Колхозный панк
62 года со дня рождения Юрия Клинских — лидера группы «Сектор Газа»
27 июля 1964 года в Воронеже родился Юрий Клинских — музыкант, известный под сценическим именем Хой. Основанная им в 1987 году группа «Сектор Газа» стала одним из самых узнаваемых рок-коллективов конца XX века, а ее песни, объединившие панк-рок, фольклорные мотивы и разговорную речь, продолжают находить слушателей спустя десятилетия. Как формировался образ Хоя, каким был творческий путь Юрия Клинских и почему его музыка остается частью отечественной рок-культуры — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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