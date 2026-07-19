Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Фестиваль «Две реки» в Москве

Фоторепортаж

19 июля в столице прошел уличный фестиваль «Две реки». Яркие кадры с мероприятия — в фотогалерее «Ъ».
Предыдущая фотография
Фестиваль прошел на Москве-реке, в парке искусств «Музеон», на Крымской набережной, Водоотводном канале и Яузе

Фестиваль прошел на Москве-реке, в парке искусств «Музеон», на Крымской набережной, Водоотводном канале и Яузе

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Соревнования проходили на различных лодках, в том числе «Драконах» и «Викингах»

Соревнования проходили на различных лодках, в том числе «Драконах» и «Викингах»

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Фестиваль — часть проекта «Лето в Москве»

Фестиваль — часть проекта «Лето в Москве»

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Участники соревнований по академической гребле

Участники соревнований по академической гребле

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Кроме соревнований можно было увидеть выступления спортсменов по гидрофлаю и мотосерфингу

Кроме соревнований можно было увидеть выступления спортсменов по гидрофлаю и мотосерфингу

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Выступления на флайбордах

Выступления на флайбордах

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Выступление на флайборде

Выступление на флайборде

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Выступления на флайбордах

Выступления на флайбордах

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Участницы фестиваля

Участницы фестиваля

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Участник соревнований по хай-дайвингу

Участник соревнований по хай-дайвингу

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Соревнования по хай-дайвингу

Соревнования по хай-дайвингу

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Соревнования по хай-дайвингу

Соревнования по хай-дайвингу

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Соревнования по хай-дайвингу

Соревнования по хай-дайвингу

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Соревнования по хай-дайвингу

Соревнования по хай-дайвингу

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 14

Фестиваль прошел на Москве-реке, в парке искусств «Музеон», на Крымской набережной, Водоотводном канале и Яузе

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Соревнования проходили на различных лодках, в том числе «Драконах» и «Викингах»

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Фестиваль — часть проекта «Лето в Москве»

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Участники соревнований по академической гребле

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Кроме соревнований можно было увидеть выступления спортсменов по гидрофлаю и мотосерфингу

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Выступления на флайбордах

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Выступление на флайборде

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Выступления на флайбордах

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Участницы фестиваля

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Участник соревнований по хай-дайвингу

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Соревнования по хай-дайвингу

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Соревнования по хай-дайвингу

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Соревнования по хай-дайвингу

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Соревнования по хай-дайвингу

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд