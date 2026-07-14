Ковать “Медь” пока горячо
В Башкирии прошел первый фестиваль горнозаводской цивилизации
11-12 июля на территории бывших медеплавильных заводов, расположенных в селах Верхотор и Воскресенское, состоялся первый фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь». Место для проведения мероприятия было выбрано символическое: оба завода были основаны в середине XVIII века и внесли свой вклад в становление российской промышленности. В рамках фестиваля зрителей ждали различные мероприятия, выступления творческих коллективов, экспозиция предметов старины и современных изделий из металла, суп с лапшой по старинному рецепту и многое другое. Чем запомнился первый день фестиваля — в фотогалерее “Ъ-Уфа”.
1 / 25