Колхозный панк

После армии Юрий несколько лет работал инспектором ГАИ, затем служил во вневедомственной охране. Позже сменил еще несколько профессий — трудился на заводе «Видеофон», работал оператором станков с ЧПУ и грузчиком. Музыка по-прежнему оставалась увлечением после работы, но именно тогда появились песни, которые вскоре сделали «Сектор Газа» известным далеко за пределами Воронежа

Фото: официальное сообщество группы «Сектор Газа» во «ВКонтакте»