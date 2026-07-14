Ковать “Медь” пока горячо

Село знаменито не только заводом, но и художниками. В годы Великой Отечественной войны в Воскресенское были эвакуированы юные живописцы и их преподаватели их Московской средней художественной школы при Московском государственном художественном институте имени Сурикова. Тут, в башкирской глубинке, они продолжали свое обучение, а после возвращения домой, спустя годы, они помогли появиться Воскресенской картинной галереи (сейчас – филиал уфимского музея Нестерова). По данным из открытых источников, в основе коллекции — 126 произведений бывших учеников и преподавателей, находившихся в 1941–1943 годах в селе Воскресенском в эвакуации. Среди них — всемирно известные художники: Гелий Коржев, Петр Оссовский, Виктор Иванов, Владимир Стожаров, Игорь Попов, Алексей Ткачев, Андрей и Сергей Тутуновы

Фото: Булат Баширов