21.07.2026, 11:28

Все побежали — и он побежал В Башкирии состоялся иглинский трейл «Трехречье»

18 июля в живописном месте, где сливаются реки Белая, Сим и Инзер, возле села Охлебинино в Иглинском районе состоялся трейл «Трехречье». В нем приняли участие около 300 бегунов, которые преодолели дистанции от детских 400 м до 22 км. Некоторые из участников были со своими питомцами: для них была специальная дисциплина — каникросс, пятикилометровый забег по пересеченной местности с собаками. Как это было — в фотогалерее «Ъ-Уфа».