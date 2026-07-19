Фото 19.07.2026, 21:09 Фестиваль «Две реки» в Москве Фоторепортаж 19 июля в столице прошел уличный фестиваль «Две реки». Яркие кадры с мероприятия — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фестиваль прошел на Москве-реке, в парке искусств «Музеон», на Крымской набережной, Водоотводном канале и Яузе Фото: Ирина Бужор / купить фото Соревнования проходили на различных лодках, в том числе «Драконах» и «Викингах» Фото: Ирина Бужор / купить фото Фестиваль — часть проекта «Лето в Москве» Фото: Ирина Бужор / купить фото Участники соревнований по академической гребле Фото: Ирина Бужор / купить фото Кроме соревнований можно было увидеть выступления спортсменов по гидрофлаю и мотосерфингу Фото: Ирина Бужор / купить фото Выступления на флайбордах Фото: Ирина Бужор / купить фото Выступление на флайборде Фото: Ирина Бужор / купить фото Выступления на флайбордах Фото: Ирина Бужор / купить фото Участницы фестиваля Фото: Ирина Бужор / купить фото Участник соревнований по хай-дайвингу Фото: Ирина Бужор / купить фото Соревнования по хай-дайвингу Фото: Ирина Бужор / купить фото Соревнования по хай-дайвингу Фото: Ирина Бужор / купить фото Соревнования по хай-дайвингу Фото: Ирина Бужор / купить фото Соревнования по хай-дайвингу Фото: Ирина Бужор / купить фото Следующая фотография 1 / 14 Фестиваль прошел на Москве-реке, в парке искусств «Музеон», на Крымской набережной, Водоотводном канале и Яузе Фото: Ирина Бужор / купить фото Соревнования проходили на различных лодках, в том числе «Драконах» и «Викингах» Фото: Ирина Бужор / купить фото Фестиваль — часть проекта «Лето в Москве» Фото: Ирина Бужор / купить фото Участники соревнований по академической гребле Фото: Ирина Бужор / купить фото Кроме соревнований можно было увидеть выступления спортсменов по гидрофлаю и мотосерфингу Фото: Ирина Бужор / купить фото Выступления на флайбордах Фото: Ирина Бужор / купить фото Выступление на флайборде Фото: Ирина Бужор / купить фото Выступления на флайбордах Фото: Ирина Бужор / купить фото Участницы фестиваля Фото: Ирина Бужор / купить фото Участник соревнований по хай-дайвингу Фото: Ирина Бужор / купить фото Соревнования по хай-дайвингу Фото: Ирина Бужор / купить фото Соревнования по хай-дайвингу Фото: Ирина Бужор / купить фото Соревнования по хай-дайвингу Фото: Ирина Бужор / купить фото Соревнования по хай-дайвингу Фото: Ирина Бужор / купить фото