На Самарской набережной прошел благотворительный открытый концерт ведущих российских музыкантов

Финальным аккордом фестиваля камерной инструментальной музыки «Лука Фест» стал концерт «Музыкальный дебош», прошедший 4 июля в ресторане «Перчини»
Фото:
«Перчини»
Музыкальный вечер на открытом воздухе объединил гастрономию, высокое искусство и благотворительность: часть средств с каждого бронирования были направлены в Благотворительный Фонд Константина Хабенского
Фото:
«Перчини»
Программа вечера до последнего момента держалась в строжайшем секрете. Оправдывая интригующее название, артисты устроили для слушателей динамичный тур по европейской классике.
Фото:
«Перчини»
Со сцены звучали произведения композиторов из России, Германии, Италии, Франции, Австрии и Дании. Кульминацией программы и главным сюрпризом для публики стало экспрессивное исполнение «Румынских танцев» Белы Бартока, которые музыканты сыграли на бис под бурные овации.
Фото:
«Перчини»
На самарскую сцену вышли ведущие российские исполнители. Среди них были артисты камерного ансамбля «Солисты Москвы» Юрия Башмета, музыканты Московской филармонии и участники легендарного оркестра Теодора Курентзиса.
Фото:
«Перчини»
Проводником в мир классики выступил Александр Островский — музыкант и автор проекта «Страдивали». Он не только вёл вечер, но и активно вовлекал публику в происходящее с помощью интерактивов.
Фото:
«Перчини»
Событие вызвало огромный интерес у горожан. Набережная заполнилась сотней случайных прохожих и ценителей музыки, которые останавливались у сцены, записывали видео и подолгу аплодировали артистам.