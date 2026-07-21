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Все побежали — и он побежал

В Башкирии состоялся иглинский трейл «Трехречье»

18 июля в живописном месте, где сливаются реки Белая, Сим и Инзер, возле села Охлебинино в Иглинском районе состоялся трейл «Трехречье». В нем приняли участие около 300 бегунов, которые преодолели дистанции от детских 400 м до 22 км. Некоторые из участников были со своими питомцами: для них была специальная дисциплина — каникросс, пятикилометровый забег по пересеченной местности с собаками. Как это было — в фотогалерее «Ъ-Уфа».
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Иглинский трейл «Трехречье» проходит во второй раз. В этом году он собрал около 300 человек

Иглинский трейл «Трехречье» проходит во второй раз. В этом году он собрал около 300 человек

Фото: Булат Баширов

Участников мероприятия приветствовала глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова

Участников мероприятия приветствовала глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова

Фото: Булат Баширов

Маршруты трейла проходили вдоль берегов трех рек и включали исследование Охлебининской пещеры — местной карстовой достопримечательности

Маршруты трейла проходили вдоль берегов трех рек и включали исследование Охлебининской пещеры — местной карстовой достопримечательности

Фото: Булат Баширов

Участникам предложили на выбор несколько дистанций: 5 км, 11 км и 22 км. На фото: бегуны настраивают оборудование перед стартом

Участникам предложили на выбор несколько дистанций: 5 км, 11 км и 22 км. На фото: бегуны настраивают оборудование перед стартом

Фото: Булат Баширов

Самое продолжительное расстояние преодолели 80 человек

Самое продолжительное расстояние преодолели 80 человек

Фото: Булат Баширов

Объятия после финиша

Объятия после финиша

Фото: Булат Баширов

Каникросс — забег по пересеченной местности с собаками. В этот раз преодолеть пятикилометровую дистанцию со своими хвостатыми питомцами вызвались 19 человек

Каникросс — забег по пересеченной местности с собаками. В этот раз преодолеть пятикилометровую дистанцию со своими хвостатыми питомцами вызвались 19 человек

Фото: Булат Баширов

Собак разделили на несколько категорий. В этой бежали хвостатые спортсмены ростом до 30 сантиметров в холке

Собак разделили на несколько категорий. В этой бежали хвостатые спортсмены ростом до 30 сантиметров в холке

Фото: Булат Баширов

Настало время и для гавкающих «тяжеловесов»

Настало время и для гавкающих «тяжеловесов»

Фото: Булат Баширов

Марс Ахмудуллин с питомцем преодолевают пятикилометровый маршрут. Результат — седьмое место

Марс Ахмудуллин с питомцем преодолевают пятикилометровый маршрут. Результат — седьмое место

Фото: Булат Баширов

Бегунья Анна Лонт со своей собакой

Бегунья Анна Лонт со своей собакой

Фото: Булат Баширов

За безопасностью наблюдали сотрудники МЧС на квадроциклах…

За безопасностью наблюдали сотрудники МЧС на квадроциклах…

Фото: Булат Баширов

и сотрудники полиции

и сотрудники полиции

Фото: Булат Баширов

Спортсмены спешат к финишу

Спортсмены спешат к финишу

Фото: Булат Баширов

Корги, несмотря на длину своих лап, пришел к финишу далеко не самым последним, заняв 11-е место из 14-ти

Корги, несмотря на длину своих лап, пришел к финишу далеко не самым последним, заняв 11-е место из 14-ти

Фото: Булат Баширов

После такой пробежки нужно отдохнуть на руках у хозяйки

После такой пробежки нужно отдохнуть на руках у хозяйки

Фото: Булат Баширов

Некоторых бегунов сопровождали личные операторы

Некоторых бегунов сопровождали личные операторы

Фото: Булат Баширов

Бегун со своим компаньоном

Бегун со своим компаньоном

Фото: Булат Баширов

Мастер спорта по конькобежному спорту и кандидат в мастера по боксу Ильмир Суфиянов и соорганизатор Южноуральской тропы, член попечительского совета благотворительного фонда «Наши дети» Ильгиз Калимуллин получили заслуженные медали

Мастер спорта по конькобежному спорту и кандидат в мастера по боксу Ильмир Суфиянов и соорганизатор Южноуральской тропы, член попечительского совета благотворительного фонда «Наши дети» Ильгиз Калимуллин получили заслуженные медали

Фото: Булат Баширов

Аркадий Куренков на пути к финишу. Позади 22 километра

Аркадий Куренков на пути к финишу. Позади 22 километра

Фото: Булат Баширов

Медали ждали участников трейла на финише

Медали ждали участников трейла на финише

Фото: Булат Баширов

Волонтеры Иглинского района за символическую сумму дарили участникам цветочные венки, собранные своими руками

Волонтеры Иглинского района за символическую сумму дарили участникам цветочные венки, собранные своими руками

Фото: Булат Баширов

Приятная встреча на спортивном мероприятии

Приятная встреча на спортивном мероприятии

Фото: Булат Баширов

Жительницы Охлебинино не смогли устоять под песни своих односельчан

Жительницы Охлебинино не смогли устоять под песни своих односельчан

Фото: Булат Баширов

Участников и зрителей радовали живой музыкой

Участников и зрителей радовали живой музыкой

Фото: Булат Баширов

Пока одни бегали, другие – сплавлялись по реке

Пока одни бегали, другие – сплавлялись по реке

Фото: Булат Баширов

Табличка на смотровой площадке. С этой точки открывается вид на слияние рек Сим и Белой

Табличка на смотровой площадке. С этой точки открывается вид на слияние рек Сим и Белой

Фото: Булат Баширов

Место, где две реки встречаются друг с другом. Говорят, что в ясную погоду на горизонте можно увидеть вершину горы Ямантау — высшую точку Южного Урала

Место, где две реки встречаются друг с другом. Говорят, что в ясную погоду на горизонте можно увидеть вершину горы Ямантау — высшую точку Южного Урала

Фото: Булат Баширов

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Иглинский трейл «Трехречье» проходит во второй раз. В этом году он собрал около 300 человек

Фото: Булат Баширов

Участников мероприятия приветствовала глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова

Фото: Булат Баширов

Маршруты трейла проходили вдоль берегов трех рек и включали исследование Охлебининской пещеры — местной карстовой достопримечательности

Фото: Булат Баширов

Участникам предложили на выбор несколько дистанций: 5 км, 11 км и 22 км. На фото: бегуны настраивают оборудование перед стартом

Фото: Булат Баширов

Самое продолжительное расстояние преодолели 80 человек

Фото: Булат Баширов

Объятия после финиша

Фото: Булат Баширов

Каникросс — забег по пересеченной местности с собаками. В этот раз преодолеть пятикилометровую дистанцию со своими хвостатыми питомцами вызвались 19 человек

Фото: Булат Баширов

Собак разделили на несколько категорий. В этой бежали хвостатые спортсмены ростом до 30 сантиметров в холке

Фото: Булат Баширов

Настало время и для гавкающих «тяжеловесов»

Фото: Булат Баширов

Марс Ахмудуллин с питомцем преодолевают пятикилометровый маршрут. Результат — седьмое место

Фото: Булат Баширов

Бегунья Анна Лонт со своей собакой

Фото: Булат Баширов

За безопасностью наблюдали сотрудники МЧС на квадроциклах…

Фото: Булат Баширов

и сотрудники полиции

Фото: Булат Баширов

Спортсмены спешат к финишу

Фото: Булат Баширов

Корги, несмотря на длину своих лап, пришел к финишу далеко не самым последним, заняв 11-е место из 14-ти

Фото: Булат Баширов

После такой пробежки нужно отдохнуть на руках у хозяйки

Фото: Булат Баширов

Некоторых бегунов сопровождали личные операторы

Фото: Булат Баширов

Бегун со своим компаньоном

Фото: Булат Баширов

Мастер спорта по конькобежному спорту и кандидат в мастера по боксу Ильмир Суфиянов и соорганизатор Южноуральской тропы, член попечительского совета благотворительного фонда «Наши дети» Ильгиз Калимуллин получили заслуженные медали

Фото: Булат Баширов

Аркадий Куренков на пути к финишу. Позади 22 километра

Фото: Булат Баширов

Медали ждали участников трейла на финише

Фото: Булат Баширов

Волонтеры Иглинского района за символическую сумму дарили участникам цветочные венки, собранные своими руками

Фото: Булат Баширов

Приятная встреча на спортивном мероприятии

Фото: Булат Баширов

Жительницы Охлебинино не смогли устоять под песни своих односельчан

Фото: Булат Баширов

Участников и зрителей радовали живой музыкой

Фото: Булат Баширов

Пока одни бегали, другие – сплавлялись по реке

Фото: Булат Баширов

Табличка на смотровой площадке. С этой точки открывается вид на слияние рек Сим и Белой

Фото: Булат Баширов

Место, где две реки встречаются друг с другом. Говорят, что в ясную погоду на горизонте можно увидеть вершину горы Ямантау — высшую точку Южного Урала

Фото: Булат Баширов

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