слова благодарности, превратив бетонную стену в своеобразный народный мемориал

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На стене рядом с могилой Юрия Клинских можно увидеть сотни надписей, оставленных поклонниками из разных регионов России и других стран. Многие специально приезжают в Воронеж, чтобы почтить память музыканта и оставить свое имя или название родного города

На стене рядом с могилой Юрия Клинских можно увидеть сотни надписей, оставленных поклонниками из разных регионов России и других стран. Многие специально приезжают в Воронеж, чтобы почтить память музыканта и оставить свое имя или название родного города

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Идея установить памятник Юрию Клинских долгие годы остается предметом общественных дискуссий в Воронеже. За это время было представлено несколько проектов, проходили общественные обсуждения и заседания комиссии по культурному наследию. В разные годы власти предлагали установить памятник, создать тематическое общественное пространство или ограничиться арт-объектом. После открытия мемориальной доски обсуждение увековечения памяти музыканта получило новый импульс

Идея установить памятник Юрию Клинских долгие годы остается предметом общественных дискуссий в Воронеже. За это время было представлено несколько проектов, проходили общественные обсуждения и заседания комиссии по культурному наследию. В разные годы власти предлагали установить памятник, создать тематическое общественное пространство или ограничиться арт-объектом. После открытия мемориальной доски обсуждение увековечения памяти музыканта получило новый импульс

Фото: Илья Наумов

В мае 2026 года на доме, где жил Юрий Клинских, открыли мемориальную доску. Она стала первым официальным памятным знаком, посвященным музыканту в Воронеже, и еще одним шагом к увековечению его памяти

В мае 2026 года на доме, где жил Юрий Клинских, открыли мемориальную доску. Она стала первым официальным памятным знаком, посвященным музыканту в Воронеже, и еще одним шагом к увековечению его памяти

Фото: мэрия Воронежа

Интерес к личности и творчеству Юрия Клинских сохраняется и сегодня. В 2026 году начались съемки художественного фильма о лидере «Сектора Газа», часть которых проходила в Воронеже. Главную роль исполняет Никита Кологривый. На фото — Никита Кологривый в образе Юрия Клинских

Интерес к личности и творчеству Юрия Клинских сохраняется и сегодня. В 2026 году начались съемки художественного фильма о лидере «Сектора Газа», часть которых проходила в Воронеже. Главную роль исполняет Никита Кологривый. На фото — Никита Кологривый в образе Юрия Клинских

Фото: Telegram-канал Никиты Кологривого

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Юрий Клинских родился 27 июля 1964 года в Воронеже в семье инженера авиационного завода Николая Клинских и клепальщицы Марии Клинских. Несмотря на рабочие профессии родителей, в доме всегда находилось место творчеству: отец писал стихи, увлекался литературой и одним из первых заметил интерес сына к музыке. Именно дома Юрий впервые познакомился с литературой и музыкой — увлечениями, которые впоследствии определили его собственное творчество

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Детство и юность Юрия прошли в Левобережном районе Воронежа. Он учился в средней школе №30, много читал, увлекался фантастикой и рок-музыкой, а первые стихи и песни начал писать еще подростком. Тогда музыка оставалась для него увлечением, а о профессиональной сцене он еще не думал

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

После окончания школы Юрий получил военно-учетную специальность в ДОСААФ, а затем был призван в Советскую армию. Службу проходил в танковых войсках на Дальнем Востоке, в районе Благовещенска, где был механиком-водителем танка. Демобилизовавшись в 1984 году, он вернулся в Воронеж — его ждала самая обычная трудовая биография

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

После армии Юрий несколько лет работал инспектором ГАИ, затем служил во вневедомственной охране. Позже сменил еще несколько профессий — трудился на заводе «Видеофон», работал оператором станков с ЧПУ и грузчиком. Музыка по-прежнему оставалась увлечением после работы, но именно тогда появились песни, которые вскоре сделали «Сектор Газа» известным далеко за пределами Воронежа

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

5 декабря 1987 года Юрий Клинских вместе с музыкантами воронежского рок-клуба создал группу «Сектор Газа». Название коллектив получил в честь промышленного района на левом берегу Воронежа, который местные жители давно называли Сектором Газа из-за большого количества заводов и неблагоприятной экологической обстановки. Уже через два года группа записала один из своих первых альбомов — «Колхозный панк». Со временем его название стало одним из самых узнаваемых символов творчества «Сектора Газа».

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Именно тогда Юрий окончательно стал Хоем. Сценический псевдоним появился благодаря панковскому приветствию «Хой!», которое музыкант часто выкрикивал со сцены, а со временем прозвище полностью вытеснило его настоящую фамилию. Сам Клинских позже говорил, что никогда специально не создавал сценический образ — он просто оставался собой

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Первые выступления Юрия Клинских проходили еще до появления полноценного состава «Сектора Газа». На концертах воронежского рок-клуба он исполнял будущий репертуар практически в одиночку, а первый электрический состав группы сформировался лишь летом 1988 года. Именно с этого момента «Сектор Газа» начал путь от местной рок-сцены к всероссийской известности

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Начало 1990-х стало для «Сектора Газа» временем почти непрерывных гастролей. Концертные поездки по России и странам СНГ занимали значительную часть года, а выступления коллектива проходили в десятках городов, собирая полные залы

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

К середине 1990-х «Сектор Газа» стал одной из самых известных рок-групп на постсоветском пространстве. Во многом этому способствовали аудиокассеты, которые поклонники многократно переписывали и передавали друг другу без участия крупных музыкальных лейблов и телевидения. Особую популярность получили песни «Лирика», «Туман», «30 лет», «Пора домой» и «Демобилизация». На фото — концерт группы «Сектор Газа» в ДК «Ленсовета», Санкт-Петербург, 1996 год

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Юрий Клинских никогда не ограничивал творчество группы рамками одного жанра. Помимо панк-рока, в репертуаре «Сектора Газа» появились лирические песни, мистические сюжеты, социальная сатира и рок-опера «Кащей Бессмертный», ставшая одной из самых необычных работ коллектива

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Несмотря на всероссийскую известность, Юрий Клинских оставался открытым для поклонников. После концертов он часто раздавал автографы, фотографировался и общался со слушателями, а многие современники вспоминали, что в обычной жизни Хой был значительно спокойнее своего сценического образа

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Во время гастрольных поездок Юрий Клинских редко соглашался на большие интервью, предпочитая говорить со слушателями со сцены, а не через прессу. Поэтому многие сохранившиеся беседы музыканта с журналистами сегодня считаются редкими архивными материалами. На фото — Юрий Клинских во время визита в редакцию газеты «Миг» в Запорожье

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Несмотря на популярность, Юрий Клинских старался держаться в стороне от политики. «Нам нет разницы, для кого играть, от политики мы далеки. Платит Жириновский — играем для Жириновского, будет платить другая фракция — сыграем для нее. Все остальное — это уже не наши проблемы» — объяснял лидер «Сектора Газа»

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Армейская служба заметно повлияла на творчество Юрия Клинских. Песни «Демобилизация», «Пора домой» и другие композиции, посвященные военной жизни, стали одними из самых известных в репертуаре «Сектора Газа»

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Даже после всероссийского успеха Юрий Клинских не стремился стать частью музыкальной тусовки. «К тусовке мы не относимся, потому что мы сами не хотим туда относиться. Я лично, например, не люблю тусоваться среди музыкантов, я лучше дома буду сидеть и сочинять...» — признавался Хой

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

4 июля 2000 года Юрий Клинских скоропостижно скончался в Воронеже в возрасте 35 лет. Его песни продолжают звучать на концертах, фестивалях и в плейлистах миллионов слушателей, а имя Хоя остается одним из символов отечественного панк-рока

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»

Могила Юрия Клинских на Левобережном кладбище Воронежа остается местом памяти для поклонников музыканта. Сюда регулярно приезжают люди из разных регионов России и стран бывшего СССР, чтобы почтить память лидера «Сектора Газа»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рядом с могилой музыканта находится так называемая Стена Хоя. Поклонники оставляют здесь граффити, памятные надписи, названия своих городов и слова благодарности, превратив бетонную стену в своеобразный народный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На стене рядом с могилой Юрия Клинских можно увидеть сотни надписей, оставленных поклонниками из разных регионов России и других стран. Многие специально приезжают в Воронеж, чтобы почтить память музыканта и оставить свое имя или название родного города

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Идея установить памятник Юрию Клинских долгие годы остается предметом общественных дискуссий в Воронеже. За это время было представлено несколько проектов, проходили общественные обсуждения и заседания комиссии по культурному наследию. В разные годы власти предлагали установить памятник, создать тематическое общественное пространство или ограничиться арт-объектом. После открытия мемориальной доски обсуждение увековечения памяти музыканта получило новый импульс

Фото: Илья Наумов

В мае 2026 года на доме, где жил Юрий Клинских, открыли мемориальную доску. Она стала первым официальным памятным знаком, посвященным музыканту в Воронеже, и еще одним шагом к увековечению его памяти

Фото: мэрия Воронежа

Интерес к личности и творчеству Юрия Клинских сохраняется и сегодня. В 2026 году начались съемки художественного фильма о лидере «Сектора Газа», часть которых проходила в Воронеже. Главную роль исполняет Никита Кологривый. На фото — Никита Кологривый в образе Юрия Клинских

Фото: Telegram-канал Никиты Кологривого

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