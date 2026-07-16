16.07.2026, 14:30

В ожидании бензина Как воронежцы заправлялись во время ограничений на АЗС

Вечером 13 июля фотокорреспондент «Ъ-Черноземье» посетил несколько автозаправочных станций Воронежа, где из-за ограничений на отпуск топлива образовались длинные очереди. На протяжении несколько часов автомобилисты искали работающие АЗС, общались друг с другом в ожидании заправки, а сотрудники станций рассказывали посетителям о наличии топлива. Как развивалась ситуация с бензином в Воронежской области и как она выглядела глазами самих водителей — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».