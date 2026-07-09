09.07.2026, 13:27

Учебный дым в мегашколе Яркие кадры тренировки пожарных в образовательном центре «Траектория» в Воронеже

Пожарные, спасатели и медики отработали действия при «условном пожаре» во время пожарно-тактических учений в образовательном центре «Траектория» в Воронеже — крупнейшей школе города и одной из самых больших в РФ. По легенде, возгорание произошло в кабинете труда из-за короткого замыкания. Подразделения МЧС провели разведку помещений, эвакуировали условных пострадавших и ликвидировали пожар с применением специальной техники. Как проходила тренировка экстренных служб — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».