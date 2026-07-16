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В ожидании бензина

Как воронежцы заправлялись во время ограничений на АЗС

Вечером 13 июля фотокорреспондент «Ъ-Черноземье» посетил несколько автозаправочных станций Воронежа, где из-за ограничений на отпуск топлива образовались длинные очереди. На протяжении несколько часов автомобилисты искали работающие АЗС, общались друг с другом в ожидании заправки, а сотрудники станций рассказывали посетителям о наличии топлива. Как развивалась ситуация с бензином в Воронежской области и как она выглядела глазами самих водителей — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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Очередь на Московском проспекте в Воронеже к АЗС «Роснефть»

Очередь на Московском проспекте в Воронеже к АЗС «Роснефть»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Первые сообщения о перебоях с поставками топлива появились во второй половине июня, тогда местные власти называли ситуацию временной

Первые сообщения о перебоях с поставками топлива появились во второй половине июня, тогда местные власти называли ситуацию временной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Затем автомобилисты стали сообщать об отсутствии отдельных марок бензина на разных АЗС региона

Затем автомобилисты стали сообщать об отсутствии отдельных марок бензина на разных АЗС региона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для сохранения запасов отдельные сети начали вводить ограничения на отпуск топлива

Для сохранения запасов отдельные сети начали вводить ограничения на отпуск топлива

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К середине июля поиск работающей заправки и ожидание в очередях стали частью повседневных поездок многих воронежцев

К середине июля поиск работающей заправки и ожидание в очередях стали частью повседневных поездок многих воронежцев

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Наиболее напряженная обстановка вечером 13 июля сложилась сразу на нескольких автозаправочных станциях города

Наиболее напряженная обстановка вечером 13 июля сложилась сразу на нескольких автозаправочных станциях города

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Горожане позируют фотографу, ожидая своей очереди на заправку

Горожане позируют фотографу, ожидая своей очереди на заправку

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время ожидания автомобилисты обсуждали между собой, где еще можно найти бензин и как быстро движутся очереди

Во время ожидания автомобилисты обсуждали между собой, где еще можно найти бензин и как быстро движутся очереди

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Перед въездом на территорию АЗС посетителей встречало объявление с информацией об ограничениях

Перед въездом на территорию АЗС посетителей встречало объявление с информацией об ограничениях

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сотрудник АЗС «Роснефть» показывает автомобилистам, что на станции доступен бензин АИ-92

Сотрудник АЗС «Роснефть» показывает автомобилистам, что на станции доступен бензин АИ-92

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

10 июля ситуацию с обеспечением топливом рассмотрели на заседании оперативного штаба Воронежской области

10 июля ситуацию с обеспечением топливом рассмотрели на заседании оперативного штаба Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После совещания власти сообщили о внеочередных поставках топлива в регион

После совещания власти сообщили о внеочередных поставках топлива в регион

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К 13 июля бензин АИ-92 оставался в наличии примерно на 40% АЗС региона, АИ-95 — на 37%, дизельное топливо — почти на 70%

К 13 июля бензин АИ-92 оставался в наличии примерно на 40% АЗС региона, АИ-95 — на 37%, дизельное топливо — почти на 70%

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Автомобилистов просили не приезжать на заправки за небольшим количеством топлива, чтобы не увеличивать очереди

Автомобилистов просили не приезжать на заправки за небольшим количеством топлива, чтобы не увеличивать очереди

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Жителей региона также предупреждали о случаях мошенничества при продаже топлива через объявления и неофициальных продавцов

Жителей региона также предупреждали о случаях мошенничества при продаже топлива через объявления и неофициальных продавцов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Несмотря на дополнительные поставки, очереди сохранялись и в последующие дни

Несмотря на дополнительные поставки, очереди сохранялись и в последующие дни

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На некоторых АЗС автомобилисты ожидали приезда бензовозов несколько часов

На некоторых АЗС автомобилисты ожидали приезда бензовозов несколько часов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Очереди образовывались сразу у нескольких сетей автозаправочных станций

Очереди образовывались сразу у нескольких сетей автозаправочных станций

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По данным областного мониторинга, перебои с поставками топлива в начале июля затронули почти треть АЗС региона

По данным областного мониторинга, перебои с поставками топлива в начале июля затронули почти треть АЗС региона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В поисках бензина многие автомобилисты за вечер объезжали сразу несколько заправок

В поисках бензина многие автомобилисты за вечер объезжали сразу несколько заправок

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Даже во время многочасового ожидания люди сохраняли спокойствие и поддерживали друг друга

Даже во время многочасового ожидания люди сохраняли спокойствие и поддерживали друг друга

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Некоторые автомобилисты успевали познакомиться, пообщаться и даже сфотографироваться в очереди

Некоторые автомобилисты успевали познакомиться, пообщаться и даже сфотографироваться в очереди

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Очереди оставались привычной картиной возле автозаправочных станций до позднего вечера

Очереди оставались привычной картиной возле автозаправочных станций до позднего вечера

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В правительстве Воронежской области заявили, что ситуация с обеспечением топливом находится на постоянном контроле

В правительстве Воронежской области заявили, что ситуация с обеспечением топливом находится на постоянном контроле

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для одних автомобилистов этот вечер закончился долгожданной заправкой, для других поиски топлива продолжились уже на следующей автозаправочной станции

Для одних автомобилистов этот вечер закончился долгожданной заправкой, для других поиски топлива продолжились уже на следующей автозаправочной станции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Очередь на Московском проспекте в Воронеже к АЗС «Роснефть»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Первые сообщения о перебоях с поставками топлива появились во второй половине июня, тогда местные власти называли ситуацию временной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Затем автомобилисты стали сообщать об отсутствии отдельных марок бензина на разных АЗС региона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для сохранения запасов отдельные сети начали вводить ограничения на отпуск топлива

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К середине июля поиск работающей заправки и ожидание в очередях стали частью повседневных поездок многих воронежцев

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Наиболее напряженная обстановка вечером 13 июля сложилась сразу на нескольких автозаправочных станциях города

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Горожане позируют фотографу, ожидая своей очереди на заправку

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время ожидания автомобилисты обсуждали между собой, где еще можно найти бензин и как быстро движутся очереди

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Перед въездом на территорию АЗС посетителей встречало объявление с информацией об ограничениях

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сотрудник АЗС «Роснефть» показывает автомобилистам, что на станции доступен бензин АИ-92

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

10 июля ситуацию с обеспечением топливом рассмотрели на заседании оперативного штаба Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После совещания власти сообщили о внеочередных поставках топлива в регион

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К 13 июля бензин АИ-92 оставался в наличии примерно на 40% АЗС региона, АИ-95 — на 37%, дизельное топливо — почти на 70%

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Автомобилистов просили не приезжать на заправки за небольшим количеством топлива, чтобы не увеличивать очереди

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Жителей региона также предупреждали о случаях мошенничества при продаже топлива через объявления и неофициальных продавцов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Несмотря на дополнительные поставки, очереди сохранялись и в последующие дни

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На некоторых АЗС автомобилисты ожидали приезда бензовозов несколько часов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Очереди образовывались сразу у нескольких сетей автозаправочных станций

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По данным областного мониторинга, перебои с поставками топлива в начале июля затронули почти треть АЗС региона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В поисках бензина многие автомобилисты за вечер объезжали сразу несколько заправок

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Даже во время многочасового ожидания люди сохраняли спокойствие и поддерживали друг друга

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Некоторые автомобилисты успевали познакомиться, пообщаться и даже сфотографироваться в очереди

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Очереди оставались привычной картиной возле автозаправочных станций до позднего вечера

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В правительстве Воронежской области заявили, что ситуация с обеспечением топливом находится на постоянном контроле

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для одних автомобилистов этот вечер закончился долгожданной заправкой, для других поиски топлива продолжились уже на следующей автозаправочной станции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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