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Учебный дым в мегашколе

Яркие кадры тренировки пожарных в образовательном центре «Траектория» в Воронеже

Пожарные, спасатели и медики отработали действия при «условном пожаре» во время пожарно-тактических учений в образовательном центре «Траектория» в Воронеже — крупнейшей школе города и одной из самых больших в РФ. По легенде, возгорание произошло в кабинете труда из-за короткого замыкания. Подразделения МЧС провели разведку помещений, эвакуировали условных пострадавших и ликвидировали пожар с применением специальной техники. Как проходила тренировка экстренных служб — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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Пожарно-тактические учения в образовательном центре «Траектория» прошли по сценарию условного пожара. В тренировке приняли участие подразделения Воронежского пожарно-спасательного гарнизона

Пожарно-тактические учения в образовательном центре «Траектория» прошли по сценарию условного пожара. В тренировке приняли участие подразделения Воронежского пожарно-спасательного гарнизона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После поступления сообщения об условном возгорании в кабинете труда к образовательному центру были направлены первые пожарно-спасательные подразделения

После поступления сообщения об условном возгорании в кабинете труда к образовательному центру были направлены первые пожарно-спасательные подразделения

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Пожарные автомобили прибывают к зданию образовательного центра. Одновременно начинается развертывание техники

Пожарные автомобили прибывают к зданию образовательного центра. Одновременно начинается развертывание техники

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные работают на территории образовательного центра перед началом активной фазы учений

Пожарные работают на территории образовательного центра перед началом активной фазы учений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После прибытия подразделений у здания образовательного центра продолжилось развертывание пожарно-технического оборудования

После прибытия подразделений у здания образовательного центра продолжилось развертывание пожарно-технического оборудования

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На площадке перед образовательным центром сосредоточены подразделения, задействованные в пожарно-тактических учениях

На площадке перед образовательным центром сосредоточены подразделения, задействованные в пожарно-тактических учениях

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Штаб пожаротушения координировал действия подразделений на всех этапах проведения учений

Штаб пожаротушения координировал действия подразделений на всех этапах проведения учений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После постановки задач пожарные приступили к работе внутри образовательного центра

После постановки задач пожарные приступили к работе внутри образовательного центра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Перед входом в здание пожарные проверили экипировку и средства индивидуальной защиты органов дыхания

Перед входом в здание пожарные проверили экипировку и средства индивидуальной защиты органов дыхания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Звенья газодымозащитной службы прокладывают рукавные линии внутри здания

Звенья газодымозащитной службы прокладывают рукавные линии внутри здания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные поднялись на верхние этажи здания для проведения разведки и поиска условных пострадавших

Пожарные поднялись на верхние этажи здания для проведения разведки и поиска условных пострадавших

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарный готовится к вскрытию конструкций в зоне условного пожара

Пожарный готовится к вскрытию конструкций в зоне условного пожара

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Перед входом в задымленное помещение пожарные проверяют дыхательные аппараты и герметичность масок

Перед входом в задымленное помещение пожарные проверяют дыхательные аппараты и герметичность масок

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные входят в актовый зал, где по сценарию учений находилась одна из зон условного пожара

Пожарные входят в актовый зал, где по сценарию учений находилась одна из зон условного пожара

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Звенья газодымозащитной службы обследуют помещения актового зала в поисках условных пострадавших

Звенья газодымозащитной службы обследуют помещения актового зала в поисках условных пострадавших

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для отработки действий в условиях ограниченной видимости в помещении создают искусственное задымление

Для отработки действий в условиях ограниченной видимости в помещении создают искусственное задымление

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время учений пожарные приступили к эвакуации условных пострадавших из здания образовательного центра

Во время учений пожарные приступили к эвакуации условных пострадавших из здания образовательного центра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Условного пострадавшего эвакуируют на носилках по коридорам образовательного центра

Условного пострадавшего эвакуируют на носилках по коридорам образовательного центра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Эвакуация продолжается к выходу из здания, где пострадавшего уже ожидают медики

Эвакуация продолжается к выходу из здания, где пострадавшего уже ожидают медики

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

У выхода из здания пострадавшего приняли медики скорой помощи, завершив этап эвакуации

У выхода из здания пострадавшего приняли медики скорой помощи, завершив этап эвакуации

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для эвакуации людей с верхних этажей и кровли пожарные развернули автолестницу

Для эвакуации людей с верхних этажей и кровли пожарные развернули автолестницу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После завершения практической части учений пожарный снимает защитную экипировку

После завершения практической части учений пожарный снимает защитную экипировку

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После завершения учений пожарные начали собирать оборудование и снаряжение

После завершения учений пожарные начали собирать оборудование и снаряжение

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Защитную экипировку и дыхательные аппараты проверяют после завершения практической части учений

Защитную экипировку и дыхательные аппараты проверяют после завершения практической части учений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Учения позволили пожарным, спасателям и медикам отработать совместные действия при ликвидации условного пожара

Учения позволили пожарным, спасателям и медикам отработать совместные действия при ликвидации условного пожара

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Пожарно-тактические учения в образовательном центре «Траектория» прошли по сценарию условного пожара. В тренировке приняли участие подразделения Воронежского пожарно-спасательного гарнизона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После поступления сообщения об условном возгорании в кабинете труда к образовательному центру были направлены первые пожарно-спасательные подразделения

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Пожарные автомобили прибывают к зданию образовательного центра. Одновременно начинается развертывание техники

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные работают на территории образовательного центра перед началом активной фазы учений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После прибытия подразделений у здания образовательного центра продолжилось развертывание пожарно-технического оборудования

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На площадке перед образовательным центром сосредоточены подразделения, задействованные в пожарно-тактических учениях

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Штаб пожаротушения координировал действия подразделений на всех этапах проведения учений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После постановки задач пожарные приступили к работе внутри образовательного центра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Перед входом в здание пожарные проверили экипировку и средства индивидуальной защиты органов дыхания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Звенья газодымозащитной службы прокладывают рукавные линии внутри здания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные поднялись на верхние этажи здания для проведения разведки и поиска условных пострадавших

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарный готовится к вскрытию конструкций в зоне условного пожара

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Перед входом в задымленное помещение пожарные проверяют дыхательные аппараты и герметичность масок

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные входят в актовый зал, где по сценарию учений находилась одна из зон условного пожара

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Звенья газодымозащитной службы обследуют помещения актового зала в поисках условных пострадавших

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для отработки действий в условиях ограниченной видимости в помещении создают искусственное задымление

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время учений пожарные приступили к эвакуации условных пострадавших из здания образовательного центра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Условного пострадавшего эвакуируют на носилках по коридорам образовательного центра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Эвакуация продолжается к выходу из здания, где пострадавшего уже ожидают медики

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

У выхода из здания пострадавшего приняли медики скорой помощи, завершив этап эвакуации

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для эвакуации людей с верхних этажей и кровли пожарные развернули автолестницу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После завершения практической части учений пожарный снимает защитную экипировку

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После завершения учений пожарные начали собирать оборудование и снаряжение

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Защитную экипировку и дыхательные аппараты проверяют после завершения практической части учений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Учения позволили пожарным, спасателям и медикам отработать совместные действия при ликвидации условного пожара

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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