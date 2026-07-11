11.07.2026, 10:38

Сначала — хоровод и песню! В Челябинске прошел четвертый фестиваль классической музыки «Курчатов Фест».

Два дня на площади Науки у памятника Курчатову тысячи челябинцев наблюдали за выступлениями звезд российской сцены.



Первый вечер фестиваля открыла премьера музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь» по мотивам комедии Уильяма Шекспира в постановке режиссера Марины Брусникиной. Главные роли исполнили звезды российской сцены Евгений Миронов и Александра Урсуляк, а музыкальное сопровождение осуществлял Государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством Алексея Рубина, исполнивший музыку немецкого композитора-романтика Феликса Мендельсона.



Второй вечер был посвящен опере. В сопровождении симфонического оркестра выступали артисты мирового уровня. Главными солистами были звезда мировой оперы Ольга Перетятько и солист Большого и Мариинского театров Иван Гынгазов. В программу концерта входили арии и дуэты из классических опер Жоржа Бизе, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Жюля Массне, Шарля Гуно и других знаменитых композиторов.



Дмитрий Моргулес