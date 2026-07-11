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Сначала — хоровод и песню!

В Челябинске прошел четвертый фестиваль классической музыки «Курчатов Фест».

Два дня на площади Науки у памятника Курчатову тысячи челябинцев наблюдали за выступлениями звезд российской сцены.

Первый вечер фестиваля открыла премьера музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь» по мотивам комедии Уильяма Шекспира в постановке режиссера Марины Брусникиной. Главные роли исполнили звезды российской сцены Евгений Миронов и Александра Урсуляк, а музыкальное сопровождение осуществлял Государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством Алексея Рубина, исполнивший музыку немецкого композитора-романтика Феликса Мендельсона.

Второй вечер был посвящен опере. В сопровождении симфонического оркестра выступали артисты мирового уровня. Главными солистами были звезда мировой оперы Ольга Перетятько и солист Большого и Мариинского театров Иван Гынгазов. В программу концерта входили арии и дуэты из классических опер Жоржа Бизе, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Жюля Массне, Шарля Гуно и других знаменитых композиторов.

Дмитрий Моргулес
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В Челябинске прошел Четвертый фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест».

В Челябинске прошел Четвертый фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест».

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

На площади Науки у памятника Игорю Курчатову построили сцену, перед которой разместились несколько тысяч зрителей

На площади Науки у памятника Игорю Курчатову построили сцену, перед которой разместились несколько тысяч зрителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Программу первого вечера фестиваля открыла премьера музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь» по мотивам комедии Уильяма Шекспира в постановке режиссера Марины Брусникиной.

Программу первого вечера фестиваля открыла премьера музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь» по мотивам комедии Уильяма Шекспира в постановке режиссера Марины Брусникиной.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Одну из двух главных ролей исполнил Евгений Миронов

Одну из двух главных ролей исполнил Евгений Миронов

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Компанию Евгению Миронову на сцене составила Александра Урсуляк

Компанию Евгению Миронову на сцене составила Александра Урсуляк

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Евгений Миронов и Александра Урсуляк

Евгений Миронов и Александра Урсуляк

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Евгений Миронов на сцене &quot;Курчатов феста&quot;

Евгений Миронов на сцене "Курчатов феста"

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Челябинской области Алексей Рубин перед началом спектакля

Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Челябинской области Алексей Рубин перед началом спектакля

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Второй день фестиваля был посвящен опере. Главными солистами были звезда мировой оперы Ольга Перетятько (слева) и солист Большого и Мариинского театров Иван Гынгазов (справа)

Второй день фестиваля был посвящен опере. Главными солистами были звезда мировой оперы Ольга Перетятько (слева) и солист Большого и Мариинского театров Иван Гынгазов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Звезда мировой оперы Ольга Перетятько

Звезда мировой оперы Ольга Перетятько

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Солист Большого и Мариинского театров Иван Гынгазов.

Солист Большого и Мариинского театров Иван Гынгазов.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

В программу концерта входили арии и дуэты из классических опер Бизе, Пуччини, Верди, Массне, Гуно. Музыкальное сопровождение осуществлял Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением Алексея Рубина.

В программу концерта входили арии и дуэты из классических опер Бизе, Пуччини, Верди, Массне, Гуно. Музыкальное сопровождение осуществлял Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением Алексея Рубина.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Челябинской области Алексей Рубин.

Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Челябинской области Алексей Рубин.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

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В Челябинске прошел Четвертый фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест».

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

На площади Науки у памятника Игорю Курчатову построили сцену, перед которой разместились несколько тысяч зрителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Программу первого вечера фестиваля открыла премьера музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь» по мотивам комедии Уильяма Шекспира в постановке режиссера Марины Брусникиной.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Одну из двух главных ролей исполнил Евгений Миронов

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Компанию Евгению Миронову на сцене составила Александра Урсуляк

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Евгений Миронов и Александра Урсуляк

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Евгений Миронов на сцене "Курчатов феста"

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Челябинской области Алексей Рубин перед началом спектакля

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Второй день фестиваля был посвящен опере. Главными солистами были звезда мировой оперы Ольга Перетятько (слева) и солист Большого и Мариинского театров Иван Гынгазов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Звезда мировой оперы Ольга Перетятько

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Солист Большого и Мариинского театров Иван Гынгазов.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

В программу концерта входили арии и дуэты из классических опер Бизе, Пуччини, Верди, Массне, Гуно. Музыкальное сопровождение осуществлял Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением Алексея Рубина.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Челябинской области Алексей Рубин.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

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