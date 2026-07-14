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Ковать “Медь” пока горячо

В Башкирии прошел первый фестиваль горнозаводской цивилизации

11-12 июля на территории бывших медеплавильных заводов, расположенных в селах Верхотор и Воскресенское, состоялся первый фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь». Место для проведения мероприятия было выбрано символическое: оба завода были основаны в середине XVIII века и внесли свой вклад в становление российской промышленности. В рамках фестиваля зрителей ждали различные мероприятия, выступления творческих коллективов, экспозиция предметов старины и современных изделий из металла, суп с лапшой по старинному рецепту и многое другое. Чем запомнился первый день фестиваля — в фотогалерее “Ъ-Уфа”.
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Фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь» прошел в Башкирии впервые. Местом проведения неслучайно были выбраны два села — Верхотор и Воскресенское. Первое, расположенное в Ишимбайском районе — исторический центр XVIII века. Главные достопримечательности: руины медеплавильного завода (1759 г.), арочный чугунный мост (1855 г.) и храм Казанской Божией Матери (1788 г.). Относительно недавно территория вокруг исторических зданий была облагорожена в рамках проекта «Верхотор — театр времен». В 2023 году он победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь» прошел в Башкирии впервые. Местом проведения неслучайно были выбраны два села — Верхотор и Воскресенское. Первое, расположенное в Ишимбайском районе — исторический центр XVIII века. Главные достопримечательности: руины медеплавильного завода (1759 г.), арочный чугунный мост (1855 г.) и храм Казанской Божией Матери (1788 г.). Относительно недавно территория вокруг исторических зданий была облагорожена в рамках проекта «Верхотор — театр времен». В 2023 году он победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Фото: Булат Баширов

Гостей фестиваля на входе встречали с музыкой

Гостей фестиваля на входе встречали с музыкой

Фото: Булат Баширов

Тут же, слева от входа, гости могли увидеть и потрогать различные предметы из прошлого

Тут же, слева от входа, гости могли увидеть и потрогать различные предметы из прошлого

Фото: Булат Баширов

Здание бывшего медеплавильного завода сохранилось в таком виде. Раньше любой желающий мог зайти внутрь, но в последнее время это делать запрещено. Завод был основан в 1759 году симбирскими купцами Иваном Твердышевым и Иваном Мясниковым. В конце того же века тут трудились 1,5 тыс. человек. Часть из них перешла на сторону Емельяна Пугачева, когда он со своими последователями, захватил завод. За 154 года работы завод произвел около 26 тыс. тонн чистой меди. В 1913 году он был окончательно закрыт

Здание бывшего медеплавильного завода сохранилось в таком виде. Раньше любой желающий мог зайти внутрь, но в последнее время это делать запрещено. Завод был основан в 1759 году симбирскими купцами Иваном Твердышевым и Иваном Мясниковым. В конце того же века тут трудились 1,5 тыс. человек. Часть из них перешла на сторону Емельяна Пугачева, когда он со своими последователями, захватил завод. За 154 года работы завод произвел около 26 тыс. тонн чистой меди. В 1913 году он был окончательно закрыт

Фото: Булат Баширов

11 и 12 июня перед стенами бывшего медеплавильного завода была установлена сцена, с которой выступали местные певцы и вокальные коллективы, танцоры и представители республиканской власти

11 и 12 июня перед стенами бывшего медеплавильного завода была установлена сцена, с которой выступали местные певцы и вокальные коллективы, танцоры и представители республиканской власти

Фото: Булат Баширов

Особенными гостями первого дня фестиваля стали глава Башкирии Радий Хабиров и депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев. Бывший КВН-щик, как известно, намерен участвовать в предстоящих выборах в Госдуму по спискам «Новых людей» в Башкирии. Слева направо: глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов, депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев, глава Башкирии Радий Хабиров и его супруга Каринэ Хабирова

Особенными гостями первого дня фестиваля стали глава Башкирии Радий Хабиров и депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев. Бывший КВН-щик, как известно, намерен участвовать в предстоящих выборах в Госдуму по спискам «Новых людей» в Башкирии. Слева направо: глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов, депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев, глава Башкирии Радий Хабиров и его супруга Каринэ Хабирова

Фото: Булат Баширов

На сцене перед высокими гостями показали танцевальный номер: танцоры с бутафорскими молотами в руках, используя движения вместо слов, рассказали о труде кузнецов

На сцене перед высокими гостями показали танцевальный номер: танцоры с бутафорскими молотами в руках, используя движения вместо слов, рассказали о труде кузнецов

Фото: Булат Баширов

Пока высокие гости оценивали гостеприимство жителей Ишимбайского, и, забегая вперед, Мелеузовского районов, на поляне в паре километрах от Верхотора стоял вертолет Ми-8МТВ-1 авиакомпании UTair

Пока высокие гости оценивали гостеприимство жителей Ишимбайского, и, забегая вперед, Мелеузовского районов, на поляне в паре километрах от Верхотора стоял вертолет Ми-8МТВ-1 авиакомпании UTair

Фото: Булат Баширов

Настоящие молоты можно было посмотреть и потрогать

Настоящие молоты можно было посмотреть и потрогать

Фото: Булат Баширов

Участницы вокального фолк-коллектива прогуливаются перед выступлением

Участницы вокального фолк-коллектива прогуливаются перед выступлением

Фото: Булат Баширов

На фестивале было много различной продукции. Тут, например, продавали травы.

На фестивале было много различной продукции. Тут, например, продавали травы.

Фото: Булат Баширов

Несмотря на зной, некоторые гости пускались в пляс

Несмотря на зной, некоторые гости пускались в пляс

Фото: Булат Баширов

За безопасностью на фестивале наблюдали сотрудники полиции

За безопасностью на фестивале наблюдали сотрудники полиции

Фото: Булат Баширов

Творческие коллективы сменяли друг друга на сцене

Творческие коллективы сменяли друг друга на сцене

Фото: Булат Баширов

За деревьями — купол храма Казанской Божией Матери

За деревьями — купол храма Казанской Божией Матери

Фото: Булат Баширов

Верхнеторский заводской мост был возведен в 1855 году и стоит до сих пор

Верхнеторский заводской мост был возведен в 1855 году и стоит до сих пор

Фото: Булат Баширов

На этом фото — часть Воскресенского медеплавильного завода. Первого подобного предприятия на Урале. Завод был основан в 1745 году купцом Иваном Твердышевым и просуществовал до 1895 года. Как и в Верхоторе, вокруг старинного здания облагородили территорию. Теперь это арт-центр «Воскресенский завод».

На этом фото — часть Воскресенского медеплавильного завода. Первого подобного предприятия на Урале. Завод был основан в 1745 году купцом Иваном Твердышевым и просуществовал до 1895 года. Как и в Верхоторе, вокруг старинного здания облагородили территорию. Теперь это арт-центр «Воскресенский завод».

Фото: Булат Баширов

В селе Воскресенское фестиваль «Медь» проходил в несколько ином формате. Тут, в отличие от Верхотора, сделали упор на молодежь: вместо народных песен со сцены звучали танцевальные треки от ди-джеев из Уфы

В селе Воскресенское фестиваль «Медь» проходил в несколько ином формате. Тут, в отличие от Верхотора, сделали упор на молодежь: вместо народных песен со сцены звучали танцевальные треки от ди-джеев из Уфы

Фото: Булат Баширов

Андреграундный композитор Марат Татурас брал в руки гусли, ханг, свирель, калюку, сопило, билы, калимбу и разнообразную перкуссию

Андреграундный композитор Марат Татурас брал в руки гусли, ханг, свирель, калюку, сопило, билы, калимбу и разнообразную перкуссию

Фото: Булат Баширов

Звонарь храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Благовещенска Алексей Заболотский подыгрывал Марату Татурасу

Звонарь храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Благовещенска Алексей Заболотский подыгрывал Марату Татурасу

Фото: Булат Баширов

Без народных песен, конечно, не обошлось. Их можно было услышать на завалинке у музея «Горница»

Без народных песен, конечно, не обошлось. Их можно было услышать на завалинке у музея «Горница»

Фото: Булат Баширов

Наталья Смирнова — одна из самых известных жительниц Воскресенского. Она не только геогид геопарка «Торатау», в состав которого входит село, но и мастерица на все руки: поет русские народные песни и знает рецепт «воскресенской лапши» образца XVII века

Наталья Смирнова — одна из самых известных жительниц Воскресенского. Она не только геогид геопарка «Торатау», в состав которого входит село, но и мастерица на все руки: поет русские народные песни и знает рецепт «воскресенской лапши» образца XVII века

Фото: Булат Баширов

Музей «Горница» пока не может похвастаться обширной экспозицией – отремонтирована одна комната. Со временем, обещают воскресенцы, экспонатов будет больше, и гости смогут увидеть, что представляла из себя домашняя обстановка местных жителей ранее

Музей «Горница» пока не может похвастаться обширной экспозицией – отремонтирована одна комната. Со временем, обещают воскресенцы, экспонатов будет больше, и гости смогут увидеть, что представляла из себя домашняя обстановка местных жителей ранее

Фото: Станислав Шахов

Село знаменито не только заводом, но и художниками. В годы Великой Отечественной войны в Воскресенское были эвакуированы юные живописцы и их преподаватели их Московской средней художественной школы при Московском государственном художественном институте имени Сурикова. Тут, в башкирской глубинке, они продолжали свое обучение, а после возвращения домой, спустя годы, они помогли появиться Воскресенской картинной галереи (сейчас – филиал уфимского музея Нестерова). По данным из открытых источников, в основе коллекции — 126 произведений бывших учеников и преподавателей, находившихся в 1941–1943 годах в селе Воскресенском в эвакуации. Среди них — всемирно известные художники: Гелий Коржев, Петр Оссовский, Виктор Иванов, Владимир Стожаров, Игорь Попов, Алексей Ткачев, Андрей и Сергей Тутуновы

Село знаменито не только заводом, но и художниками. В годы Великой Отечественной войны в Воскресенское были эвакуированы юные живописцы и их преподаватели их Московской средней художественной школы при Московском государственном художественном институте имени Сурикова. Тут, в башкирской глубинке, они продолжали свое обучение, а после возвращения домой, спустя годы, они помогли появиться Воскресенской картинной галереи (сейчас – филиал уфимского музея Нестерова). По данным из открытых источников, в основе коллекции — 126 произведений бывших учеников и преподавателей, находившихся в 1941–1943 годах в селе Воскресенском в эвакуации. Среди них — всемирно известные художники: Гелий Коржев, Петр Оссовский, Виктор Иванов, Владимир Стожаров, Игорь Попов, Алексей Ткачев, Андрей и Сергей Тутуновы

Фото: Булат Баширов

На переднем плане — река Тор

На переднем плане — река Тор

Фото: Булат Баширов

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Фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь» прошел в Башкирии впервые. Местом проведения неслучайно были выбраны два села — Верхотор и Воскресенское. Первое, расположенное в Ишимбайском районе — исторический центр XVIII века. Главные достопримечательности: руины медеплавильного завода (1759 г.), арочный чугунный мост (1855 г.) и храм Казанской Божией Матери (1788 г.). Относительно недавно территория вокруг исторических зданий была облагорожена в рамках проекта «Верхотор — театр времен». В 2023 году он победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Фото: Булат Баширов

Гостей фестиваля на входе встречали с музыкой

Фото: Булат Баширов

Тут же, слева от входа, гости могли увидеть и потрогать различные предметы из прошлого

Фото: Булат Баширов

Здание бывшего медеплавильного завода сохранилось в таком виде. Раньше любой желающий мог зайти внутрь, но в последнее время это делать запрещено. Завод был основан в 1759 году симбирскими купцами Иваном Твердышевым и Иваном Мясниковым. В конце того же века тут трудились 1,5 тыс. человек. Часть из них перешла на сторону Емельяна Пугачева, когда он со своими последователями, захватил завод. За 154 года работы завод произвел около 26 тыс. тонн чистой меди. В 1913 году он был окончательно закрыт

Фото: Булат Баширов

11 и 12 июня перед стенами бывшего медеплавильного завода была установлена сцена, с которой выступали местные певцы и вокальные коллективы, танцоры и представители республиканской власти

Фото: Булат Баширов

Особенными гостями первого дня фестиваля стали глава Башкирии Радий Хабиров и депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев. Бывший КВН-щик, как известно, намерен участвовать в предстоящих выборах в Госдуму по спискам «Новых людей» в Башкирии. Слева направо: глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов, депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев, глава Башкирии Радий Хабиров и его супруга Каринэ Хабирова

Фото: Булат Баширов

На сцене перед высокими гостями показали танцевальный номер: танцоры с бутафорскими молотами в руках, используя движения вместо слов, рассказали о труде кузнецов

Фото: Булат Баширов

Пока высокие гости оценивали гостеприимство жителей Ишимбайского, и, забегая вперед, Мелеузовского районов, на поляне в паре километрах от Верхотора стоял вертолет Ми-8МТВ-1 авиакомпании UTair

Фото: Булат Баширов

Настоящие молоты можно было посмотреть и потрогать

Фото: Булат Баширов

Участницы вокального фолк-коллектива прогуливаются перед выступлением

Фото: Булат Баширов

На фестивале было много различной продукции. Тут, например, продавали травы.

Фото: Булат Баширов

Несмотря на зной, некоторые гости пускались в пляс

Фото: Булат Баширов

За безопасностью на фестивале наблюдали сотрудники полиции

Фото: Булат Баширов

Творческие коллективы сменяли друг друга на сцене

Фото: Булат Баширов

За деревьями — купол храма Казанской Божией Матери

Фото: Булат Баширов

Верхнеторский заводской мост был возведен в 1855 году и стоит до сих пор

Фото: Булат Баширов

На этом фото — часть Воскресенского медеплавильного завода. Первого подобного предприятия на Урале. Завод был основан в 1745 году купцом Иваном Твердышевым и просуществовал до 1895 года. Как и в Верхоторе, вокруг старинного здания облагородили территорию. Теперь это арт-центр «Воскресенский завод».

Фото: Булат Баширов

В селе Воскресенское фестиваль «Медь» проходил в несколько ином формате. Тут, в отличие от Верхотора, сделали упор на молодежь: вместо народных песен со сцены звучали танцевальные треки от ди-джеев из Уфы

Фото: Булат Баширов

Андреграундный композитор Марат Татурас брал в руки гусли, ханг, свирель, калюку, сопило, билы, калимбу и разнообразную перкуссию

Фото: Булат Баширов

Звонарь храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Благовещенска Алексей Заболотский подыгрывал Марату Татурасу

Фото: Булат Баширов

Без народных песен, конечно, не обошлось. Их можно было услышать на завалинке у музея «Горница»

Фото: Булат Баширов

Наталья Смирнова — одна из самых известных жительниц Воскресенского. Она не только геогид геопарка «Торатау», в состав которого входит село, но и мастерица на все руки: поет русские народные песни и знает рецепт «воскресенской лапши» образца XVII века

Фото: Булат Баширов

Музей «Горница» пока не может похвастаться обширной экспозицией – отремонтирована одна комната. Со временем, обещают воскресенцы, экспонатов будет больше, и гости смогут увидеть, что представляла из себя домашняя обстановка местных жителей ранее

Фото: Станислав Шахов

Село знаменито не только заводом, но и художниками. В годы Великой Отечественной войны в Воскресенское были эвакуированы юные живописцы и их преподаватели их Московской средней художественной школы при Московском государственном художественном институте имени Сурикова. Тут, в башкирской глубинке, они продолжали свое обучение, а после возвращения домой, спустя годы, они помогли появиться Воскресенской картинной галереи (сейчас – филиал уфимского музея Нестерова). По данным из открытых источников, в основе коллекции — 126 произведений бывших учеников и преподавателей, находившихся в 1941–1943 годах в селе Воскресенском в эвакуации. Среди них — всемирно известные художники: Гелий Коржев, Петр Оссовский, Виктор Иванов, Владимир Стожаров, Игорь Попов, Алексей Ткачев, Андрей и Сергей Тутуновы

Фото: Булат Баширов

На переднем плане — река Тор

Фото: Булат Баширов

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